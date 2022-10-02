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ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін погодився, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведчук

Президент РФ Володимир Путін не прислухався до попередження ФСБ про те, що обмін 215 українських полонених на Віктора Медведчука та 55 росіян спричинить негативну реакцію серед прихильників глави Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

За словами американського джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.

"В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо", - сказав він.

За словами іншого джерела, "ФСБ була категорично проти".

"Вона усвідомила наслідки того, як угода виглядатиме для громадськості", - заявив він.

Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук вирушив до Росії з Туреччини, - Ердоган

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
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02.10.2022 00:29
+25
Там наверное все ценное из Лавры уже в рашке

Причем часть еще до войны
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02.10.2022 00:38
+24
Глава Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел задержан на контрабанде - СМИ

Глава Киево-Печерской Лавры был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей. Документы на сопровождение церковного имущества он выписал сам.

Сколько было вывезено в течение его поездок раньше, пока неизвестно. Этим делом уже занимаются правоохранительные органы.
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02.10.2022 00:34
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У ***** все меньше сторонников и он думает что старый пердун Медведчук ему сможет что то подсказать. Что могут нарешать два не очень одаренных человека в мозговом плане с маниакальными наклонностями???
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02.10.2022 00:28 Відповісти
решат кто кого первый , в чуваши
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02.10.2022 00:39 Відповісти
Договорняк замутить через него хочет с нашими, конечно же, что еще.
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02.10.2022 00:55 Відповісти
Та ні, мертвечук пуйлу як-не-як, а родич, хоча не по крові. Обидва зараз в скрутному становищі - старі, всі їх ненавидять, скоро зовсім загонять в глухий кут. Такі собі родичі в нещасті, ось і тягнуться один до одного.
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02.10.2022 01:02 Відповісти
Да не скорей плешивьій пьітает витьку за бабло куда дел. Может и поменяли его на генерала сьічевого...
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02.10.2022 11:01 Відповісти
Я думаю, що росiя просто прибрала свiдка, який дуже багато знав про полiтику кремля в Украiнi.
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02.10.2022 12:13 Відповісти
Интересно, кум куму паяльник будет засовывать в ......? Ну то таке, кумовья эти сраные сами разберутся и Ксюха станет нищей вдовой. А вот в то же время московская гнида в рясе Паша Мерседес під слідством: Намісника Києво-Печерської лаври зловили на контрабанді церковного майна з України.
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02.10.2022 00:28 Відповісти
саме так, ***** хоче спитати мертвечука "де бабло?" Того і виміняв
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02.10.2022 00:40 Відповісти
***** за нефть и газ до сих пор получает миллиард баксов в день. Те миллионы, что оксанка- помойница потратила на шубы, в свете грядущего *******, роли не играют.
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02.10.2022 00:58 Відповісти
хоть где-то своих не бросают
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02.10.2022 00:28 Відповісти
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02.10.2022 00:29 Відповісти
"Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистют!"
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02.10.2022 00:34 Відповісти
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02.10.2022 07:09 Відповісти
Глава Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел задержан на контрабанде - СМИ

Глава Киево-Печерской Лавры был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей. Документы на сопровождение церковного имущества он выписал сам.

Сколько было вывезено в течение его поездок раньше, пока неизвестно. Этим делом уже занимаются правоохранительные органы.
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02.10.2022 00:34 Відповісти
Там наверное все ценное из Лавры уже в рашке

Причем часть еще до войны
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02.10.2022 00:38 Відповісти
Напоминает дело Аль Капоне - даже рожи чем-то похожи, разве что у Капоне бизнес был честней. Надеюсь, косплей удастся довести до логического конца.
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02.10.2022 00:46 Відповісти
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02.10.2022 00:36 Відповісти
Стабилизирую на линии Белгород-Курск, если очень постараются
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02.10.2022 00:51 Відповісти
Эти кацапско- дыровские военкоры- как мухи на говне, наглые, вонючие, и все никак не сдохнут..
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02.10.2022 01:10 Відповісти
Ну що ж. Плавно настайот стабіліздєц.
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02.10.2022 01:36 Відповісти
Этого котенка стабилизируют на осине.
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02.10.2022 04:27 Відповісти
Русский гитлер метит медведчука в гаулятеры Украины. Этот обмен тесно связан с мобилизацией и аннексией. гитлер планирует полную оккупацию. Поэтому медведчук понадобился за любую цену.
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02.10.2022 00:39 Відповісти
алойзыч за любую цену вытащил муссолини из горного отеля, чтобы поставить марионеточным правителем Италии, по которой уже вовсю, под радостные крики итальянцев, шагали союзники. И шо, таки помогло оно ему?
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02.10.2022 00:44 Відповісти
Не помогло - и русскому гитлеру не поможет
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02.10.2022 01:00 Відповісти
Ну так зачем тогда писать херню...
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02.10.2022 01:51 Відповісти
Какая полная оккупация? Что он там планирует. Гитлер тоже планировал в апреле 1945 из бункера
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02.10.2022 00:49 Відповісти
Примерно так и у русского гитлера - но его скинут как Николая Второго, скинут те, кто хочет "войны до победного конца" Таков был лозунг у Временного правительства в 1917г
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02.10.2022 00:59 Відповісти
Поэтому оно и само недолго продержалось
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02.10.2022 01:06 Відповісти
Касапы все буквально понимают. Временное, значит должно уйти сразу А вообще там эта троица пейсатых Бланк-Бронштейн-Иешуа Свердлов конечно красиво скрепных развела
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02.10.2022 01:25 Відповісти
Какой из него гауляйтер

Отработанный материал
Просто он мог много интересного рассказать
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02.10.2022 00:50 Відповісти
Нет, я думаю это сантименты. Старый пед...фил очень стал любить старых друзей.
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02.10.2022 00:52 Відповісти
вместе в бункере застрелятся
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02.10.2022 01:12 Відповісти
Только неясно Медведчук исполнит роль Евы Браун или овчарки Блонди
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02.10.2022 01:26 Відповісти
абрамович, как спаситель, ***** славный повелитель )) абрахамия с ума сойдёт, на кого он его променял ))
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02.10.2022 00:50 Відповісти
абрахамия..... )
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02.10.2022 01:43 Відповісти
два в одном )
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02.10.2022 08:51 Відповісти
Я міркую що ***** свого кума готує до перемовин з Україною, яких звісно не буде.
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02.10.2022 01:00 Відповісти
Як я побачила нашіх полонених ,то плювати мені на медмедчука, бо дивитися що з ними коїли нелюди то просто жах !.Там ще у полоні наші хлопчики і впевнена ,їм не краще за тих хто повернувся,матері плачуть ,діточки ,жінки молються за тих хто залишився,вони чекають на нашу допомогу, вони - справжні герої ,що трималися до останього, треба визволяти і було би ще три таких гидоти як медмедчук я би погодилася віддати ту тварину в обмін за нашіх героїв.
Зараз ворог скаженіє від поразок і виміщає свою лють на беззахістних полонених,і мені від цієї думки моторошно.
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02.10.2022 01:18 Відповісти
Оксанка марченко зарешала с ****** в постели.)
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02.10.2022 04:25 Відповісти
Два ботокса.
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02.10.2022 07:49 Відповісти
відсмоктала
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02.10.2022 09:23 Відповісти
А как же ФСБ активно участвовала в дерибане 5 млрд. и Медведчук был конечным звеном в этой цепочке.Теперь станет ясно кто сколько стырил.
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02.10.2022 07:46 Відповісти
Тому фсб так проти...
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02.10.2022 08:19 Відповісти
Из ленты новостей,- "после объявления частичной мобилизации, в Россиийских психбольницах резко возросло колличество пациентов с "белой горячкой", им "хохлы" повсюду мерещатся".
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02.10.2022 08:52 Відповісти
логічно що проти адже бабло разом піляли
а тєпєряча путлєр прєдьяву кідаєт
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02.10.2022 09:22 Відповісти
Само собой, Оно еще было нужно для вкидывания дырок плевкача в пустые бошки ЗЕБилов!!!
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02.10.2022 09:30 Відповісти
Кумедія?))

ц.- За словами ?американського? джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.

У WP по іншому - ФСБ, которая была обеспокоена общественной реакцией в России, по словам высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим вопросом. .

(https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/10/01/prisoner-exchange-putin-fsb-ukraine/)

Перед нами !!!фейк!!!, де хвіст керує собакою)))

«ФСБ была категорически против», - сказал высокопоставленный украинский чиновник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный вопрос. «Они осознали последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности».

путін приймає рішення з огляду на общественность? точно))

Для чого? Нагородження не причасних - Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.

Але саме цікаве знову у WP - «Освобождение… хуже преступления… и хуже ошибки. Это НЕВЕРОЯТНАЯ ГЛУПОСТЬ», - написал в социальных сетях Игорь Гиркин, который в 2014 году возглавлял российские прокси-силы на востоке Украины против киевских военных.

WP, знає!))) що це фейк. Гумор, оцінив.
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02.10.2022 11:00 Відповісти
якщо абрашка виступає посередником, зрозуміло, що зі сторони рашки і з дозволу путлєра, та певно є інтерес рашки в цьому - не був би абрашка був би фрідмашка
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02.10.2022 11:03 Відповісти
В цій історії треба писати Путін, він "грає" на всі 100%...21.09.22 Захід знову був зненацька не готовий, як і 24.02.22. Якби абрамович був би проти обміну - його не було?) В цій історії і Путін сміється із абрамовича і деяких "українських джерел". Ще весною було написано, що "голуб мир" абрамович відправлений в далеку подорож...тими хто стоять за WP, що що а в Америці літературу не тільки читають.

Але і для WP, і не тільки є сюрприз, відлуння історії "чорного Ехо" веде в Америку... скоро.
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02.10.2022 11:35 Відповісти
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02.10.2022 11:57 Відповісти
Як що хто пам'ятає рашиста-пілота красноярцева(можу помилятися) - обміняли на нашіх 5 Пілотів. Оце гарно.
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02.10.2022 12:01 Відповісти
Та бабло висит в банках по всему миру на мертвечуке, на имя его, это главное! Какой там ха-ху-й- ляй- тер задрипаный? Бабки снимет, спишут на окраину провинции крем- Брюле кушать на веранде! Распнуть бы стоило.
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02.10.2022 13:07 Відповісти
 
 