Директора Куп’янського водоканалу підозрюють у співпраці з окупантами
Директору Куп’янського водоканалу, який брав участь у засіданнях та службових нарадах окупантів, повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, керівник комунального підприємства "Куп‘янський водоканал" під час окупації міста вирішив "перевзутись" та працював на представників РФ.
Так, "нова влада" провела "реорганізацію" українського комунального підприємства, перетворивши його на окупаційний водоканал.
За розпорядженням окупаційної адміністрації підозрюваного було призначено на посаду "исполняющего обязанности директора" вказаного підприємства.
Щоб догодити псевдовладі, чоловік брав участь у засіданнях та службових нарадах окупантів. Крім того, він агітував колишніх працівників водоканалу працювати в "реорганізованому" проросійському підприємстві.
Після деокупації м. Куп’янськ правоохоронці викрили колаборанта.
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- Прикольно, наша людина під прикриттям працбвала на Малюка(хрум-хрум), тобто на СеБе-У.
Міжній герой гідний ордена негідника, ой, ордена
ТартароваМахнніцького(тьху ти Алах дай розуму) - Богорада Мужицького -
---- нвгороджується від імені Єрмака, просто неголений втік поголитись, Директор, ім.я зашифроване в таємниці(мало заніс) Іванов Іван Петрович.(там записати мона хоч Убаму Пен Латена)
Срава мужньому розвіднику! Не злякався і взяв у окупантів, а потім дав і взяв у стриманого Єрмака, відомо всім що Єрмак стримав навалу коновалів та продовжив звитягу(зал лунае та тоне у бульканні пляшок та патланні макітр)