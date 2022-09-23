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Денис Шмигаль (2703) відбудова (275)

На всіх зустрічах ми говоримо про відновлення України, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

шмигаль

Під час усіх переговорів у Нью-Йорку українська сторона порушувала питання створення механізмів компенсації завданих Україні збитків від російської війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ, про це в четвер розповів журналістам прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На всіх зустрічах ми говоримо про відновлення України - насамперед для виживання протягом цього зимового періоду, протягом усього воєнного часу, а також після війни", - сказав він.

За його словами, така робота "коштуватиме сотні мільярдів доларів".

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"Ми наголошуємо, що компенсувати втрати України має агресор, а заморожені російські активи, наскільки нам відомо, оцінюються від 300 до 500 млрд доларів", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що Канада вже ухвалила закон на національному рівні щодо конфіскації активів російської держави та олігархів рф на користь України для її майбутнього відновлення.

"Ми також закликаємо скористатися цим прикладом, ухвалити законодавство, можливо, на міжнародному рівні, що стане новим елементом глобальної безпеки, оскільки агресор розумітиме, що заплатить за свою неспровоковану агресію", - пояснив глава уряду.

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Отримати російські активи - ключова ідея майбутнього відновлення України, підкреслив він.

"Якщо вони не захочуть віддати їх добровільно, тоді країни мають ухвалити відповідні рішення й конфіскувати їх", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на переговорах також обговорювалися пропозиції Київського безпекового договору Расмуссена – Єрмака. Ідеться про "швидку реакцію наших партнерів щодо надання зброї, фінансової підтримки, запровадження всього спектру санкцій проти майбутнього агресора", нагадав він, наголосивши, що такий догорів може слугувати прецедентом для побудови системи безпеки після війни.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Та, *****, где набраться столько наблюдателей, чтоб следили за каждым вашим шагом и за каждой копейкой, чтоб вы всё не разокрали, уроды!

Потому и не дают вам ни фига... И не дадут!!! А дадут только после следующих выборов, если упоротое зебыдло не выберет опять клоуна и не похоронит Украину окончательно!
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23.09.2022 02:59
+5
А що вона невірно сказала? Ті, хто вибрали рашистського клоуна презедентом, який те і робить 3,5 роки, що грабує країну, невже можна назвати інтелектуалами? Це упороте бидло!
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23.09.2022 06:00
+5
За три роки вашого правління в країну інвестори не дали жодної копійки ... Навпаки, інвестори почали виводити свої гроші з української економіки.... І зараз наврядчи хтось захоче вашій команді довірити свої статки ...Так що говоріть-не говоріть, а економіку країни ви також "про#балі"....
А про 'російську компенсацію" ми можем лише мріяти... За сім місяців війни ваша команда не спромоглася дати жодної копійки в бюджет від конфіскації російського бізнесу в Україні ....Тому все лише балачки...
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23.09.2022 07:04
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Знаете кто дернул в Казахстан, Монголию и повыкупал все билеты? Кремлеботы котрые в интернете Киев за три дня брали. Не глыпый человек сказал - тот кто призывает к войне, воевать не пойдет. Онлайн-вата заварили эту кашу, а вы мужики теперь умирайте, а мы из за бугра будем вас поддерживать
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23.09.2022 02:42 Відповісти
Многих назад вернут, если догадаются это сделать. Вообще крайне удивлен и очень, очень рад решению Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и других стран зарезать визы. Притом сразу же с войны неофициально, и вот сейчас уже де-юре сделали. Это стратегия для создания на России максимальной дестабилизации и как следствие революции. А если выпускать людей, то кто тогда стадо на бунт поведет без пастухов? Там же на 80% малограмотные имбецилы живут, а все, кто выехал, хотя бы может сформулировать несколько предложений и направить стадо по нужному адресу (громить власть и грабить имущество толстосумов). Им надо умышленно создать ситуацию, когда или жизнь, или революция. Нельзя им дать возможность убежать. Благо, население Казахстана, Узбекистана и других стран очень шустро соображает и просто задерут аренду квартир до уровня 1500 долларов в месяц за однушку. И высосут все бабки с русни, а потом те назад поедут без денег. Умный народ там живет.
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23.09.2022 08:10 Відповісти
Та, *****, где набраться столько наблюдателей, чтоб следили за каждым вашим шагом и за каждой копейкой, чтоб вы всё не разокрали, уроды!

Потому и не дают вам ни фига... И не дадут!!! А дадут только после следующих выборов, если упоротое зебыдло не выберет опять клоуна и не похоронит Украину окончательно!
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23.09.2022 02:59 Відповісти
Себя же вы причисляет к потомственной интеллигенции, судя по изысканному лексикону и вони из ротового отверстия
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23.09.2022 05:54 Відповісти
А що вона невірно сказала? Ті, хто вибрали рашистського клоуна презедентом, який те і робить 3,5 роки, що грабує країну, невже можна назвати інтелектуалами? Це упороте бидло!
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23.09.2022 06:00 Відповісти
Поэтому вы и дрыснули в Германию?
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23.09.2022 06:10 Відповісти
я в Україні. це німецька ip адреса.
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23.09.2022 06:15 Відповісти
И как вам живётся среди быдла, которое работает, учится, воюет? Или вы считаете, что это делает только горстка сторонников инвестора в российскую карамельную промышленность, который проигрывал второй тур выборов даже ржавой лопате?
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23.09.2022 06:26 Відповісти
Імбіцили73% просто невиліковні. Їх 3.5 роки цинічно грабують клоуни кварталу95, а вони досі брєдять про карамєлі. Чи може тобі нагадати прізвище того виродка, який 23.02 закликав готуватися до шашликів, а не до війни?!! Чи може нагадати прізвища тих талантів Zeкоманди, які вкрали у людей іноземну гуманітарку і продавали її у супермаркетах?!! Чи ти можеш розказати про потужний штурмовий батальон кварталу95 на фронті?
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23.09.2022 06:38 Відповісти
"Немецкий ай пи" видимо вызывает отмирание последних нервных окончаний. Если бы не было Зеленского от слова вообще, ну не родился он или попал в деццтве под трамвай, ничего не изменилось бы. Горстка обиженных рабов сейчас волала бы как белый медведь в теплую погоду о былое, которое выбрало кремливську зозулю Тимошенко, нехорошего полковника Гриценко, гадкого сволотовца Кошулинського и далее по списку. Поэтому повторяю вопрос. Как вам, бедолагам, живётся среди быдла?
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23.09.2022 06:44 Відповісти
Давай почнемо з позитивних досягнень твого преZeдента за 3.5 роки? Економіка, боротьба з корупцією, соціальна сфера, підвищення зарплат і пенсій, інвестиційна привабливість, медицина тощо. Просто не можу знайти позитивну динаміку, може у тебе є?
А я поки зацитую статистику з одного опитування на одному з укр сайтів спільноти програмістів. На питання до "горсткі абіженних рабов" із it спільноти: "чому ви плануєте виїхати із України після відкриття кордонів", понад 65% відповіли, що із-за цієї конченої клоунської влади.
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23.09.2022 06:59 Відповісти
Какой ужас!!! Даже со второго раза не дошло!!! Нет Зеленского! Нет! Президент, допустим Юлия Тимошенко Вы в состоянии хотя бы с утра думать? Так вот тот же вопрос. Как вам живётся среди быдла, творческая телигенция?
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23.09.2022 07:19 Відповісти
бидло, скільки ще десятків тисяч українців мають вбити рашисти аби ти заговорило людською мовою?
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23.09.2022 07:40 Відповісти
Тобі, виродку, потрібно для початку замість німецької ай-пі адреси купити підручник української мови та вивчити елементарні правила правопису та синтаксису, щоб ти не паскудило мову. А тепер, коли й це питання вирішено, відповідай на поставлене питання, якщо встромило свій ніс під мій пост. Що ви, купка ображеного на всю країну планктону, збираєтесь робити, крім гавкання?
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23.09.2022 08:28 Відповісти
миша п. це ти, пісюн?
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23.09.2022 08:01 Відповісти
ясно бидло так бидло,тобі задали пряме запитання,які досягнення у зе,ти зразу бидло почало сракою виляти,відповідай бидло
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23.09.2022 14:41 Відповісти
Ви або дуже молода людина, або дуже наївна. Гітлера вибрали на виборах. І німців бидлом не називають. Але хіба потім вони не стали бидлом? Що вони зробили, щоб відвернути катастрофу? Виборці "хоть пасмєйомся, по пріколу" казали, що якщо щось не так буде, то "смєтут". Тільки дурний чи лінивий ідіот не знає, що робило і робить оточення Президента і він сам. Ну і де ви, смєтуни?
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23.09.2022 06:41 Відповісти
Мабуть ні те ні інше. Якщо інфа, яку тут дав хтось з дописувчів учора,правдива і фейсбук дійсно закрив велику Зе-ботоферму, то усі ці таргани полізуть скрізь. Включно з цим ресурсом. Далі буде.
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23.09.2022 09:05 Відповісти
відкрию страшну таємницю,бидло може мати і три "депломи" і все одно бути бидлом,ватніки як наочний доказ
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23.09.2022 14:39 Відповісти
а для вас худоби,жадної до ХАЛЯВИ,тільки мат доходить
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23.09.2022 14:38 Відповісти
Что то мне подсказывает что готовится провокация с применением оружия массового поражения как бы выпущенного с территории Украины и последующими обвинениями Украины в нарушении договоренностей...

В ускоренном режиме выселяли жителей Белгорода, в ускоренном режиме проводится мобилизация, мобилизированных вероятнее всего в ускоренном режиме отправят в Белгород и именно по скоплению мобилизированных в белгородской области будет нанесен этот зловещий удар.
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23.09.2022 04:00 Відповісти
На всех встречах надо говорить, чтобы сотни миллиардов арестованных российских денег за границей - срочно передали Украине!!! Украина на эти деньги в первую очередь закупит вооружений у США и у остальных друзей, а во вторых за эти деньги можно будет нанять строительные компании со всех стран Запада для отстраивания Украины. Хочу, чтобы в Украине строили постройки со всех стран Запада архитектурно. Хочу и города с небоскребами, как в США из железа и бетона, и также хочу красивую архитектуру Италии, и каждая страна должна свою архитектуру построить. То бишь каждая страна Запада, да и мира, вложит часть своей культуры в Украину. Это будет красиво во многих смыслах!
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23.09.2022 04:45 Відповісти
...ще траба передбачувати побудову богатьох бібліотек, де корістувачі взмозі будут читати про героічний шлях попередніх поколінь
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23.09.2022 05:09 Відповісти
Довпойопи з кварталу95 так і не зрозуміли головного - для того аби планувати велике відбудівнитство за конфісковані рашистські гроші, треба спочатку перемогти у війні! При цьому зараз потрібно негайно конфіскувати в законний спосіб всі рашистські активи в Україні. А з цим у рашитських повій із Zeкоманди великі проблеми. І судячи з усього вони вже домовилися з кацапами за великий відкат взагалі нічого не чіпати, і дати кацапам "тихенько в ліс втіки" зі своїми українськими статаками.
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23.09.2022 06:09 Відповісти
За три роки вашого правління в країну інвестори не дали жодної копійки ... Навпаки, інвестори почали виводити свої гроші з української економіки.... І зараз наврядчи хтось захоче вашій команді довірити свої статки ...Так що говоріть-не говоріть, а економіку країни ви також "про#балі"....
А про 'російську компенсацію" ми можем лише мріяти... За сім місяців війни ваша команда не спромоглася дати жодної копійки в бюджет від конфіскації російського бізнесу в Україні ....Тому все лише балачки...
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23.09.2022 07:04 Відповісти
 
 