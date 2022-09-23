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Медведчук вирушив до Росії з Туреччини, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

медведчук

Кум Путіна Віктор Медведчук, на якого обміняли 200 українських захисників, відправився до Росії з Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Медведчук відправився до Росії з Туреччини.

Також читайте: Обмін командирів "Азову" в Туреччині відбувся після передачі Медведчука Росії, - Боднар

Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко ("Редис") - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.

Також читайте: Медведчук найбільше потрібен ФСБ, - Буданов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Зараз він розкаже ФСБ, куди зникли 5 млрд., які мав роздавати, щоб пуйла з караваєм зустрічали...
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23.09.2022 14:22
+17
Шоб ты сдох со всем своим выводком порождённым тобой, скот и твоими детьми и внуками. Ну и Ксюха твоя что бы сдохла в корчах и боли. Вас, тварей в Пекле уже заждались.
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23.09.2022 14:24
+16
Треба знову його викрасти і знову обмінять на полонених.
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23.09.2022 14:28
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где-то его прибьют
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23.09.2022 14:22 Відповісти
потім, коли назве номери секретних банківських рахунків....
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23.09.2022 14:28 Відповісти
Точно , он видимо в офшоры полетит , а за ним будет слежка, все в духе хутинской банды

а за всем этим кодлом будет следить ЦРУ
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23.09.2022 14:30 Відповісти
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23.09.2022 14:35 Відповісти
ефесбе хоче дізнатися де гроші, або, хоча б частина!
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23.09.2022 14:29 Відповісти
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23.09.2022 14:33 Відповісти
это ты так хочешь, а у этой твари все прекрасно будет,
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23.09.2022 16:08 Відповісти
Зараз він розкаже ФСБ, куди зникли 5 млрд., які мав роздавати, щоб пуйла з караваєм зустрічали...
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23.09.2022 14:22 Відповісти
просто чудо якесь, а на болотах - виття та зрада
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23.09.2022 14:22 Відповісти
ви головне прослідкуйте, щоб він за борт на радощах не вистрибнув.
а то підозрюю, що його зустріч з фсб буде теплою, щирою і пройде у дружній бесіді в комфортній обстановці.
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23.09.2022 14:23 Відповісти
ну що, кум Вітьок, сам розскажеш куму як міліарди вкрав-просрав, а кума хліб-соль не спекла?
чи в питочну потягнуть ?
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23.09.2022 14:23 Відповісти
Где деньги, Зин ?
пока я в бункере сидел,
Вы там с кумою на диванах кувыркались !

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23.09.2022 14:26 Відповісти
отой вагон - аще треш..от такі олігархи - то рай для психіатрів
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23.09.2022 14:28 Відповісти
та не кажи, Оксанка могла б просто купити костюмчик покоївки чи медсестри в секс-шопі
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23.09.2022 14:36 Відповісти
та хоч леді-кішки
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23.09.2022 14:40 Відповісти
..после АВТОтюнинга на Оксанке лица нет.. может об этом хйло и думало, когда сказало "резиновая попа"
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23.09.2022 16:58 Відповісти
Шоб ты сдох со всем своим выводком порождённым тобой, скот и твоими детьми и внуками. Ну и Ксюха твоя что бы сдохла в корчах и боли. Вас, тварей в Пекле уже заждались.
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23.09.2022 14:24 Відповісти
От твоей детской истерики ему только прибудет....и Оксане тоже....А к ЗЕле вопросов у тебя снова нет......который сдал в заложники украинских патриотов....а теперь этих же патриотов обменял на эту путинскую мразоту.....ты обычный горлопан диванный.(
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23.09.2022 15:52 Відповісти
Ублюдки твои здоровы? Это временно. Бог он тебе ответит, на твоих выкидышах и их *********. До 12 колена. Аминь.
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23.09.2022 16:07 Відповісти
Не пали галоши....а я желаю твоим ДЕТЯМ и РОДИЧАМ здоровья и долгих лет...они ведь не виноваты что у них папа гребень диванный.(
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23.09.2022 16:18 Відповісти
Тебе мало, ***** конченный, что ты, твои ублюдки и вам подобные скоты прокляты десятками миллионов украинцев?
Да ты ******* от рождения. И сыкливый холуй русни.
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23.09.2022 16:26 Відповісти
«*****.....ублюдки....********....долбоебы»...где ты и где украинцы.....тебя когда ЛЮДИ читают даже при желании хохлом назвать не смогут....ты типичный рюзький колдырь из рязанской конюшни....поколение пепси.
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23.09.2022 16:54 Відповісти
Ну хорошо, хорошо, не расстраивайся, холуй российский, я буду тебя, проклятого десятками миллионов до 12 колена, называть просто - скот. Скот со скотного двора "Белоруссия".
Кстати, так к тебе и твоим соотечественникам больше подходит.
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23.09.2022 16:57 Відповісти
) таких как ты во Львове называют рогулями.....точняк.
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23.09.2022 17:05 Відповісти
Что тебе не по вкусу, скот? Ты в своём, тобой же и другими скотами, загаженном, уже навёл порядок? Таракана выгнал? Нет? А почему? Сыкотно, да, скот? Ну, это правильно, скот всегда труслив и безропотен. И какое тебе, скот, дело, кого и, как называют во Львове? Например таких как ты, там называют тупой покорный скот. Что у скота за привычка, сидеть в своём говне, прислуживать животным, а людей поучать пытаться.
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23.09.2022 17:26 Відповісти
Я немного ошибся. Таких как ты и тебе подобных во Львове называют не тупой покорный скот, а - тупа покірна худоба.
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23.09.2022 17:28 Відповісти
мдєє...на раїсі його чекає ВІП-катівня у бункері пуйла..
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23.09.2022 14:27 Відповісти
Треба знову його викрасти і знову обмінять на полонених.
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23.09.2022 14:28 Відповісти
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23.09.2022 14:31 Відповісти
Треба його з Туреччини викрасти і по другому разу обміняти!

Де ті чуваки, які Чауса з Молдови вивезли. Настав їхній зірковий час!
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23.09.2022 14:28 Відповісти
Треба петицию Буданову
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23.09.2022 14:33 Відповісти
У кремблі його чекає *****. Де бабло?
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23.09.2022 14:30 Відповісти
рыговское шобло с короваем выстроилось подпахан вернулся...
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23.09.2022 14:33 Відповісти
медведчуку зараз жодна адекватна людина в світі не позаздрить:"свой среди чужих,чужой среди своих"! Для України він просто викорастуваний презерватив,з якого навіть вонючу сперму вичавили,а для кацапів він об'єкт для довгих допитів та помсти за програшу в війні. За яхти та елітних коханок приходить розплата...
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23.09.2022 14:33 Відповісти
Цікаво. А його яхту заарештували ? А квартиру в Монако і Лондоні? Чі він туди залетить по швейцарському паспорту ?
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23.09.2022 14:45 Відповісти
Глупости....он ещё возглавит часть оккупированной территории....возможно даже и Одессу
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23.09.2022 16:30 Відповісти
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23.09.2022 14:34 Відповісти
Українська розвідка тоже мае стежити за мертветчуком , т к он почне зустрічатись зі своїми опзжистами і знову робить якись вбивчий політичний проект для України
А ще Ткача треба підключити - він швидко находить БАТАЛЬОН Монако Відень Лондон ніж українські силовики
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23.09.2022 14:42 Відповісти
І буде йому "дальняя дорога и казенный дом"
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23.09.2022 14:48 Відповісти
ну яму разришыли
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23.09.2022 15:01 Відповісти
Цікаво у Зе та Єрмака виходить,наші будуть інтерновані в Ердогана до кінця війни,а 55 обміняних русаків з команди Золкіна вже бьють себе ратицями у груди і рвуться напередову....
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23.09.2022 15:34 Відповісти
До речі,Мертвечука ж не судили.Значить він не порушив наші закони? Поверне собі і майно,і депутатську зарплату за місяці арешту ще й компенсацію відсудить!
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23.09.2022 15:36 Відповісти
100%
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23.09.2022 15:54 Відповісти
Чому до кінця війни в турків як азовців не залишили?
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23.09.2022 15:42 Відповісти
От би був номер якби він в раху відмовився їхати.
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23.09.2022 15:44 Відповісти
Ну якщо цьому виродку загрожує рашка, то він міг би і не летіти в рашу, ніхто його не примусить, але виникає одне питання до нашої влади - чому за стільки часу сидіння в камері СБУ його не судили і не дали строк і він чистенький з України поїхав, ні вироку, ні суду.
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23.09.2022 15:53 Відповісти
А кум на дорогу "новічком" не почастує "на коня"?
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23.09.2022 15:54 Відповісти
а азовці лишились, отака х*йня, малята
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23.09.2022 16:06 Відповісти
Интернированы до конца войны. Это лучше, нем в плену. Другое дело - Турция кишит кадыровцами.....
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23.09.2022 16:53 Відповісти
Будующий гауляйтор "новороссии"?
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23.09.2022 18:44 Відповісти
У Службі безпеки України стверджують, що повністю випотрошили медведчука, що він назвав імена і адреси, але в таке складно повірити - полонений був занадто досвідчений, щоб злити всіх і вся. Крім того, медведчук, безумовно, вірив в обмін.

Мабуть, йому було що сказати, але путін цього дуже не хотів.
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23.09.2022 23:32 Відповісти
 
 