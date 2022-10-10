Зеленский и Шольц договорились о созыве срочного заседания G7

Президент Владимир Зеленский намерен выступить на заседании G7.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - подчеркнул президент.

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