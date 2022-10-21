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Мін’юст хоче через суд заборонити "Український вибір" Медведчука

медведчук

На початку жовтня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції про заборону громадської організації "Український вибір право народу".

Про це інформує Рух ЧЕСНО із посиланням на судовий реєстр, передає Цензор.НЕТ.

Організацію заснував та досі очолює кум володимира путіна, проросійський політик, бізнесмен та медіавласник Віктор Медведчук. Він фігурує в Реєстрі держзрадників Руху ЧЕСНО.

Дату розгляду цієї справи ще не призначено.

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Громадська організація "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір — право народу" була зареєстрована ще у 2008 році та стала інструментом повернення Віктора Медведчука в медійне поле та політику.

Піком активності "Українського вибору" стали 2012–2013 роки, коли організація на чолі з Медведчуком вела масштабну кампанію проти підписання Україною Асоціації з Європейським союзом та за інтеграцію до Митного союзу. Агресивна рекламна кампанія переконувала українців у тому, що асоціація з ЄС призведе до зростання цін, втрати робочих місць тощо. Один із різновидів реклами "Українського вибору" містив повідомлення: "Асоціація з ЄС — це одностатеві шлюби".

У своїй кампанії проти ЄС "Український вибір" використовував широкий спектр аргументів — від економічних до історичних і навіть релігійних.

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"Український вибір" приписував собі заслугу у зриві підписання Асоціації з ЄС. Після спонтанної відмови від підписання асоціації урядовці пояснювали такий розворот у тому числі й тезами кампанії "Українського вибору". Наприклад, у грудні 2013 року тодішній прем’єр-міністр і чинний фігурант Реєстру держзрадників Микола Азаров заявив, що для отримання безвізового режиму Україна нібито зобов’язана узаконити одностатеві шлюби.

"Український вибір" продовжував свою діяльність і після Революції Гідності, хоч і в менших масштабах. Паралельно до рекламних кампаній організація розвивала регіональну структуру, ймовірно, готуючись до перетворення в партію. Однак цього так і не сталося. Лідер "Українського вибору" у 2018 році увійшов до ОПЗЖ і за її списком був обраний до Верховної Ради.

У березні 2021 року прокуратура провела обшуки в офісі "Українського вибору" у справі щодо сприяння представників організації окупації Криму. Згідно із повідомленням прокуратури, представники "Українського вибору" "брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" 16. 03. 2014 року на території АР Крим та у м. Севастополі. А саме, члени вказаної організації приймали участь у роботі незаконних виборчих комісій, були спостерігачами на дільницях під час проведення "референдуму", а також забезпечували їх охорону у складі незаконних збройних формувань".

Автор: 

заборона (1450) Медведчук Віктор (1707) Мін’юст (1590) санкції (11810)


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Топ коментарі
+6
Їх всіх з т. зв. "Укр. вибору "давно спалити потрібно було, а не через 7 місяців після повного нападу на країну, роздуплились недоумки.
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21.10.2022 16:05
+4
Ви головне не поспішайте, бо занадто рано якось
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21.10.2022 16:07
+3
дайте ******** 111 ст ,все остальное мелочь в любых судах по любому поводу
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21.10.2022 16:10
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Їх всіх з т. зв. "Укр. вибору "давно спалити потрібно було, а не через 7 місяців після повного нападу на країну, роздуплились недоумки.
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21.10.2022 16:05 Відповісти
А до того не треба було?!Егеж?
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21.10.2022 16:59 Відповісти
А мiнюст не хоче запровадити шибиниццю для цих опожопiвских потвор.
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21.10.2022 16:06 Відповісти
Ви головне не поспішайте, бо занадто рано якось
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21.10.2022 16:07 Відповісти
Розстріляйте всіх членів, і нехай собі далі працюють...
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21.10.2022 16:08 Відповісти
А в чому різниця воєнного стану від звичайного? Та сама бюрократія та корупція.
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21.10.2022 16:08 Відповісти
що так несподівано ?
кум повертається ?
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21.10.2022 16:08 Відповісти
kartinka zachotnaja
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21.10.2022 16:09 Відповісти
дайте ******** 111 ст ,все остальное мелочь в любых судах по любому поводу
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21.10.2022 16:10 Відповісти
хто дуже злякався медведчукового вибору без медведчука,смішно,він =вибір= активно працював в 2019-2021рр,як завжди влада рушає за потягом,що поїхав
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21.10.2022 16:20 Відповісти
Що? Він досі не заборонений? Пздць...
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21.10.2022 16:22 Відповісти
А позбавити мандатів Шуфрича та інших членів ОПЗЖ не хоче бо вони зараз на ЗЄ працюють?

ЗЄ створив коаліцію з колаборантами, а Мінюст гоняється за привидами Медведчука.
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21.10.2022 16:24 Відповісти
акуєть , а що так можна ? нічого дивного бо мєнти ********* шиють активістам за звалений бюст Пушкіна...
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21.10.2022 16:24 Відповісти
Мінюст оперативно працює!
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21.10.2022 16:56 Відповісти
Народні депутати із забороненої ОПЗЖ у Верховній Раді співпрацюють із фракцією "Слуга народу".

Про це https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sluga-narodu-spivpracyuye-z-nardepami-opzzh-olena-shulyak-novini-ukrajini-50272110.html розповіла в інтерв'ю НВ очільниця "Слуг" Олена Шуляк.

"Я можу говорити за ту частину представників ОПЗЖ, які працюють в нашому комітеті (з питань державної влади - ред). Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості", - заявила Шуляк.

За її словами, із колишньої фракції ОПЗЖ у парламенті сформувалися декілька груп, одна із яких називається "За відновлення України".

"Але на сьогодні, можливо, не треба звертати увагу на назви, а потрібно дивитись на те, які ті, чи інші народні депутати приймають участь у голосуваннях"
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21.10.2022 17:10 Відповісти
В частности, нардеп Нестор Шуфрич до сих пор является главой Комитета по свободе слова Верховной Рады.
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21.10.2022 17:11 Відповісти
Почему хочет? Он давно должен был быть закрыт!!!
Сделали паузу, что эти организации успели вывести деньги, продать недвижимость и имущество и т .д.?
Как запретить проукраинские оппозиционные телеканалы, так Минюст как реактивный!
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21.10.2022 17:12 Відповісти
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21.10.2022 17:13 Відповісти
смійтесь, смійтесь,досміётесь.
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21.10.2022 20:14 Відповісти
 
 