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Toyota припиняє виробництво в Росії через логістичні труднощі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

toyota

Японський автовиробник Toyota вирішив закрити завод у російському Санкт-Петербурзі (Шушари). Компанія заявила, що так і не змогла налагодити постачання комплектуючих до РФ. Сервісні центри Toyota у Росії при цьому продовжать роботу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".

Про зупинку виробничого майданчика офіційно заявив Мінпромторг РФ. Завод пропрацював у Росії 15 років.

З початку березня завод Toyota у Шушарах був простій через логістичні труднощі. Рішення повністю зупинити виробництво пов'язане з "неможливістю відновити ритмічні постачання", зазначають співрозмовники.

Як повідомляється, виробничий майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому вже не відновиться. Також наголошується, що будуть звільнення в офісі Toyota.

"Буде оптимізовано і московський офіс концерну. Його співробітникам і штату заводу запропонують підвищені компенсації", - зазначають джерела видання.

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Імпорт автомобілів бренду до РФ було зупинено після вторгнення в Україну. При цьому компанія так і не заявила, що повністю йде з Росії – , компанія продовжить надавати післяпродажне обслуговування. Крім того, це рішення не торкається роботи дилерської мережі.

На заводі в Петербурзі випускалися моделі Toyota Camry та RAV4, які традиційно входили до бестселерів ринку. Там також розташовані майданчики Nissan та Hyundai, випуск на яких припинено.

Автор: Анастасія Потіха
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тобто?? більш нічого не бентежить??
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23.09.2022 14:30 Відповісти
Так, не ті зараз самураї... Вже не наважаться "пєрєйті ґраніцу у рєкі"...
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23.09.2022 15:44 Відповісти
А навіщо завод збудували,кацапи абсолютно рукожопі і тільки дескредетують поважний бренд.
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23.09.2022 14:34 Відповісти
колись дивився огляд і попався ролік з авто з мокшанського заводу так чувак там скаржився що все гримить в ручка взагалі відпала..
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23.09.2022 16:39 Відповісти
А навіщо для встановлення китайських запчастин потрібні офіційні сервісні центри?
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23.09.2022 14:34 Відповісти
Toyota! Ганьба!
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23.09.2022 14:52 Відповісти
На росісі зараз лада без варіантів.
"Не грусти по мне мамуль,
Скоро сядите за руль!" 😆🚙
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23.09.2022 14:56 Відповісти
Чому припиняють? тому що попит тільки на лади!
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23.09.2022 15:32 Відповісти
Чому Toyota зробила це тільки зараз, коли усі бренди вже давно пішли, та чому буде продовжувати обслуговування. Дивна поведінка.
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23.09.2022 17:14 Відповісти
 
 