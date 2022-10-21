10 мільйонів фунтів пожертвує Велика Британія українським біженцям

Велика Британія та Польща підписали меморандум щодо підтримки України. Згідно з угодою, на допомогу українським переселенцям виділять 10 мільйонів фунтів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

"Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач і заступниця посла Великої Британії Дженніфер МакНoтан підписали меморандум у справі підтримки України", - зазначає відомство.

Згідно з угодою, Велика Британія передасть польській фундації Міжнародної солідарності 10 млн фунтів, які буде призначено на гуманітарну допомогу для українців, які рятуються від війни.

Загалом з 24 лютого і по вересень польські прикордонники пропустили на пунктах пропуску з України в напрямку Польщі 6 млн осіб.

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