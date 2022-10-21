У Київській та Івано-Франківській областях лунатимуть вибухи

На Київщині відбудуться навчання для саперів, в Івано-Франківській області заплановані стрільби наших військових.

Про навчання саперів повідомили в Київській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - пояснили в пресслужбі.

Про стрільби на Івано-Франківщині повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

"Увага, якщо ви сьогодні чуєте вибухи, не лякайтеся. Наші військові проводять навчальні стрільби", - написала вона.

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Онищук закликала мешканців стежити за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямувати в укриття за потреби.