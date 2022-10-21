Остін запевнив Резнікова в непохитній підтримці України в протистоянні агресії Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін провів у п’ятницю, 21 жовтня, телефонну розмову зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це йдеться в короткому офіційному повідомленні Пентагону, оприлюдненому в п’ятницю за результатами розмови, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб підтвердити непохитну відданість США підтримці України у протистоянні проти агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шойгу поговорив із Остіном про війну в Україні

Зазначається, що глава Пентагону також наголосив на незмінній підтримці міжнародного співтовариства у розбудові міцної сили України та збереженні здатності України захищати себе в майбутньому, про що свідчать зобов’язання щодо допомоги в безпеці, взяті союзниками та партнерами на останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня.

Обидва міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт надалі.

Раніше сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін вдруге з початку повномасштабного вторгення РФ в Україну провів розмову з главою міноборони Росії Шойгу.