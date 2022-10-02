ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін погодився, - Washington Post
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Президент РФ Володимир Путін не прислухався до попередження ФСБ про те, що обмін 215 українських полонених на Віктора Медведчука та 55 росіян спричинить негативну реакцію серед прихильників глави Кремля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .
За словами американського джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.
"В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо", - сказав він.
За словами іншого джерела, "ФСБ була категорично проти".
"Вона усвідомила наслідки того, як угода виглядатиме для громадськості", - заявив він.
Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.
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Глава Киево-Печерской Лавры был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей. Документы на сопровождение церковного имущества он выписал сам.
Сколько было вывезено в течение его поездок раньше, пока неизвестно. Этим делом уже занимаются правоохранительные органы.
Причем часть еще до войны
дєц.
Отработанный материал
Просто он мог много интересного рассказать
Зараз ворог скаженіє від поразок і виміщає свою лють на беззахістних полонених,і мені від цієї думки моторошно.
а тєпєряча путлєр прєдьяву кідаєт
ц.- За словами ?американського? джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.
У WP по іншому - ФСБ, которая была обеспокоена общественной реакцией в России, по словам высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим вопросом. .
(https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/10/01/prisoner-exchange-putin-fsb-ukraine/)
Перед нами !!!фейк!!!, де хвіст керує собакою)))
«ФСБ была категорически против», - сказал высокопоставленный украинский чиновник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный вопрос. «Они осознали последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности».
путін приймає рішення з огляду на общественность? точно))
Для чого? Нагородження не причасних - Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.
Але саме цікаве знову у WP - «Освобождение… хуже преступления… и хуже ошибки. Это НЕВЕРОЯТНАЯ ГЛУПОСТЬ», - написал в социальных сетях Игорь Гиркин, который в 2014 году возглавлял российские прокси-силы на востоке Украины против киевских военных.
WP, знає!))) що це фейк. Гумор, оцінив.
Але і для WP, і не тільки є сюрприз, відлуння історії "чорного Ехо" веде в Америку... скоро.