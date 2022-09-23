Toyota прекращает производство в России из-за логистических трудностей

Японский автопроизводитель Toyota решил закрыть завод в российском Санкт-Петербурге (Шушары). Компания заявила, что так и не смогла наладить поставки комплектующих в РФ. Сервисные центры Toyota в России при этом продолжат работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

Об остановке производственной площадки официально заявил Минпромторг РФ. Завод проработал в России 15 лет.

С начала марта завод Toyota в Шушарах был в простое из-за логистических трудностей. Решение полностью остановить производство связано с "невозможностью возобновить ритмичные поставки", отмечают собеседники.

Как сообщается, производственная площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на нем уже не возобновится. Также отмечается, что будут увольнения в офисе Toyota.

Читайте также: Производитель стиральных машин Whirlpool продает турецкой компании свои активы и уходит из России

"Будет оптимизирован и московский офис концерна. Его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации", – отмечают источники издания.

Импорт автомобилей бренда в РФ был остановлен после вторжения в Украину. При этом компания так и не заявила, что полностью уходит из России – компания продолжит предоставлять послепродажное обслуживание. Кроме того, это решение не касается работы дилерской сети.

На заводе в Петербурге выпускались модели Toyota Camry и RAV4, традиционно входившие в бестселлеры рынка. Там также расположены площадки Nissan и Hyundai, выпуск которых прекращен.