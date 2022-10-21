Окупанти викрали 46 дітей з Херсонського дитбудинку, - ОВА

У п’ятницю, 21 жовтня, російські окупанти на машинах швидкої допомоги вивезли із Херсонської області 46 дітей віком до 5 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей "евакуацією", - написав Янушевич.

Він зазначив, що Херсонська ОВА направила відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

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"Маленькі українці, які незаконно утримуються росіянами, повинні якнайшвидше повернутися на українську територію", - наголосив глава ОВА.