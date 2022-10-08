ВВП України за підсумками трьох кварталів скоротився на 30%, - Мінекономіки

Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35% [2%]. Загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

Серед позитивних економічних чинників спостерігалось покращення динаміки транспортних перевезень, як внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і через нарощування перевезень вантажів залізницею.

Так, завдяки реалізації "Зернової ініціативи" через порти Великої Одеси за серпень-вересень експортовано 5,5 млн тон агропродукції. У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла у понад 2 рази, а кількість суден, які вийшли з портів, - майже втричі.

Минулого місяця обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% у порівнянні з серпнем цього року, що є рекордним значенням з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Також, за оперативними даними, у вересні АТ "Укрзалізниця" перевезла 11,7 млн т вантажів, що на 8,4% більше за обсяги перевезень серпня 2022 року та на 41% до березня відповідно.

Відбувається подальше продовження ремонтів та будівництва інфраструктурних споруд та прикордонних доріг і митних переходів, пошкоджених внаслідок бойових дій, а також робіт з відновлення функціонування шляхів, створюються безпечні логістичні ланцюжки на деокупованих територіях. Минулого місяця капітальні видатки державного бюджету порівняно з серпнем 2022 року збільшилися на 33,2%.

У вересні спостерігалась стабілізація цін на пальне за рахунок налагодження логістичних ланцюгів постачання нафтопродуктів та оперативної диверсифікації постачальників, що в цілому врівноважило внутрішній ринок та сприяло зниженню інфляційного тиску на економіку на тлі падіння зовнішніх цін, особливо на енергоносії. За даними Світового банку ціни на нафту у вересні 2022 року порівняно з серпнем 2022 року скоротилися на 8,6%, на газ (середня ціна країн Європи) - на 15,6%. На залізну руду - на 8,3%, на базові метали - на 5,3%.

Також спостерігається покращення очікувань бізнесу щодо перспектив своєї економічної діяльності, хоча вони все ще і залишаються песимістичними (46,1 у вересні проти 44,1 у серпні).

Серед негативних факторів, що вплинули на економіку, виділяють погоду та дії окупантів. Через затяжну дощову погоду в окремих регіонах у вересні пригальмувався темп збору зернових культур, що негативно позначилося на обсягах зібраної продукції. Станом на 29.09.2022 зібрано зернових та зернобобових культур 26,1 млн т. Для порівняння: станом на 25.08.2022 цей показник складав 25,3 млн т.

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Крім того, нестабільна робота та періодичні відключення окупованої ЗАЕС від енергосистеми України змушували перерозподіляти навантаження між іншими учасниками системи, що чинило суттєвий тиск на всю українську енергосистему.

Ситуація на фронті у вересні покращилась, але ворог продовжував обстрілювати українську територію, що чинило тиск на настрої бізнесу та логістику. Продовження воєнних дій на території України, подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житлових будинків, а також невизначеність стосовно тривалості такої ситуації стримує подальший розвиток та відтерміновує активну відбудову.

За оцінками Міністерства економіки України, ситуація залишається ще доволі складною та напруженою, втім контрольованою, що відповідно віддзеркалюється і на поведінці та активності економічних агентів, які за підтримки Уряду продовжують демонструвати високі адаптаційні здібності.