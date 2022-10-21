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Для "економічного дива" Україні потрібно $70-80 млрд інвестицій на рік, - Мінекономіки

гроші,долар

У Міністерстві економіки вважають, що для "українського економічного дива" країні потрібно буде залучати $70-80 млрд приватних інвестицій на рік.

Про це сказала на економічному форумі в Києві у п'ятницю міністерка Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Тактична ціль [України] - повернутися на довоєнний рівень, а далі - здійснити стрибок, який можна схарактеризувати, як економічне диво", - заявила вона.

Свириденко розказала, що умовою для нього має стати закінчення війни та збереження повного доступу до ринків Євросоюзу.

Базуватися воно, за задумом уряду, має на чотирьох основних галузях: military tech, сільське господарство, металургія та IT. Причому акцент має робитися на глибокій переробці.

"Для розвитку української промисловості потрібно залучати інвестиції. За нашими підрахунками, щонайменше $70-80 млрд щорічно протягом мінімум п'яти років", - сказала Свириденко.

Також читайте: ВВП України за підсумками трьох кварталів скоротився на 30%, - Мінекономіки

Свириденко стверджує, що до України проявляють великий інтерес інвестори з Великої Британії, США, Туреччини, Китаю.

"Всі розуміють, що після війни Україна буде привабливим місцем для інвестицій", - заявила міністерка.

Автор: 

інвестиції (2053) Мінекономрозвитку (2348) Свириденко (313)


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Топ коментарі
+27
Для економічного дива потрібно щоб перестали красти і деребанити державні контракти між кумом і сватом
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21.10.2022 15:33
+21
через рік слуги урода стануть багатші за Біла Гейтса.
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21.10.2022 15:32
+16
То не диво. Зелені хочуть здивувати інвесторів, вкравши ВСЕ!
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21.10.2022 15:36
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через рік слуги урода стануть багатші за Біла Гейтса.
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21.10.2022 15:32 Відповісти
найбільше диво станеться коли щезне БэняМойский та решта ізраільтян
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21.10.2022 15:43 Відповісти
Ні. Гніди залишаться ! Щезне афтохтонне населення України.
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21.10.2022 15:59 Відповісти
це гніди-паразити, якщо Україна вимре вони побіжать пити кров у іного народу
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21.10.2022 16:06 Відповісти
Для економічного дива потрібно щоб перестали красти і деребанити державні контракти між кумом і сватом
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21.10.2022 15:33 Відповісти
А скільки населення ?
У нас після війни розгорнеться ще і демографічна криза.
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21.10.2022 15:33 Відповісти
Після будь-якої переможної війни відбувається бейбі бум. Так що не сци.
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21.10.2022 15:39 Відповісти
хто бебі-бумити буде? пенсіонери, діди з бабусями ?
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21.10.2022 15:52 Відповісти
Для бебі-бумів, треба щоб у бебі-бумитів були гроші.
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21.10.2022 18:39 Відповісти
економічне диво - єто когда з 70млрд 65 будет разворовано ?
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21.10.2022 15:33 Відповісти
То не диво. Зелені хочуть здивувати інвесторів, вкравши ВСЕ!
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21.10.2022 15:36 Відповісти
диво це коли вкрали більше ніж інвестували.Все інше то норма
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21.10.2022 15:46 Відповісти
Для єкономичного діва треба слухати Геннадія Балашова . Його система 5/10 розумна - це скаже любой бизнесмен , но не чиновник бюджетник.

Україну граблі і грабят ЧЕРЕЗ БЮДЖЕТНІ КОШТИ . У
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21.10.2022 15:34 Відповісти
Балашов звичайний інфоциган. Про 5/10 це звичайний популізм.
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21.10.2022 15:38 Відповісти
Вам не надоїло вже постити мацьковські тези ? Це ім НЕДОВПОДОБИ СІСТЕМА 5/10 , бо вона зробить Україну і українців САМИМИ БОГАТИМИ В СВІТІ
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21.10.2022 16:24 Відповісти
Україну граблі і грабят тому що ходимо на одні й ті ж виборчі популіські граблі:
"Почую кожного"
"Кінець епохи ЗЕбності"
і т.д.
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21.10.2022 15:54 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !

без пьяти років президентства Пороха, який зробив ЗСУ і запхав Україну в Європу, ми б цю війну програли за оті самі три дні, на що й сподівався буйло побачивши ЗЄ-лю із булавою
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21.10.2022 15:57 Відповісти
і треба вигнати олігархів
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21.10.2022 16:18 Відповісти
а цих можна залишити ?

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21.10.2022 16:23 Відповісти
вони ж не олігархи, принаймі поки що...
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21.10.2022 16:25 Відповісти
Труху на смитнік

Я за Зе не голосувала. но коли він з першої спроби став презідентом , не маючі політичного досвіду , прийшла до висновку ЩО ВІН - ДЖОКЕР . І останні місяці це підтверджують
(джокер-особая дополнительная https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 карта в колоде с изображением https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D1%83%D1%82 шута , которой можно заменить любую другую карту (в покере и т. п.))
Після Зе повністю оновиться політична еліта України , час комсомольців і комуністів піде у минуле , приїде час НАЦІОНАЛЬНОЙ ІДЕЇ І НАЦІОНАЛЬНОЙ УКРАЇНИ ‼️
Памьятаете який скандал раша зробила за футбольний лозунг СЛАВА УКРАЇНІ ?!

а зараз і СЛАВА НАЦІЇ і СМЕРТЬ ВОРОГАМ - сприймаються як буденність
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21.10.2022 16:40 Відповісти
Всего то надо было пол Украины разбомбить и теперь лозунги можно орать?
Обалденный Джокер.А нельзя его другим подарить,може хоть Зимбабвэ заберёт?
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21.10.2022 16:48 Відповісти
Пані Софіє, серед "слуг нарідТу" немає старої політичної еліти, комуністів та комсомольців, а результат від цих нових ліТц, ...
Боже, Україну бережи. Господи, помилуй нас
Нам потрібні не новиє літЦа, а високопрофесійні спеціалісти у своїх галузях, віддані Україні.
Люди, яких поважає світ. Таких, як Гонтарева, Смолій, Яресько, Зеркаль, Порошенко, ... .
У нас немає часу на "научатся", як в 2019, коли кухарки-тамади прийшли хайпувати- грабувати. Економіка знищена. Частина країни в руїнах.
І вже зараз сосійчук-раєвская, на всіх парах формує, на замовлення дерьмака-коломойського, майбутніх національних пітерів.
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21.10.2022 17:24 Відповісти
Україні потрібно збудувати нову політичну систему по типу Британії і США. На це пійде 30 років.

Час плине - всі старіють . Треба ростити нову політичну еліту - Джонсона теж ктото вирощував
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21.10.2022 19:48 Відповісти
Кому треба? Тим, хто сам собі обирає злодійську владу та дозволяє олігархам знищувати Україну?
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21.10.2022 18:44 Відповісти
Це Бєня таке придумав?
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21.10.2022 15:34 Відповісти
та мабудь, йому все одно у кого красти оті самі 50 міліардів:
чи у буйла, чи у Заходу
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21.10.2022 16:01 Відповісти
Щоб 70-80 мільярдерів щороку з'являлося.
І хто скаже, що це не буде дивом?
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21.10.2022 15:35 Відповісти
Чуда ! Чуда !....

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21.10.2022 16:04 Відповісти
Олігархичні ЗМІ ПРИВЧИЛИ більшість українців чекати ЧУДА . А ЧУДО по олигархичним поняттям - це пачка гречкі і бутилка олії ( в Україні сама дешева олія У ВИРОБНИКА )
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21.10.2022 16:22 Відповісти
Попит народжує пропозиції
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21.10.2022 18:46 Відповісти
Гарний апетит нічого собі!
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21.10.2022 15:36 Відповісти
А для інвестицій в 90 млрд на рік треба перестати обирати коміків і шоуменів президентами.
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21.10.2022 15:37 Відповісти
прежде всего надо что бы украинский народ не позволял своим слугам воровать.
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21.10.2022 15:38 Відповісти
... - і обирати у владу українців бо, "Україна потрібна лише українцям" (В.А.Ющенко).
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21.10.2022 15:42 Відповісти
ющер-стидоба і пройдисвіт
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21.10.2022 18:53 Відповісти
За умови наявності в країні бєні та інших подібних персонажів, ніяке «диво» неможливе
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21.10.2022 15:38 Відповісти
"Інвестиційні няні" давляться слиною від таких хотєлок...
Для того, щоб був "економічний стрибок" потрібна економіка, а зелені її почали руйнувати ще до ковіду.
Я вже не кажу про КМУ, який більше двох років працював без програми (а нашо вона - красти можна і без усіляких папірців), хоча мав бути розпущений через 3 місяці після створення.

Може воно й буде таке, але не при цій владі - інвестори не дурні.
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21.10.2022 15:39 Відповісти
Если хорошо потрясти Ахметова, Порошенко, Коломойского, Фирташа, Юльку и тп- на первые года 3 хватит.
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21.10.2022 15:39 Відповісти
Ти дурак. Сума активів не означає суму баксів на рахунках.
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21.10.2022 15:40 Відповісти
Tебе их жалко или ты тупой совсем? АРест на их оффшорную недвижимость и дворцы с последуюшей распродажей большинство украинцев устроит.
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21.10.2022 16:19 Відповісти
Мдяяя, китайские инвесторы нам понасоздают "хайтека"... Без последних ресурсов останемся, да ещё и в должниках. А вообще конечно интересно, чем наши получиновники во время войны занимаются : планы, концепции, хотелки и всё несбыточное, а зарплата капает, стаж идёт, бонусы и взятки прилипают, норм чо
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21.10.2022 15:44 Відповісти
Попробуйте менше красти
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21.10.2022 15:44 Відповісти
Ага, особенно когда судебная система по звонку из ОПы или из "большой чесности" , принимает решения, что предприятия Коломойского гасить кредиты в Приват не должны. Инвесторам как то не очень хочеться стать "золотим телям" , для наших алегархов( кстать, шо там со списками, Бенциона включили)?
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21.10.2022 15:46 Відповісти
Дурню скажу, але... а якщо просто не красти?
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21.10.2022 15:52 Відповісти
Так пусть Ахметов с Коломойским и инвестируют в украинскую "экономику",а не за границей предприятия скупают.
Надо-делай.
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21.10.2022 15:52 Відповісти
Мало, зеленим тварям на один зуб.
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21.10.2022 15:52 Відповісти
70-80 млрд, це вони порахували зi своiми кишенями чи без?
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21.10.2022 15:53 Відповісти
Гадаю 30-40 буде достатньо, якщо не красти.
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21.10.2022 15:53 Відповісти
Наше економічне діво це Зеля, Беня, Шмигаль та Гетьманцев.
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21.10.2022 15:57 Відповісти
Если распределить эти деньги на все страны Запада, ну кто больше, кто меньше может дать, то это вполне немного для общего дела. Эти деньги усиливают не только Украину, а усиливают все наши страны Запада. Потому что весь Запад становится мощнейшим геополитическим Альянсом и нужно друг-другу усиливать страны и чем мощнее будет каждый в Альянсе, тем сильнее будет общая сила и во всех сферах и в экономиках и в военном плане и в мульти-культуре общей и во всем, во всем! И мир разделился на 2 половины и с одной стороны мы - страны Запада, а с другой стороны страны - тираны, террористы, злодеи. И Западу нужно отвечать на угрозы и становиться сильнее и консолидирование!
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21.10.2022 15:57 Відповісти
... для "экономического чуда" надо сначала что-то решить с коррупцией и воровством в высших эшелонах нашего общества иначе "деньги на ветер"
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21.10.2022 15:58 Відповісти
Тільки за умов модернізації законодавства: спрощення регуляцій, зменшення податкового тиску, справжню а не напівшишечки боротьбу з корупціонерами та рейдерами.
Ну і, звичайно, залізобетонні гарантії безпеки.
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21.10.2022 15:58 Відповісти
Хочете розвитку? Для цього потрібно посадити корумпованих чиновників та правоохоронців з конфіскацією (але краще почати вішати вже зараз), "квартал 95" репатріювати в Ізраїль, а кацапів депортувати та інтернувати в *********. 18% оподаткування для всіх без винятку на 10 років. І головне! - ніяких китайців та індусів!!!
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21.10.2022 16:00 Відповісти
Коррумпированный и тоталитарный Казахстан привлек 23,7 млрд долл иностранных инвестиций в 2021 году. Так что движущейся навстречу демократии и свободе Украине такая задача вполне под силу.
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21.10.2022 16:02 Відповісти
Демократия и в условном Конго есть. Большинство стран в мире - демократические, большинство из них бедные. Это не единственный необходимый параметр.
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21.10.2022 16:06 Відповісти
Рочему кто то должен инвестировать в ржавые заводы 50-х годов,которые бомбят?
Для чуда надо свои деньги вложить,тогда и заботиться о вложении будешь.
А халява разворовывается.
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21.10.2022 16:05 Відповісти
Вот только Китай не надо - опять сядем на 2 стула. Или мы с Западным миром, или с союзом диктатур РФ-Китай-Иран,Сев.Корня-Сирия-Беларусь.
Юлия Свириденко - давний агент влияния Китая, всюду проталкивала его интересы, потому Ермак ее и назначил, чтобы снизить влияние США и Великобритании.
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21.10.2022 16:06 Відповісти
Так мы уже с подкацапными турками.
И с Венгрией торговля прекрасно идёт
Гроши понад усэ.
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21.10.2022 16:37 Відповісти
для економічного дива, потрібно прості речі - виконувати закони, працююча судова система без телефонного права... і всіляких "решал" при владі
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21.10.2022 16:08 Відповісти
Як тільки обрали зе -- закрив справу.
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21.10.2022 16:16 Відповісти
а морда в оп з слугами не трісне?
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21.10.2022 16:22 Відповісти
Для економічного дива, слугам народу від Зе починаючи і Катлєтою закінчуючи, поки що, може вистачити $70-80 млрд на перший рік.
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21.10.2022 16:22 Відповісти
наволоч зелена,див не існує."Існують" результати кропітких та важких реформ.Але ви,наволоч,тупі популісти.
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21.10.2022 16:24 Відповісти
Где записаться на курсы инвестиционных нянь?
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21.10.2022 16:25 Відповісти
Для економічного дива спочатку треба знищити ЗЄ та його кодлу і обрати нормальну владу.
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21.10.2022 16:27 Відповісти
Відмініть податок на прибуток, щоб інвестори сюди йшли!
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21.10.2022 16:46 Відповісти
і це тільки Ермаку!
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21.10.2022 16:55 Відповісти
ну и аппетиты у бородатой бабушки!
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21.10.2022 16:59 Відповісти
Без дурнів, по суті, як фінансист-екноміст. Цифри вражаючі, на перший погляд. Коли мова йде про інвестиції, як такі - цифри не відіграють ролі показника. Лише галузі та напрямки залучення - тільки це має значення. Це не борги пенс.фонду і не заборгованості суб"єктів господарювання, не дефіцит бюджету. Такі механізми господарювання, як інвестиції - дієвий спосіб розвитку економіки - потрібна Д О В І Р А...так що, не лякайтесь цифр і не вражайтесь - цифра не має особливого значення
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21.10.2022 17:15 Відповісти
при единственном условии - ПОЛНЕЙШЕЙ СМЕНЕ РУКОВОДСТВА УКРАИНЫ... от поганейшего депутата до мерзотнейшего гнусавого...
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21.10.2022 17:22 Відповісти
Яке економічне диво в країні яка голосує за зелених популістів, хто сюди буде інвестувати.
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21.10.2022 17:44 Відповісти
Бісять коментарі віддалені від реальності, зараз головне завдання це збереження державності, а не мрії про економічне диво🤦
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21.10.2022 17:54 Відповісти
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21.10.2022 18:49 Відповісти
Як недавно проговорився гетьманчиков пора скубти гусаків.
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21.10.2022 19:05 Відповісти
А ОПа ще з початку війни голосила, що їй треба сімсот пятдесят ярдів зелені. Тепер розбили на щорічно, це щоб нахабство не вражало. Ще 10 років хочуть керовать. Колись Паніковський вимагав від Остапа дати пряму відповідь на питання - Остап Ібрагімович, когда ми будем деліть наши деньги.
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21.10.2022 19:11 Відповісти
 
 