РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10950 посетителей онлайн
Новости Война
23 960 52

Зеленский и Шольц договорились о созыве срочного заседания G7

зеленський

Президент Владимир Зеленский намерен выступить на заседании G7.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - подчеркнул президент.

Смотрите также: Зеленский о массированных обстрелах Украины: У них две мишени - энергообъекты и люди. ВИДЕО

G7 (833) Зеленский (20196) Шольц Олаф (904)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
Щодо вибухів у областях кацапії, попередньо:

📌 У Бєлгородській Народній Республіці влучання по скупченню C-300.
📌 У Курській Народній Республі влучання у центр управління дронами;
📌 У Брянській Народній Республі влучання по полігону з чмобіками.

А ще Мелітополь, Бердянск, Херсон, Нова Каховка... У Криму нажаль тиша, ну це поки що.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:08
+39
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Антоша Геращенко, запостивший у себя в телеге фотки с места прилетов в Киеве, является мудаком и информационной гиеной, которая хайпует на трагедии и крови. И при этом помогает русне быстро понять куда она попала, чтобы скорректировать прилеты. Ничего нового. Полезный идиот.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:05
+23
а идиот ли?

Я помню как в начале войны женщина с МЧС кричала в телевизор
- да, меня могут уволить, но, Геращенко, прекрати сообщать координаты прилётов!
показать весь комментарий
10.10.2022 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Антоша Геращенко, запостивший у себя в телеге фотки с места прилетов в Киеве, является мудаком и информационной гиеной, которая хайпует на трагедии и крови. И при этом помогает русне быстро понять куда она попала, чтобы скорректировать прилеты. Ничего нового. Полезный идиот.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:05 Ответить
Ви марафон слухали, там уся інформація присутня. Цю перекличку потрібно завершувати.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:08 Ответить
Антон вискочив раніше.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:26 Ответить
а идиот ли?

Я помню как в начале войны женщина с МЧС кричала в телевизор
- да, меня могут уволить, но, Геращенко, прекрати сообщать координаты прилётов!
показать весь комментарий
10.10.2022 12:10 Ответить
Ну да, звичайно, вони ж по фоткам орієнтуються. От перестанем всі фотографуватися і відразу обстріли припиняться.
Я в шоці з людей які вірять в цю дічь.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:23 Ответить
Він більше чим корисний ідіот. Він агент рф.

Всі вже забули, але ця скотина робила вкиди які потім роздувала пропаганда рф.

Наприклад він брав відео із російської групи на якому вбивали українських солдат, при чому чітко було видно чиї солдати на відео, і викладав його з підписом що це знищено солдат росіян з вс рф. І в такий спосіб працював на пропаганду рф, потім росіяни в своїх групах та інфопомийках робили цілу гору постів про це і переконувались та переконували інших що ось Україна програє та видає російські відео за свої. І таке він робив немало разів.

І це все в час коли відео із нашими перемогами в телеграмі було неміряно багато.
показать весь комментарий
11.10.2022 03:23 Ответить
где ответка по русне
показать весь комментарий
10.10.2022 12:06 Ответить
Не замедлит.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:07 Ответить
Щодо вибухів у областях кацапії, попередньо:

📌 У Бєлгородській Народній Республіці влучання по скупченню C-300.
📌 У Курській Народній Республі влучання у центр управління дронами;
📌 У Брянській Народній Республі влучання по полігону з чмобіками.

А ще Мелітополь, Бердянск, Херсон, Нова Каховка... У Криму нажаль тиша, ну це поки що.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:08 Ответить
Пишуть соцмережі, але це не підтверджено!
показать весь комментарий
10.10.2022 18:34 Ответить
Було б просто чудово!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 20:16 Ответить
Как твоя страна оружие даст так сразу
показать весь комментарий
10.10.2022 12:16 Ответить
Це ти у своїх в кнесеті запитуєш?
показать весь комментарий
10.10.2022 12:18 Ответить
Виразять мега стурбованість
показать весь комментарий
10.10.2022 12:07 Ответить
Буде ще більше рішучого засудження та надзвичайної стурбованості
показать весь комментарий
10.10.2022 12:07 Ответить
Краще б уже там Рамштайн назбирали лише з одним питанням, - час душити моль.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:14 Ответить
Не це, відновлення самі проведете,відповідні чиновники уже про це сказали в марафоні . Ситуація складна, щось писати не має сили. Тримайтесь і бережіть Україну
показать весь комментарий
10.10.2022 12:07 Ответить
Знову будуть пусті погрози русні??
показать весь комментарий
10.10.2022 12:07 Ответить
А нельзя было за 7 месяцев организовать производство своих ракет??? Хотя бы в Польше! Или в Ужгороде на границе , где побоялись бы бомбить!?? Нет ? Лучше с протянутой рукой клянчить? И еще и запрещают по рашкостану стрелять!
показать весь комментарий
10.10.2022 12:07 Ответить
Я не виправдовую владу, АЛЕ, ракети робити це не шкарпетки шити...
показать весь комментарий
10.10.2022 12:22 Ответить
А бомбосховища можна було відновити замість мільярдів бородатій бабусі кожен місяць та на марафон п***ежа . А якщо дороги під кордони з окупантами не будувати, то і нові побудувати і армії ракети зробити.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:16 Ответить
Та можна, можна... Я ж не про бомбосховища писав, а про ракети. Чи вам все рівно, аби своє невдоволення стуацією висловити? Я теж невдоволений...
показать весь комментарий
10.10.2022 13:23 Ответить
нельзя вот так просто взять и начать делать ракеты. Бо нас Германия и Франция испугается, а нам с ними ещё в НАТО как-то жить надо.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:33 Ответить
Да не за 7 месяцев, а с 2019 года надо было ракеты и ПРО делать, имея 3 ракетостроительных завода в Украине. А не в дороги бабло закапывать и пиз..ть его по офшорам.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:40 Ответить
Не за семь месяцев, а за два с половиной года.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:38 Ответить
Довго ти ще будеш плакатись в жильотку? Де наша відповідь? Зелене уйобіще.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:09 Ответить
Це правильне рішення 🙁
показать весь комментарий
10.10.2022 12:09 Ответить
ембарго на свинособачу нафту!!
показать весь комментарий
10.10.2022 12:10 Ответить
яке посилення тиску?

тут вже взагалі її потрібно знищувати!
показать весь комментарий
10.10.2022 12:11 Ответить
100 відсотків ! Тошнити хочеться від слова санкції . Клало ***** на їхні санкції ! Тільки мочити підарасів .
показать весь комментарий
10.10.2022 17:42 Ответить
гроші з доріг(як що ще не розкрадені) терміново на оборону!
показать весь комментарий
10.10.2022 12:15 Ответить
"Чур" Вас.... "ату" .... дороги для ЗЕкоМанди то "святе" .... точніше бабло котре можна на них вкрасти.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:23 Ответить
Да-да! Сейчас начнутся «озабоченности», «взволнованности»… макарон начнёт звонить бункерному деду и пробовать увещевать; шольц начнёт обещать выслать еще пять тысяч касок времен второй мировой; макрель будет хрюкать, что «при ней такого не было»..
показать весь комментарий
10.10.2022 12:17 Ответить
Було б смішно якби не було так огидно.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:17 Ответить
Какой смысл от этого тем более когда Шольц председатель. Как минеральная вода ни пользы ни вреда
показать весь комментарий
10.10.2022 12:21 Ответить
Ага, зберіться, посидіть. Шнапсу можна ще, пива.

Зараз ще головний ООНівець вилізе, скаже "я снова очєнь азабочєн".
показать весь комментарий
10.10.2022 12:23 Ответить
Требовать статус страны террориста, закрытия неба Украине, поставок ПВО. Деньги за нефть и газ арестовать. Отключение от Свифта 100%. Депортация всех родственников верхушки Кремля, хотя тут еще нужно подумать, как лучше с ними поступить.
Для ускорения окончания войны требовать предоставление авиации, арты, бк, танков и боевых машин.
показать весь комментарий
10.10.2022 12:32 Ответить
Конечно это сейчас надо! Но с 2014 года почему то не было закрытия неба Украины а с 2019 вообще, имея 3 ракетостроительных завода не делали ничего. Ни ракет ни ПВО, потому как бабки закапывали в дороги пиз..ли в офшоры. В Украине 5 бронетанковых завода и КБ. Где танки? Дайте из НАТО? С Украины не были депортированы ни родственники ни вообще те кто гадил Украине, сидя в ВР, а фирмы под управлением кацапов процветали, как и торговля с паРашей. А теперь: Дайте и все должны!
показать весь комментарий
10.10.2022 12:53 Ответить
Усе вірно Крим родичів *******.... хай будуть у ЄС , Британії та Америці- можуть знадобитися.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:25 Ответить
Напишите Зеленскому нормальный текст.Попросите Порошенко-он умеет и напишет. Если Зеля будет СВОИМИ СЛОВАМИ говорить то будет очередной генератор случайных слов
показать весь комментарий
10.10.2022 12:33 Ответить
Вiн навiть у сраному кварталi нiколи своiми словами не гАварил - все життя тiльки по кимось написаному..
показать весь комментарий
10.10.2022 12:54 Ответить
Треба терміново випросити в сімки додаткові кошти на величне будівництво та закупку бітуму в бульбофюрера…
показать весь комментарий
10.10.2022 13:00 Ответить
Вішати цих зкацаплених «фотографів», прямо на місці їх виявлення!!
Можливо, забагато, півроку умовляти цих гнид не фотографувати!!!
Вішати зкацаплених інформаторів ***** і ця «епідемія» закінчиться!!!
Шість МІСЯЦІВ розмов….
показать весь комментарий
10.10.2022 13:12 Ответить
Радбез ООН з Гітієрошем так і не наважуються вигнати рашку-самозванця з Ради безпеки ООН ще з часів війни в Карабасі, Чечні, Грузії, Молдові, а тепер 9 років війни московіі в Україні !!!
ООН за гроші країни-терориста убивці тримається!!
Але ж і в Україні 3 роки головним був і є АСФАЛЬТ З БІТУМОМ ВІД БУЛЬБАФЮЛЕРУ та ще купа прокладок!
показать весь комментарий
10.10.2022 13:26 Ответить
Пока зеленая поросль не прекратит саботаж призыва,и не раздаст оружие и ПЗРК теробороне,поставив их в оцепление инфраструктурных обьектов,нас ждут суровые времена!!Так и будеш Шмыгаль бегать устанавливать сгоревшие трансформаторы.Сегодня промедление с этим смерти подобно,ведь Запад не спешит не то что небо закрывать а просто смеется над нами дав ОДНУ!!!!!! ПВО установку Айрис.

Відповісти Видалити
показать весь комментарий
10.10.2022 16:38 Ответить
Вони її ще навіть і не дали.
показать весь комментарий
10.10.2022 17:20 Ответить
Дебіл. Не треба було похвалятися що підрив кримського мосту - це робота СБУ. Якби не піарились на чужих перемогах, то за розумних би ще якось зішли.
показать весь комментарий
10.10.2022 17:19 Ответить
А ізжоги немає у Зе від асфальтової трирічної дієти ⁉️
показать весь комментарий
10.10.2022 21:27 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2022 21:31 Ответить
Допустимо, захід забороняє стріляти по Росії їх ракетами. Добре. Але захід не забороняє стріляти нашими. А де наші? Немає… Ну так… А чому їх не виробляють? Заводи зруйновані. А що заважає нам виробляти їх у Польші чи Ісландії? А потім ввозити і застосовувати? Німеччині буде набагато простіше привезти у Польщу станки, ніж самі ракети. І видати кошти на виробництво набагато простіше, ніж на озброєння.

I ще одне: по Ленд-лізу, можемо ми попросити американських виробників виробити нам кілька «Вільх» і «Громів» ? Вони будуть намнабагато пригодніші ніж АTACMS.
показать весь комментарий
10.10.2022 22:08 Ответить
спочатку запускають дрони-наживки, щоб виявити локації ПРО та викликати їхній вогонь на дрони.
бо дрони летять на цивільні обєкти і ПРО не може мовчати.
потім коли ПРО відстреляло ракети по дронам-наживкам, запускають вже ракети, і ті летять на ТЕЦ.
треба і нам так робити.
показать весь комментарий
10.10.2022 22:36 Ответить
ДАВАЙТЕ ВІЙСЬКА !!!
показать весь комментарий
11.10.2022 03:24 Ответить
 
 