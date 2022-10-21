Увечері 20 жовтня українці зменшили споживання електроенергії на 5,4%, - Укренерго

Увечері 20 жовтня українці зменшили споживання електроенергії на 5,4% порівняно із показниками 19 жовтня.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільший пік споживання 20 жовтня був не ввечері, як зазвичай, а о 10 годині ранку. При цьому кияни в цей момент вчора споживали стільки ж, як і ввечері попереднього дня, мешканці Київської та Чернігівського області навіть більше – на 17% і 9% відповідно. Також пікове споживання відчутно збільшилося в Херсонській та Миколаївській областях.

Решта регіонів вранці 20 жовтня споживали менше, ніж ввечері попереднього дня, але все одно в Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях також довелося вводити обмеження.

Водночас, ввечері українці зменшили споживання в середньому на 5,4% порівняно з попереднім днем. Найбільше - в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.

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