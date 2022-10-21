Українська ППО вже збиває близько 60% ворожих повітряних цілей, - Резніков
Українська протиповітряна оборона вже збиває близько 60% ворожих повітряних цілей, а найближчим часом результати будуть ще кращими.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наші сучасні повітряні сили, системи ППО, захисту неба вже на сьогоднішній день приблизно 60% збивають повітряних цілей, які несуть загрозу та несуть смерть. Це стосується крилатих, балістичних ракет і так далі. А по дронах ефективність навіть набагато вища. Але, звісно, кожний новий елемент – це можливість захистити спочатку об'єкти критичної інфраструктури, потім населені пункті, і так далі. У нас велика країна, тому є що захищати", - сказав Резніков.
За його словами, влада налаштована працювати над тим, що небо було закрите ще ефективніше. Міністр вважає, що вже через пару місяців вдасться значно посилити повітряну оборону. Загалом же глава МОУ наголосив на тому, що навіть найсучасніші системи світу не гарантують закриття неба на всі 100%. Якщо це вдається зробити хоча б на 80%, таке вважається дуже високим результатом.
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але кожен готується по мірі фінансових можливостей та фактичних можливостей
як мені в міській квартирі обігріватися за відсутністю електрики?
буржуйкою?
є щось в межах можливостей, є - поза межами
чим на звичайній кухні допоможуть дрова?
так само генератори
в квартирі генератор не всунеш
зарядник для мобіл - так
але генератор - зась
і т.і.
таких половина у спальних районах
думаю, як викрутять пробки- до кого приткнутися із родичів)
так шо зараз будуть в разі серйозного вимкнення електрики зеачні переселення народу, бо я далеко не одна така))))
Зе владі нічим хвалитись окрім повної некомпетентності.