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Новости Видео Война
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Фрагмент боя с российскими оккупантами. ВИДЕО

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады опубликовали видеозапись с фрагментами боя с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой происходит в небольшом перелеске. Беспилотник фиксирует вражеские окопы и укрепления украинских бойцов. На видеозаписи снято применение боевого дрона и поддержка артиллеристов в бою с оккупантами. Один из украинских воинов знает об этой поддержке и, глядя в сторону БПЛА, показывает большой палец вверх. Беспилотник фиксирует по меньшей мере двух убитых оккупантов и нескольких раненых.

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армия РФ (19224) уничтожение (6923) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


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Топ комментарии
+25
Слава Героям!
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21.10.2022 11:32
+10
Люто плюсую!!!
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21.10.2022 12:46
+6
Яка краса! Дивився б і дивився.
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21.10.2022 12:47
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Слава Героям!
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21.10.2022 11:32 Ответить
В кино вообще все не так
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21.10.2022 11:40 Ответить
у Аслана на твіті медом намазано ?
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21.10.2022 11:50 Ответить
"Безпілотник фіксує щонайменше двох убитих окупантів та кількох поранених."

Я насчитал гораздо больше...
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21.10.2022 12:18 Ответить
Синій пакетик з собою тягли, а кажуть шо орчня нічому не вчиться.
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21.10.2022 12:22 Ответить
Это уже не бой а избиение младенцев с пузом и циррозом печени
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21.10.2022 12:43 Ответить
Люто плюсую!!!
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21.10.2022 12:46 Ответить
Яка краса! Дивився б і дивився.
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21.10.2022 12:47 Ответить
Файно москалів вжарили! Слава воякам ЗСУ!!!
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21.10.2022 14:54 Ответить
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21.10.2022 15:49 Ответить
Украинское ПВО сбивает Х-101

https://twitter.com/i/status/1583377894155640832
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21.10.2022 15:50 Ответить
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21.10.2022 16:25 Ответить
Прі взятії Києва за трі дня, решіл атдахнуть
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21.10.2022 17:07 Ответить
Ти дивись, прямо вилитий Суровикін!
Жалко що обізнався.
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23.10.2022 21:28 Ответить
 
 