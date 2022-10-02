Механизм лишения Медведчука мандата будет найден, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что будет найден механизм для лишения Виктора Медведчука депутатского мандата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть желаемое. Я этого (лишить Медведчука депутатского мандата. – Ред.) хочу. А есть реальность. Конституция Украины предусматривает семь оснований для лишения депутатского мандата. В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и он (Медведчук. – Ред.), и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины", – сказал спикер ВР.

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