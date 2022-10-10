Зеленський та Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7
Президент Володимир Зеленський планує виступити на засіданні G7.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - наголосив президент.
Топ коментарі
+40 Mykola Trofimenko #538463
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+39 Voc Vox
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+23 Nik Home #479230
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Антоша Геращенко, запостивший у себя в телеге фотки с места прилетов в Киеве, является мудаком и информационной гиеной, которая хайпует на трагедии и крови. И при этом помогает русне быстро понять куда она попала, чтобы скорректировать прилеты. Ничего нового. Полезный идиот.
Я помню как в начале войны женщина с МЧС кричала в телевизор
- да, меня могут уволить, но, Геращенко, прекрати сообщать координаты прилётов!
Я в шоці з людей які вірять в цю дічь.
Всі вже забули, але ця скотина робила вкиди які потім роздувала пропаганда рф.
Наприклад він брав відео із російської групи на якому вбивали українських солдат, при чому чітко було видно чиї солдати на відео, і викладав його з підписом що це знищено солдат росіян з вс рф. І в такий спосіб працював на пропаганду рф, потім росіяни в своїх групах та інфопомийках робили цілу гору постів про це і переконувались та переконували інших що ось Україна програє та видає російські відео за свої. І таке він робив немало разів.
І це все в час коли відео із нашими перемогами в телеграмі було неміряно багато.
📌 У Бєлгородській Народній Республіці влучання по скупченню C-300.
📌 У Курській Народній Республі влучання у центр управління дронами;
📌 У Брянській Народній Республі влучання по полігону з чмобіками.
А ще Мелітополь, Бердянск, Херсон, Нова Каховка... У Криму нажаль тиша, ну це поки що.
тут вже взагалі її потрібно знищувати!
Зараз ще головний ООНівець вилізе, скаже "я снова очєнь азабочєн".
Для ускорения окончания войны требовать предоставление авиации, арты, бк, танков и боевых машин.
Можливо, забагато, півроку умовляти цих гнид не фотографувати!!!
Вішати зкацаплених інформаторів ***** і ця «епідемія» закінчиться!!!
Шість МІСЯЦІВ розмов….
ООН за гроші країни-терориста убивці тримається!!
Але ж і в Україні 3 роки головним був і є АСФАЛЬТ З БІТУМОМ ВІД БУЛЬБАФЮЛЕРУ та ще купа прокладок!
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I ще одне: по Ленд-лізу, можемо ми попросити американських виробників виробити нам кілька «Вільх» і «Громів» ? Вони будуть намнабагато пригодніші ніж АTACMS.
бо дрони летять на цивільні обєкти і ПРО не може мовчати.
потім коли ПРО відстреляло ракети по дронам-наживкам, запускають вже ракети, і ті летять на ТЕЦ.
треба і нам так робити.