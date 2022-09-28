Нанесенный войной ущерб уже в 1,6 раза превышает ВВП Украины, - Шмыгаль
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Ущерб, нанесенный Украине развязанной Российской Федерацией войной, уже в 1,6 раза превышает ВВП нашего государства.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на селекторном совещании с главами ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с убытками зафиксирована по состоянию на июнь. Потребность в средствах, согласно этому отчету, 349 млрд долларов, почти 350 млрд. Конечно, эта сумма больше, чем ВВП нашего государства за прошлый год. В 1,6 раза больше сумма, чем ВВП. Разумеется, мы понимаем, что в первую очередь финансовые ресурсы нужны на быстрое восстановление, на социальную инфраструктуру, на инфраструктуру критическую, на подготовку к зиме", - сказал Шмыгаль.
По его словам, этот отчет готовили в тесном содействии специалисты Всемирного банка, Европейской комиссии и правительства.
Кроме того, участники совещания уделили внимание вопросам восстановления важной инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону. "Сложный отопительный сезон будет. Надо подготовиться, скоординироваться", – подчеркнул Премьер.
Шмыгаль убежден в том, что синергия центральных и местных властей является залогом стабильного прохождения зимнего периода и последующего восстановления страны.
Всемирный банк, Европейская комиссия и правительство Украины в сотрудничестве с партнерами 9 сентября представили совместный отчет с объективной и независимой оценкой нынешних потребностей на восстановление и возрождение Украины в размере $349 миллиардов.
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и калоши в рассрочку.
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Збитки завдані війною? Мабуть, таки, співпрацею плісняви з ******.
Але це не було зроблено !!
Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період, бо на посади міністрів та держсекретарів призначалися НЕКОПМЕТЕНТНІ але «дуже нужні для розпилу бабла людішки»!!!
Жоден із них не знає навідь самого змісту цих законів відповідно до своєї галузі та ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за їх невиконання!!!
Вести засідання Уряду і нести ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за дії та бездіяльність Уряду, це в Україні «неначасі»!!!
Український Народ життям своїм захищає Україну, а не колективною безвідповідальністю Уряду!! Приклади, будь ласка!!
Харківські угоди та «реформи» ЩОДО «оптимізації» ЗСУ теж приймалися мудрим Урядом з міністрами!!! Жоден з прем'єрів та їх міністрів не поніс покарання за наслідки невиконання Законів України!!,
Війна йде, українці гинуть, а Беня клепає копійку...
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