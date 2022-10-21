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Частина Житомира без світла через перевантаження електромережі

світло

Частину Житомира вранці відключили від електроенергії через перевантаження однієї з підстанцій. У місті не працює частина світлофорів.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці через перенапругу відключили частину міста (від світла. - Ред.). Є перевантаження по одній з підстанцій. Тому будьте дуже обережними передовсім на дорогах, бо частина світлофорів не працює, а частина працює некоректно" - зазначив мер.

Він також зазначив, що у місті запустили 80% котелень. Через недостатню кількість електроенергії інші запускають зранку.

Також читайте: 21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго

Автор: 

Житомир (573) електроенергія (6188) Сухомлин Сергій (48)


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21.10.2022 11:22 Відповісти
 
 