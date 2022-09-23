Toyota припиняє виробництво в Росії через логістичні труднощі
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Японський автовиробник Toyota вирішив закрити завод у російському Санкт-Петербурзі (Шушари). Компанія заявила, що так і не змогла налагодити постачання комплектуючих до РФ. Сервісні центри Toyota у Росії при цьому продовжать роботу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".
Про зупинку виробничого майданчика офіційно заявив Мінпромторг РФ. Завод пропрацював у Росії 15 років.
З початку березня завод Toyota у Шушарах був простій через логістичні труднощі. Рішення повністю зупинити виробництво пов'язане з "неможливістю відновити ритмічні постачання", зазначають співрозмовники.
Як повідомляється, виробничий майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому вже не відновиться. Також наголошується, що будуть звільнення в офісі Toyota.
"Буде оптимізовано і московський офіс концерну. Його співробітникам і штату заводу запропонують підвищені компенсації", - зазначають джерела видання.
Імпорт автомобілів бренду до РФ було зупинено після вторгнення в Україну. При цьому компанія так і не заявила, що повністю йде з Росії – , компанія продовжить надавати післяпродажне обслуговування. Крім того, це рішення не торкається роботи дилерської мережі.
На заводі в Петербурзі випускалися моделі Toyota Camry та RAV4, які традиційно входили до бестселерів ринку. Там також розташовані майданчики Nissan та Hyundai, випуск на яких припинено.
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