Частина Житомира без світла через перевантаження електромережі

Частину Житомира вранці відключили від електроенергії через перевантаження однієї з підстанцій. У місті не працює частина світлофорів.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці через перенапругу відключили частину міста (від світла. - Ред.). Є перевантаження по одній з підстанцій. Тому будьте дуже обережними передовсім на дорогах, бо частина світлофорів не працює, а частина працює некоректно" - зазначив мер.

Він також зазначив, що у місті запустили 80% котелень. Через недостатню кількість електроенергії інші запускають зранку.

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