Мін’юст хоче через суд заборонити "Український вибір" Медведчука

На початку жовтня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції про заборону громадської організації "Український вибір право народу".

Про це інформує Рух ЧЕСНО із посиланням на судовий реєстр, передає Цензор.НЕТ.

Організацію заснував та досі очолює кум володимира путіна, проросійський політик, бізнесмен та медіавласник Віктор Медведчук. Він фігурує в Реєстрі держзрадників Руху ЧЕСНО.

Дату розгляду цієї справи ще не призначено.

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Громадська організація "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір — право народу" була зареєстрована ще у 2008 році та стала інструментом повернення Віктора Медведчука в медійне поле та політику.

Піком активності "Українського вибору" стали 2012–2013 роки, коли організація на чолі з Медведчуком вела масштабну кампанію проти підписання Україною Асоціації з Європейським союзом та за інтеграцію до Митного союзу. Агресивна рекламна кампанія переконувала українців у тому, що асоціація з ЄС призведе до зростання цін, втрати робочих місць тощо. Один із різновидів реклами "Українського вибору" містив повідомлення: "Асоціація з ЄС — це одностатеві шлюби".

У своїй кампанії проти ЄС "Український вибір" використовував широкий спектр аргументів — від економічних до історичних і навіть релігійних.

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"Український вибір" приписував собі заслугу у зриві підписання Асоціації з ЄС. Після спонтанної відмови від підписання асоціації урядовці пояснювали такий розворот у тому числі й тезами кампанії "Українського вибору". Наприклад, у грудні 2013 року тодішній прем’єр-міністр і чинний фігурант Реєстру держзрадників Микола Азаров заявив, що для отримання безвізового режиму Україна нібито зобов’язана узаконити одностатеві шлюби.

"Український вибір" продовжував свою діяльність і після Революції Гідності, хоч і в менших масштабах. Паралельно до рекламних кампаній організація розвивала регіональну структуру, ймовірно, готуючись до перетворення в партію. Однак цього так і не сталося. Лідер "Українського вибору" у 2018 році увійшов до ОПЗЖ і за її списком був обраний до Верховної Ради.

У березні 2021 року прокуратура провела обшуки в офісі "Українського вибору" у справі щодо сприяння представників організації окупації Криму. Згідно із повідомленням прокуратури, представники "Українського вибору" "брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" 16. 03. 2014 року на території АР Крим та у м. Севастополі. А саме, члени вказаної організації приймали участь у роботі незаконних виборчих комісій, були спостерігачами на дільницях під час проведення "референдуму", а також забезпечували їх охорону у складі незаконних збройних формувань".