NASA осудило Россию за "флаги" террористов в космосе

Агентство NASA осудило развертывание тремя российскими космонавтами "флагов" террористических организаций ДНР и ЛНР на Международной космической станции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"NASA решительно осуждает Россию за использование Международной космической станции в политических целях для поддержки ее войны против Украины, что принципиально противоречит основной функции станции среди 15 стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях", – заявила пресс-секретарь NASA Джеки МакГиннес.

Напомним, 4 июля космонавты РФ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также поддержали ползучую оккупацию Донецкой области.

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