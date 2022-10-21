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Кабмін вирішив перевести на бюджет 80 тисяч студентів-контрактників

студент,студенти

Кабінет міністрів прийняв постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Маємо ще одне вкрай важливе рішення у сфері освіти. Приймаємо постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет. Про які категорії студентів ідеться?

По-перше, це стосується дітей загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей. По-друге, це також буде стосуватися внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії", - розповів Шмигаль.

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За його словами, всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави.

Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч людей. Цьогоріч держава виділить для відповідного проєкту 363 млн грн", - додав прем'єр.

"В умовах складної економічної ситуації переселенців, а також підтримки українців, які захищали та захищають Україну, уряд вважає цей проєкт правильним і справедливим рішенням", - резюмував Шмигаль.

Як пояснили у Мінреінтеграції, можливість перевестися на навчання за державні кошти отримали такі категорії студентів:

  • особи, які проживають на тимчасово окупованій території в умовах воєнного стану, на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції;
  • особи, які виїхали з таких територій;
  • діти загиблих захисників України;
  • учасники бойових дій і їхні діти;
  • особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Для переведення на бюджет здобувачі освіти, які входять у затверджений постановою перелік, мають звернутися із заявою до керівника закладу освіти, в якому навчаються. Виш здійснює верифікацію поданих документів, що підтверджують право на переведення, пояснили в міністерстві.

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Також студенти отримуватимуть соціальну стипендію. Її розмір залежно від категорії стипендіатів і виду навчального закладу визначений Міністерством освіти і науки.

"Переведення буде здійснюватися за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення", - додали в уряді.

Автор: 

бюджетники (61) Кабмін (14081) вища освіта (208) студенти (432) Шмигаль Денис (4569)


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вроде всё правильно...но где,блин,ватоотсекатель?
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21.10.2022 18:04 Відповісти
Хех, так вони і так всі на бюджеті. То пук у воду
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21.10.2022 18:04 Відповісти
В новині мова йшла про контрактників, які стали бюджетниками
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21.10.2022 18:30 Відповісти
Це добре що 80 тис переведуть на бюджет але мабуть ті хто повинен бути на бюджеті їх значно більше
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21.10.2022 18:05 Відповісти
 
 