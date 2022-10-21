УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4033 відвідувача онлайн
Новини Війна
33 346 100

IRIS-T під час бойового хрещення показала себе надзвичайно, - Повітряні сили

iris

Перший із німецьких зенітних ракетних комплексів IRIS-T, який отримала Україна, добре себе показав під час останніх обстрілів із боку російської армії.

Про це заявив на брифінгу речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ігнат зазначив, що IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) - це потужний німецький ракетний комплекс. Україна отримала його модернізований варіант.

"Єдиний мінус, що їх мало. Очікується, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити кількість виробництва, щоб Україна отримала якомога більше цих комплексів… Одна з таких систем уже працює в Україні", - сказав Ігнат.

Де і як працює ця система, він не став говорити, бо IRIS-T - "це ціль №1 для ворога", так само, як і HIMARS. Але поділився першими результатами.

"Крайні обстріли, які в нас були: IRIS-T показала себе надзвичайно з гарної сторони. Ця інформація щодо бойового хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності і результативності в бойових умовах - пройшла. Ця інформація буде передана німецькій стороні, яка буде враховувати її", - сказав Ігнат.

Читайте: Німеччина і надалі допомагатиме Україні зброєю, - Шольц

Він зазначив, що в найближчі місяці Україна має отримати ще кілька пускових установок, які дещо посилять. За їх допомоги захисники України знищуватимуть ворожі ракети та БпЛА.

Ігнат додав, що є програми навчання на західних комплексах. В умовах бойових дій підготовка проходить у скорочені терміни.

Військовослужбовці зенітних ракетних військ вчаться зараз і на системах NASAMS, які мають надійти в Україну, уточнив речник ПС ЗСУ.

Також читайте: Німеччина передала Україні ще п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, понтонні системи, патрони, зимову форму та обладнання

Нагадаємо, 12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

14 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що Збройні сили України вже використовують комплекс IRIS-T на півдні країни.

Автор: 

Німеччина (7345) зброя (7454) Ігнат Юрій (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
Украина сейчас получает уникальнейший инженерный опыт. Уверен, что в ближайшем будущем Украину ждет бум военпрома. Благо, рядом имеется самый крупный в мире испытательный полигон, где можно испытывать !любое! оружие без опасности навредить людям.
показати весь коментар
21.10.2022 13:54
+37
Це просто супер. Що більше таких систем, то надійніше буде закрите наше небо.
показати весь коментар
21.10.2022 13:48
+37
тим більше, що всякі шейхи і бармалеї рвуть волосся на дупі, усвідомлюючи, що останні тридцять років купували аналоговнєтниє масово-габаритні макети зброї.
показати весь коментар
21.10.2022 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.10.2022 13:48 Відповісти
Це просто супер. Що більше таких систем, то надійніше буде закрите наше небо.
показати весь коментар
21.10.2022 13:48 Відповісти
"Ірисок" кацапам підсипали!
показати весь коментар
21.10.2022 13:50 Відповісти
....будут уничтожать вражеские ракеты и БПЛА.

одна ракета Іріски €400 тыс. !!!!!
а ними стріляють по мопедам вартістю 10-20 тис. доларів ?

для БПЛА є ДШК, ЗУ 23-2, ПЗРК, нарешті, хоча й до Стінгера ракета коштує 120 тисю доларів, що надто жирно
показати весь коментар
21.10.2022 15:10 Відповісти
А людське життя скільки коштує у вашій системі цінностей???
показати весь коментар
21.10.2022 16:04 Відповісти
Цє питання ріторічне. Коли політичний керівник України у 20 році за допомогою сбу та дбр зняв клістрони з всіх українських систем ппо у шести областях - виж його на запитували про життя українців.
показати весь коментар
21.10.2022 18:11 Відповісти
Ну є у потвори слабкість до бабла, а люди для нього, що?...ніщо.
показати весь коментар
21.10.2022 18:47 Відповісти
Можна подумати що ви в того політичного керівника спитали про клістрони . Чи з плакатом вийшли ? Сиділи як і всі тут гнівні статті писали на весь Цензор
показати весь коментар
21.10.2022 19:38 Відповісти
Так, вийшов у 19 і голосував не за наркозалежного.
показати весь коментар
21.10.2022 19:57 Відповісти
в даній ситуації неважливо у скільки він оцінює чиєсь життя, важливо як цінує життя українців, їх влада. А судячи з ковіду, то так собі, коли тисяч 300-400 від нього у нас померло.
показати весь коментар
21.10.2022 22:47 Відповісти
Кстати да. ЗУшки с радарами - гут.
показати весь коментар
21.10.2022 16:19 Відповісти
Ось це навіть краще за німців. Але ж асфальт. - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130 https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130

показати весь коментар
21.10.2022 18:13 Відповісти
Не смеши Леопарда.
показати весь коментар
21.10.2022 23:11 Відповісти
безпілотник пофіг скільки коштує, треба рахувати скільки коштує те по чому він запущений
показати весь коментар
21.10.2022 17:11 Відповісти
Алекс Мышкевич,тiльки кацапощелепний баобаб мiг "вичитати" з написаного тексту що:

- БпЛА= виключно мАпед

- IRIS вже використовують(чи будуть) для збиття БпЛА

Читач- це абсолютно не для тебе...
показати весь коментар
21.10.2022 19:28 Відповісти
от навіщо ти під жінку косиш, ось що цікаво?
показати весь коментар
21.10.2022 22:25 Відповісти
А ти навiщо пiд чоловiка? Зацiкавлена дже...
показати весь коментар
22.10.2022 01:46 Відповісти
дурепнутий?
показати весь коментар
22.10.2022 09:46 Відповісти
gut, gut
показати весь коментар
21.10.2022 13:50 Відповісти
Дачою в Пітері, і евакуацією.. да ЯнукОвощ відпочиває.
показати весь коментар
21.10.2022 18:49 Відповісти
А що як летить бпла чи ракета на Київ то на них написано "на Вавину сраку? Чи може впасти на дитячу площадку ,а може на парк
показати весь коментар
21.10.2022 19:47 Відповісти
та перестань, якщо у Київ- то тільки по сраку самого величного блогера вЗесвіту... Ти ж розумієш його вплив на свідомість наріду, та як його виснажує ця праця? Пів дня вивчає текст, а потім ще пів, записує звернення і так 8днів на тиждень по 32 дні на 8 місяців. Оскара та скумбрію йому.
показати весь коментар
21.10.2022 22:32 Відповісти
Не мели #уйню про сраки і блогерів Розкажи це рідним тих кого вбило в Києві ракетами та мопедами
показати весь коментар
22.10.2022 04:19 Відповісти
лікуйся баран.
показати весь коментар
22.10.2022 09:38 Відповісти
Тебе гон- дона лікувати вже пізно
показати весь коментар
22.10.2022 10:16 Відповісти
Украина сейчас получает уникальнейший инженерный опыт. Уверен, что в ближайшем будущем Украину ждет бум военпрома. Благо, рядом имеется самый крупный в мире испытательный полигон, где можно испытывать !любое! оружие без опасности навредить людям.
показати весь коментар
21.10.2022 13:54 Відповісти
тим більше, що всякі шейхи і бармалеї рвуть волосся на дупі, усвідомлюючи, що останні тридцять років купували аналоговнєтниє масово-габаритні макети зброї.
показати весь коментар
21.10.2022 13:59 Відповісти
Уверен, что никто не станет открывать производство на территории, где проводятся испытания и возможна война. Лично вы бы стали вкладывать свои средства, когда одна ракета может все разрушить за секунду?
Поэтому предлагаю каждой стороне заниматься тем, что лучше всего у нее получается.
Запад производит и дает оружие и бк. Украина стоит на страже и охраняет цивилизацию от одичалых. Нормальный симбиоз.
показати весь коментар
21.10.2022 14:50 Відповісти
Инженерный опыт состоит всего лишь из 3-х вещей: 1. разработать, 2. изготовить, 3 пусконаладить установку. Немогли бы вы уточнить сколько утановок IRIS-T разработано, изготовлено и пусконалажено в Украине? И сколько человек в этом участвовало?
Вполне очевидно, что наш ВПК выпускает неработоспособную технику. Те же Нептун и Богдана. Соответственно без поддержки государства (участия в дерибане) весь ВПК умрет. Так, что либо дерибан, либо бум отменяется.
показати весь коментар
21.10.2022 14:56 Відповісти
наш ВПК выпускает неработоспособную технику. Те же Нептун и Богдана.

улыбнул !!!
Нептун - флагман ЧФ РФ тяжелый ракетный крейсер Мацква
Богдана - остров Змииный (Главком Залужний був у захваті !)
Вільха - оборона Київа
Стугна - наші хлопці досі читають команди арабською вязью та кричать Аллах воістину акбар, коли палять кацапські танки

продовжувати ?
про перспективні наробки наших електронщиків та ракетчиків відомо багато
але деньгі
показати весь коментар
21.10.2022 15:17 Відповісти
Для того, чтобы меньше улыбаться нужно почитать отзывы людей, которые непосредственно имели дело со всей этой техникой. Например Тараса Чмута.
Нептун - косое отродие криворуких разрабов. Никуда попасть не может. В Москву попало скорее всего случайно)
Богдана - сырая и при этом морально устаревшая гаубица. По настоящему аналоговнетная вундервафля. Имеет кучу "детских" болезней, при этом косая, как и Нептун никуда попасть не может. И при этом уже морально устарела. Чтобы это понять можно сравнить характеристики Сюзанны-2 и Богданы.
Стугна - морально устаревшая (фактически неконкурентоспособная) установка. На милитарном очень понятно про это рассказано. Для сравнения. Израильский Спайк - установка 4 поколения, Джавелин - 3 поколение, Стугна - 2 поколение.
ЗЫ. Я на военке 10 лет отработал, я отлично понимаю что это сборище идиотов ничего создать не может.
показати весь коментар
21.10.2022 15:33 Відповісти
Например Тараса Чмута.
Нептун - косое отродие криворуких разрабов. Никуда попасть не может. В Москву попало скорее всего случайно)

Пі...дьож.Що Нептун нікуди не попадає ..

І чомусь такого вислову у Чмута не знайшов...
показати весь коментар
21.10.2022 15:51 Відповісти
Не трындеть, было. Причем когда ведущая тыкнула ему, что в Москву таки попал, он просто пожал плечами. Искать ролик сейчас не буду.
показати весь коментар
21.10.2022 15:57 Відповісти
Тарас Миколайович Чмут (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 13 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2 Коростишів ) - військовий аналітик, сержант резерву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 морської піхоти ВМСУ

Просто охренеть - аналитег
показати весь коментар
21.10.2022 16:22 Відповісти
Ну да, Беня, буба и Козырь допустят такой бум. При Порохе было-бы, но при этом стаде ЗЕбанутой срани - не верится, они уже показали себя сразу по приходу во власть в 19 году, все ракетные программы были свернуты и начались посадки патриотов.
показати весь коментар
21.10.2022 18:00 Відповісти
Ви переоцінюєте наш Оборонпром. Гадаю, ніякого буму не буде. Бум буде у західних виробників, особливо у тих, чию зброю ми зараз використовуємо. А український Оборонпром традиційно буде продовжувати займатися крадіжками та корупцією.
показати весь коментар
22.10.2022 08:54 Відповісти
Можна пишатися колегами-інженерами, що зробили таку систему. Дякую! 🇺🇦🇩🇪

А випробування у реальному бою -- це для такої техніки найголовніше.
показати весь коментар
21.10.2022 13:59 Відповісти
ну просто против мопедиков, то даже в ролике Шеца - В Сеуле на высотках десятилетиями стоят "Вулканы".
а у нас, думаю, мона бы и зу-23 поставить давно уже на подходах.
ну и там оно рычит шо "Тула", то и посты наблюдения, а не кукурузу продавать в Иран.
да и кстати, ирану можно бы было где-то и в Сирии подналожить жизненноутверждающих плюх. ну как-то Израиль бы такое сделал, а не тупо сопливо утереться что возможно рассторгнем дупломатическое отношение.
Ермаку как соловью - занесут и он ... сховается в бункере.
а разве не так?
показати весь коментар
21.10.2022 14:00 Відповісти
теж саме казав і шановний азербайджанський військовий експерт -
за два тижні можна та треба підняти команди кулеметників із ДШК та ЗУ 23-2
мопеди це величезний прокол нашого командування ППО !!!!
показати весь коментар
21.10.2022 15:19 Відповісти
так от, там як, по стріму казав той Єрмолаєв про нього.... Асламзаде чи хто там - про цього мужика, певно що так.
Але блін - у нас Залужний вже був і Херсон орки зайняли тупо спавши, орк якийсь заснув в криму і встав покурити в Херсоні.
так само Залужний був шо вже гворили шо Іран дасть рашці - і пздєц, де тоді зу-23 на висотках?
в Кореї там Вулкани на висотках, з відео того ж Швеця.
ну не розумію - їм кажуть шо буде те і це, а вони шо?
ну ладно Зеля, але Главком то міг?
ти на його мічці як би зробив?
Я напр. - розставляв би вертольотами ті ж зу-23 на висотках("піар" а чо? нє ну реально?)
ну і хз нафіг нам тисячі пзрк дали плюс до того шо було.
коротше я не ліплю "кумира" точно, але тупо блін шоб коли тобі кажуть вже бл. другий раз з Заходу щось, то мона би і послухати, як думаєш?
якшо шо то на ті вибори не ходив - тупо було - 1 кричить про віру в літаючих мужиків, а другий називаэ мене салоъдом-геєм(ролик Зелі про українців)
але ясно шо "Гетьман" би такого не допустив, може.
показати весь коментар
21.10.2022 15:37 Відповісти
Залужный то был, а над ним был найвелычнишый говнокомандующий вселенной, который кукарекал со всех утюгов, что штаты нагнетают о войне с кацапами, поэтому западный бизнес уходит из страны, и вааще, у него запланированы на май шашлыки.
показати весь коментар
21.10.2022 18:09 Відповісти
Така була методичка від ху#ла, а зараз наказ патріота включити.
показати весь коментар
21.10.2022 18:57 Відповісти
За правилами ведення війні військовий об'єкт є законною ціллю. НАВІТЬ!!! якщо розташован на даху 24-поверхового житлового будинку. Ось і думайте.
показати весь коментар
21.10.2022 18:42 Відповісти
ну тоді ок, Бельгія нападає на Голандію і 5тонними бомбами херачить по зенітках - військовий обєкт. там 2 квартали рушацца - пофіг.
нормально чо. а давай рашка сразу бомбу ядерну застосує? там ж зенітка була? а чо, не було? ну була ж, баба Прася виділа. і злетіла з чвертю Києва до Аллаха. а чо? а де питання - як саме діяти проти об.єкту? там зенітка може була? тьху
показати весь коментар
21.10.2022 18:56 Відповісти
Українські військові на німецькій системі ППО збивають рашняві ракети. В цікаві часи жувемо. 🙃
показати весь коментар
21.10.2022 14:11 Відповісти
та наспівують за пультами Ukrainische Soldaten auch Oficieren....
показати весь коментар
21.10.2022 15:22 Відповісти
Там має стояти магнітола з німецькими маршами з заводу.
показати весь коментар
21.10.2022 15:29 Відповісти
И спиваты : Зеля, ЗЕля юбер аллес...
показати весь коментар
21.10.2022 18:11 Відповісти
Краще солдатську пісню Erika, в якій і слова нема про війну. Про квітки вересу є (верес - еріка німецькою), бджілок, дівчину, яку звати Еріка. Мені подобається.
https://www.youtube.com/watch?v=UH0JsAJCSYs
показати весь коментар
21.10.2022 15:40 Відповісти
ну да ні слова, при прослуховуванні, 5 разір перезарядив гвинтівку та 3 рази вдягнув форму і всього два рази плюнув на портрет наполеона, швайне узурпаціерен, цу ******.
(шукає штик) Фрідріхцен крулєн крігєн департурен? Наполіоніш дур- дур, а може мир?
показати весь коментар
21.10.2022 19:04 Відповісти
soldaten und der oficieren
показати весь коментар
21.10.2022 23:29 Відповісти
Ukrainische Soldaten und Herrenoffiziere (panovie oficery)
показати весь коментар
21.10.2022 23:31 Відповісти
Якщо справді така гарна, треба замовити штук 100, і не на дороги гроші виділяти, а на Іріси. І забийте чергу, бо після реклами в Україні, бажаючихна них буде не мало.
показати весь коментар
21.10.2022 14:12 Відповісти
ох блин, чтобы мы делали без ваших советов Света ) Расскажите лучше, как борщ варить правильно ) А по Ирис-ам, их заказали десять штук минимум, потому, что фактически это не "штука", а система-комплекс по сути дивизион ПВО (там много установок). Но всё упирается в возможность их производить и скорость производства.
показати весь коментар
21.10.2022 14:48 Відповісти
Жінку свою питай про борщ, хай тобі розкаже.
показати весь коментар
21.10.2022 14:52 Відповісти
Ти самостійно навіть державну не здатен опанувати, тому до борщу ще не доріс - поки їж млинці з лопати.
показати весь коментар
21.10.2022 22:00 Відповісти
Вражає.

розмах побажань ДУЖЕ ДАЛЕКИХ від теми..

100 ? а чому не відразу тищу !?

дивіться вище

:



одна ракета Іріски € 400 тыс. !!!!!
показати весь коментар
21.10.2022 15:27 Відповісти
100 штук забагато. Економіка не потягне. Та й з часом встане питання їх модернізації, знов гроші. Зараз будують багатошарову систему захисту, по типу піраміди. Іріси десь на верху.
показати весь коментар
22.10.2022 09:00 Відповісти
50? Если бы.
Цена одной ракеты

Трехметровую ракету оценивают в 400 тысяч евро.
показати весь коментар
21.10.2022 14:15 Відповісти
А во сколько оцениваете жизнь человеческую?
показати весь коментар
21.10.2022 14:24 Відповісти
там даже не столько в жизни дело, а в том какой ушерб удалось предотвратить
показати весь коментар
21.10.2022 14:45 Відповісти
Я похож на абонента оценщика жизней?
показати весь коментар
21.10.2022 15:29 Відповісти
Ні. Життя ніякими грошима не оцінить, та не замінить. Тож якщо ракета ППО зіб'є хоча б одну ціль, то вже врятовані життя та майно.
показати весь коментар
21.10.2022 15:35 Відповісти
Это всё очень романтичные заявления, но всё в этом мире стоит денег, ракеты тоже. А деньги либо есть, либо их нет.
показати весь коментар
21.10.2022 15:40 Відповісти
Ленд-ліз для того і є, щоб брати те що треба.
показати весь коментар
21.10.2022 15:44 Відповісти
И какое отношение Германия имеет к американскому лендлизу?
показати весь коментар
21.10.2022 16:41 Відповісти
Ленд лиз это то что дают! Что за детский сад? Ну закажи тогда авионосец, першинги, Б52
показати весь коментар
21.10.2022 23:43 Відповісти
життя людське безцінне ,але.

Є РЕАЛІЇ.

1) можливості закупки по кількості виробленого.

2)обмежені можливості самих комплексів по дальності та ефективності (ніколи 100 відсотків не захистишся)

3) питання ВИБОРУ між різними с ТАК ПОТРІБНИМИ армії видами зброї..

4.НІХТО не зобов"язаний захищати нашу НЕЗАЛЕЖНІСТЬ -тому ніколи все можливе надане не буде..навіть за гроші -завжди залишають максимум собі..
показати весь коментар
21.10.2022 15:34 Відповісти
Розміщення ППО вивчали на перших курсах любої військової кафедри. Різні системи для своїх цілей. Якби ж то нашу армію не розпродували та не розкрадали десятиріччями. Гриценко дуже яскравий приклад.
показати весь коментар
21.10.2022 15:48 Відповісти
Eto ocen xorosaja reklama dlia nemcev i etoj kompaniji Iris T.Realno ja takogo i ozydal, u nemcev vsio sto oni delajut na samom vysokom urovne
показати весь коментар
21.10.2022 14:17 Відповісти
Йенс Столтенберг месяц назад обещал тысячу дизель генераторов...
Видимо знал что РабZeя будет бомбить энергетику Украины..а поставлено около 100 дизелей за месяц... немного купил Порошенко...но надо минимум 2 000 дизелей...на зиму...кровь из носа...
показати весь коментар
21.10.2022 14:24 Відповісти
Дизель-генератори хорошо, але вони в основному для фронту. Для населення вони питання не вирішуть. Інша справа, що Японія обіцяла трансформатори. Це як раз для відновлення нашої енергетики, зокрема розподільчих вузлів.
показати весь коментар
22.10.2022 09:03 Відповісти
"...Дадут одно поршневое кольцо, и соберутся 500, или 600 под надписью: "поршневое кольцо"!
- Жванецкий М.М., "Паровоз для машиниста".

- Дали только один ЗРК, а разговоров - на 500, или 600.
показати весь коментар
21.10.2022 14:40 Відповісти
дали не один ЗРК товарищ зрадо..**, а систему-комплекс, фактически равную одному дивизиону ПВО. В который входит 6-8 установок, несколько радаров, командные машины и т.д.
показати весь коментар
21.10.2022 14:46 Відповісти
В новости речь идёт именно о первом и единственном пока в Украине ЗРК, и об этом ясно, как день сказано в самом первом (1-м) абзаце. И включает он (комплекс), одну пусковую установку, один радар, и одну систему управления и контроля, потому это иначе называется системой ПВО.
https://www.dw.com/ru/cto-mozet-nemeckaa-sistema-protivovozdusnoj-oborony-irist-slm/a-63428694 Что может немецкая система ПВО IRIS-T SLM - DW - 13.10.2022
И ничего больше. Кроме зрады, конечно.
А троллячие типа оскорбления, чтобы не захотел больше комментировать, мне по хенде-хоху!
показати весь коментар
21.10.2022 15:43 Відповісти
еще раз повторяю, в комплекс Ирис входит несколько ОДИНАКОВЫХ пусковых установок (именно поэтому показана на картинке одна, что они одинаковые).
https://itc.ua/news/iris-t-slm-pervyj-nemetskij-zrk-uzhe-v-ukraine-kak-on-pomozhet-postroit-mnogoslojnuyu-sistemu-pvo-dlya-zashhity-ukrainskogo-neba/ https://itc.ua/news/iris-t-slm-pervyj-nemetskij-zrk-uzhe-v-ukraine-kak-on-pomozhet-postroit-mnogoslojnuyu-sistemu-pvo-dlya-zashhity-ukrainskogo-neba/

Основные технические характеристики ЗРК IRIS-T SLMНаибольшая дальность - 40 км, а боевая высота - до 20 км (ракеты можно уничтожать до 60 км от прикрываемого объекта).Количество ракет в пусковой установке 8 единиц (стандартная батарея IRIS-T состоит из трех пусковых установок).
На данный момент передали всего одну батарею (3+1+1), еще одну передадут в ближайшее время и будет тот самый дивизион о котором я говорил (6+2+2).
показати весь коментар
21.10.2022 18:31 Відповісти
німці, які спочатку були ніякі в плані поставок, зуміли зробити і поставити ППО
А бідон, улюбленець українців, досі нічого в плані ППО, від слова зовсім. Тільки обіцянки.
показати весь коментар
21.10.2022 14:49 Відповісти
Серега , вы действительно правы , в Израиле давно уже ничего не производят , все производства перенесли в Африку ,в пустыню Калахари и Намиб . Боимся обстрелов
показати весь коментар
21.10.2022 15:16 Відповісти
З такими воїнами як українці , це буде така реклама для німців , що забезпечить їх військові потужності на десятки років наперед. Желающіх купувати цю зброю буде стільки , що черга буде стояти.
показати весь коментар
21.10.2022 15:28 Відповісти
на що натяк ?

відмовитись,і самим почати розробляти ?

і виробляти ЗАРАЗ в Запоріжжі наприклад ?
показати весь коментар
21.10.2022 16:02 Відповісти
Це у тебе натяк. А я про чергу на данну зброю. Та її рекламу на полі бою нашими вояками.
показати весь коментар
21.10.2022 17:26 Відповісти
То есть идет война, гибнут дети, а у тебя реклама. Немцы в ней не нуждаются наивный.
показати весь коментар
21.10.2022 23:38 Відповісти
Я уявляю яку професійну насолоду отримують українські оператори IRIS-T, після роботи з 40-річним с300, чи не дай Бог після "оси".
показати весь коментар
21.10.2022 15:31 Відповісти
Отак , пОтом і кров'ю перейдем на західні технології . Спочатку зброя , а далі і устаткування замість розбомбленого
показати весь коментар
21.10.2022 16:23 Відповісти
ігнат додав, ігнат зазначив... гнусавий доповів, показав про бесіду з прєзіком ботсвани... ё*нутая страна... вы студентов не выпускаете учиться за границу... БАРАНЫ вы вонючие... потому то немцы и делают АЙРИС-Т, а в "вяликай кацмичяцкай дяржаве" Украине не могут ничего... руки из жёпы... потому и мозгов нету... зато 2 млрд гривен на СУСПІЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ... а там говорят - Днепр - оплот демократии... в годы войны было расстреляно от 17 до 21 тысячи евреев... а что, другого населения не было... хочется пожелать гнусавому доли чаушеску, хусейна и каддафи... если вы, правящие бараны, не поняли, что управление страной - это не играние членом на пианине, то я скажу - 2 дня вы обосрались после нападения, потому очнулись обосранные и сейчас творите то, что никогда - НИКОГДА - не будет прощено УКРАИНОЙ...
показати весь коментар
21.10.2022 17:32 Відповісти
Ці, а де українська "Кольчуга" якої так боялися американці в Іраку
показати весь коментар
21.10.2022 19:54 Відповісти
Непохоже чтобы джавелин боялся твоей кракозябры.
показати весь коментар
21.10.2022 23:35 Відповісти
Ириски...для Алинкиной киски.
показати весь коментар
21.10.2022 21:47 Відповісти
Такое ПВО должно прикрывать либо энергетическую станцию на мой взгляд либо Хаймарсы. В другом месте это скорее стрельба по воробьям за 400 тыс. Ракеты ведь можно посчитать на пальцах. Это вам не поток без лимита "давайищё".
показати весь коментар
21.10.2022 23:32 Відповісти
Як же ж німцям не вистачало такої зброї у 1941.
показати весь коментар
22.10.2022 01:22 Відповісти
 
 