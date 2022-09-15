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У Харкові понад 400 будинків не підлягають відновленню, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

У Харкові є 67 житлових об’єктів, які можна відновити до закінчення війни, на деяких із них уже ведуться будівельні роботи. При цьому

Про це сказав в ефірі марафону "Єдині новини" Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ.

"Ми вже почали відновлення деяких об’єктів, тих, які можна відновити, відбудувати. Вчора один з таких об’єктів відвідав Президент України Володимир Зеленський. Ми відновлюємо кілька. В планах – 67 таких об’єктів, котрі ми можемо відновити до завершення війни. Але, звичайно, є будинки, котрі не підлягають відновленню. Їх понад 400", - сказав Терехов.

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За даними мера, ті харків’яни, які виїхали, можуть дізнатися про стан будинку та його перспективу за допомогою спеціального чат-боту. Для себе люди приймають рішення – залишатися там, куди вони виїздили від обстрілів, чи повертатися. Для тих, хто повертається, але втратив житло, є місця в гуртожитках, заявляє Терехов.

"Вони зможуть там жити до тих пір, поки не буде відновлено їхнє житло чи збудоване нове", - обіцяє мер.

За його словами, житло втратили понад 150 тис. харків’ян.

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Однак, запевняє мер, настрій у містян піднесений. "Люди радіють звільненню територій Харківщини завдяки нашим героїчним захисникам", - сказав Терехов.

Міський голова прогнозує, що обстрілів Харкова завдяки звільненню території області від загарбників буде менше, однак залишається небезпека ракетних обстрілів із території російського Бєлгорода.

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Автор: Роман Свиридович
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Дорого обходиться любовь русского мира для любителей ватных с Харькова ?
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15.09.2022 19:58 Відповісти
Странно, что вам весело от таких новостей! А с чего вы взяли, что все в Харькове любители русского мира? Как вы задолбали навешиванием ярлыков! Особенно умиляет, когда это пишут"патриоты" из Закарпатья и Львова значительная часть которых выехала в Европу от "бомбежек"!
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16.09.2022 00:55 Відповісти
Вони зможуть розбомбиити щастя вони можуть віддалити мрію, але не Віру в Волю,Перемогу Людей. Один за всіх і усі за одного. Тримайтесь
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15.09.2022 20:00 Відповісти
 
 