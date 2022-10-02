ФСБ была против обмена Медведчука, но Путин согласился, - Washington Post
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин не прислушался к предупреждению ФСБ о том, что обмен 215 украинских пленных на Виктора Медведчука и 55 россиян повлечет за собой негативную реакцию среди сторонников главы Кремля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .
По словам американского источника издания, Путин предпочел обменять одну из своих долгосрочных марионеток в Украине, Медведчука, на героев Мариуполя.
"В Украине очень много радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве очень многие с отвращением увидели, что для Путина действительно важно", - сказал он.
По словам другого источника, "ФСБ была категорически против".
"Она осознала последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности", – заявил он.
Издание отмечает, что посредником в переговорах выступали бизнесмен Роман Абрамович и саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман. Для обоих основным мотивом была возможность улучшить свои отношения со странами Запада, говорят источники газеты.
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Глава Киево-Печерской Лавры был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей. Документы на сопровождение церковного имущества он выписал сам.
Сколько было вывезено в течение его поездок раньше, пока неизвестно. Этим делом уже занимаются правоохранительные органы.
Причем часть еще до войны
дєц.
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Просто он мог много интересного рассказать
Зараз ворог скаженіє від поразок і виміщає свою лють на беззахістних полонених,і мені від цієї думки моторошно.
а тєпєряча путлєр прєдьяву кідаєт
ц.- За словами ?американського? джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.
У WP по іншому - ФСБ, которая была обеспокоена общественной реакцией в России, по словам высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим вопросом. .
(https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/10/01/prisoner-exchange-putin-fsb-ukraine/)
Перед нами !!!фейк!!!, де хвіст керує собакою)))
«ФСБ была категорически против», - сказал высокопоставленный украинский чиновник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный вопрос. «Они осознали последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности».
путін приймає рішення з огляду на общественность? точно))
Для чого? Нагородження не причасних - Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.
Але саме цікаве знову у WP - «Освобождение… хуже преступления… и хуже ошибки. Это НЕВЕРОЯТНАЯ ГЛУПОСТЬ», - написал в социальных сетях Игорь Гиркин, который в 2014 году возглавлял российские прокси-силы на востоке Украины против киевских военных.
WP, знає!))) що це фейк. Гумор, оцінив.
Але і для WP, і не тільки є сюрприз, відлуння історії "чорного Ехо" веде в Америку... скоро.