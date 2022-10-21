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Морпіхи знищили за добу 14 російських військових, танк і БМП

херсонщина,техніка,червоне

Військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України за минулу добу знищили 14 російських загарбників, танк і бойову машину піхоти ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба ВМС повідомляє в телеграмі.

"20 жовтня військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби морські піхотинці знищили 4 окупантів", — ідеться в повідомленні.

Ще десятеро загарбників були ліквідовані в результаті вогневих уражень, здійснених по ворогу артилерійськими військовими частинами та підрозділами командування морської піхоти ВМС ЗСУ. Тоді ж знищені танк і бойова машина піхоти противника.

Також дивіться: Фрагмент бою з російськими окупантами. ВIДЕО

Остаточні втрати ворога після завданих по ньому ударів уточнюються.

Автор: 

ВМС (1382) знищення (7199) техніка (1824)


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Морпіхи вправно направляють рузьге до морпіхви!
)))
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21.10.2022 13:10 Відповісти
молодці! я правильно зрозумів що 7 касабів в бмп ще 7 в танк і гаплик?
а якщо всіх грохнули а танк і бмп забрали собі-це так?
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21.10.2022 13:25 Відповісти
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21.10.2022 13:45 Відповісти
Хлопці, Ви Герої , честь і хвала Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.10.2022 15:08 Відповісти
 
 