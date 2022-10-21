Окупанти викрали 46 дітей з Херсонського дитбудинку, - ОВА
У п’ятницю, 21 жовтня, російські окупанти на машинах швидкої допомоги вивезли із Херсонської області 46 дітей віком до 5 років
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей "евакуацією", - написав Янушевич.
Він зазначив, що Херсонська ОВА направила відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.
"Маленькі українці, які незаконно утримуються росіянами, повинні якнайшвидше повернутися на українську територію", - наголосив глава ОВА.
Топ коментарі
+8 Snart
показати весь коментар21.10.2022 20:13
+7 Dima30
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+6 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар21.10.2022 20:14
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але в теперішніх умовах також є один плюс - багато укроватників починають прозрівати, багато починають цікавитись своїм українським корінням, єдність нації укріплюється, можна сказати що вже нарід нетак піддається русифікації, вже у свідомості багатьох стоїть стіна перед "кацапським міром".....
скоріш маштабна операція фсбешників
по нормальному кацапи мали зробити гум коридор для евакуації
з москальскої на українську
так де гугл не так переклав? якщо не скажеш, то погодишся з тим, що ти трепло.