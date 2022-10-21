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На Київщині почалися тимчасові відключення світла

електроенергія

В Київській області вранці 21 жовтня знову почалися тимчасові відключення електроенергії.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено почалися тимчасові відключення", - написав він у телеграмі.

Кулеба закликав усіх мешканців області до тотальної економії електроенергії.

"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальні! Споживаємо економно", - додав голова Київської ОВА.

Також читайте: 21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго

Автор: 

Київська область (4011) електроенергія (6188) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+6
не бреши - посидеть 4 часа без света вообще не проблема
по сравнению с теми кто живет в прифронтовой зоне или в окопа
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21.10.2022 11:34
+3
выключите шаурмичные и колесо обозрения... а заодно и бункер с опой
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21.10.2022 11:18
+2
А что земрази скажут по этому поводу? Не знали или просто хозяев - кацапов не трогают и не обижают? - Сім'я командувача російськими трупами в Україні Суровікіна володіє в Україні нерухомістю на суму близько 2 млн долларі
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21.10.2022 11:21
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Тут Кулеба. Там Кулеба. А світла не ма.
Ще одне таке закликання і вночі перегруз буде.
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21.10.2022 11:07 Відповісти
не бреши - посидеть 4 часа без света вообще не проблема
по сравнению с теми кто живет в прифронтовой зоне или в окопа
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21.10.2022 11:34 Відповісти
москаль не може не брехати - то його звичайний стан
як не бреше, то скоріш за все дохлий
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21.10.2022 12:20 Відповісти
Закли... Що? Перегруз?

Тринди вже кацапською. Штірліца шмат.
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21.10.2022 12:19 Відповісти
коли наросія почне економити електроенергію? - ось це головне питання
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21.10.2022 11:09 Відповісти
Років через 2-3. Коли санкції почнуть діяти на повну.
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21.10.2022 11:10 Відповісти
санкции с декабря на нефть уже начнут действовать - и в рашке уже дефицит бюджета около 2 триллиона рублей - а они дебилы еще военные расходы увеличивают выплаты
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21.10.2022 11:36 Відповісти
Невзоров підкинув класну ідею - влаштувати табори військовополонених (а ми маємо їх вже 14 тис) просто на електростанціях і вести пряму трансляцію в Інтернет з тих таборів. І хай кацапи туди стріляють по своїх
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21.10.2022 13:43 Відповісти
Стратегія закликати населення економити електроенергію - це просто тупість, повна тупість.
Споживання електроенергії має бути обмежено графіками відключення.
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21.10.2022 11:11 Відповісти
та ввели уже графики - четыре часа без света в Киеве и области не проблема
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21.10.2022 11:37 Відповісти
выключите шаурмичные и колесо обозрения... а заодно и бункер с опой
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21.10.2022 11:18 Відповісти
А шаурму за шо?
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21.10.2022 11:40 Відповісти
А что земрази скажут по этому поводу? Не знали или просто хозяев - кацапов не трогают и не обижают? - Сім'я командувача російськими трупами в Україні Суровікіна володіє в Україні нерухомістю на суму близько 2 млн долларі
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21.10.2022 11:21 Відповісти
считай что ее уже отобрали
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21.10.2022 11:38 Відповісти
Ажопадєлаєш. Треба не вмикати.
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21.10.2022 11:41 Відповісти
 
 