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Toyota прекращает производство в России из-за логистических трудностей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

toyota

Японский автопроизводитель Toyota решил закрыть завод в российском Санкт-Петербурге (Шушары). Компания заявила, что так и не смогла наладить поставки комплектующих в РФ. Сервисные центры Toyota в России при этом продолжат работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

Об остановке производственной площадки официально заявил Минпромторг РФ. Завод проработал в России 15 лет.

С начала марта завод Toyota в Шушарах был в простое из-за логистических трудностей. Решение полностью остановить производство связано с "невозможностью возобновить ритмичные поставки", отмечают собеседники.

Как сообщается, производственная площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на нем уже не возобновится. Также отмечается, что будут увольнения в офисе Toyota.

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"Будет оптимизирован и московский офис концерна. Его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации", – отмечают источники издания.

Импорт автомобилей бренда в РФ был остановлен после вторжения в Украину. При этом компания так и не заявила, что полностью уходит из России – компания продолжит предоставлять послепродажное обслуживание. Кроме того, это решение не касается работы дилерской сети.

На заводе в Петербурге выпускались модели Toyota Camry и RAV4, традиционно входившие в бестселлеры рынка. Там также расположены площадки Nissan и Hyundai, выпуск которых прекращен.
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тобто?? більш нічого не бентежить??
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23.09.2022 14:30 Ответить
Так, не ті зараз самураї... Вже не наважаться "пєрєйті ґраніцу у рєкі"...
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23.09.2022 15:44 Ответить
А навіщо завод збудували,кацапи абсолютно рукожопі і тільки дескредетують поважний бренд.
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23.09.2022 14:34 Ответить
колись дивився огляд і попався ролік з авто з мокшанського заводу так чувак там скаржився що все гримить в ручка взагалі відпала..
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23.09.2022 16:39 Ответить
А навіщо для встановлення китайських запчастин потрібні офіційні сервісні центри?
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23.09.2022 14:34 Ответить
Toyota! Ганьба!
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23.09.2022 14:52 Ответить
На росісі зараз лада без варіантів.
"Не грусти по мне мамуль,
Скоро сядите за руль!" 😆🚙
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23.09.2022 14:56 Ответить
Чому припиняють? тому що попит тільки на лади!
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23.09.2022 15:32 Ответить
Чому Toyota зробила це тільки зараз, коли усі бренди вже давно пішли, та чому буде продовжувати обслуговування. Дивна поведінка.
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23.09.2022 17:14 Ответить
 
 