УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3772 відвідувача онлайн
Новини
4 073 1

У Київській та Івано-Франківській областях лунатимуть вибухи

богачук,розмінування

На Київщині відбудуться навчання для саперів, в Івано-Франківській області заплановані стрільби наших військових.

Про навчання саперів повідомили в Київській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - пояснили в пресслужбі.

Про стрільби на Івано-Франківщині повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

"Увага, якщо ви сьогодні чуєте вибухи, не лякайтеся. Наші військові проводять навчальні стрільби", - написала вона.

Також читайте: На Одещині буде чути вибух. Це працюватимуть сапери

Онищук закликала мешканців стежити за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямувати в укриття за потреби.

Автор: 

вибух (4444) Київська область (4011) військові навчання (2775) Івано-Франківська область (945) розмінування (989)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
судячи зі звуков навколо Гостомеля, тут навчання саперів з перестрілкою з тими, у кого вибухівка пздц
показати весь коментар
21.10.2022 11:33 Відповісти
 
 