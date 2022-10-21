Німеччина має визнати Голодомор геноцидом українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українського народу та наголосив на геноцидній складовій війни Росії проти України.

Про це Кулеба заявив у зверненні до міжнародної конференції щодо війни в Україні "Міжнародне право проти геноциду" у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо про геноцид, я маю звернути увагу, що Голодомор не визнаний Бундестагом Німеччини як геноцид українців. Я переконаний, що перешкоди завжди були політичними, а саме: відсутність попередньої політичної волі в Бундестагу і стара добра політика "намагатися не провокувати Росію". Всі ці чинники призвели до того, що питання застрягло в підвішеному стані", - сказав міністр закордонних справ.

Кулеба звернув увагу на те, що автор терміну "геноцид" Рафал Лемкін визначив Голодомор як "класичний приклад радянського геноциду".

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"Не може бути кращої правової оцінки. У листопаді будуть 90-ті роковини сталінського геноциду українського народу. Я розраховую, що побачу справедливе історичне рішення, прийняте Бундестагом Німеччини вже цієї осені, аби вшанувати жертв трагедії, а також нарешті відновити міжнародне право і справедливість. Політика "не провокувати Росію" нарешті зникла, тому це момент зробити правильну річ", - звернувся міністр.

Під час повномасштабного вторгнення Росії до України дії росіян також підпадають під критерії геноциду, зазначив Кулеба. Він звернув увагу на підбуренні до геноциду і силовому перевезенню, усиновленню та вихованню дітей як частини іншої національної спільноти. Міністр закордонних справ сподівається, що Німеччина підтримає створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання злочину агресії Росії

"Як і Сталін 90 років тому, Путін свідомо ставить за мету вбити українців. 90 років потому Путін цілеспрямовано вбиває українців, щоб стерти нашу ідентичність", - заявив глава української дипломатії.

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