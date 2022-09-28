Завдані війною збитки вже в 1,6 раза перевищують ВВП України, - Шмигаль
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Збитки, завдані Україні розв’язаною Російською Федерацією війною, вже в 1,6 раза перевищують ВВП нашої держави.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на селекторній нараді з головами ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більше сума, ніж ВВП. Звичайно, ми розуміємо, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову, на швидке відновлення, на соціальну інфраструктуру, на інфраструктуру критичну, на підготовку до зими", - сказав Шмигаль.
За його словами, цей звіт готували у тісній взаємодії фахівці Світового банку, Європейської комісії та уряду.
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Крім того, учасники наради приділили увагу питанням відновлення важливої інфраструктури та підготовці до опалювального сезону. "Складний опалювальний сезон буде. Треба підготуватися, скоординуватися", - підкреслив Прем’єр.
Шмигаль переконаний в тому, що синергія центральної та місцевої влади є запорукою стабільного проходження зимового періоду та подальшої відбудови країни.
Світовий банк, Європейська комісія та уряд України у співпраці з партнерами 9 вересня презентували спільний звіт з обʼєктивною та незалежною оцінкою нинішніх потреб на відбудову та відновлення України у розмірі $349 мільярдів.
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и калоши в рассрочку.
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Збитки завдані війною? Мабуть, таки, співпрацею плісняви з ******.
Але це не було зроблено !!
Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період, бо на посади міністрів та держсекретарів призначалися НЕКОПМЕТЕНТНІ але «дуже нужні для розпилу бабла людішки»!!!
Жоден із них не знає навідь самого змісту цих законів відповідно до своєї галузі та ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за їх невиконання!!!
Вести засідання Уряду і нести ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за дії та бездіяльність Уряду, це в Україні «неначасі»!!!
Український Народ життям своїм захищає Україну, а не колективною безвідповідальністю Уряду!! Приклади, будь ласка!!
Харківські угоди та «реформи» ЩОДО «оптимізації» ЗСУ теж приймалися мудрим Урядом з міністрами!!! Жоден з прем'єрів та їх міністрів не поніс покарання за наслідки невиконання Законів України!!,
Війна йде, українці гинуть, а Беня клепає копійку...
Кабмін призначив куратором найбільших держпідприємств , першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитра Клименкова , останні 9 років він працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського .
Там у Ахметова больше доход( не официально конечно) чем тот ВВП на бумажке