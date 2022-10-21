Німеччина має визнати Голодомор геноцидом українців, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українського народу та наголосив на геноцидній складовій війни Росії проти України.
Про це Кулеба заявив у зверненні до міжнародної конференції щодо війни в Україні "Міжнародне право проти геноциду" у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли ми говоримо про геноцид, я маю звернути увагу, що Голодомор не визнаний Бундестагом Німеччини як геноцид українців. Я переконаний, що перешкоди завжди були політичними, а саме: відсутність попередньої політичної волі в Бундестагу і стара добра політика "намагатися не провокувати Росію". Всі ці чинники призвели до того, що питання застрягло в підвішеному стані", - сказав міністр закордонних справ.
Кулеба звернув увагу на те, що автор терміну "геноцид" Рафал Лемкін визначив Голодомор як "класичний приклад радянського геноциду".
"Не може бути кращої правової оцінки. У листопаді будуть 90-ті роковини сталінського геноциду українського народу. Я розраховую, що побачу справедливе історичне рішення, прийняте Бундестагом Німеччини вже цієї осені, аби вшанувати жертв трагедії, а також нарешті відновити міжнародне право і справедливість. Політика "не провокувати Росію" нарешті зникла, тому це момент зробити правильну річ", - звернувся міністр.
Під час повномасштабного вторгнення Росії до України дії росіян також підпадають під критерії геноциду, зазначив Кулеба. Він звернув увагу на підбуренні до геноциду і силовому перевезенню, усиновленню та вихованню дітей як частини іншої національної спільноти. Міністр закордонних справ сподівається, що Німеччина підтримає створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання злочину агресії Росії
"Як і Сталін 90 років тому, Путін свідомо ставить за мету вбити українців. 90 років потому Путін цілеспрямовано вбиває українців, щоб стерти нашу ідентичність", - заявив глава української дипломатії.
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А потім - Шольц, дай танки(правда сто днів навчання то не кулеба буде їздити? на танках)
"Розумно"
Давай посремо Німеччину і Ізраїль, а потім скажемо - иииии, ліверна ковбаса, а також - Ну просто у ізраїлю є своя ситуація.
Це якось тупо.... або віддає затхлим запахом шашличків.
Кулеба точно дипломат?
шо він несе?
та ніхто не визнає це, принаймні там, куди він звернувся, але шкоду приніс реальну.
нахріна? що ти цим досягнув?
що одні плюнуть, а другі передадуть плювок тобі ж?
Для чого це? Дипломат? Може чемодан.... з ""деяким" вмістом(там де путін срав)