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Механізм позбавлення Медведчука мандата буде знайдено, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сподівається, що буде знайдено механізм для позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є бажане. Я цього (позбавити Медведчука депутатського мандата. - Ред.) хочу. А є реальність. Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав і організуємо все, щоб і він (Медведчук. - Ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України", - сказав голова ВР.
Топ коментарі
+15 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар02.10.2022 13:10
+14 Сергей Гусаченко fe44ea74
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+14 Бенина Мама
показати весь коментар02.10.2022 13:11
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Будь ласка, зачекайте...
Зарплату мертвечуку і ківі продовжують нараховувати бо механізму нема!?!???
Курви, а чого його нема?!? Бо депутат парламенту це небожитель? Чи ті срані прокурори та судді що сейфи з мільйонами долярів вивозили на початку війни - небожителі? Суки, нічого скоро вас спустять до землі поближче до народу, до пенсіонерки в місті що не в змозі собі маленького столового бурячка купити.
катьки-проститутки в Одесі
Вже зайшли в Золоту Балку.
Гигант мысли, фуле.
Тому вирок для Мертвечука без Порошенка це не вирок.) Значить один пункт однозначно відпадає.
З Іраном у зелених та ж сама дилема. Вже й льоша данілов назвав терактом збиття українського літака МАУ. Вже й більше 2,5 років минуло з часу трагедії, а родичі загиблих не отримали ані копійки компенсацій. Вже й регулярні поставки до московії дронів-камікадзе іранська влада налагодила. А вава-піаніст досі тримає іранське посольство у Києві... Мабуть, зелені шукають ше якийсь, більш вагомий привід, щоби викинути геть з Країни посібників кремля?
А з його людьми ви будете і далі одностайно голосувати ?
Тоді ви ж в курсі, що більшість в Раді можна вважати офіційно проросійською ?
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
тупого быдла. нужно аж 7 штук чего-то там. интересно, по какому закону его "обменяли" гражданина Украины то. а если он негражданин то как он депутат то?
Кто принимает законы Украины?
Возможно ли, чтобы депутаты приняли законы "против себя любимых". Т.е. законы, где четко и понятно расписано за что депутаты мгновенно лишаются мандата. За те же прогулы например.
А теперь: Спасите, помогите. "Будем искать механизмы..."
Я не сомневаюсь, что Медведчука лишат мандата ... а вся остальная коррупционная депутатская свора останется на своих местах.
по медведчуку питань не має - покидьок і зрадник
а хто дозволив виїхати обом портновим???
хто дозволив їм в'їхати і після майдану продовжувати антиукраїнську діяльність....
дивлюся та акуєваю
31 рік приймають закони, а як треба, їх нема