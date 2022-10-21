На Одещині буде чути вибух. Це працюватимуть сапери
На Одещині вдень 21 жовтня буде чути вибух. В одному з районів саперами буде знищено снаряд.
Про це попередив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
Фахівці піротехнічної служби проведуть контрольоване знищення артилерійського снаряду часів Другої світової війни.
"В одному з районів Одещини відповідними фахівцями заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої Світової війни. Не лякайтеся! А от на сигнал повітряної тривоги - реагуйте!" - написав Братчук.
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Роман Тока
показати весь коментар21.10.2022 08:37 Відповісти Мені подобається 0
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