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NASA осудило Россию за "флаги" террористов в космосе

мкс,рф,лнр

Агентство NASA осудило развертывание тремя российскими космонавтами "флагов" террористических организаций ДНР и ЛНР на Международной космической станции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"NASA решительно осуждает Россию за использование Международной космической станции в политических целях для поддержки ее войны против Украины, что принципиально противоречит основной функции станции среди 15 стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях", – заявила пресс-секретарь NASA Джеки МакГиннес.

Напомним, 4 июля космонавты РФ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также поддержали ползучую оккупацию Донецкой области.

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NASA (130) космос (785) Международная космическая станция (18) россия (95372) флаг (932)


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Топ комментарии
+22
NASA-потрібно взагалі повикидати кацапських свиней з космосу щоб вони там не срали...
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08.07.2022 08:42
+17
Если полностью отрезать кацапню от западных технологий то они через год максимум на сосну за шишками взлетят,а не в космос. А осуждения и порицания давно до сраки свинорусам.
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08.07.2022 08:44
+14
Де серп і молот - там смерть і голод. Народна мудрість.
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08.07.2022 08:44
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08.07.2022 08:40 Ответить
Де серп і молот - там смерть і голод. Народна мудрість.
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08.07.2022 08:44 Ответить
при союзі був дуже гарний вислів!

Сєрп и молот, молот сєрп
єто наш совєйській герб
хочєш сєй, а хочеш куй
всьо равно получіш @уй
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08.07.2022 09:24 Ответить
"Зліва молот, зправа серп, то є наш радянський герб, хоч коси, а хочеш куй, всерівно одержиш ху№." Цей вислів вперше був опублікований в українській націоналістичній емігрантській газеті.
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08.07.2022 09:37 Ответить
NASA-потрібно взагалі повикидати кацапських свиней з космосу щоб вони там не срали...
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08.07.2022 08:42 Ответить
- По какой причине в стенке российского модуля на МКС дырка появилась?
- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)
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08.07.2022 10:24 Ответить
Если полностью отрезать кацапню от западных технологий то они через год максимум на сосну за шишками взлетят,а не в космос. А осуждения и порицания давно до сраки свинорусам.
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08.07.2022 08:44 Ответить
"Мы не должны унижать Россию...", - сказал Макрон.
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08.07.2022 08:53 Ответить
при этом он не против, чтобы отрезать Россию от западных технологий
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08.07.2022 09:06 Ответить
Мабуть, він досі вважає паРашу цивілізованою країною...

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08.07.2022 09:22 Ответить
ce točno kacmanaft iz Dombabve? Mabutj v zvaniji xrenerala, ne?
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08.07.2022 13:50 Ответить
Звичайна московицька провокація в їхньому дусі.
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08.07.2022 08:45 Ответить
Таке враження, що МКС - задрипаний гуртожиток, де кожен робить, що хоче. Де наслідки для москало-ублюдків? Важкі наслідки, а не рішуче засудження і стурбованість.
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08.07.2022 08:46 Ответить
Один блогер в відео розповідае , що якись журналист запитує полоненого з Мурманська (!) чого він прийшов захищати руських в Україну . А той і говорить - тому що спочатку була Київська Русь , а потім прийшли українці і вигнали руських
ОСЬ ЯК ‼️‼️‼️ Ось як мозги промивають кацапськой орде .

Смерть москалям !!!
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08.07.2022 08:53 Ответить
Вони самі вкотре доводять: хороший кацап - це мертвий кацап.
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08.07.2022 08:55 Ответить
рускіє нацики в космосі
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08.07.2022 09:00 Ответить
да пошлите уже этих кацапов нах..., тоже мне, нашли с кем сотрудничать...
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08.07.2022 09:09 Ответить
Россия к цивилизации не должна иметь отношение, поэтому в место цивилизованного осуждения эту страну-террориста нужно "локализовать" и привести к распаду.
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08.07.2022 09:16 Ответить
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08.07.2022 09:22 Ответить
Треба кацапів депортувати з МКС! Нехай шиють парашут з тих лугандонських портянок, і гоу ту хаза! 🤬🤬🤬Срати ходять в американський відсік, бо навіть уборної своєї не мають, за те ганчірки з дирляндії напоготові! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬Смерть окупантам!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.07.2022 10:00 Ответить
Депортувати у вакуум.
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08.07.2022 11:12 Ответить
Кацапы - отбросы человечества!
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08.07.2022 11:24 Ответить
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08.07.2022 11:36 Ответить
росія та росіяни - кончені в усіх своїх проявах. Нормальні люди серед цієї біомаси просто виключення.
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08.07.2022 11:33 Ответить
спорт вне политики и религия вне политики

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08.07.2022 11:38 Ответить
Вытолкайте их ***** за борт, в космос!
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08.07.2022 11:39 Ответить
Оставить без американских вкусняшек - заварить люк в кацапо-сегмент!
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08.07.2022 13:50 Ответить
То їм допоможи харчами, то в них проблеми з комплектуванням, то в них розгерметизація. Їм допомагаєш, а вони шмати сцяні в космос беруть і там показують! Я би їм влаштував випадкову розгерметизацію шлюзу.
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08.07.2022 14:40 Ответить
Вигнати ращку зі всіх космічних програм.
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08.07.2022 15:53 Ответить
 
 