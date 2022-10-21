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Новини Відео Війна
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Фрагмент бою з російськими окупантами. ВIДЕО

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади опублікували відеозапис з фрагментами бою з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувається у невеликому переліску. Безпілотник фіксує ворожі окопи і укріплення українських бійців. На відеозаписі зафільмовані застосування бойового дрону та підтримка артилеристів у бою з окупантами. Один з українських воїнів знає про цю підтримку і, дивлячись у бік БПЛА, показує великий палець догори. Безпілотник фіксує щонайменше двох убитих окупантів та кількох поранених.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ліквідували окупанта за допомогою бойового дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+25
Слава Героям!
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21.10.2022 11:32
+10
Люто плюсую!!!
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21.10.2022 12:46
+6
Яка краса! Дивився б і дивився.
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21.10.2022 12:47
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Слава Героям!
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21.10.2022 11:32 Відповісти
В кино вообще все не так
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21.10.2022 11:40 Відповісти
у Аслана на твіті медом намазано ?
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21.10.2022 11:50 Відповісти
"Безпілотник фіксує щонайменше двох убитих окупантів та кількох поранених."

Я насчитал гораздо больше...
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21.10.2022 12:18 Відповісти
Синій пакетик з собою тягли, а кажуть шо орчня нічому не вчиться.
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21.10.2022 12:22 Відповісти
Это уже не бой а избиение младенцев с пузом и циррозом печени
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21.10.2022 12:43 Відповісти
Люто плюсую!!!
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21.10.2022 12:46 Відповісти
Яка краса! Дивився б і дивився.
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21.10.2022 12:47 Відповісти
Файно москалів вжарили! Слава воякам ЗСУ!!!
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21.10.2022 14:54 Відповісти
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21.10.2022 15:49 Відповісти
Украинское ПВО сбивает Х-101

https://twitter.com/i/status/1583377894155640832
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21.10.2022 15:50 Відповісти
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21.10.2022 16:25 Відповісти
Прі взятії Києва за трі дня, решіл атдахнуть
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21.10.2022 17:07 Відповісти
Ти дивись, прямо вилитий Суровикін!
Жалко що обізнався.
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23.10.2022 21:28 Відповісти
 
 