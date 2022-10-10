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Зеленський та Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7

зеленський

Президент Володимир Зеленський планує виступити на засіданні G7.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - наголосив президент.

Також читайте: Зеленський про масовані обстріли України: У них дві мішені - енергооб’єкти та люди. ВIДЕО

Автор: 

G-7 G7 (1032) Зеленський (23653) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+40
Щодо вибухів у областях кацапії, попередньо:

📌 У Бєлгородській Народній Республіці влучання по скупченню C-300.
📌 У Курській Народній Республі влучання у центр управління дронами;
📌 У Брянській Народній Республі влучання по полігону з чмобіками.

А ще Мелітополь, Бердянск, Херсон, Нова Каховка... У Криму нажаль тиша, ну це поки що.
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10.10.2022 12:08
+39
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Антоша Геращенко, запостивший у себя в телеге фотки с места прилетов в Киеве, является мудаком и информационной гиеной, которая хайпует на трагедии и крови. И при этом помогает русне быстро понять куда она попала, чтобы скорректировать прилеты. Ничего нового. Полезный идиот.
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10.10.2022 12:05
+23
а идиот ли?

Я помню как в начале войны женщина с МЧС кричала в телевизор
- да, меня могут уволить, но, Геращенко, прекрати сообщать координаты прилётов!
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10.10.2022 12:10
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https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Антоша Геращенко, запостивший у себя в телеге фотки с места прилетов в Киеве, является мудаком и информационной гиеной, которая хайпует на трагедии и крови. И при этом помогает русне быстро понять куда она попала, чтобы скорректировать прилеты. Ничего нового. Полезный идиот.
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10.10.2022 12:05 Відповісти
Ви марафон слухали, там уся інформація присутня. Цю перекличку потрібно завершувати.
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10.10.2022 12:08 Відповісти
Антон вискочив раніше.
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10.10.2022 12:26 Відповісти
а идиот ли?

Я помню как в начале войны женщина с МЧС кричала в телевизор
- да, меня могут уволить, но, Геращенко, прекрати сообщать координаты прилётов!
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10.10.2022 12:10 Відповісти
Ну да, звичайно, вони ж по фоткам орієнтуються. От перестанем всі фотографуватися і відразу обстріли припиняться.
Я в шоці з людей які вірять в цю дічь.
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10.10.2022 12:23 Відповісти
Він більше чим корисний ідіот. Він агент рф.

Всі вже забули, але ця скотина робила вкиди які потім роздувала пропаганда рф.

Наприклад він брав відео із російської групи на якому вбивали українських солдат, при чому чітко було видно чиї солдати на відео, і викладав його з підписом що це знищено солдат росіян з вс рф. І в такий спосіб працював на пропаганду рф, потім росіяни в своїх групах та інфопомийках робили цілу гору постів про це і переконувались та переконували інших що ось Україна програє та видає російські відео за свої. І таке він робив немало разів.

І це все в час коли відео із нашими перемогами в телеграмі було неміряно багато.
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11.10.2022 03:23 Відповісти
где ответка по русне
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10.10.2022 12:06 Відповісти
Не замедлит.
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10.10.2022 12:07 Відповісти
Щодо вибухів у областях кацапії, попередньо:

📌 У Бєлгородській Народній Республіці влучання по скупченню C-300.
📌 У Курській Народній Республі влучання у центр управління дронами;
📌 У Брянській Народній Республі влучання по полігону з чмобіками.

А ще Мелітополь, Бердянск, Херсон, Нова Каховка... У Криму нажаль тиша, ну це поки що.
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10.10.2022 12:08 Відповісти
Пишуть соцмережі, але це не підтверджено!
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10.10.2022 18:34 Відповісти
Було б просто чудово!!!
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10.10.2022 20:16 Відповісти
Как твоя страна оружие даст так сразу
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10.10.2022 12:16 Відповісти
Це ти у своїх в кнесеті запитуєш?
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10.10.2022 12:18 Відповісти
Виразять мега стурбованість
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10.10.2022 12:07 Відповісти
Буде ще більше рішучого засудження та надзвичайної стурбованості
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10.10.2022 12:07 Відповісти
Краще б уже там Рамштайн назбирали лише з одним питанням, - час душити моль.
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10.10.2022 16:14 Відповісти
Не це, відновлення самі проведете,відповідні чиновники уже про це сказали в марафоні . Ситуація складна, щось писати не має сили. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.10.2022 12:07 Відповісти
Знову будуть пусті погрози русні??
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10.10.2022 12:07 Відповісти
А нельзя было за 7 месяцев организовать производство своих ракет??? Хотя бы в Польше! Или в Ужгороде на границе , где побоялись бы бомбить!?? Нет ? Лучше с протянутой рукой клянчить? И еще и запрещают по рашкостану стрелять!
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10.10.2022 12:07 Відповісти
Я не виправдовую владу, АЛЕ, ракети робити це не шкарпетки шити...
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10.10.2022 12:22 Відповісти
А бомбосховища можна було відновити замість мільярдів бородатій бабусі кожен місяць та на марафон п***ежа . А якщо дороги під кордони з окупантами не будувати, то і нові побудувати і армії ракети зробити.
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10.10.2022 13:16 Відповісти
Та можна, можна... Я ж не про бомбосховища писав, а про ракети. Чи вам все рівно, аби своє невдоволення стуацією висловити? Я теж невдоволений...
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10.10.2022 13:23 Відповісти
нельзя вот так просто взять и начать делать ракеты. Бо нас Германия и Франция испугается, а нам с ними ещё в НАТО как-то жить надо.
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10.10.2022 12:33 Відповісти
Да не за 7 месяцев, а с 2019 года надо было ракеты и ПРО делать, имея 3 ракетостроительных завода в Украине. А не в дороги бабло закапывать и пиз..ть его по офшорам.
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10.10.2022 12:40 Відповісти
Не за семь месяцев, а за два с половиной года.
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10.10.2022 13:38 Відповісти
Довго ти ще будеш плакатись в жильотку? Де наша відповідь? Зелене уйобіще.
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10.10.2022 12:09 Відповісти
Це правильне рішення 🙁
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10.10.2022 12:09 Відповісти
ембарго на свинособачу нафту!!
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10.10.2022 12:10 Відповісти
яке посилення тиску?

тут вже взагалі її потрібно знищувати!
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10.10.2022 12:11 Відповісти
100 відсотків ! Тошнити хочеться від слова санкції . Клало ***** на їхні санкції ! Тільки мочити підарасів .
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10.10.2022 17:42 Відповісти
гроші з доріг(як що ще не розкрадені) терміново на оборону!
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10.10.2022 12:15 Відповісти
"Чур" Вас.... "ату" .... дороги для ЗЕкоМанди то "святе" .... точніше бабло котре можна на них вкрасти.
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10.10.2022 13:23 Відповісти
Да-да! Сейчас начнутся «озабоченности», «взволнованности»… макарон начнёт звонить бункерному деду и пробовать увещевать; шольц начнёт обещать выслать еще пять тысяч касок времен второй мировой; макрель будет хрюкать, что «при ней такого не было»..
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10.10.2022 12:17 Відповісти
Було б смішно якби не було так огидно.
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10.10.2022 12:17 Відповісти
Какой смысл от этого тем более когда Шольц председатель. Как минеральная вода ни пользы ни вреда
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10.10.2022 12:21 Відповісти
Ага, зберіться, посидіть. Шнапсу можна ще, пива.

Зараз ще головний ООНівець вилізе, скаже "я снова очєнь азабочєн".
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10.10.2022 12:23 Відповісти
Требовать статус страны террориста, закрытия неба Украине, поставок ПВО. Деньги за нефть и газ арестовать. Отключение от Свифта 100%. Депортация всех родственников верхушки Кремля, хотя тут еще нужно подумать, как лучше с ними поступить.
Для ускорения окончания войны требовать предоставление авиации, арты, бк, танков и боевых машин.
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10.10.2022 12:32 Відповісти
Конечно это сейчас надо! Но с 2014 года почему то не было закрытия неба Украины а с 2019 вообще, имея 3 ракетостроительных завода не делали ничего. Ни ракет ни ПВО, потому как бабки закапывали в дороги пиз..ли в офшоры. В Украине 5 бронетанковых завода и КБ. Где танки? Дайте из НАТО? С Украины не были депортированы ни родственники ни вообще те кто гадил Украине, сидя в ВР, а фирмы под управлением кацапов процветали, как и торговля с паРашей. А теперь: Дайте и все должны!
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10.10.2022 12:53 Відповісти
Усе вірно Крим родичів *******.... хай будуть у ЄС , Британії та Америці- можуть знадобитися.
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10.10.2022 13:25 Відповісти
Напишите Зеленскому нормальный текст.Попросите Порошенко-он умеет и напишет. Если Зеля будет СВОИМИ СЛОВАМИ говорить то будет очередной генератор случайных слов
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10.10.2022 12:33 Відповісти
Вiн навiть у сраному кварталi нiколи своiми словами не гАварил - все життя тiльки по кимось написаному..
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10.10.2022 12:54 Відповісти
Треба терміново випросити в сімки додаткові кошти на величне будівництво та закупку бітуму в бульбофюрера…
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10.10.2022 13:00 Відповісти
Вішати цих зкацаплених «фотографів», прямо на місці їх виявлення!!
Можливо, забагато, півроку умовляти цих гнид не фотографувати!!!
Вішати зкацаплених інформаторів ***** і ця «епідемія» закінчиться!!!
Шість МІСЯЦІВ розмов….
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10.10.2022 13:12 Відповісти
Радбез ООН з Гітієрошем так і не наважуються вигнати рашку-самозванця з Ради безпеки ООН ще з часів війни в Карабасі, Чечні, Грузії, Молдові, а тепер 9 років війни московіі в Україні !!!
ООН за гроші країни-терориста убивці тримається!!
Але ж і в Україні 3 роки головним був і є АСФАЛЬТ З БІТУМОМ ВІД БУЛЬБАФЮЛЕРУ та ще купа прокладок!
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10.10.2022 13:26 Відповісти
Пока зеленая поросль не прекратит саботаж призыва,и не раздаст оружие и ПЗРК теробороне,поставив их в оцепление инфраструктурных обьектов,нас ждут суровые времена!!Так и будеш Шмыгаль бегать устанавливать сгоревшие трансформаторы.Сегодня промедление с этим смерти подобно,ведь Запад не спешит не то что небо закрывать а просто смеется над нами дав ОДНУ!!!!!! ПВО установку Айрис.

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10.10.2022 16:38 Відповісти
Вони її ще навіть і не дали.
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10.10.2022 17:20 Відповісти
Дебіл. Не треба було похвалятися що підрив кримського мосту - це робота СБУ. Якби не піарились на чужих перемогах, то за розумних би ще якось зішли.
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10.10.2022 17:19 Відповісти
А ізжоги немає у Зе від асфальтової трирічної дієти ⁉️
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10.10.2022 21:27 Відповісти
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10.10.2022 21:31 Відповісти
Допустимо, захід забороняє стріляти по Росії їх ракетами. Добре. Але захід не забороняє стріляти нашими. А де наші? Немає… Ну так… А чому їх не виробляють? Заводи зруйновані. А що заважає нам виробляти їх у Польші чи Ісландії? А потім ввозити і застосовувати? Німеччині буде набагато простіше привезти у Польщу станки, ніж самі ракети. І видати кошти на виробництво набагато простіше, ніж на озброєння.

I ще одне: по Ленд-лізу, можемо ми попросити американських виробників виробити нам кілька «Вільх» і «Громів» ? Вони будуть намнабагато пригодніші ніж АTACMS.
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10.10.2022 22:08 Відповісти
спочатку запускають дрони-наживки, щоб виявити локації ПРО та викликати їхній вогонь на дрони.
бо дрони летять на цивільні обєкти і ПРО не може мовчати.
потім коли ПРО відстреляло ракети по дронам-наживкам, запускають вже ракети, і ті летять на ТЕЦ.
треба і нам так робити.
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10.10.2022 22:36 Відповісти
ДАВАЙТЕ ВІЙСЬКА !!!
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11.10.2022 03:24 Відповісти
 
 