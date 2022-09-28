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ВВП (633) Шмыгаль Денис (2317)

Нанесенный войной ущерб уже в 1,6 раза превышает ВВП Украины, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

шмигаль

Ущерб, нанесенный Украине развязанной Российской Федерацией войной, уже в 1,6 раза превышает ВВП нашего государства.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на селекторном совещании с главами ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с убытками зафиксирована по состоянию на июнь. Потребность в средствах, согласно этому отчету, 349 млрд долларов, почти 350 млрд. Конечно, эта сумма больше, чем ВВП нашего государства за прошлый год. В 1,6 раза больше сумма, чем ВВП. Разумеется, мы понимаем, что в первую очередь финансовые ресурсы нужны на быстрое восстановление, на социальную инфраструктуру, на инфраструктуру критическую, на подготовку к зиме", - сказал Шмыгаль.

По его словам, этот отчет готовили в тесном содействии специалисты Всемирного банка, Европейской комиссии и правительства.

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Кроме того, участники совещания уделили внимание вопросам восстановления важной инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону. "Сложный отопительный сезон будет. Надо подготовиться, скоординироваться", – подчеркнул Премьер.

Шмыгаль убежден в том, что синергия центральных и местных властей является залогом стабильного прохождения зимнего периода и последующего восстановления страны.

Всемирный банк, Европейская комиссия и правительство Украины в сотрудничестве с партнерами 9 сентября представили совместный отчет с объективной и независимой оценкой нынешних потребностей на восстановление и возрождение Украины в размере $349 миллиардов.

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Топ комментарии
+11
Ну так ,бл..ь візьми та ще постели асфальту 5 кілометрів. Так жаліється,мовби це не він пі#арас і не клован з дєрьмаком пі#араси, які просрали все що тільки можна перед вторгненням кацапні.
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28.09.2022 19:04
+8
А что делали до войны зная о войне, поведай ка нам. Вы и позвали войну сюда
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28.09.2022 19:00
+8
Они этим "великим крадівниством" не только просрали бабло, а и позвали путлера в Украину с новыми "военными операциями". А теперь по своему квартальному принципу обсирают наших партнеров в неоказании военной помощи, даже когда она уже идет. Зебиратели, ау, вы этого хотели? Хоть бы один из зебирателей ответил и объяснил причину своего зебилизма в 2019 году...
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28.09.2022 19:20
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А что делали до войны зная о войне, поведай ка нам. Вы и позвали войну сюда
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28.09.2022 19:00 Ответить
Ну так ,бл..ь візьми та ще постели асфальту 5 кілометрів. Так жаліється,мовби це не він пі#арас і не клован з дєрьмаком пі#араси, які просрали все що тільки можна перед вторгненням кацапні.
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28.09.2022 19:04 Ответить
Они этим "великим крадівниством" не только просрали бабло, а и позвали путлера в Украину с новыми "военными операциями". А теперь по своему квартальному принципу обсирают наших партнеров в неоказании военной помощи, даже когда она уже идет. Зебиратели, ау, вы этого хотели? Хоть бы один из зебирателей ответил и объяснил причину своего зебилизма в 2019 году...
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28.09.2022 19:20 Ответить
Це крик в нікуди. Виборці боневтіка "політікой нє інтересуются", дивляться телемарофон і радо проголусують за ньго знову. Опитував не одного. В період виборчої компанії використовівались всі відомі технології впливу на свідомість людини. У тих, хто дивився телевізор Зеленський, асоціюється з усім гарним і вірою в краще майбутнє, а Порошенко з усім, чого людина хоче в цьому житті уникнути.
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28.09.2022 20:12 Ответить
Это, видимо, и причина выбора задонского. Патологические ссыкуны, испугавшись войны на востоке, выбрали поца, приведшего страну к "полномасштабной" войне.
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28.09.2022 20:23 Ответить
ну всё...теперь буба и шмыгаль переведут кацапосов на деревянные процессоры.
и калоши в рассрочку.
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28.09.2022 19:07 Ответить
а вы хотели шоб бубаноиды узрели свой пройоп в подготовке к противостоянию с жыдоугрофиннобурятией?
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28.09.2022 19:12 Ответить
Главное что у Бени с дивидегтами все хорошо
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28.09.2022 19:14 Ответить
абы нэ схуд...
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28.09.2022 19:35 Ответить
І шо
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28.09.2022 19:24 Ответить
Кажуть в Алуште и Ялте бавовна залетіла...
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28.09.2022 19:24 Ответить
Шо за бабовна, можа то инопланетяне шалят?
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28.09.2022 19:56 Ответить
А скільки ВВП вкладено в асфальт, а не в оборону з 2019-го? А скільки втратив бюджет за шмигалєвської каденції? Впевнений, що за останні 7 місяців бюджет втратив в рази (а то й в десятки разів) більше, ніж отримав за попередні 2,5 роки шмигальщини.
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28.09.2022 19:25 Ответить
ЗеКодломойские давно вернули бабло потраченное на избиратедьну кампанію Зе и в аРаду...слуги не остановятся...бабло есть не Зло...
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28.09.2022 19:27 Ответить
Кажуть что Зе построил Хунту,круче чем у Данилыча была 20,лет назад...
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28.09.2022 19:30 Ответить
просто у ермака оказался слаще чем у мендельши с богданом..
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28.09.2022 19:52 Ответить
Треба було впродовж 3 років разом з міністрами виконувати вимоги Законів України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, Про оборону, Про державне оборонне замовлення, Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період…
Але це не було зроблено !!
Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період, бо на посади міністрів та держсекретарів призначалися НЕКОПМЕТЕНТНІ але «дуже нужні для розпилу бабла людішки»!!!
Жоден із них не знає навідь самого змісту цих законів відповідно до своєї галузі та ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за їх невиконання!!!
Вести засідання Уряду і нести ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за дії та бездіяльність Уряду, це в Україні «неначасі»!!!

Український Народ життям своїм захищає Україну, а не колективною безвідповідальністю Уряду!! Приклади, будь ласка!!
Харківські угоди та «реформи» ЩОДО «оптимізації» ЗСУ теж приймалися мудрим Урядом з міністрами!!! Жоден з прем'єрів та їх міністрів не поніс покарання за наслідки невиконання Законів України!!,
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28.09.2022 19:31 Ответить
Но мы бы тогда не смогли строить дороги,скамеечки в сквериках, детские и спортивные площадки.
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28.09.2022 19:55 Ответить
А ви в КМ і далі не випускайте моряків у море, та інших чоловіків на заробітки в країни ЄС !
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28.09.2022 19:32 Ответить
Шмигаля -геть !
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28.09.2022 19:35 Ответить
просто исполнительный чувак...ничего не изменится.
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28.09.2022 19:37 Ответить
а збитки завдані чиновниками, депутатами, суддями, правоохоронцями і іншими злодіями різної мутності - в 160 чи в 100600?
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28.09.2022 19:45 Ответить
Порахуй скільки Бєня вкрав з вашою допомогою.
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28.09.2022 19:51 Ответить
Зіновій

Війна йде, українці гинуть, а Беня клепає копійку...
Кабмін призначив куратором найбільших держпідприємств , першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитра Клименкова , останні 9 років він працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського .
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28.09.2022 20:50 Ответить
Не смешите нас тем ВВП.
Там у Ахметова больше доход( не официально конечно) чем тот ВВП на бумажке
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28.09.2022 19:53 Ответить
вопрос простой - а нахууууух премьер, который не знает нихрена и считает только убытки... БАРАН! ШМУЛЬ СОПЛИВОЗЕЛЕНЫЙ...
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28.09.2022 20:09 Ответить
А яка частка слуг народу в цих збитках?
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28.09.2022 20:54 Ответить
 
 