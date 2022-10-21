Фрагмент боя с российскими оккупантами. ВИДЕО
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады опубликовали видеозапись с фрагментами боя с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бой происходит в небольшом перелеске. Беспилотник фиксирует вражеские окопы и укрепления украинских бойцов. На видеозаписи снято применение боевого дрона и поддержка артиллеристов в бою с оккупантами. Один из украинских воинов знает об этой поддержке и, глядя в сторону БПЛА, показывает большой палец вверх. Беспилотник фиксирует по меньшей мере двух убитых оккупантов и нескольких раненых.
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+25 rejestrowyj bazil
показать весь комментарий21.10.2022 11:32
+10 дератизатор
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+6 Атас Злой
показать весь комментарий21.10.2022 12:47
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Я насчитал гораздо больше...
https://twitter.com/i/status/1583377894155640832
Жалко що обізнався.