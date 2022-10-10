Зеленський та Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7

Президент Володимир Зеленський планує виступити на засіданні G7.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - наголосив президент.

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