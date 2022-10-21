Сьогодні на околицях Запоріжжя проводитимуться заплановані контрольовані підриви, мешканців закликають зберігати спокій

21 жовтня з 12:20 до 15:00 на околицях Запоріжжя проводитимуться заплановані контрольовані підриви.

Про це повідомили в Запорізькі обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"21 жовтня з 12:20 до 15:00 проводяться заплановані контрольовані підриви на околицях міста Запоріжжя відповідно підготовленими фахівцями.



Просимо зберігати спокій, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та інформаційної тиші", - йдеться в повідомленні.



Крім того, в ОВА нагадали, що у випадку знаходження вибухонебезпечного предмета заборонено:

Наближатися до нього, брати до рук чи пересувати

Розбирати, кидати чи бити по ньому

Розпалювати поряд багаття

Приносити вибухонебезпечний предмет додому.

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