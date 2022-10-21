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10 мільйонів фунтів пожертвує Велика Британія українським біженцям

біженці

Велика Британія та Польща підписали меморандум щодо підтримки України. Згідно з угодою, на допомогу українським переселенцям виділять 10 мільйонів фунтів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

"Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач і заступниця посла Великої Британії Дженніфер МакНoтан підписали меморандум у справі підтримки України", - зазначає відомство.

Згідно з угодою, Велика Британія передасть польській фундації Міжнародної солідарності 10 млн фунтів, які буде призначено на гуманітарну допомогу для українців, які рятуються від війни.

Загалом з 24 лютого і по вересень польські прикордонники пропустили на пунктах пропуску з України в напрямку Польщі 6 млн осіб.

Читайте: Польща планує поступово зменшувати допомогу українським біженцям, які працевлаштувались

Автор: 

біженці (1864) Велика Британія (5571) гуманітарна допомога (991)


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І ці 10 млн фунтів залишаться у країнах, які виділили ці кошти. Ну такоє. Новина ніпрощо з урахуванням того, що в самій Україні мільйони біженців.
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21.10.2022 15:43 Відповісти
Частина коштів, нажаль, перепаде й "біженцям" з Криму, які маючи українські паспорти використали цю нагоду для переїзду в Британію. Знаю таких бувших сусідів.
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21.10.2022 16:25 Відповісти
Взагалі ті гроші дадуть Польщі...то Вашим сусідам з них нічого не перепаде)
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21.10.2022 17:12 Відповісти
З 2014року не отримав .а ні копійки.Авто правда жигуль підірвана. будинок батьківській разграбован Виховую сина свого брата.Брата. Брата забрав руский мир.
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21.10.2022 17:15 Відповісти
 
 