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Новини
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Німецька компанія передала Україні радіолокаційну станцію для систем ППО IRIS-T

ппо,iris-t

Німецька компанія Hensoldt AG, яка спеціалізується на сенсорних технологіях для захисту та спостереження в оборонному, безпековому та аерокосмічному секторах, передала Україні першу багатофункціональну радіолокаційну станцію TRML-4D.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Ситуація в Україні вимагає швидких і рішучих дій. Завдяки серійній лінії виробництва та відданості наших співробітників, ми можемо постачати такі системи для захисту населення в найкоротші терміни", - заявив гендиректор компанії Томас Мюллер.

Компанія передає Україні чотири своїх високоефективні радари для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM компанії Diehl Defence, яка призначена для посилення обороноздатності України.

"Один із радарів TRML-4D уже було доставлено, а ще три будуть доставлені протягом кількох місяців", - додали у компанії.

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Зазначається, що РЛС здатна виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на невеликих, швидких і низьколітаючих та/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах.

Крім цього, TRML-4D забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Як повідомлялося, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що зенітно-ракетний комплекс IRIS-T інтегровано в систему протиповітряної оборони України.

Автор: 

Німеччина (7345) ППО (3176)


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Топ коментарі
+10
дякую
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21.10.2022 18:44
+7
ага суки ************** пипец вам ....мы вас уже достали ждите сюрпризы.....
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21.10.2022 18:43
+6
гендиректор компанії Томас Мюллер це настоящій німець..
Гонор енд глорія! від багатьох слів- до дій !
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21.10.2022 18:44
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квадратіш, практіш, гуд) дякуємо. Хоч меркель і морочила стільки років яйця, які вона на мала. але зараз у німців нарешті шанс відмитись, а з *********** - вже ндсап - не найбільші паскуди у світі
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21.10.2022 18:42 Відповісти
Это классно. Вчитывался, что про баллистические цели, не увиде...
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21.10.2022 18:43 Відповісти
ага суки ************** пипец вам ....мы вас уже достали ждите сюрпризы.....
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21.10.2022 18:43 Відповісти
гендиректор компанії Томас Мюллер це настоящій німець..
Гонор енд глорія! від багатьох слів- до дій !
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21.10.2022 18:44 Відповісти
дякую
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21.10.2022 18:44 Відповісти
значит не все немцы вечерами колготки примеряют...
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21.10.2022 18:47 Відповісти
Меркель не передали?
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21.10.2022 18:48 Відповісти
AGM/RGM/UGM-84 + TRML-4D. ....достаем ..... должно получиться
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21.10.2022 19:00 Відповісти
Блюм. Досить.
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21.10.2022 19:02 Відповісти
Бо я прийду.
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21.10.2022 19:03 Відповісти
Красиво ена впала.
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21.10.2022 19:04 Відповісти
Это часть комплекса как и программа от аирбус. всё немецкое, никакой Израиль не может запретить. на подходе новый Ирис 30*60 км.
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21.10.2022 19:41 Відповісти
Щось мені здається цей радар і так має бути в складі батареї Ірисів-Т. От вже ж цей піар
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21.10.2022 19:43 Відповісти
коли здається ,хрестяться або як варіант моляться!і нічого тобі не заважае пропіарити те що ти виготовив або купив,а так просто тихо подякуй(за далеко не дешевий подарунок) або як варіант скромно промовчи.(но ты разумеется молчать не будеш,ты из категории тех что орут: а маловато будет!!)
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21.10.2022 20:15 Відповісти
Вот в каждой теме найдется нытик и *******... Тебе заняться нечем?
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21.10.2022 20:17 Відповісти
Щиро дякуємо!
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21.10.2022 19:56 Відповісти
Это ахиренная штука даже без ирисок. интегрировать бы ее в нашу пво.
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21.10.2022 20:53 Відповісти
За неделю предано Германией
ЗРК Ирис-Т ОДС *
10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин 2* (было 5)
7 тяжелых и средних мостовых систем *
167 000 патронов
 200 палаток (было 100)
195 электрогенераторов (ранее 12)
116 000 курток для холодной погоды
80 000 термоштаны
240 000 зимних шапок
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21.10.2022 23:00 Відповісти
Ого радиус
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22.10.2022 03:45 Відповісти
 
 