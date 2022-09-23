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Новости За рубежом
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Медведчук (1754) Россия (91288) Эрдоган (821)

Медведчук отправился в Россию из Турции, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

медведчук

Кум Путина Виктор Медведчук, на которого обменяли 200 украинских защитников, отправился в Россию из Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Медведчук отправился в Россию из Турции.

Напомним, украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 военных.

Среди украинских воинов, которых удалось освободить из плена государства-агрессора, - Герои Украины Денис Прокопенко ("Редис") - командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Евгений Бова - командир Первого отдельного батальона морской пехоты, Лев Пашко - командир роты "Азова". Освобожден из плена также Сергей Волынский ("Волына"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар, заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого, Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявшего командование обороной "Азовстали", Дмитрий Козацкий, старший солдат, фото и видео которого из "Азовстали" облетели весь мир.

Читайте также: Обмен командиров "Азова" в Турции произошел после передачи Медведчука России, - Боднар

Освобождены 124 офицера, 108 защитников "Азовстали", 5 командиров из "Азовстали", 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры.

Из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. Пятеро командиров обменяли на 55 российских пленных.

Также читайте: Полный список освобожденных украинских пленных. ДОКУМЕНТ

В переговорах с пленными участвовали Турция и Саудовская Аравия.
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Топ комментарии
+21
Зараз він розкаже ФСБ, куди зникли 5 млрд., які мав роздавати, щоб пуйла з караваєм зустрічали...
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23.09.2022 14:22
+17
Шоб ты сдох со всем своим выводком порождённым тобой, скот и твоими детьми и внуками. Ну и Ксюха твоя что бы сдохла в корчах и боли. Вас, тварей в Пекле уже заждались.
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23.09.2022 14:24
+16
Треба знову його викрасти і знову обмінять на полонених.
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23.09.2022 14:28
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где-то его прибьют
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23.09.2022 14:22 Ответить
потім, коли назве номери секретних банківських рахунків....
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23.09.2022 14:28 Ответить
Точно , он видимо в офшоры полетит , а за ним будет слежка, все в духе хутинской банды

а за всем этим кодлом будет следить ЦРУ
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23.09.2022 14:30 Ответить
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23.09.2022 14:35 Ответить
ефесбе хоче дізнатися де гроші, або, хоча б частина!
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23.09.2022 14:29 Ответить
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23.09.2022 14:33 Ответить
это ты так хочешь, а у этой твари все прекрасно будет,
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23.09.2022 16:08 Ответить
Зараз він розкаже ФСБ, куди зникли 5 млрд., які мав роздавати, щоб пуйла з караваєм зустрічали...
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23.09.2022 14:22 Ответить
просто чудо якесь, а на болотах - виття та зрада
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23.09.2022 14:22 Ответить
ви головне прослідкуйте, щоб він за борт на радощах не вистрибнув.
а то підозрюю, що його зустріч з фсб буде теплою, щирою і пройде у дружній бесіді в комфортній обстановці.
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23.09.2022 14:23 Ответить
ну що, кум Вітьок, сам розскажеш куму як міліарди вкрав-просрав, а кума хліб-соль не спекла?
чи в питочну потягнуть ?
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23.09.2022 14:23 Ответить
Где деньги, Зин ?
пока я в бункере сидел,
Вы там с кумою на диванах кувыркались !

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23.09.2022 14:26 Ответить
отой вагон - аще треш..от такі олігархи - то рай для психіатрів
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23.09.2022 14:28 Ответить
та не кажи, Оксанка могла б просто купити костюмчик покоївки чи медсестри в секс-шопі
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23.09.2022 14:36 Ответить
та хоч леді-кішки
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23.09.2022 14:40 Ответить
..после АВТОтюнинга на Оксанке лица нет.. может об этом хйло и думало, когда сказало "резиновая попа"
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23.09.2022 16:58 Ответить
Шоб ты сдох со всем своим выводком порождённым тобой, скот и твоими детьми и внуками. Ну и Ксюха твоя что бы сдохла в корчах и боли. Вас, тварей в Пекле уже заждались.
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23.09.2022 14:24 Ответить
От твоей детской истерики ему только прибудет....и Оксане тоже....А к ЗЕле вопросов у тебя снова нет......который сдал в заложники украинских патриотов....а теперь этих же патриотов обменял на эту путинскую мразоту.....ты обычный горлопан диванный.(
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23.09.2022 15:52 Ответить
Ублюдки твои здоровы? Это временно. Бог он тебе ответит, на твоих выкидышах и их *********. До 12 колена. Аминь.
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23.09.2022 16:07 Ответить
Не пали галоши....а я желаю твоим ДЕТЯМ и РОДИЧАМ здоровья и долгих лет...они ведь не виноваты что у них папа гребень диванный.(
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23.09.2022 16:18 Ответить
Тебе мало, ***** конченный, что ты, твои ублюдки и вам подобные скоты прокляты десятками миллионов украинцев?
Да ты ******* от рождения. И сыкливый холуй русни.
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23.09.2022 16:26 Ответить
«*****.....ублюдки....********....долбоебы»...где ты и где украинцы.....тебя когда ЛЮДИ читают даже при желании хохлом назвать не смогут....ты типичный рюзький колдырь из рязанской конюшни....поколение пепси.
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23.09.2022 16:54 Ответить
Ну хорошо, хорошо, не расстраивайся, холуй российский, я буду тебя, проклятого десятками миллионов до 12 колена, называть просто - скот. Скот со скотного двора "Белоруссия".
Кстати, так к тебе и твоим соотечественникам больше подходит.
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23.09.2022 16:57 Ответить
) таких как ты во Львове называют рогулями.....точняк.
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23.09.2022 17:05 Ответить
Что тебе не по вкусу, скот? Ты в своём, тобой же и другими скотами, загаженном, уже навёл порядок? Таракана выгнал? Нет? А почему? Сыкотно, да, скот? Ну, это правильно, скот всегда труслив и безропотен. И какое тебе, скот, дело, кого и, как называют во Львове? Например таких как ты, там называют тупой покорный скот. Что у скота за привычка, сидеть в своём говне, прислуживать животным, а людей поучать пытаться.
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23.09.2022 17:26 Ответить
Я немного ошибся. Таких как ты и тебе подобных во Львове называют не тупой покорный скот, а - тупа покірна худоба.
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23.09.2022 17:28 Ответить
мдєє...на раїсі його чекає ВІП-катівня у бункері пуйла..
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23.09.2022 14:27 Ответить
Треба знову його викрасти і знову обмінять на полонених.
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23.09.2022 14:28 Ответить
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23.09.2022 14:31 Ответить
Треба його з Туреччини викрасти і по другому разу обміняти!

Де ті чуваки, які Чауса з Молдови вивезли. Настав їхній зірковий час!
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23.09.2022 14:28 Ответить
Треба петицию Буданову
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23.09.2022 14:33 Ответить
У кремблі його чекає *****. Де бабло?
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23.09.2022 14:30 Ответить
рыговское шобло с короваем выстроилось подпахан вернулся...
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23.09.2022 14:33 Ответить
медведчуку зараз жодна адекватна людина в світі не позаздрить:"свой среди чужих,чужой среди своих"! Для України він просто викорастуваний презерватив,з якого навіть вонючу сперму вичавили,а для кацапів він об'єкт для довгих допитів та помсти за програшу в війні. За яхти та елітних коханок приходить розплата...
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23.09.2022 14:33 Ответить
Цікаво. А його яхту заарештували ? А квартиру в Монако і Лондоні? Чі він туди залетить по швейцарському паспорту ?
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23.09.2022 14:45 Ответить
Глупости....он ещё возглавит часть оккупированной территории....возможно даже и Одессу
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23.09.2022 16:30 Ответить
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23.09.2022 14:34 Ответить
Українська розвідка тоже мае стежити за мертветчуком , т к он почне зустрічатись зі своїми опзжистами і знову робить якись вбивчий політичний проект для України
А ще Ткача треба підключити - він швидко находить БАТАЛЬОН Монако Відень Лондон ніж українські силовики
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23.09.2022 14:42 Ответить
І буде йому "дальняя дорога и казенный дом"
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23.09.2022 14:48 Ответить
ну яму разришыли
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23.09.2022 15:01 Ответить
Цікаво у Зе та Єрмака виходить,наші будуть інтерновані в Ердогана до кінця війни,а 55 обміняних русаків з команди Золкіна вже бьють себе ратицями у груди і рвуться напередову....
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23.09.2022 15:34 Ответить
До речі,Мертвечука ж не судили.Значить він не порушив наші закони? Поверне собі і майно,і депутатську зарплату за місяці арешту ще й компенсацію відсудить!
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23.09.2022 15:36 Ответить
100%
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23.09.2022 15:54 Ответить
Чому до кінця війни в турків як азовців не залишили?
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23.09.2022 15:42 Ответить
От би був номер якби він в раху відмовився їхати.
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23.09.2022 15:44 Ответить
Ну якщо цьому виродку загрожує рашка, то він міг би і не летіти в рашу, ніхто його не примусить, але виникає одне питання до нашої влади - чому за стільки часу сидіння в камері СБУ його не судили і не дали строк і він чистенький з України поїхав, ні вироку, ні суду.
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23.09.2022 15:53 Ответить
А кум на дорогу "новічком" не почастує "на коня"?
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23.09.2022 15:54 Ответить
а азовці лишились, отака х*йня, малята
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23.09.2022 16:06 Ответить
Интернированы до конца войны. Это лучше, нем в плену. Другое дело - Турция кишит кадыровцами.....
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23.09.2022 16:53 Ответить
Будующий гауляйтор "новороссии"?
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23.09.2022 18:44 Ответить
У Службі безпеки України стверджують, що повністю випотрошили медведчука, що він назвав імена і адреси, але в таке складно повірити - полонений був занадто досвідчений, щоб злити всіх і вся. Крім того, медведчук, безумовно, вірив в обмін.

Мабуть, йому було що сказати, але путін цього дуже не хотів.
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23.09.2022 23:32 Ответить
 
 