Оккупанты похитили 46 детей из Херсонского детдома, - ОВА
В пятницу, 21 октября, российские оккупанты на машинах скорой помощи вывезли из Херсонской области 46 детей в возрасте до 5 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи во временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до 5 лет. Захватчики называют похищение детей "эвакуацией", - написал Янушевич
Он отметил, что Херсонская ОВА направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.
"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию", - подчеркнул глава ОВА.
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+8 Snart
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+7 Dima30
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+6 Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий21.10.2022 20:14
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але в теперішніх умовах також є один плюс - багато укроватників починають прозрівати, багато починають цікавитись своїм українським корінням, єдність нації укріплюється, можна сказати що вже нарід нетак піддається русифікації, вже у свідомості багатьох стоїть стіна перед "кацапським міром".....
скоріш маштабна операція фсбешників
по нормальному кацапи мали зробити гум коридор для евакуації
з москальскої на українську
так де гугл не так переклав? якщо не скажеш, то погодишся з тим, що ти трепло.