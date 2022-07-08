NASA осудило Россию за "флаги" террористов в космосе
Агентство NASA осудило развертывание тремя российскими космонавтами "флагов" террористических организаций ДНР и ЛНР на Международной космической станции
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"NASA решительно осуждает Россию за использование Международной космической станции в политических целях для поддержки ее войны против Украины, что принципиально противоречит основной функции станции среди 15 стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях", – заявила пресс-секретарь NASA Джеки МакГиннес.
Напомним, 4 июля космонавты РФ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также поддержали ползучую оккупацию Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сєрп и молот, молот сєрп
єто наш совєйській герб
хочєш сєй, а хочеш куй
всьо равно получіш @уй
- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)
ОСЬ ЯК ‼️‼️‼️ Ось як мозги промивають кацапськой орде .
Смерть москалям !!!