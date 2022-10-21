Унаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранено 6 осіб

Унаслідок обстрілів Харкова 21 жовтня поранено 6 осіб.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранень зазнали 5 людей. Є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється", - йдеться в повідомленні.

Пізніше у зведенні по області за добу Синєгубов зазначив, що поранених уже 6 осіб:

"Сьогодні близько 8:00 ранку ворог здійснив ракетний обстріл м. Харків. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, 6 людей зазнали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється".

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