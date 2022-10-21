Для "економічного дива" Україні потрібно $70-80 млрд інвестицій на рік, - Мінекономіки
У Міністерстві економіки вважають, що для "українського економічного дива" країні потрібно буде залучати $70-80 млрд приватних інвестицій на рік.
Про це сказала на економічному форумі в Києві у п'ятницю міністерка Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Тактична ціль [України] - повернутися на довоєнний рівень, а далі - здійснити стрибок, який можна схарактеризувати, як економічне диво", - заявила вона.
Свириденко розказала, що умовою для нього має стати закінчення війни та збереження повного доступу до ринків Євросоюзу.
Базуватися воно, за задумом уряду, має на чотирьох основних галузях: military tech, сільське господарство, металургія та IT. Причому акцент має робитися на глибокій переробці.
"Для розвитку української промисловості потрібно залучати інвестиції. За нашими підрахунками, щонайменше $70-80 млрд щорічно протягом мінімум п'яти років", - сказала Свириденко.
Свириденко стверджує, що до України проявляють великий інтерес інвестори з Великої Британії, США, Туреччини, Китаю.
"Всі розуміють, що після війни Україна буде привабливим місцем для інвестицій", - заявила міністерка.
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У нас після війни розгорнеться ще і демографічна криза.
Україну граблі і грабят ЧЕРЕЗ БЮДЖЕТНІ КОШТИ . У
"Почую кожного"
"Кінець епохи ЗЕбності"
і т.д.
без пьяти років президентства Пороха, який зробив ЗСУ і запхав Україну в Європу, ми б цю війну програли за оті самі три дні, на що й сподівався буйло побачивши ЗЄ-лю із булавою
Я за Зе не голосувала. но коли він з першої спроби став презідентом , не маючі політичного досвіду , прийшла до висновку ЩО ВІН - ДЖОКЕР . І останні місяці це підтверджують
(джокер-особая дополнительная https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 карта в колоде с изображением https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D1%83%D1%82 шута , которой можно заменить любую другую карту (в покере и т. п.))
Після Зе повністю оновиться політична еліта України , час комсомольців і комуністів піде у минуле , приїде час НАЦІОНАЛЬНОЙ ІДЕЇ І НАЦІОНАЛЬНОЙ УКРАЇНИ ‼️
Памьятаете який скандал раша зробила за футбольний лозунг СЛАВА УКРАЇНІ ?!
а зараз і СЛАВА НАЦІЇ і СМЕРТЬ ВОРОГАМ - сприймаються як буденність
Обалденный Джокер.А нельзя его другим подарить,може хоть Зимбабвэ заберёт?
Боже, Україну бережи. Господи, помилуй нас
Нам потрібні не новиє літЦа, а високопрофесійні спеціалісти у своїх галузях, віддані Україні.
Люди, яких поважає світ. Таких, як Гонтарева, Смолій, Яресько, Зеркаль, Порошенко, ... .
У нас немає часу на "научатся", як в 2019, коли кухарки-тамади прийшли хайпувати- грабувати. Економіка знищена. Частина країни в руїнах.
І вже зараз сосійчук-раєвская, на всіх парах формує, на замовлення дерьмака-коломойського, майбутніх національних пітерів.
Час плине - всі старіють . Треба ростити нову політичну еліту - Джонсона теж ктото вирощував
чи у буйла, чи у Заходу
І хто скаже, що це не буде дивом?
Для того, щоб був "економічний стрибок" потрібна економіка, а зелені її почали руйнувати ще до ковіду.
Я вже не кажу про КМУ, який більше двох років працював без програми (а нашо вона - красти можна і без усіляких папірців), хоча мав бути розпущений через 3 місяці після створення.
Може воно й буде таке, але не при цій владі - інвестори не дурні.
Надо-делай.
Ну і, звичайно, залізобетонні гарантії безпеки.
Для чуда надо свои деньги вложить,тогда и заботиться о вложении будешь.
А халява разворовывается.
Юлия Свириденко - давний агент влияния Китая, всюду проталкивала его интересы, потому Ермак ее и назначил, чтобы снизить влияние США и Великобритании.
И с Венгрией торговля прекрасно идёт
Гроши понад усэ.