Морпіхи знищили за добу 14 російських військових, танк і БМП

Військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України за минулу добу знищили 14 російських загарбників, танк і бойову машину піхоти ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба ВМС повідомляє в телеграмі.

"20 жовтня військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби морські піхотинці знищили 4 окупантів", — ідеться в повідомленні.

Ще десятеро загарбників були ліквідовані в результаті вогневих уражень, здійснених по ворогу артилерійськими військовими частинами та підрозділами командування морської піхоти ВМС ЗСУ. Тоді ж знищені танк і бойова машина піхоти противника.

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Остаточні втрати ворога після завданих по ньому ударів уточнюються.