Частина Житомира без світла через перевантаження електромережі
Частину Житомира вранці відключили від електроенергії через перевантаження однієї з підстанцій. У місті не працює частина світлофорів.
Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці через перенапругу відключили частину міста (від світла. - Ред.). Є перевантаження по одній з підстанцій. Тому будьте дуже обережними передовсім на дорогах, бо частина світлофорів не працює, а частина працює некоректно" - зазначив мер.
Він також зазначив, що у місті запустили 80% котелень. Через недостатню кількість електроенергії інші запускають зранку.
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Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар21.10.2022 11:22 Відповісти Мені подобається 0
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