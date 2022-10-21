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На Одещині буде чути вибух. Це працюватимуть сапери

розмінування

На Одещині вдень 21 жовтня буде чути вибух. В одному з районів саперами буде знищено снаряд.

Про це попередив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

Фахівці піротехнічної служби проведуть контрольоване знищення артилерійського снаряду часів Другої світової війни.

"В одному з районів Одещини відповідними фахівцями заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої Світової війни. Не лякайтеся! А от на сигнал повітряної тривоги - реагуйте!" - написав Братчук.

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Автор: 

вибух (4444) Друга світова війна (292) Одеська область (3201) розмінування (989) Братчук Сергій (146)


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Хто може відповісти на питання, як Індії з українською ракетою Р-27 Т, вдалося зробити ЗРК, а Україні ні хр..на не вдається, до речі Насамс зроблений на основі аналогічної ракети Р-27
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21.10.2022 08:37 Відповісти
 
 