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Окупанти викрали 46 дітей з Херсонського дитбудинку, - ОВА

діти,депортація

У п’ятницю, 21 жовтня, російські окупанти на машинах швидкої допомоги вивезли із Херсонської області 46 дітей віком до 5 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей "евакуацією", - написав Янушевич.

Він зазначив, що Херсонська ОВА направила відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 8700 українських дітей примусово депортовано до РФ, - уповноважена з прав дитини Герасимчук

"Маленькі українці, які незаконно утримуються росіянами, повинні якнайшвидше повернутися на українську територію", - наголосив глава ОВА.

Автор: 

діти (5063) окупація (6683) Херсон (3344)


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Топ коментарі
+8
Прокуратуру і всіх інших не забули евакуювати. Плани і маршрути були розроблені заздалегідь. За дітей не було кому думати..
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21.10.2022 20:13
+7
За долю цих дітей відповідальний Зеленський!
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21.10.2022 20:03
+6
Доктор Лиза, Глинка Елизавета, которая погибла вместе с хором Александрова под Сочи, этим самым и занималась - воровством детей. Крала целыми детдомами, даром что гражданка. внезапно. США. На Раисси плохо с демографией, и с 2014 года россияне усиленно разбавляют своих бурятов депортированным с Украины населением. Это одна из их целей, если не главная.
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21.10.2022 20:14
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За долю цих дітей відповідальний Зеленський!
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21.10.2022 20:03 Відповісти
***** і оркостан відповідальний чи Україна винна що на неї напали?тільки не постіть свої методічки про здачу півдня ви думаете кацапи не знайшли іншій вихід і все одне захопити його, послухати тих кто це каже то можна подумати кацапи взаавлі би не нападали би і війни не було
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21.10.2022 20:49 Відповісти
Прокуратуру і всіх інших не забули евакуювати. Плани і маршрути були розроблені заздалегідь. За дітей не було кому думати..
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21.10.2022 20:13 Відповісти
Так і є бо ці діти нікому не потрібні. 100 тисяч дітей в діт будинках та малютки ДО ВІЙНИ. Мін соц політики тільки здатне було хабарі брати за всиновлення дітей . Всюди черги на дітей в інших країнах а в Україні діти це бізнес . Бідні діти зростають без батьків. І зараз навіть не можуть дати іноземцям всиновлювати дітей «бо війна і чогось не вистачає налогодити процес». Звісно головне що свої діти у безпеці та зростають з батьками а ті сіроти кому взагалі вони потрібні...
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21.10.2022 21:01 Відповісти
Доктор Лиза, Глинка Елизавета, которая погибла вместе с хором Александрова под Сочи, этим самым и занималась - воровством детей. Крала целыми детдомами, даром что гражданка. внезапно. США. На Раисси плохо с демографией, и с 2014 года россияне усиленно разбавляют своих бурятов депортированным с Украины населением. Это одна из их целей, если не главная.
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21.10.2022 20:14 Відповісти
бизнес на "усыновлении" сильно развит. Бездетные пары нередко платят большие суммы денег за право усыновить беспризорного ребенка.
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21.10.2022 20:47 Відповісти
Совершенно верно!мой друг брал ребенка из дед дома.лично заносил конверт с деньгами!!!ВЗЯТКА!!! Украина=коррупция!!!
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22.10.2022 08:31 Відповісти
масштабы вывоза украинских детей в рф шокируют... Речь о многих тысячах.... Причем в рф их сразу пытаются отдать на "усыновление". Лепят одну и ту же "легенду", что мол "родители ребенка погибли" но доказательств естественно никаких нет....
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21.10.2022 20:41 Відповісти
хочуть зробити з них яничар і манкуртів....ми бачимо результати цього методу - достатньо подивитись на список українських прізвищ серед кацапських військових....та що ж говорити - велика частина ватної наволочі в ЛДНР, Криму з промитими мізками це ж колишні українці...що дивно вони запекліші ватники навіть більше ніж кацапи...

але в теперішніх умовах також є один плюс - багато укроватників починають прозрівати, багато починають цікавитись своїм українським корінням, єдність нації укріплюється, можна сказати що вже нарід нетак піддається русифікації, вже у свідомості багатьох стоїть стіна перед "кацапським міром".....
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21.10.2022 20:49 Відповісти
список даних дітей звичайно в українських спецслужб є, повернути їх буде можливо, головне щоб Зеленський і надалі займав таку ж жорстку позицію...Після нашої перемоги це питання буде обовязково підніматись - "усиновителів" також я думаю знайти буде не важко і предявити їм співучасть у воєнному злочині - викраденні дітей......
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21.10.2022 20:53 Відповісти
тут мабуть треба було бити у всі дзвони зразу ж... робити подібні акції як з азовцями... запустити акцію в медіа.....збирати засідання ООН.... тиснути на цього Римського *****-антипапу....щоб дали вивезти дітей на підконтрольну Україні територію....Навіть якщо б не вдалось досягти результатів це питання постало би дуже госторо і можна було б підтримувати його актуальність постійно....."кацапи - крадії дітей" - цей асоціативний ланцюг на міжнародному рівні був би дуже корисним.....
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21.10.2022 22:13 Відповісти
у під@рів якась манія викрадати всіх дітей

скоріш маштабна операція фсбешників
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21.10.2022 20:58 Відповісти
шо ти тут забув москаляка,

по нормальному кацапи мали зробити гум коридор для евакуації
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22.10.2022 09:13 Відповісти
гугль перекладач погано фуричить))
з москальскої на українську
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26.10.2022 19:14 Відповісти
то в тебе з адміном мозг погано фуричить. папуга недовчена ти.

так де гугл не так переклав? якщо не скажеш, то погодишся з тим, що ти трепло.
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30.10.2022 21:34 Відповісти
бляха муха та пишуть же ж що великі шанси що не повернуть бо як правило одразу підуть на усиновлення, в прийомні/патронатні сімї в їбеня сибірські а деякі можливо і щезнуть взагалі.....
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21.10.2022 22:17 Відповісти
з ЛДНР повернули? З Криму повернули? Чому, тоді, *****, з Херсону мають повернути?
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21.10.2022 22:19 Відповісти
 
 