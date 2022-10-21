Фрагмент бою з російськими окупантами. ВIДЕО

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади опублікували відеозапис з фрагментами бою з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувається у невеликому переліску. Безпілотник фіксує ворожі окопи і укріплення українських бійців. На відеозаписі зафільмовані застосування бойового дрону та підтримка артилеристів у бою з окупантами. Один з українських воїнів знає про цю підтримку і, дивлячись у бік БПЛА, показує великий палець догори. Безпілотник фіксує щонайменше двох убитих окупантів та кількох поранених.

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