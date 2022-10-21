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Директора Куп’янського водоканалу підозрюють у співпраці з окупантами

колаборант

Директору Куп’янського водоканалу, який брав участь у засіданнях та службових нарадах окупантів, повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, керівник комунального підприємства "Куп‘янський водоканал" під час окупації міста вирішив "перевзутись" та працював на представників РФ.

Так, "нова влада" провела "реорганізацію" українського комунального підприємства, перетворивши його на окупаційний водоканал.

За розпорядженням окупаційної адміністрації підозрюваного було призначено на посаду "исполняющего обязанности директора" вказаного підприємства.

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Щоб догодити псевдовладі, чоловік брав участь у засіданнях та службових нарадах окупантів. Крім того, він агітував колишніх працівників водоканалу працювати в "реорганізованому" проросійському підприємстві.

Після деокупації м. Куп’янськ правоохоронці викрили колаборанта.

Автор: 

Харківщина (6054) Водоканал (128) колабораціонізм (1158) Куп’янськ (749)


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А начальника локомотивного депо Куп'янськ анатолія єгорова (він же Недоносок.Це прізвище його справжнє,як що що...) не підозрюють?!
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21.10.2022 17:40 Відповісти
каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны... но... почему так быстро агрессор дошел до Киева, Сум, Харькова? может пора уже спрашивать у членоигравшего на рояле? людей просто сдали и сейчас нашли козла отпущения в директоре водоканала... это уму непостижимо... Украина скатывается в полицейско-хунтовский режим... но этого не будет... не успеется...
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21.10.2022 17:40 Відповісти
Превед таварищу прапарщику... Пусть меньше бухает
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21.10.2022 17:42 Відповісти
теперь зраднык будет кушать пирожные токо по нечётным...
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21.10.2022 17:43 Відповісти
От ****, га?(заносить чемодан)
- Прикольно, наша людина під прикриттям працбвала на Малюка(хрум-хрум), тобто на СеБе-У.
Міжній герой гідний ордена негідника, ой, ордена Тартарова Махнніцького(тьху ти Алах дай розуму) - Богорада Мужицького -
---- нвгороджується від імені Єрмака, просто неголений втік поголитись, Директор, ім.я зашифроване в таємниці(мало заніс) Іванов Іван Петрович.(там записати мона хоч Убаму Пен Латена)
Срава мужньому розвіднику! Не злякався і взяв у окупантів, а потім дав і взяв у стриманого Єрмака, відомо всім що Єрмак стримав навалу коновалів та продовжив звитягу(зал лунае та тоне у бульканні пляшок та патланні макітр)
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21.10.2022 17:46 Відповісти
ну не Митець я
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21.10.2022 17:48 Відповісти
На фото має бути не фотошоп, а справжня мармиза колаборанта. І оброблена мармза має бути так, як на фотошопі. Тільки за допомогою скажімо дошки.
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21.10.2022 17:53 Відповісти
 
 