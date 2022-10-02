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Новости Политика Украины
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ВР (28728) мандат (375) Медведчук (1754) Стефанчук Руслан (578)

Механизм лишения Медведчука мандата будет найден, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

медведчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что будет найден механизм для лишения Виктора Медведчука депутатского мандата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть желаемое. Я этого (лишить Медведчука депутатского мандата. – Ред.) хочу. А есть реальность. Конституция Украины предусматривает семь оснований для лишения депутатского мандата. В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и он (Медведчук. – Ред.), и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины", – сказал спикер ВР.

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Топ комментарии
+15
Пишуть, що наші на правому березі Дніпра почали рух з півночі на південь - від Осокорівки вздовж берега водосховища на Дудчани, в перспективі - на греблю Каховської ГЕС. Йдуть по тилах правобережного угрупування, орків там по селах мало, всі були підтягнуті до лінії фронту.
Вже зайшли в Золоту Балку.
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02.10.2022 13:10
+14
"Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав"
Гигант мысли, фуле.
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02.10.2022 13:11
+14
"...організуємо все, щоб і він (Медведчук. - Ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України". Там ему подобных ползала сидит...
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02.10.2022 13:11
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Костя Сапрыкин очень живучий персонаж для наших реалий. Никак методов против него не найти.
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02.10.2022 13:07 Ответить
Щоб вони всі повиздихали там, непотріби штопані. Механізму у них нема?...... , ні мізків, ні совісті у них нема.
Зарплату мертвечуку і ківі продовжують нараховувати бо механізму нема!?!???
Курви, а чого його нема?!? Бо депутат парламенту це небожитель? Чи ті срані прокурори та судді що сейфи з мільйонами долярів вивозили на початку війни - небожителі? Суки, нічого скоро вас спустять до землі поближче до народу, до пенсіонерки в місті що не в змозі собі маленького столового бурячка купити.
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02.10.2022 13:58 Ответить
***** депутата в Україні неприкосновєнна так само як у памятника
катьки-проститутки в Одесі
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02.10.2022 14:24 Ответить
Що з іншої опзжшною агентурою???
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02.10.2022 16:39 Ответить
Пишуть, що наші на правому березі Дніпра почали рух з півночі на південь - від Осокорівки вздовж берега водосховища на Дудчани, в перспективі - на греблю Каховської ГЕС. Йдуть по тилах правобережного угрупування, орків там по селах мало, всі були підтягнуті до лінії фронту.
Вже зайшли в Золоту Балку.
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02.10.2022 13:10 Ответить
"Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав"
Гигант мысли, фуле.
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02.10.2022 13:11 Ответить
"...організуємо все, щоб і він (Медведчук. - Ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України". Там ему подобных ползала сидит...
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02.10.2022 13:11 Ответить
У т.ч. і слуги невідомо якого народу.
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02.10.2022 13:22 Ответить
якого народу? слуги урода.
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02.10.2022 15:53 Ответить
пол?! оптимизм это хорошо))
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02.10.2022 13:38 Ответить
Ой мне вас учить - нельзя отобрать так можно приостановить. Как с гражданством, помните
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02.10.2022 13:11 Ответить
Цікаво, як почуваються зараз виборці цього перевертня та ЗаЖОПа? Хоч розуміють, що вони накоїли? Чи у них мозок відсутній?
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02.10.2022 13:16 Ответить
нічого вони не усвідомлюють, вони продовжують чекати руський мір.
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02.10.2022 13:58 Ответить
Стефанчуку самому не мешало бы выучить наконец-то Конституцию Украины...
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02.10.2022 13:19 Ответить
Я бачу що самой простой пункт - це "його смерть" ..Й вигадувати нiчого не потрiбно..
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02.10.2022 13:53 Ответить
Що заважає це зробити... думаю закони підлаштовані для депутатів, так накрутити , то вже треба постаратися
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02.10.2022 13:19 Ответить
Нічого не заважає. Та й не заважало. Потрібно було просто винести судовий вирок. Це найпростіше і беззаперечно законно. І за пів року можна було це зробити. Є спосіб постий, опробований зеленою владоб стосовно опонентів, але не надто законний - рішення РНБО. Як видно, медведчук зеленим не опонент, про що свідчить синхронне з зеленими голосувпння за проекти влади.
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02.10.2022 13:29 Ответить
Добро, зло... Бабло! 💵
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02.10.2022 13:38 Ответить
...Як видно, медведчук зеленим не опонент...
Тому вирок для Мертвечука без Порошенка це не вирок.) Значить один пункт однозначно відпадає.
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02.10.2022 17:18 Ответить
По - перше, зв'язок медведчука з Порошенком не доведено в суді, зате доведено в окремих головах. А це не аргумент для суду. Зоча зв'язок дійсно є - саме за президентствп Порошенка статки медведчука були найменшими, а за Зєлєнского - найбільшими. Тому я вбачаю ще й зв'язок між медведчуком і Зєлєнскім, але як написав вище - це скдом не доведено. По-друге ЄС жодного разу не була союзником ОПЗЖ і не голосувала з ними в унісон за антиукраїнські закони. І по-третє - зелена влада контролює нині все і провести суд над медведчуком щ прив'язкою до Порошенка, чи без прив' язки не було проблемою.
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02.10.2022 17:42 Ответить
А антидержавна діяльність на користь ворога-це що мала причина?!!!!
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02.10.2022 13:19 Ответить
Та немає слів вже...
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02.10.2022 13:21 Ответить
ТО він ще отримує зарплату і голосує? Так це розуміти?
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02.10.2022 13:21 Ответить
хочеться спитати дохтура, навіщо депутати складають присягу. В часи затвердження Конституції працювали одні юристи, які вважали присягу апріорі і навіть уявити не могли, що з'являться специ, які будуть тараторити. що раз присяга не записана, то через її порушення не можна позбавити мандата. Хоча статус набувається після складання присяги. Так само з подвійним громадянством депутата. Не знайдуть, бо цей общипаний коршун може багато наговорити зайвого для зелених.
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02.10.2022 13:21 Ответить
А Ви хіба не помітили, що для зеленої наволочі не існує ані Конституції, ані писаних законів, ані неписаних?
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02.10.2022 13:38 Ответить
Сім підстав? А що, держзрада до цього переліку не входить? Чи можна бути зрадником України і її ж народним депутатом? А про подвійне громадянство і згадувати нема чого! (Ну впевнений я, що у мертвечукчи є паспорт московії, просто впевнений!).
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02.10.2022 13:23 Ответить
я НЕ здивуюсь якщо зелені разом з арахаміями та єрмачками з татаровими виплачують гроші різним кивам, рабіновичам та бужанскім з мураєвими.... з УКРАЇНСЬКОГО бюджету.......
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02.10.2022 14:31 Ответить
з такими ссучєними пдорасами , як свиня стіфанчюк, нас ні в нато, ні в єс не приймуть.
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02.10.2022 13:23 Ответить
Пане Стафанчук не ганьбться,для зрадника,диверсанта,члена забороненоi партii,кума ворога Украiни немаэ закону? А чого ви там 3 роки робите,грошi в конвертах отримуэте?
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02.10.2022 13:24 Ответить
А почему только Медведчука, когда в Раде добрую сотню-полторы гавно-депутатов можно выкинуть на мороз просто за систематическое отсутствие на рабочем месте, а то и в стране, и почему до сих пор механизм отлетания депутатов в мир простых людей не осуществлен. Или себе вагон прав понапридумали за 30 лет, а теперь когда война ещё 30 лет механизм корректировки выдумывать будете? Разве это эффективная работа за деньги налогоплатильщиков?... Бюджет значительно прохудел и народ будет считать свои копейки значительно внимательнее, чем прежде, поэтому праздная жизнь на вечном приколе, для вас Стефанчук, подходит к концу, имейте это в виду
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02.10.2022 13:27 Ответить
Тому, що зелені не риють під своїх колег-союзників. Зараз у зелених "монобільшість" у купі навіть не з бабайулею, а з *************.
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02.10.2022 13:33 Ответить
Пипець(А державна зрада має ще якось трактувати? ((
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02.10.2022 13:28 Ответить
У зелених проблеми: щоб таке красиве та розумне придумати з мертвечуком на той випадок, якшо він надумає повернутися в Україну та продовжити свою "кіпучую дєятельность на благо" держави, котру він обкрадав та зраджував десятиріччями?..
З Іраном у зелених та ж сама дилема. Вже й льоша данілов назвав терактом збиття українського літака МАУ. Вже й більше 2,5 років минуло з часу трагедії, а родичі загиблих не отримали ані копійки компенсацій. Вже й регулярні поставки до московії дронів-камікадзе іранська влада налагодила. А вава-піаніст досі тримає іранське посольство у Києві... Мабуть, зелені шукають ше якийсь, більш вагомий привід, щоби викинути геть з Країни посібників кремля?
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02.10.2022 13:28 Ответить
поки зелені гопники будуть качати бабло з опзж, ніхто нікого і нічого не лешить
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02.10.2022 13:33 Ответить
Серйозно ))) Ще треба шукати спосіб забрати мандат у медведчука ???.... Казав мій батько : " Чокнуться умом " ))) Ну , шукайте.
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02.10.2022 13:34 Ответить
дивіться, не надірвіться, працівникі ***
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02.10.2022 13:35 Ответить
Таке враження що як тільки справа стосується зрадників України то у нас в Верховній Раді сидять дебіли яким одну звивину мозку пляжною панамкою надавило.
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02.10.2022 13:36 Ответить
тавишо! може ви йому ще й зарплату платите?
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02.10.2022 13:38 Ответить
Он еще после войны через суд получит зп за все время вынужденного прогула да еще с компенсациями. А быдло в виде людей, потерпевших от войны, будет по помойкам шататься
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02.10.2022 13:44 Ответить
скоріше за все з/п начисляється
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02.10.2022 13:51 Ответить
ліпше б ти дохлих кацапів жрал
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02.10.2022 13:39 Ответить
а если в жопе заноза,есть ли в конституции механизм ее удаления ? или надо новую конституцию ?
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02.10.2022 13:42 Ответить
Получается, лишить 20000000 ( 20-ть миллионов) мужчин права свободно перемещаться в пространстве можно без принятия закона, а лишить депутатского мандата 1-го (одного) крота нельзя??????
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02.10.2022 13:42 Ответить
При таких конфигурациях спикера срочно переизберают. Что бы народ через три дня всех там нахер не разогнал!
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02.10.2022 13:43 Ответить
Так що, всратися і не жити якщо війна?!
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02.10.2022 13:48 Ответить
От сволота, навіть закони під депутатські сраки придумають спеціальні, щоби унеможливить процедуру відсторонення від корита.
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02.10.2022 13:50 Ответить
РусланСтефанчук ти ***** забув я напевно про всіх ОПЗЖ курва. Маєш всіх позбавмити з банди Медведчука ОПЗЖ ***** мандати ***** і на фронт на передову.
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02.10.2022 13:51 Ответить
Вони навіть не змусили його написати заяву перед обміном
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02.10.2022 13:55 Ответить
там уся зажопа йомуподібна
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02.10.2022 14:00 Ответить
Лише медвечука ?
А з його людьми ви будете і далі одностайно голосувати ?
Тоді ви ж в курсі, що більшість в Раді можна вважати офіційно проросійською ?
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02.10.2022 14:00 Ответить
Для тих хто не вникав в цю проблему.До сьогодні на картку Мертвечука "капає" зарплата депутат,оздоровчі,командировочні.Те ж саме його помічникам.Смішно?Так,було б смішно,якби було не так сумно...
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02.10.2022 14:02 Ответить
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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02.10.2022 14:06 Ответить
все так по-конституционному, аж страшно. блюстители Закона прям будут изучать по всему Миру с фотографиями несущих свет в темные массы тупого быдла. нужно аж 7 штук чего-то там. интересно, по какому закону его "обменяли" гражданина Украины то. а если он негражданин то как он депутат то?
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02.10.2022 14:08 Ответить
Бывают ли пчелы против меда?
Кто принимает законы Украины?
Возможно ли, чтобы депутаты приняли законы "против себя любимых". Т.е. законы, где четко и понятно расписано за что депутаты мгновенно лишаются мандата. За те же прогулы например.
А теперь: Спасите, помогите. "Будем искать механизмы..."
Я не сомневаюсь, что Медведчука лишат мандата ... а вся остальная коррупционная депутатская свора останется на своих местах.
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02.10.2022 14:14 Ответить
так портнов ще в суд подасть
по медведчуку питань не має - покидьок і зрадник
а хто дозволив виїхати обом портновим???
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02.10.2022 14:21 Ответить

хто дозволив їм в'їхати і після майдану продовжувати антиукраїнську діяльність....
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02.10.2022 19:51 Ответить
я НЕ здивуюсь якщо зелені разом з арахаміями та єрмачками з татаровими виплачують гроші різним кивам, рабіновичам та бужанскім з мураєвими.... з УКРАЇНСЬКОГО бюджету.......
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02.10.2022 14:23 Ответить
для державного зрадника найвищого рівня нема механізму позбавлення депутатства
дивлюся та акуєваю
31 рік приймають закони, а як треба, їх нема
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02.10.2022 14:30 Ответить
Але. Як так вийшло, що ви обміняли громадянина України та ще й депутата? Думайте, блаЗЄнські, як це можна пояснити. Утім, фокус з обміном "цемаха", громадянина України, всі проковтнули...
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02.10.2022 14:50 Ответить
зельоньій бесполєзньій шум...(((
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02.10.2022 14:57 Ответить
Да делов. Придумают как ему онлай голосовать за ярмака и "сопли нарита" и нет проблемы.
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02.10.2022 15:01 Ответить
Ливан наш»: нардеп Тищенко знову осоромився
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02.10.2022 15:20 Ответить
В мене тільки одне бажання на кого можна поміняти Тищенка?!
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02.10.2022 19:52 Ответить
может и у януковича есть мандат?!
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02.10.2022 16:19 Ответить
Ну хай і далі лишається депутатом, якщо зрадника не можна позбавити, мабуть приємно слугам бути в одній ВР з Медведчуком, це просто якийсь сюр, здається саме найпростіше.
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02.10.2022 17:43 Ответить
стефанчук як і медвечук одна зрадницька шобла,колоборант митево лишается мандату,так що стефанчук не парь людям мізки тобі давно ніхто не вірить.
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02.10.2022 18:03 Ответить
 
 