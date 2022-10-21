Німецька компанія передала Україні радіолокаційну станцію для систем ППО IRIS-T

Німецька компанія Hensoldt AG, яка спеціалізується на сенсорних технологіях для захисту та спостереження в оборонному, безпековому та аерокосмічному секторах, передала Україні першу багатофункціональну радіолокаційну станцію TRML-4D.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Ситуація в Україні вимагає швидких і рішучих дій. Завдяки серійній лінії виробництва та відданості наших співробітників, ми можемо постачати такі системи для захисту населення в найкоротші терміни", - заявив гендиректор компанії Томас Мюллер.

Компанія передає Україні чотири своїх високоефективні радари для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM компанії Diehl Defence, яка призначена для посилення обороноздатності України.

"Один із радарів TRML-4D уже було доставлено, а ще три будуть доставлені протягом кількох місяців", - додали у компанії.

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Зазначається, що РЛС здатна виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на невеликих, швидких і низьколітаючих та/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах.

Крім цього, TRML-4D забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Як повідомлялося, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що зенітно-ракетний комплекс IRIS-T інтегровано в систему протиповітряної оборони України.