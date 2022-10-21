Для "економічного дива" Україні потрібно $70-80 млрд інвестицій на рік, - Мінекономіки

У Міністерстві економіки вважають, що для "українського економічного дива" країні потрібно буде залучати $70-80 млрд приватних інвестицій на рік.

Про це сказала на економічному форумі в Києві у п'ятницю міністерка Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Тактична ціль [України] - повернутися на довоєнний рівень, а далі - здійснити стрибок, який можна схарактеризувати, як економічне диво", - заявила вона.

Свириденко розказала, що умовою для нього має стати закінчення війни та збереження повного доступу до ринків Євросоюзу.

Базуватися воно, за задумом уряду, має на чотирьох основних галузях: military tech, сільське господарство, металургія та IT. Причому акцент має робитися на глибокій переробці.

"Для розвитку української промисловості потрібно залучати інвестиції. За нашими підрахунками, щонайменше $70-80 млрд щорічно протягом мінімум п'яти років", - сказала Свириденко.

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Свириденко стверджує, що до України проявляють великий інтерес інвестори з Великої Британії, США, Туреччини, Китаю.

"Всі розуміють, що після війни Україна буде привабливим місцем для інвестицій", - заявила міністерка.