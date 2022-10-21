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Українська ППО вже збиває близько 60% ворожих повітряних цілей, - Резніков

резніков

Українська протиповітряна оборона вже збиває близько 60% ворожих повітряних цілей, а найближчим часом результати будуть ще кращими.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наші сучасні повітряні сили, системи ППО, захисту неба вже на сьогоднішній день приблизно 60% збивають повітряних цілей, які несуть загрозу та несуть смерть. Це стосується крилатих, балістичних ракет і так далі. А по дронах ефективність навіть набагато вища. Але, звісно, кожний новий елемент – це можливість захистити спочатку об'єкти критичної інфраструктури, потім населені пункті, і так далі. У нас велика країна, тому є що захищати", - сказав Резніков.

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За його словами, влада налаштована працювати над тим, що небо було закрите ще ефективніше. Міністр вважає, що вже через пару місяців вдасться значно посилити повітряну оборону. Загалом же глава МОУ наголосив на тому, що навіть найсучасніші системи світу не гарантують закриття неба на всі 100%. Якщо це вдається зробити хоча б на 80%, таке вважається дуже високим результатом.

Автор: 

ППО (3176) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+2
ну не все можна передбачити
але кожен готується по мірі фінансових можливостей та фактичних можливостей
як мені в міській квартирі обігріватися за відсутністю електрики?
буржуйкою?
є щось в межах можливостей, є - поза межами
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21.10.2022 20:10
+1
залишилося щоб захід надав ППО та ПРО достатньо щоб збивати решту 40% щоб вам всі ці надбання знадобилися лише на дачі та у туристичних подорожах - і все буде гладіолус!
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21.10.2022 20:02
+1
це коли окрема хата можуть бути дрова
чим на звичайній кухні допоможуть дрова?
так само генератори
в квартирі генератор не всунеш
зарядник для мобіл - так
але генератор - зась
і т.і.
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21.10.2022 20:14
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Все це звісно чудово, але ракети якими збивають дорощі за того дрона, якось не рентабельно...
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21.10.2022 19:58 Відповісти
так не сбивать? пусть летят??
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21.10.2022 21:14 Відповісти
залишилося щоб захід надав ППО та ПРО достатньо щоб збивати решту 40% щоб вам всі ці надбання знадобилися лише на дачі та у туристичних подорожах - і все буде гладіолус!
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21.10.2022 20:02 Відповісти
ну не все можна передбачити
але кожен готується по мірі фінансових можливостей та фактичних можливостей
як мені в міській квартирі обігріватися за відсутністю електрики?
буржуйкою?
є щось в межах можливостей, є - поза межами
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21.10.2022 20:10 Відповісти
це коли окрема хата можуть бути дрова
чим на звичайній кухні допоможуть дрова?
так само генератори
в квартирі генератор не всунеш
зарядник для мобіл - так
але генератор - зась
і т.і.
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21.10.2022 20:14 Відповісти
нема. звичайна квартира в місті забудови 70 х років
таких половина у спальних районах
думаю, як викрутять пробки- до кого приткнутися із родичів)
так шо зараз будуть в разі серйозного вимкнення електрики зеачні переселення народу, бо я далеко не одна така))))
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21.10.2022 20:26 Відповісти
Блин, запасливый. из перечисленного у меня пока нет бесперебойника, плять
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21.10.2022 20:59 Відповісти
Посмотрю все сам, скажи только на сколько хватает Реально?
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21.10.2022 21:31 Відповісти
Т.е., без датчика - 4 часа полноценных.А емкость аккумы естественно играет роль, так?
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21.10.2022 21:57 Відповісти
ЯК НА ЦЕ РЕАГУВАТИ - ТІЛЬКИ 4 З 10 БІЙЦІВ ГИНУТЬ НА ФРОНТІ, А 60 % ЦІЛІ.
Зе владі нічим хвалитись окрім повної некомпетентності.
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21.10.2022 20:03 Відповісти
У декого і грошей немає на дрова!
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21.10.2022 20:17 Відповісти
да вы оптимист....
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21.10.2022 21:16 Відповісти
 
 