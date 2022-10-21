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Оккупанты похитили 46 детей из Херсонского детдома, - ОВА

діти,депортація

В пятницу, 21 октября, российские оккупанты на машинах скорой помощи вывезли из Херсонской области 46 детей в возрасте до 5 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи во временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до 5 лет. Захватчики называют похищение детей "эвакуацией", - написал Янушевич

Он отметил, что Херсонская ОВА направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 429 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 817 - ранены, - Офис Генпрокурора

"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию", - подчеркнул глава ОВА.

дети (6489) оккупация (10133) Херсон (2806)


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Топ комментарии
+8
Прокуратуру і всіх інших не забули евакуювати. Плани і маршрути були розроблені заздалегідь. За дітей не було кому думати..
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21.10.2022 20:13
+7
За долю цих дітей відповідальний Зеленський!
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21.10.2022 20:03
+6
Доктор Лиза, Глинка Елизавета, которая погибла вместе с хором Александрова под Сочи, этим самым и занималась - воровством детей. Крала целыми детдомами, даром что гражданка. внезапно. США. На Раисси плохо с демографией, и с 2014 года россияне усиленно разбавляют своих бурятов депортированным с Украины населением. Это одна из их целей, если не главная.
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21.10.2022 20:14
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За долю цих дітей відповідальний Зеленський!
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21.10.2022 20:03 Ответить
***** і оркостан відповідальний чи Україна винна що на неї напали?тільки не постіть свої методічки про здачу півдня ви думаете кацапи не знайшли іншій вихід і все одне захопити його, послухати тих кто це каже то можна подумати кацапи взаавлі би не нападали би і війни не було
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21.10.2022 20:49 Ответить
Прокуратуру і всіх інших не забули евакуювати. Плани і маршрути були розроблені заздалегідь. За дітей не було кому думати..
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21.10.2022 20:13 Ответить
Так і є бо ці діти нікому не потрібні. 100 тисяч дітей в діт будинках та малютки ДО ВІЙНИ. Мін соц політики тільки здатне було хабарі брати за всиновлення дітей . Всюди черги на дітей в інших країнах а в Україні діти це бізнес . Бідні діти зростають без батьків. І зараз навіть не можуть дати іноземцям всиновлювати дітей «бо війна і чогось не вистачає налогодити процес». Звісно головне що свої діти у безпеці та зростають з батьками а ті сіроти кому взагалі вони потрібні...
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21.10.2022 21:01 Ответить
Доктор Лиза, Глинка Елизавета, которая погибла вместе с хором Александрова под Сочи, этим самым и занималась - воровством детей. Крала целыми детдомами, даром что гражданка. внезапно. США. На Раисси плохо с демографией, и с 2014 года россияне усиленно разбавляют своих бурятов депортированным с Украины населением. Это одна из их целей, если не главная.
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21.10.2022 20:14 Ответить
бизнес на "усыновлении" сильно развит. Бездетные пары нередко платят большие суммы денег за право усыновить беспризорного ребенка.
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21.10.2022 20:47 Ответить
Совершенно верно!мой друг брал ребенка из дед дома.лично заносил конверт с деньгами!!!ВЗЯТКА!!! Украина=коррупция!!!
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22.10.2022 08:31 Ответить
масштабы вывоза украинских детей в рф шокируют... Речь о многих тысячах.... Причем в рф их сразу пытаются отдать на "усыновление". Лепят одну и ту же "легенду", что мол "родители ребенка погибли" но доказательств естественно никаких нет....
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21.10.2022 20:41 Ответить
хочуть зробити з них яничар і манкуртів....ми бачимо результати цього методу - достатньо подивитись на список українських прізвищ серед кацапських військових....та що ж говорити - велика частина ватної наволочі в ЛДНР, Криму з промитими мізками це ж колишні українці...що дивно вони запекліші ватники навіть більше ніж кацапи...

але в теперішніх умовах також є один плюс - багато укроватників починають прозрівати, багато починають цікавитись своїм українським корінням, єдність нації укріплюється, можна сказати що вже нарід нетак піддається русифікації, вже у свідомості багатьох стоїть стіна перед "кацапським міром".....
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21.10.2022 20:49 Ответить
список даних дітей звичайно в українських спецслужб є, повернути їх буде можливо, головне щоб Зеленський і надалі займав таку ж жорстку позицію...Після нашої перемоги це питання буде обовязково підніматись - "усиновителів" також я думаю знайти буде не важко і предявити їм співучасть у воєнному злочині - викраденні дітей......
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21.10.2022 20:53 Ответить
тут мабуть треба було бити у всі дзвони зразу ж... робити подібні акції як з азовцями... запустити акцію в медіа.....збирати засідання ООН.... тиснути на цього Римського *****-антипапу....щоб дали вивезти дітей на підконтрольну Україні територію....Навіть якщо б не вдалось досягти результатів це питання постало би дуже госторо і можна було б підтримувати його актуальність постійно....."кацапи - крадії дітей" - цей асоціативний ланцюг на міжнародному рівні був би дуже корисним.....
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21.10.2022 22:13 Ответить
у під@рів якась манія викрадати всіх дітей

скоріш маштабна операція фсбешників
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21.10.2022 20:58 Ответить
шо ти тут забув москаляка,

по нормальному кацапи мали зробити гум коридор для евакуації
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22.10.2022 09:13 Ответить
гугль перекладач погано фуричить))
з москальскої на українську
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26.10.2022 19:14 Ответить
то в тебе з адміном мозг погано фуричить. папуга недовчена ти.

так де гугл не так переклав? якщо не скажеш, то погодишся з тим, що ти трепло.
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30.10.2022 21:34 Ответить
бляха муха та пишуть же ж що великі шанси що не повернуть бо як правило одразу підуть на усиновлення, в прийомні/патронатні сімї в їбеня сибірські а деякі можливо і щезнуть взагалі.....
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21.10.2022 22:17 Ответить
з ЛДНР повернули? З Криму повернули? Чому, тоді, *****, з Херсону мають повернути?
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21.10.2022 22:19 Ответить
 
 