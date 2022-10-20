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Німеччина і надалі допомагатиме Україні зброєю, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бмп,німеччина

Путіну не вдасться досягти своїх цілей в Україні та в Європі, Захід надаватиме Україні підтримку, включно з військовою.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи перед німецьким Бундестагом перед самітом ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава уряду зазначив, що жорстокість Путіна в Україні, використання ним енергії та голоду як зброї, неймовірний стрибок інфляції - все це стало випробуванням для Європи та світу, якого не було десятиріччя. Путін вдається до терору в Україні, використовує безвідповідальну ядерну риторику. Він намагається грати на слабкостях Заходу, розколоти світ.

"Він помиляється, ми не дозволимо нас розділити… Наша країна стоїть разом, Європа стоїть разом, солідарна між собою та з Україною, наші альянси по світу є сильними. Путін не досягне своїх цілей", - підкреслив Шольц.

Він зазначив, що цілі Путіна не будуть втілені в життя - як завдяки мужності українців, так і допомозі її друзів і партнерів.

Канцлер підкреслив, що наразі Україна найбільше потребує артилерії та засобів ППО. Він нагадав, що минулого тижня Україні була передана перша система ППО IRIS-T, раніше запланованого.

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"Три наступні будуть передані, як тільки це буде можливо", - пообіцяв глава уряду. Він звернув увагу, що вся передана зброя відіграє важливу роль на полі бою.

Очільник федерального уряду також зазначив, що Німеччина стане однією з європейських країн, на території яких буде підготовлено до 15 тисяч українських військових. За його словами, до весни в Німеччині буде навчено "повну бригаду - до 5 тисяч солдатів".

Шольц засудив брутальні ракетні та дротові атаки на цивільні цілі в Україні протягом останніх двох тижнів.

"Свідомі атаки на цивільних - це воєнний злочин, але ця тактика випаленої землі не допоможе Путіну виграти цю війну", підкреслив канцлер. Він назвав це актом відчаю Путіна, там само як мобілізацію.

Політик підкреслив, що "нова ескалація москви не буда залишена без відповіді", вона лише посилює рішучість Заходу. Останнім санаційним пакетом було ще посилено тиск на Кремль. І так буде тривати, доки Росія продовжуватиме свою війну.

"Україна успішно буде захищати себе, і ми їй допомагатиме стільки, скільки буде потрібно", - повторив німецький політик. Путін сподівався розділити європейців, але досяг протилежного, зазначив він.

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Шольц також наголосив на важливості допомогти Україні в справі відбудови, що, за його словами, стане "завданням покоління". Він нагадав про заплановану на 25 жовтня в Берліні експертну конференцію, на якій буде обговорено "міжнародний план Маршалла для України".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Якщо канцлером залишилася б Меркель, то ми до сих пір чули би стару платівку: "треба зрозуміти, чому Путін це все робить", тощо.
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20.10.2022 11:41
+8
Про розкіл західного світу Шольц знає.
Замість "варшавського договору" ***** намагався розколоти захід та перетягнути на свій бік: Німеччину, Францію, Італію, Австрію. Напівнейтральні типа Бельгії ще б підтягнулися. Був би "берлінський блок" - з "дешевими" газом та нафтою.
На щастя України в найважливіший момент захід цементувався Борисом Джонсоном. Розкіл не відбувся.
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20.10.2022 11:47
+6
Вчора читав - це жах якийсь. Там такі цитати, що очі червоніють: "Путін бажав лише вигнати недосвідченного Зеленського з Київа та привести туди гідних людей з парламенту". "Навіщо Україна почала такий шалений спротив?" - Це треш повний.
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20.10.2022 11:50
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Розізлив ***** Шольца.
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20.10.2022 11:39 Відповісти
Якщо канцлером залишилася б Меркель, то ми до сих пір чули би стару платівку: "треба зрозуміти, чому Путін це все робить", тощо.
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20.10.2022 11:41 Відповісти
Дон Берлусконі вже увімкнув стару платівку, що це Зеленський винен, що ***** напало на Україну . І італійці це схавають, вони ж не знають, що Зеленський всіх готував до шашликів, а не до війни.
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20.10.2022 11:45 Відповісти
Вчора читав - це жах якийсь. Там такі цитати, що очі червоніють: "Путін бажав лише вигнати недосвідченного Зеленського з Київа та привести туди гідних людей з парламенту". "Навіщо Україна почала такий шалений спротив?" - Це треш повний.
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20.10.2022 11:50 Відповісти
В Італії дуже проросійські настрої , бо там довгі роки працювала та працює кремлівська пропаганда. Не знаю, що нам очікувати від нового прем'єра, але Італія явно не на нашому боці, нажаль.
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20.10.2022 11:59 Відповісти
А чиї це цитати?
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20.10.2022 12:00 Відповісти
Берлусконі.
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20.10.2022 12:05 Відповісти
Дякую, цей берлусконі ще та гидота, недалекоглядний політик!
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20.10.2022 12:13 Відповісти
Це мафіозо, а не політик.
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20.10.2022 12:31 Відповісти
Повністю згодна, італійський мафіозі на утриманні х..ла! Просто - дебіл!
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20.10.2022 12:38 Відповісти
Квартал розпіарив цього нікчему і тепер він герой всєя Галактики і єйо окресностєй.
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20.10.2022 11:57 Відповісти
Про розкіл західного світу Шольц знає.
Замість "варшавського договору" ***** намагався розколоти захід та перетягнути на свій бік: Німеччину, Францію, Італію, Австрію. Напівнейтральні типа Бельгії ще б підтягнулися. Був би "берлінський блок" - з "дешевими" газом та нафтою.
На щастя України в найважливіший момент захід цементувався Борисом Джонсоном. Розкіл не відбувся.
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20.10.2022 11:47 Відповісти
Хороший хлопчик! Нарешті злякався по-справжньому .
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20.10.2022 11:42 Відповісти
дебіли, які ще вчора тут волали на посла Мельника за його прессінг німецької влади, почитайте тепер заяви шульца весною і зрівняйте з тим що фріци говорять зараз і відчуйте рцзницю.
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20.10.2022 11:44 Відповісти
Цих дебілів вже відправили у бан, або у деактив.
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20.10.2022 11:46 Відповісти
Задовбав ти зі своїм Мельником вже. Поцілуй його в сраку нарешті.
Він мудак та кріт. Дипломат рівня колгоспного бидла - лаврова. Ви люмпени всі від такого у захваті?
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20.10.2022 11:51 Відповісти
Так народ любит хайп.Кто молча делает дело-мудак, кто вместо работы, вредит отношениям Германии и Украины и пишет матюки в блогах-наше ВСЕ!
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20.10.2022 11:58 Відповісти
Лавров бреше щодня, а коли Мельник брехав?
Не плутайте брехню та жорстку риторіку. А звільнили його не за "ліверну ковбасу", а за те, що зміг працювати через голову та тиснути на Шольца руками Дуди та Моравецького.
Німеччина остання не бажала СВІФТ відмикати, Мельник в лоб каже Аннілені: через годину у Варшаві буде мітінг перед німецьким консульством з палаючими шинами. Ось так працював Мельник. І Мерца з Шольцем головами зіткнув - але це вже інша історія.
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20.10.2022 12:01 Відповісти
Это вам таки хочеться. На самом деле все наоборот. Хамство Зеленского и Мельника привело к торможению поставок вооружений. Когда это поняли, Зеленский вынужден был пригласить Штайнмайера и пообещать убрать Мельника. Как только коновала Мельника пообещали убрать-пошла массовая поставка техники. И продолжается до сих пор.
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20.10.2022 12:33 Відповісти
Мельник просто идиот с длинным языком , что не допустимо как для посла, так и в целом работника МЗС и противоречит поведению дипломата, условно говоря на все 180 градусов и всё это выглядело, когда он был послом Германии ни как не иначе как запустили козла в огород
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20.10.2022 13:13 Відповісти
Извините пожалуйста за вопрос Вы женщина или мужчина с уважением SERG
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20.10.2022 23:27 Відповісти
Я уже пенсионер.
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21.10.2022 01:28 Відповісти
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21.10.2022 01:29 Відповісти
Убрали саботажника и хамло Мельника-усиленно пошло вооружение из Германии.
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20.10.2022 11:55 Відповісти
Як із відповідями дякула Шольца?

https://censor.net/ua/news/3374701/***************************************************************************************************-


Просте запитання ще - Україна успішно буде захищати себе, і ми їй допомагатиме стільки, скільки буде потрібно".

Що означає слово захищати себе? Якщо перемога це не захист, а визволення територій? "Ви" як особа надлижена до Шольца можете у нього взнати, Україні дозволяється тільки захищатись? Темп і маштаб зброї це підтверджують.
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20.10.2022 12:25 Відповісти
А посол Мельник визначає політику Німеччини чи уряд коаліції? Ви не підмінюєте часом поняття, щоб представники України не впливали на політику і політиків в Німеччини? Типа дурник, та ще спеціаліст по пригоженських тролям, цікаве поєднання...
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20.10.2022 12:29 Відповісти
Ну что же, слова правильные, теперь очередь за делами. По газу немцы показали заметный прогресс, несмотря на все кукареки многочисленной армии Игспэрдов, видимо оплаченных газпромом. А по видбудовы краины надо искать своих ( европейских) специалистов, так как наши многочисленные "микитаси" разворуют всё до нитки
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20.10.2022 11:45 Відповісти
Поки що слів більше, а зброя, по більшості, застаріла
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20.10.2022 11:55 Відповісти
future simple...события которые произойдут обязательно,без привязки ко времени.
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20.10.2022 11:59 Відповісти
Украинцы похоже перевоспитали этого лысого социалиста. А может просто низкие рейтинги.
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20.10.2022 12:01 Відповісти
так тіки шо німецькі хвашисти заявляли шо не мають морального права надавати нам зброю
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20.10.2022 12:17 Відповісти
Якою, якою?
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20.10.2022 13:21 Відповісти
что там делать с этим обучением наших солдат,до весны 2023года.. За это время можно сделать как минимум две ротации!! За пол- года можно и обезьяну обучить стрелять!!
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20.10.2022 13:24 Відповісти
 
 