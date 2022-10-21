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Увечері 20 жовтня українці зменшили споживання електроенергії на 5,4%, - Укренерго

энергетика

Увечері 20 жовтня українці зменшили споживання електроенергії на 5,4% порівняно із показниками 19 жовтня.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільший пік споживання 20 жовтня був не ввечері, як зазвичай, а о 10 годині ранку. При цьому кияни в цей момент вчора споживали стільки ж, як і ввечері попереднього дня, мешканці Київської та Чернігівського області навіть більше – на 17% і 9% відповідно. Також пікове споживання відчутно збільшилося в Херсонській та Миколаївській областях.

Решта регіонів вранці 20 жовтня споживали менше, ніж ввечері попереднього дня, але все одно в Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях також довелося вводити обмеження.

Водночас, ввечері українці зменшили споживання в середньому на 5,4% порівняно з попереднім днем. Найбільше - в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.

Читайте: Україна поки не потребує імпорту електроенергії з Європи, - Центр досліджень енергетики

Увечері 20 жовтня українці зменшили споживання електроенергії на 5,4%, - Укренерго 01

Автор: 

енергетика (2588) електроенергія (6188) Укренерго (2691)


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Топ коментарі
+6
Судячи з результату - майже всі наплювали на економію
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21.10.2022 19:10
+6
прийшла пора нагородити українців новими тарифами?
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21.10.2022 19:12
+6
5%... і це при постійних відключеннях вже який день??? 🥺 Вкотре переконуюсь що ми нарід егоцентристів, кожен собі мабуть думає, шо якось його це мине, бо хтось там інший зекономить за нього, і всьо буде далі як і було, фронт десь там, Київ - Житомир-Вінниця ніби як обабіч... а нєт, внєзапно фронт всюди! Шкода шо цей ФАКТ не всіх протрєзвля 😬
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21.10.2022 19:48
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Молодці. Піар.
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21.10.2022 19:10 Відповісти
Шо молоці? Ганьба.... Сволочі)
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21.10.2022 20:29 Відповісти
Судячи з результату - майже всі наплювали на економію
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21.10.2022 19:10 Відповісти
прийшла пора нагородити українців новими тарифами?
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21.10.2022 19:12 Відповісти
🤣
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21.10.2022 19:14 Відповісти
Так це добре чи погано? Бо потім будуть заявочки від ахметки що він недобирає фінансово і треба вартість електрики піднімати!
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21.10.2022 19:14 Відповісти
Та пішов він! Хай ППО купляє та захищає свою електромережу, щоб не було таких проблем, а не з людей здирає останні копійки.
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21.10.2022 19:26 Відповісти
Сначала время на час переведут. С 1 ноября повысят стоимость электроэнергии и все проблемы уйдут сами собой, которые касаются света) Люди просто сами перестанут включать лишний раз то, что включали еще вчера)
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21.10.2022 19:30 Відповісти
Цікаво, наскільки зменшилось споживання електроенергії отут?
Тіко ж не замерзніть, любчики!

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21.10.2022 19:16 Відповісти
Для тебе 19-20 це ніч?...
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21.10.2022 19:42 Відповісти
зареструвався, щоб похвалитись чи поплакатись?
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21.10.2022 20:10 Відповісти
Рівень свідомості нижчий ніж у поляків у 80-ті роки.
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21.10.2022 19:48 Відповісти
5%... і це при постійних відключеннях вже який день??? 🥺 Вкотре переконуюсь що ми нарід егоцентристів, кожен собі мабуть думає, шо якось його це мине, бо хтось там інший зекономить за нього, і всьо буде далі як і було, фронт десь там, Київ - Житомир-Вінниця ніби як обабіч... а нєт, внєзапно фронт всюди! Шкода шо цей ФАКТ не всіх протрєзвля 😬
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21.10.2022 19:48 Відповісти
nam by derzhavnu programmu po perehodu na sonyachni paneli! 🔆
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21.10.2022 19:52 Відповісти
Може хтось підкаже 50-60кіловат на місяць це багато чи ні ( з них 30 це споживання холодильника)?
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21.10.2022 19:59 Відповісти
Банкова гроші відмивала о 10-ій ранку..брєдова статистика..зранку повітряна була..
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21.10.2022 20:17 Відповісти
 
 