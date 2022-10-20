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Германия и дальше будет помогать Украине оружием, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бмп,німеччина

Путину не удастся достичь своих целей в Украине и Европе, Запад будет оказывать Украине поддержку, включая военную.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед немецким Бундестагом перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава правительства отметил, что жестокость Путина в Украине, использование им энергии и голода как оружия, невероятный скачок инфляции – все это стало испытанием для Европы и мира, которого не было десятилетия. Путин прибегает к террору в Украине, использует безответственную ядерную риторику. Он пытается играть на слабостях Запада, расколоть мир.

"Он ошибается, мы не позволим нас разделить… Наша страна стоит вместе, Европа стоит вместе, солидарна между собой и с Украиной, наши альянсы по миру сильны. Путин не достигнет своих целей", - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что цели Путина не будут воплощены в жизнь - как благодаря мужеству украинцев, так и помощи ее друзей и партнеров.

Канцлер подчеркнул, что сейчас Украина больше нуждается в артиллерии и средствах ПВО. Он напомнил, что на прошлой неделе Украине была передана первая система ПВО IRIS-T, ранее запланированная.

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"Три последующих будут переданы, как только это будет возможно", - пообещал глава правительства. Он обратил внимание, что все переданное оружие играет немаловажную роль в поле боя.

Глава федерального правительства также отметил, что Германия станет одной из европейских стран, на территории которых будет подготовлено до 15 тысяч украинских военных. По его словам, к весне в Германии будет обучена "полная бригада - до 5 тысяч солдат".

Шольц осудил агрессивные ракетные и проводные атаки на гражданские цели в Украине в течение последних двух недель.

"Сознательные атаки на гражданских – это военное преступление, но эта тактика выжженной земли не поможет Путину выиграть эту войну", - подчеркнул канцлер. Он назвал это актом отчаяния Путина, там же, как мобилизацию.

Политик подчеркнул, что "новая эскалация москвы не была оставлена ​​без ответа", она лишь усиливает решительность Запада. Последним санкционным пакетом было еще усилено давление на Кремль. И так будет продолжаться, пока Россия будет продолжать свою войну.

"Украина успешно будет защищать себя, и мы ей будем помогать столько, сколько потребуется", - повторил немецкий политик. Путин надеялся разделить европейцев, но добился противоположного, отметил он.

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Шольц также отметил важность помочь Украине в деле восстановления, что, по его словам, станет "задачей поколения". Он напомнил о запланированной на 25 октября в Берлине экспертной конференции, на которой будет обсужден "международный план Маршалла для Украины".
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Топ комментарии
+8
Якщо канцлером залишилася б Меркель, то ми до сих пір чули би стару платівку: "треба зрозуміти, чому Путін це все робить", тощо.
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20.10.2022 11:41
+8
Про розкіл західного світу Шольц знає.
Замість "варшавського договору" ***** намагався розколоти захід та перетягнути на свій бік: Німеччину, Францію, Італію, Австрію. Напівнейтральні типа Бельгії ще б підтягнулися. Був би "берлінський блок" - з "дешевими" газом та нафтою.
На щастя України в найважливіший момент захід цементувався Борисом Джонсоном. Розкіл не відбувся.
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20.10.2022 11:47
+6
Вчора читав - це жах якийсь. Там такі цитати, що очі червоніють: "Путін бажав лише вигнати недосвідченного Зеленського з Київа та привести туди гідних людей з парламенту". "Навіщо Україна почала такий шалений спротив?" - Це треш повний.
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20.10.2022 11:50
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Розізлив ***** Шольца.
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20.10.2022 11:39 Ответить
Якщо канцлером залишилася б Меркель, то ми до сих пір чули би стару платівку: "треба зрозуміти, чому Путін це все робить", тощо.
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20.10.2022 11:41 Ответить
Дон Берлусконі вже увімкнув стару платівку, що це Зеленський винен, що ***** напало на Україну . І італійці це схавають, вони ж не знають, що Зеленський всіх готував до шашликів, а не до війни.
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20.10.2022 11:45 Ответить
Вчора читав - це жах якийсь. Там такі цитати, що очі червоніють: "Путін бажав лише вигнати недосвідченного Зеленського з Київа та привести туди гідних людей з парламенту". "Навіщо Україна почала такий шалений спротив?" - Це треш повний.
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20.10.2022 11:50 Ответить
В Італії дуже проросійські настрої , бо там довгі роки працювала та працює кремлівська пропаганда. Не знаю, що нам очікувати від нового прем'єра, але Італія явно не на нашому боці, нажаль.
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20.10.2022 11:59 Ответить
А чиї це цитати?
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20.10.2022 12:00 Ответить
Берлусконі.
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20.10.2022 12:05 Ответить
Дякую, цей берлусконі ще та гидота, недалекоглядний політик!
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20.10.2022 12:13 Ответить
Це мафіозо, а не політик.
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20.10.2022 12:31 Ответить
Повністю згодна, італійський мафіозі на утриманні х..ла! Просто - дебіл!
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20.10.2022 12:38 Ответить
Квартал розпіарив цього нікчему і тепер він герой всєя Галактики і єйо окресностєй.
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20.10.2022 11:57 Ответить
Про розкіл західного світу Шольц знає.
Замість "варшавського договору" ***** намагався розколоти захід та перетягнути на свій бік: Німеччину, Францію, Італію, Австрію. Напівнейтральні типа Бельгії ще б підтягнулися. Був би "берлінський блок" - з "дешевими" газом та нафтою.
На щастя України в найважливіший момент захід цементувався Борисом Джонсоном. Розкіл не відбувся.
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20.10.2022 11:47 Ответить
Хороший хлопчик! Нарешті злякався по-справжньому .
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20.10.2022 11:42 Ответить
дебіли, які ще вчора тут волали на посла Мельника за його прессінг німецької влади, почитайте тепер заяви шульца весною і зрівняйте з тим що фріци говорять зараз і відчуйте рцзницю.
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20.10.2022 11:44 Ответить
Цих дебілів вже відправили у бан, або у деактив.
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20.10.2022 11:46 Ответить
Задовбав ти зі своїм Мельником вже. Поцілуй його в сраку нарешті.
Він мудак та кріт. Дипломат рівня колгоспного бидла - лаврова. Ви люмпени всі від такого у захваті?
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20.10.2022 11:51 Ответить
Так народ любит хайп.Кто молча делает дело-мудак, кто вместо работы, вредит отношениям Германии и Украины и пишет матюки в блогах-наше ВСЕ!
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20.10.2022 11:58 Ответить
Лавров бреше щодня, а коли Мельник брехав?
Не плутайте брехню та жорстку риторіку. А звільнили його не за "ліверну ковбасу", а за те, що зміг працювати через голову та тиснути на Шольца руками Дуди та Моравецького.
Німеччина остання не бажала СВІФТ відмикати, Мельник в лоб каже Аннілені: через годину у Варшаві буде мітінг перед німецьким консульством з палаючими шинами. Ось так працював Мельник. І Мерца з Шольцем головами зіткнув - але це вже інша історія.
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20.10.2022 12:01 Ответить
Это вам таки хочеться. На самом деле все наоборот. Хамство Зеленского и Мельника привело к торможению поставок вооружений. Когда это поняли, Зеленский вынужден был пригласить Штайнмайера и пообещать убрать Мельника. Как только коновала Мельника пообещали убрать-пошла массовая поставка техники. И продолжается до сих пор.
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20.10.2022 12:33 Ответить
Мельник просто идиот с длинным языком , что не допустимо как для посла, так и в целом работника МЗС и противоречит поведению дипломата, условно говоря на все 180 градусов и всё это выглядело, когда он был послом Германии ни как не иначе как запустили козла в огород
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20.10.2022 13:13 Ответить
Извините пожалуйста за вопрос Вы женщина или мужчина с уважением SERG
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20.10.2022 23:27 Ответить
Я уже пенсионер.
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21.10.2022 01:28 Ответить
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21.10.2022 01:29 Ответить
Убрали саботажника и хамло Мельника-усиленно пошло вооружение из Германии.
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20.10.2022 11:55 Ответить
Як із відповідями дякула Шольца?

https://censor.net/ua/news/3374701/***************************************************************************************************-


Просте запитання ще - Україна успішно буде захищати себе, і ми їй допомагатиме стільки, скільки буде потрібно".

Що означає слово захищати себе? Якщо перемога це не захист, а визволення територій? "Ви" як особа надлижена до Шольца можете у нього взнати, Україні дозволяється тільки захищатись? Темп і маштаб зброї це підтверджують.
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20.10.2022 12:25 Ответить
А посол Мельник визначає політику Німеччини чи уряд коаліції? Ви не підмінюєте часом поняття, щоб представники України не впливали на політику і політиків в Німеччини? Типа дурник, та ще спеціаліст по пригоженських тролям, цікаве поєднання...
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20.10.2022 12:29 Ответить
Ну что же, слова правильные, теперь очередь за делами. По газу немцы показали заметный прогресс, несмотря на все кукареки многочисленной армии Игспэрдов, видимо оплаченных газпромом. А по видбудовы краины надо искать своих ( европейских) специалистов, так как наши многочисленные "микитаси" разворуют всё до нитки
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20.10.2022 11:45 Ответить
Поки що слів більше, а зброя, по більшості, застаріла
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20.10.2022 11:55 Ответить
future simple...события которые произойдут обязательно,без привязки ко времени.
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20.10.2022 11:59 Ответить
Украинцы похоже перевоспитали этого лысого социалиста. А может просто низкие рейтинги.
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20.10.2022 12:01 Ответить
так тіки шо німецькі хвашисти заявляли шо не мають морального права надавати нам зброю
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20.10.2022 12:17 Ответить
Якою, якою?
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20.10.2022 13:21 Ответить
что там делать с этим обучением наших солдат,до весны 2023года.. За это время можно сделать как минимум две ротации!! За пол- года можно и обезьяну обучить стрелять!!
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20.10.2022 13:24 Ответить
 
 