Кабмін вирішив перевести на бюджет 80 тисяч студентів-контрактників

Кабінет міністрів прийняв постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Маємо ще одне вкрай важливе рішення у сфері освіти. Приймаємо постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет. Про які категорії студентів ідеться?

По-перше, це стосується дітей загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей. По-друге, це також буде стосуватися внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії", - розповів Шмигаль.

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За його словами, всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави.

Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч людей. Цьогоріч держава виділить для відповідного проєкту 363 млн грн", - додав прем'єр.

"В умовах складної економічної ситуації переселенців, а також підтримки українців, які захищали та захищають Україну, уряд вважає цей проєкт правильним і справедливим рішенням", - резюмував Шмигаль.

Як пояснили у Мінреінтеграції, можливість перевестися на навчання за державні кошти отримали такі категорії студентів:

особи, які проживають на тимчасово окупованій території в умовах воєнного стану, на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції;

особи, які виїхали з таких територій;

діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій і їхні діти;

особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Для переведення на бюджет здобувачі освіти, які входять у затверджений постановою перелік, мають звернутися із заявою до керівника закладу освіти, в якому навчаються. Виш здійснює верифікацію поданих документів, що підтверджують право на переведення, пояснили в міністерстві.

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Також студенти отримуватимуть соціальну стипендію. Її розмір залежно від категорії стипендіатів і виду навчального закладу визначений Міністерством освіти і науки.

"Переведення буде здійснюватися за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення", - додали в уряді.