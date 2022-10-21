На Київщині почалися тимчасові відключення світла
В Київській області вранці 21 жовтня знову почалися тимчасові відключення електроенергії.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено почалися тимчасові відключення", - написав він у телеграмі.
Кулеба закликав усіх мешканців області до тотальної економії електроенергії.
"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальні! Споживаємо економно", - додав голова Київської ОВА.
Топ коментарі
+6 Вячеслав #508718
показати весь коментар21.10.2022 11:34
+3 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар21.10.2022 11:18
+2 Alex Smith #322835
показати весь коментар21.10.2022 11:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще одне таке закликання і вночі перегруз буде.
по сравнению с теми кто живет в прифронтовой зоне или в окопа
як не бреше, то скоріш за все дохлий
Тринди вже кацапською. Штірліца шмат.
Споживання електроенергії має бути обмежено графіками відключення.