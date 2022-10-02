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Медведчук (1754) обмен (1233) плен (2354) Путин (29862) пленные (1832)

ФСБ была против обмена Медведчука, но Путин согласился, - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведчук

Президент РФ Владимир Путин не прислушался к предупреждению ФСБ о том, что обмен 215 украинских пленных на Виктора Медведчука и 55 россиян повлечет за собой негативную реакцию среди сторонников главы Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

По словам американского источника издания, Путин предпочел обменять одну из своих долгосрочных марионеток в Украине, Медведчука, на героев Мариуполя.

"В Украине очень много радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве очень многие с отвращением увидели, что для Путина действительно важно", - сказал он.

По словам другого источника, "ФСБ была категорически против".

"Она осознала последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности", – заявил он.

Издание отмечает, что посредником в переговорах выступали бизнесмен Роман Абрамович и саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман. Для обоих основным мотивом была возможность улучшить свои отношения со странами Запада, говорят источники газеты.

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Топ комментарии
+38
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02.10.2022 00:29
+25
Там наверное все ценное из Лавры уже в рашке

Причем часть еще до войны
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02.10.2022 00:38
+24
Глава Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел задержан на контрабанде - СМИ

Глава Киево-Печерской Лавры был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей. Документы на сопровождение церковного имущества он выписал сам.

Сколько было вывезено в течение его поездок раньше, пока неизвестно. Этим делом уже занимаются правоохранительные органы.
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02.10.2022 00:34
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У ***** все меньше сторонников и он думает что старый пердун Медведчук ему сможет что то подсказать. Что могут нарешать два не очень одаренных человека в мозговом плане с маниакальными наклонностями???
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02.10.2022 00:28 Ответить
решат кто кого первый , в чуваши
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02.10.2022 00:39 Ответить
Договорняк замутить через него хочет с нашими, конечно же, что еще.
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02.10.2022 00:55 Ответить
Та ні, мертвечук пуйлу як-не-як, а родич, хоча не по крові. Обидва зараз в скрутному становищі - старі, всі їх ненавидять, скоро зовсім загонять в глухий кут. Такі собі родичі в нещасті, ось і тягнуться один до одного.
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02.10.2022 01:02 Ответить
Да не скорей плешивьій пьітает витьку за бабло куда дел. Может и поменяли его на генерала сьічевого...
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02.10.2022 11:01 Ответить
Я думаю, що росiя просто прибрала свiдка, який дуже багато знав про полiтику кремля в Украiнi.
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02.10.2022 12:13 Ответить
Интересно, кум куму паяльник будет засовывать в ......? Ну то таке, кумовья эти сраные сами разберутся и Ксюха станет нищей вдовой. А вот в то же время московская гнида в рясе Паша Мерседес під слідством: Намісника Києво-Печерської лаври зловили на контрабанді церковного майна з України.
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02.10.2022 00:28 Ответить
саме так, ***** хоче спитати мертвечука "де бабло?" Того і виміняв
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02.10.2022 00:40 Ответить
***** за нефть и газ до сих пор получает миллиард баксов в день. Те миллионы, что оксанка- помойница потратила на шубы, в свете грядущего *******, роли не играют.
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02.10.2022 00:58 Ответить
хоть где-то своих не бросают
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02.10.2022 00:28 Ответить
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02.10.2022 00:29 Ответить
"Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистют!"
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02.10.2022 00:34 Ответить
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02.10.2022 07:09 Ответить
Глава Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел задержан на контрабанде - СМИ

Глава Киево-Печерской Лавры был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей. Документы на сопровождение церковного имущества он выписал сам.

Сколько было вывезено в течение его поездок раньше, пока неизвестно. Этим делом уже занимаются правоохранительные органы.
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02.10.2022 00:34 Ответить
Там наверное все ценное из Лавры уже в рашке

Причем часть еще до войны
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02.10.2022 00:38 Ответить
Напоминает дело Аль Капоне - даже рожи чем-то похожи, разве что у Капоне бизнес был честней. Надеюсь, косплей удастся довести до логического конца.
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02.10.2022 00:46 Ответить
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02.10.2022 00:36 Ответить
Стабилизирую на линии Белгород-Курск, если очень постараются
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02.10.2022 00:51 Ответить
Эти кацапско- дыровские военкоры- как мухи на говне, наглые, вонючие, и все никак не сдохнут..
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02.10.2022 01:10 Ответить
Ну що ж. Плавно настайот стабіліздєц.
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02.10.2022 01:36 Ответить
Этого котенка стабилизируют на осине.
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02.10.2022 04:27 Ответить
Русский гитлер метит медведчука в гаулятеры Украины. Этот обмен тесно связан с мобилизацией и аннексией. гитлер планирует полную оккупацию. Поэтому медведчук понадобился за любую цену.
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02.10.2022 00:39 Ответить
алойзыч за любую цену вытащил муссолини из горного отеля, чтобы поставить марионеточным правителем Италии, по которой уже вовсю, под радостные крики итальянцев, шагали союзники. И шо, таки помогло оно ему?
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02.10.2022 00:44 Ответить
Не помогло - и русскому гитлеру не поможет
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02.10.2022 01:00 Ответить
Ну так зачем тогда писать херню...
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02.10.2022 01:51 Ответить
Какая полная оккупация? Что он там планирует. Гитлер тоже планировал в апреле 1945 из бункера
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02.10.2022 00:49 Ответить
Примерно так и у русского гитлера - но его скинут как Николая Второго, скинут те, кто хочет "войны до победного конца" Таков был лозунг у Временного правительства в 1917г
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02.10.2022 00:59 Ответить
Поэтому оно и само недолго продержалось
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02.10.2022 01:06 Ответить
Касапы все буквально понимают. Временное, значит должно уйти сразу А вообще там эта троица пейсатых Бланк-Бронштейн-Иешуа Свердлов конечно красиво скрепных развела
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02.10.2022 01:25 Ответить
Какой из него гауляйтер

Отработанный материал
Просто он мог много интересного рассказать
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02.10.2022 00:50 Ответить
Нет, я думаю это сантименты. Старый пед...фил очень стал любить старых друзей.
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02.10.2022 00:52 Ответить
вместе в бункере застрелятся
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02.10.2022 01:12 Ответить
Только неясно Медведчук исполнит роль Евы Браун или овчарки Блонди
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02.10.2022 01:26 Ответить
абрамович, как спаситель, ***** славный повелитель )) абрахамия с ума сойдёт, на кого он его променял ))
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02.10.2022 00:50 Ответить
абрахамия..... )
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02.10.2022 01:43 Ответить
два в одном )
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02.10.2022 08:51 Ответить
Я міркую що ***** свого кума готує до перемовин з Україною, яких звісно не буде.
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02.10.2022 01:00 Ответить
Як я побачила нашіх полонених ,то плювати мені на медмедчука, бо дивитися що з ними коїли нелюди то просто жах !.Там ще у полоні наші хлопчики і впевнена ,їм не краще за тих хто повернувся,матері плачуть ,діточки ,жінки молються за тих хто залишився,вони чекають на нашу допомогу, вони - справжні герої ,що трималися до останього, треба визволяти і було би ще три таких гидоти як медмедчук я би погодилася віддати ту тварину в обмін за нашіх героїв.
Зараз ворог скаженіє від поразок і виміщає свою лють на беззахістних полонених,і мені від цієї думки моторошно.
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02.10.2022 01:18 Ответить
Оксанка марченко зарешала с ****** в постели.)
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02.10.2022 04:25 Ответить
Два ботокса.
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02.10.2022 07:49 Ответить
відсмоктала
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02.10.2022 09:23 Ответить
А как же ФСБ активно участвовала в дерибане 5 млрд. и Медведчук был конечным звеном в этой цепочке.Теперь станет ясно кто сколько стырил.
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02.10.2022 07:46 Ответить
Тому фсб так проти...
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02.10.2022 08:19 Ответить
Из ленты новостей,- "после объявления частичной мобилизации, в Россиийских психбольницах резко возросло колличество пациентов с "белой горячкой", им "хохлы" повсюду мерещатся".
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02.10.2022 08:52 Ответить
логічно що проти адже бабло разом піляли
а тєпєряча путлєр прєдьяву кідаєт
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02.10.2022 09:22 Ответить
Само собой, Оно еще было нужно для вкидывания дырок плевкача в пустые бошки ЗЕБилов!!!
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02.10.2022 09:30 Ответить
Кумедія?))

ц.- За словами ?американського? джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.

У WP по іншому - ФСБ, которая была обеспокоена общественной реакцией в России, по словам высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим вопросом. .

(https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/10/01/prisoner-exchange-putin-fsb-ukraine/)

Перед нами !!!фейк!!!, де хвіст керує собакою)))

«ФСБ была категорически против», - сказал высокопоставленный украинский чиновник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный вопрос. «Они осознали последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности».

путін приймає рішення з огляду на общественность? точно))

Для чого? Нагородження не причасних - Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.

Але саме цікаве знову у WP - «Освобождение… хуже преступления… и хуже ошибки. Это НЕВЕРОЯТНАЯ ГЛУПОСТЬ», - написал в социальных сетях Игорь Гиркин, который в 2014 году возглавлял российские прокси-силы на востоке Украины против киевских военных.

WP, знає!))) що це фейк. Гумор, оцінив.
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02.10.2022 11:00 Ответить
якщо абрашка виступає посередником, зрозуміло, що зі сторони рашки і з дозволу путлєра, та певно є інтерес рашки в цьому - не був би абрашка був би фрідмашка
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02.10.2022 11:03 Ответить
В цій історії треба писати Путін, він "грає" на всі 100%...21.09.22 Захід знову був зненацька не готовий, як і 24.02.22. Якби абрамович був би проти обміну - його не було?) В цій історії і Путін сміється із абрамовича і деяких "українських джерел". Ще весною було написано, що "голуб мир" абрамович відправлений в далеку подорож...тими хто стоять за WP, що що а в Америці літературу не тільки читають.

Але і для WP, і не тільки є сюрприз, відлуння історії "чорного Ехо" веде в Америку... скоро.
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02.10.2022 11:35 Ответить
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02.10.2022 11:57 Ответить
Як що хто пам'ятає рашиста-пілота красноярцева(можу помилятися) - обміняли на нашіх 5 Пілотів. Оце гарно.
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02.10.2022 12:01 Ответить
Та бабло висит в банках по всему миру на мертвечуке, на имя его, это главное! Какой там ха-ху-й- ляй- тер задрипаный? Бабки снимет, спишут на окраину провинции крем- Брюле кушать на веранде! Распнуть бы стоило.
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02.10.2022 13:07 Ответить
 
 