Оккупанты похитили 46 детей из Херсонского детдома, - ОВА

В пятницу, 21 октября, российские оккупанты на машинах скорой помощи вывезли из Херсонской области 46 детей в возрасте до 5 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи во временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до 5 лет. Захватчики называют похищение детей "эвакуацией", - написал Янушевич

Он отметил, что Херсонская ОВА направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.

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"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию", - подчеркнул глава ОВА.