Медведчук отправился в Россию из Турции, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кум Путина Виктор Медведчук, на которого обменяли 200 украинских защитников, отправился в Россию из Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Медведчук отправился в Россию из Турции.
Напомним, украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 военных.
Среди украинских воинов, которых удалось освободить из плена государства-агрессора, - Герои Украины Денис Прокопенко ("Редис") - командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Евгений Бова - командир Первого отдельного батальона морской пехоты, Лев Пашко - командир роты "Азова". Освобожден из плена также Сергей Волынский ("Волына"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар, заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого, Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявшего командование обороной "Азовстали", Дмитрий Козацкий, старший солдат, фото и видео которого из "Азовстали" облетели весь мир.
Освобождены 124 офицера, 108 защитников "Азовстали", 5 командиров из "Азовстали", 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры.
Из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. Пятеро командиров обменяли на 55 российских пленных.
В переговорах с пленными участвовали Турция и Саудовская Аравия.
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а за всем этим кодлом будет следить ЦРУ
а то підозрюю, що його зустріч з фсб буде теплою, щирою і пройде у дружній бесіді в комфортній обстановці.
чи в питочну потягнуть ?
пока я в бункере сидел,
Вы там с кумою на диванах кувыркались !
Да ты ******* от рождения. И сыкливый холуй русни.
Кстати, так к тебе и твоим соотечественникам больше подходит.
Де ті чуваки, які Чауса з Молдови вивезли. Настав їхній зірковий час!
А ще Ткача треба підключити - він швидко находить БАТАЛЬОН Монако Відень Лондон ніж українські силовики
Мабуть, йому було що сказати, але путін цього дуже не хотів.