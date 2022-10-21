На Київщині почалися тимчасові відключення світла

В Київській області вранці 21 жовтня знову почалися тимчасові відключення електроенергії.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено почалися тимчасові відключення", - написав він у телеграмі.

Кулеба закликав усіх мешканців області до тотальної економії електроенергії.

"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальні! Споживаємо економно", - додав голова Київської ОВА.

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