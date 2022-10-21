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LG хоче перенести виробництво з РФ до Узбекистану або Казахстану, - ЗМІ

джи,ел

Південнокорейський виробник побутової техніки LG Electronics планує перенести виробництво з Російської Федерації в Узбекистан або Казахстан.

Про це пишуть з посиланням на джерела російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела на ринку побутової техніки, керівництво LG Electronics обговорює можливість передачі російських виробничих потужностей узбецькій Artel Electronics, а частина топ-менеджменту вже переведена в Ташкент.

Artel Electronics заявила, що наразі не має партнерства з LG, відмовившись розголошувати потенційні переговори.

Щодо Казахстану, то зазначається, що південнокорейський виробник вже мав завод у цій країні, однак його було закрито кілька років тому.

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Нагадаємо, в березні компанія LG Electronics призупинила усі поставки техніки в Росію через її військове вторгнення в Україну.

Автор: 

Казахстан (873) виробництво (1625) росія (65073) Узбекистан (134) техніка (1824) LG Electronics (14)


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Схемка - щоб санкції обходити - ну-ну
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21.10.2022 12:29 Відповісти
Эрефия может арестовать производство в любой момент.
В Казахстане будет безопаснее.
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21.10.2022 13:57 Відповісти
Чому подібного ніколи не пропонували Україні? Де ті виробничі потужності із Азії та Європи. Вони були скрізь навколо нас, але не в нас. Окрім чогось зовсім мізерного. Чим ми ущербні?
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21.10.2022 14:02 Відповісти
Ракетними прильотами та відкатами.
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21.10.2022 14:11 Відповісти
 
 