Сьогодні на околицях Запоріжжя проводитимуться заплановані контрольовані підриви, мешканців закликають зберігати спокій
21 жовтня з 12:20 до 15:00 на околицях Запоріжжя проводитимуться заплановані контрольовані підриви.
Про це повідомили в Запорізькі обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"21 жовтня з 12:20 до 15:00 проводяться заплановані контрольовані підриви на околицях міста Запоріжжя відповідно підготовленими фахівцями.
Просимо зберігати спокій, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та інформаційної тиші", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОВА нагадали, що у випадку знаходження вибухонебезпечного предмета заборонено:
- Наближатися до нього, брати до рук чи пересувати
- Розбирати, кидати чи бити по ньому
- Розпалювати поряд багаття
- Приносити вибухонебезпечний предмет додому.
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