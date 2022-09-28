Завдані війною збитки вже в 1,6 раза перевищують ВВП України, - Шмигаль

Збитки, завдані Україні розв’язаною Російською Федерацією війною, вже в 1,6 раза перевищують ВВП нашої держави.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на селекторній нараді з головами ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більше сума, ніж ВВП. Звичайно, ми розуміємо, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову, на швидке відновлення, на соціальну інфраструктуру, на інфраструктуру критичну, на підготовку до зими", - сказав Шмигаль.

За його словами, цей звіт готували у тісній взаємодії фахівці Світового банку, Європейської комісії та уряду.

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Крім того, учасники наради приділили увагу питанням відновлення важливої інфраструктури та підготовці до опалювального сезону. "Складний опалювальний сезон буде. Треба підготуватися, скоординуватися", - підкреслив Прем’єр.

Шмигаль переконаний в тому, що синергія центральної та місцевої влади є запорукою стабільного проходження зимового періоду та подальшої відбудови країни.

Світовий банк, Європейська комісія та уряд України у співпраці з партнерами 9 вересня презентували спільний звіт з обʼєктивною та незалежною оцінкою нинішніх потреб на відбудову та відновлення України у розмірі $349 мільярдів.

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