На всіх зустрічах ми говоримо про відновлення України, - Шмигаль

Під час усіх переговорів у Нью-Йорку українська сторона порушувала питання створення механізмів компенсації завданих Україні збитків від російської війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в четвер розповів журналістам прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На всіх зустрічах ми говоримо про відновлення України - насамперед для виживання протягом цього зимового періоду, протягом усього воєнного часу, а також після війни", - сказав він.

За його словами, така робота "коштуватиме сотні мільярдів доларів".

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"Ми наголошуємо, що компенсувати втрати України має агресор, а заморожені російські активи, наскільки нам відомо, оцінюються від 300 до 500 млрд доларів", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що Канада вже ухвалила закон на національному рівні щодо конфіскації активів російської держави та олігархів рф на користь України для її майбутнього відновлення.

"Ми також закликаємо скористатися цим прикладом, ухвалити законодавство, можливо, на міжнародному рівні, що стане новим елементом глобальної безпеки, оскільки агресор розумітиме, що заплатить за свою неспровоковану агресію", - пояснив глава уряду.

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Отримати російські активи - ключова ідея майбутнього відновлення України, підкреслив він.

"Якщо вони не захочуть віддати їх добровільно, тоді країни мають ухвалити відповідні рішення й конфіскувати їх", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на переговорах також обговорювалися пропозиції Київського безпекового договору Расмуссена – Єрмака. Ідеться про "швидку реакцію наших партнерів щодо надання зброї, фінансової підтримки, запровадження всього спектру санкцій проти майбутнього агресора", нагадав він, наголосивши, що такий догорів може слугувати прецедентом для побудови системи безпеки після війни.

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