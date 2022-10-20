Германия и дальше будет помогать Украине оружием, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Путину не удастся достичь своих целей в Украине и Европе, Запад будет оказывать Украине поддержку, включая военную.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед немецким Бундестагом перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава правительства отметил, что жестокость Путина в Украине, использование им энергии и голода как оружия, невероятный скачок инфляции – все это стало испытанием для Европы и мира, которого не было десятилетия. Путин прибегает к террору в Украине, использует безответственную ядерную риторику. Он пытается играть на слабостях Запада, расколоть мир.
"Он ошибается, мы не позволим нас разделить… Наша страна стоит вместе, Европа стоит вместе, солидарна между собой и с Украиной, наши альянсы по миру сильны. Путин не достигнет своих целей", - подчеркнул Шольц.
Он отметил, что цели Путина не будут воплощены в жизнь - как благодаря мужеству украинцев, так и помощи ее друзей и партнеров.
Канцлер подчеркнул, что сейчас Украина больше нуждается в артиллерии и средствах ПВО. Он напомнил, что на прошлой неделе Украине была передана первая система ПВО IRIS-T, ранее запланированная.
"Три последующих будут переданы, как только это будет возможно", - пообещал глава правительства. Он обратил внимание, что все переданное оружие играет немаловажную роль в поле боя.
Глава федерального правительства также отметил, что Германия станет одной из европейских стран, на территории которых будет подготовлено до 15 тысяч украинских военных. По его словам, к весне в Германии будет обучена "полная бригада - до 5 тысяч солдат".
Шольц осудил агрессивные ракетные и проводные атаки на гражданские цели в Украине в течение последних двух недель.
"Сознательные атаки на гражданских – это военное преступление, но эта тактика выжженной земли не поможет Путину выиграть эту войну", - подчеркнул канцлер. Он назвал это актом отчаяния Путина, там же, как мобилизацию.
Политик подчеркнул, что "новая эскалация москвы не была оставлена без ответа", она лишь усиливает решительность Запада. Последним санкционным пакетом было еще усилено давление на Кремль. И так будет продолжаться, пока Россия будет продолжать свою войну.
"Украина успешно будет защищать себя, и мы ей будем помогать столько, сколько потребуется", - повторил немецкий политик. Путин надеялся разделить европейцев, но добился противоположного, отметил он.
Шольц также отметил важность помочь Украине в деле восстановления, что, по его словам, станет "задачей поколения". Он напомнил о запланированной на 25 октября в Берлине экспертной конференции, на которой будет обсужден "международный план Маршалла для Украины".
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Замість "варшавського договору" ***** намагався розколоти захід та перетягнути на свій бік: Німеччину, Францію, Італію, Австрію. Напівнейтральні типа Бельгії ще б підтягнулися. Був би "берлінський блок" - з "дешевими" газом та нафтою.
На щастя України в найважливіший момент захід цементувався Борисом Джонсоном. Розкіл не відбувся.
Він мудак та кріт. Дипломат рівня колгоспного бидла - лаврова. Ви люмпени всі від такого у захваті?
Не плутайте брехню та жорстку риторіку. А звільнили його не за "ліверну ковбасу", а за те, що зміг працювати через голову та тиснути на Шольца руками Дуди та Моравецького.
Німеччина остання не бажала СВІФТ відмикати, Мельник в лоб каже Аннілені: через годину у Варшаві буде мітінг перед німецьким консульством з палаючими шинами. Ось так працював Мельник. І Мерца з Шольцем головами зіткнув - але це вже інша історія.
https://censor.net/ua/news/3374701/***************************************************************************************************-
Просте запитання ще - Україна успішно буде захищати себе, і ми їй допомагатиме стільки, скільки буде потрібно".
Що означає слово захищати себе? Якщо перемога це не захист, а визволення територій? "Ви" як особа надлижена до Шольца можете у нього взнати, Україні дозволяється тільки захищатись? Темп і маштаб зброї це підтверджують.