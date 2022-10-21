LG хоче перенести виробництво з РФ до Узбекистану або Казахстану, - ЗМІ

Південнокорейський виробник побутової техніки LG Electronics планує перенести виробництво з Російської Федерації в Узбекистан або Казахстан.

Про це пишуть з посиланням на джерела російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела на ринку побутової техніки, керівництво LG Electronics обговорює можливість передачі російських виробничих потужностей узбецькій Artel Electronics, а частина топ-менеджменту вже переведена в Ташкент.

Artel Electronics заявила, що наразі не має партнерства з LG, відмовившись розголошувати потенційні переговори.

Щодо Казахстану, то зазначається, що південнокорейський виробник вже мав завод у цій країні, однак його було закрито кілька років тому.

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Нагадаємо, в березні компанія LG Electronics призупинила усі поставки техніки в Росію через її військове вторгнення в Україну.