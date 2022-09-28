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ВВП (254) Денис Шмигаль (2691)

Завдані війною збитки вже в 1,6 раза перевищують ВВП України, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

шмигаль

Збитки, завдані Україні розв’язаною Російською Федерацією війною, вже в 1,6 раза перевищують ВВП нашої держави.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на селекторній нараді з головами ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більше сума, ніж ВВП. Звичайно, ми розуміємо, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову, на швидке відновлення, на соціальну інфраструктуру, на інфраструктуру критичну, на підготовку до зими", - сказав Шмигаль.

За його словами, цей звіт готували у тісній взаємодії фахівці Світового банку, Європейської комісії та уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На всіх зустрічах ми говоримо про відновлення України, - Шмигаль

Крім того, учасники наради приділили увагу питанням відновлення важливої інфраструктури та підготовці до опалювального сезону. "Складний опалювальний сезон буде. Треба підготуватися, скоординуватися", - підкреслив Прем’єр.

Шмигаль переконаний в тому, що синергія центральної та місцевої влади є запорукою стабільного проходження зимового періоду та подальшої відбудови країни.

Світовий банк, Європейська комісія та уряд України у співпраці з партнерами 9 вересня презентували спільний звіт з обʼєктивною та незалежною оцінкою нинішніх потреб на відбудову та відновлення України у розмірі $349 мільярдів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення Росії в Україну коштуватиме світовій економіці 2,8 трильйона доларів, – ОЕСР

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Ну так ,бл..ь візьми та ще постели асфальту 5 кілометрів. Так жаліється,мовби це не він пі#арас і не клован з дєрьмаком пі#араси, які просрали все що тільки можна перед вторгненням кацапні.
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28.09.2022 19:04
+8
А что делали до войны зная о войне, поведай ка нам. Вы и позвали войну сюда
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28.09.2022 19:00
+8
Они этим "великим крадівниством" не только просрали бабло, а и позвали путлера в Украину с новыми "военными операциями". А теперь по своему квартальному принципу обсирают наших партнеров в неоказании военной помощи, даже когда она уже идет. Зебиратели, ау, вы этого хотели? Хоть бы один из зебирателей ответил и объяснил причину своего зебилизма в 2019 году...
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28.09.2022 19:20
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А что делали до войны зная о войне, поведай ка нам. Вы и позвали войну сюда
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28.09.2022 19:00 Відповісти
Ну так ,бл..ь візьми та ще постели асфальту 5 кілометрів. Так жаліється,мовби це не він пі#арас і не клован з дєрьмаком пі#араси, які просрали все що тільки можна перед вторгненням кацапні.
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28.09.2022 19:04 Відповісти
Они этим "великим крадівниством" не только просрали бабло, а и позвали путлера в Украину с новыми "военными операциями". А теперь по своему квартальному принципу обсирают наших партнеров в неоказании военной помощи, даже когда она уже идет. Зебиратели, ау, вы этого хотели? Хоть бы один из зебирателей ответил и объяснил причину своего зебилизма в 2019 году...
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28.09.2022 19:20 Відповісти
Це крик в нікуди. Виборці боневтіка "політікой нє інтересуются", дивляться телемарофон і радо проголусують за ньго знову. Опитував не одного. В період виборчої компанії використовівались всі відомі технології впливу на свідомість людини. У тих, хто дивився телевізор Зеленський, асоціюється з усім гарним і вірою в краще майбутнє, а Порошенко з усім, чого людина хоче в цьому житті уникнути.
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28.09.2022 20:12 Відповісти
Это, видимо, и причина выбора задонского. Патологические ссыкуны, испугавшись войны на востоке, выбрали поца, приведшего страну к "полномасштабной" войне.
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28.09.2022 20:23 Відповісти
ну всё...теперь буба и шмыгаль переведут кацапосов на деревянные процессоры.
и калоши в рассрочку.
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28.09.2022 19:07 Відповісти
а вы хотели шоб бубаноиды узрели свой пройоп в подготовке к противостоянию с жыдоугрофиннобурятией?
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28.09.2022 19:12 Відповісти
Главное что у Бени с дивидегтами все хорошо
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28.09.2022 19:14 Відповісти
абы нэ схуд...
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28.09.2022 19:35 Відповісти
І шо
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28.09.2022 19:24 Відповісти
Кажуть в Алуште и Ялте бавовна залетіла...
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28.09.2022 19:24 Відповісти
Шо за бабовна, можа то инопланетяне шалят?
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28.09.2022 19:56 Відповісти
А скільки ВВП вкладено в асфальт, а не в оборону з 2019-го? А скільки втратив бюджет за шмигалєвської каденції? Впевнений, що за останні 7 місяців бюджет втратив в рази (а то й в десятки разів) більше, ніж отримав за попередні 2,5 роки шмигальщини.
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28.09.2022 19:25 Відповісти
ЗеКодломойские давно вернули бабло потраченное на избиратедьну кампанію Зе и в аРаду...слуги не остановятся...бабло есть не Зло...
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28.09.2022 19:27 Відповісти
Кажуть что Зе построил Хунту,круче чем у Данилыча была 20,лет назад...
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28.09.2022 19:30 Відповісти
просто у ермака оказался слаще чем у мендельши с богданом..
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28.09.2022 19:52 Відповісти
Треба було впродовж 3 років разом з міністрами виконувати вимоги Законів України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, Про оборону, Про державне оборонне замовлення, Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період…
Але це не було зроблено !!
Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період, бо на посади міністрів та держсекретарів призначалися НЕКОПМЕТЕНТНІ але «дуже нужні для розпилу бабла людішки»!!!
Жоден із них не знає навідь самого змісту цих законів відповідно до своєї галузі та ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за їх невиконання!!!
Вести засідання Уряду і нести ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за дії та бездіяльність Уряду, це в Україні «неначасі»!!!

Український Народ життям своїм захищає Україну, а не колективною безвідповідальністю Уряду!! Приклади, будь ласка!!
Харківські угоди та «реформи» ЩОДО «оптимізації» ЗСУ теж приймалися мудрим Урядом з міністрами!!! Жоден з прем'єрів та їх міністрів не поніс покарання за наслідки невиконання Законів України!!,
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28.09.2022 19:31 Відповісти
Но мы бы тогда не смогли строить дороги,скамеечки в сквериках, детские и спортивные площадки.
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28.09.2022 19:55 Відповісти
А ви в КМ і далі не випускайте моряків у море, та інших чоловіків на заробітки в країни ЄС !
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28.09.2022 19:32 Відповісти
Шмигаля -геть !
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28.09.2022 19:35 Відповісти
просто исполнительный чувак...ничего не изменится.
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28.09.2022 19:37 Відповісти
а збитки завдані чиновниками, депутатами, суддями, правоохоронцями і іншими злодіями різної мутності - в 160 чи в 100600?
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28.09.2022 19:45 Відповісти
Порахуй скільки Бєня вкрав з вашою допомогою.
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28.09.2022 19:51 Відповісти
Зіновій

Війна йде, українці гинуть, а Беня клепає копійку...
Кабмін призначив куратором найбільших держпідприємств , першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитра Клименкова , останні 9 років він працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського .
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28.09.2022 20:50 Відповісти
Не смешите нас тем ВВП.
Там у Ахметова больше доход( не официально конечно) чем тот ВВП на бумажке
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28.09.2022 19:53 Відповісти
вопрос простой - а нахууууух премьер, который не знает нихрена и считает только убытки... БАРАН! ШМУЛЬ СОПЛИВОЗЕЛЕНЫЙ...
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28.09.2022 20:09 Відповісти
А яка частка слуг народу в цих збитках?
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28.09.2022 20:54 Відповісти
 
 