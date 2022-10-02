ФСБ была против обмена Медведчука, но Путин согласился, - Washington Post

Президент РФ Владимир Путин не прислушался к предупреждению ФСБ о том, что обмен 215 украинских пленных на Виктора Медведчука и 55 россиян повлечет за собой негативную реакцию среди сторонников главы Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

По словам американского источника издания, Путин предпочел обменять одну из своих долгосрочных марионеток в Украине, Медведчука, на героев Мариуполя.

"В Украине очень много радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве очень многие с отвращением увидели, что для Путина действительно важно", - сказал он.

По словам другого источника, "ФСБ была категорически против".

"Она осознала последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности", – заявил он.

Издание отмечает, что посредником в переговорах выступали бизнесмен Роман Абрамович и саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман. Для обоих основным мотивом была возможность улучшить свои отношения со странами Запада, говорят источники газеты.

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