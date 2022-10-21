У Київській та Івано-Франківській областях лунатимуть вибухи
На Київщині відбудуться навчання для саперів, в Івано-Франківській області заплановані стрільби наших військових.
Про навчання саперів повідомили в Київській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - пояснили в пресслужбі.
Про стрільби на Івано-Франківщині повідомила голова ОВА Світлана Онищук.
"Увага, якщо ви сьогодні чуєте вибухи, не лякайтеся. Наші військові проводять навчальні стрільби", - написала вона.
Онищук закликала мешканців стежити за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямувати в укриття за потреби.
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показати весь коментар21.10.2022 11:33 Відповісти Мені подобається 0
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