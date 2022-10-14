УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15510 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
18 000 39
війна (56882) ППО (1853) Повітряні сили (1303)

IRIS-T вже працює на південному напрямку, - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

iris

Комплекс протиповітряної оборони IRIS-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, модифікації комплексу IRIS-T, яку поставила Україні Німеччина, у світі ще немає.

"І ця система вже працює у Збройних Силах десь там на південному напрямку", – повідомив Ігнат.

За його словами, Німеччина має бути зацікавлена у збільшенні виробництва таких систем та ракет до них.

"IRIS-T – хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами – як NASAMS або Patriot", – розповів речник ПС ЗСУ.

Він додав, що NASAMS – це перевірений комплекс, який має авторитет у світі, він стоїть на озброєнні у 12 країнах.

"З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США", – зазначив Ігнат.

За словами речника ПС ЗСУ, сьогодні вже багато країн погодилися допомогти саме засобами ППО.

Також читайте: За 2 дні український військовий збив 4 крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Єкатеринбург ГОРИТЬ! Перші кадри МАСШТАБНОЇ ПОЖЕЖІ

https://youtu.be/ipbcnc_oQK8

КРАСОТЕНЬ !!!!!!!
показати весь коментар
14.10.2022 18:06
+21
Ну, говорили мы, что пойдём на Херсон, а по-быстрому освободили Харьковскую обл.
Так и тут - сказали Юг, а Юг - понятие растяжимое....
показати весь коментар
14.10.2022 18:16
+11
Короче, дроны "Притулы" всё таки долетели до Свердловска....
показати весь коментар
14.10.2022 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну от навіщо навіть приблизно озвучувати шо де і як працює
показати весь коментар
14.10.2022 18:06 Відповісти
Так міністерка оборони Німеччини і так сказала, що це ППО в першу чергу для Одеси
показати весь коментар
14.10.2022 18:09 Відповісти
Ну, говорили мы, что пойдём на Херсон, а по-быстрому освободили Харьковскую обл.
Так и тут - сказали Юг, а Юг - понятие растяжимое....
показати весь коментар
14.10.2022 18:16 Відповісти
Все залежить із якої сторони дивитися - у кожного свій "юг")
показати весь коментар
14.10.2022 18:46 Відповісти
Насправді найважливішим місцем та містом для деокупації зараз є не Херсон і навіть не Донецьк... Це Мелітополь і так званий Запорізький напрямок. Якщо звільнити полоску території на Півдні разом із Мелітополем, то південна зона окупації буде розділена, буде повністю порушена вся логістика параші і їй по суті треба буде воювати на два фронти, які вона не вимозі потягти ніяк.... І кацапи це добре розуміють, тому і гупають шалено по Запоріжжю кожен день
показати весь коментар
14.10.2022 19:30 Відповісти
100% так. Але Херсон зараз взяти буде значно легше, ніж Меліполь, враховуючи страшні складності з постачанням у рашистів. А після вивільнення Херсону лінія фронту значно скорочується і звільнеяються значні резерви з цього напрямку, якими можна підсилити вже інші напрямки.
показати весь коментар
14.10.2022 20:47 Відповісти
Надеюсь, они работают по всему Югу! Эта ночь покажет.
показати весь коментар
14.10.2022 20:55 Відповісти
одессе оно как корове седло. Там Николаев и Запорожье загибаются....
показати весь коментар
14.10.2022 23:08 Відповісти
перекрестись и залезь под кровать, там не достанут происки
показати весь коментар
14.10.2022 18:35 Відповісти
Єкатеринбург ГОРИТЬ! Перші кадри МАСШТАБНОЇ ПОЖЕЖІ

https://youtu.be/ipbcnc_oQK8

КРАСОТЕНЬ !!!!!!!
показати весь коментар
14.10.2022 18:06 Відповісти
Короче, дроны "Притулы" всё таки долетели до Свердловска....
показати весь коментар
14.10.2022 18:19 Відповісти
при чём здесь при-тула? у него байрики и спутник-надзиратель)
показати весь коментар
14.10.2022 20:35 Відповісти
ты такой серьезный, просто жуть!
показати весь коментар
14.10.2022 20:42 Відповісти
Слава окуркам-камикадзе!
показати весь коментар
14.10.2022 18:21 Відповісти
Звичайна пожежа на якомусь складі яких сотні в раші кожного року, незрозуміло для чого з такого ліпити перемогу
показати весь коментар
14.10.2022 18:32 Відповісти
"Снизу пожарные стоят, контролируют".(с)

"Хоть и кошкин дом сгорел, но зато весь город цел!"(с)

показати весь коментар
14.10.2022 18:52 Відповісти
А а Єкатиринбурзі колись були притомні люди, включно з мером.

показати весь коментар
14.10.2022 19:24 Відповісти
В Єкатеринбурзі буде Уральска республіка. Країна так і буде називатися - Урал
показати весь коментар
14.10.2022 19:37 Відповісти
Молочна Ірисочка нехай насипає оркам солоденького.Дякую!
показати весь коментар
14.10.2022 18:12 Відповісти
кажуть шо дрони Шахід в трьох країнах виробляється Сирія..Іран та Таджикістан
показати весь коментар
14.10.2022 18:16 Відповісти
Ще з дитинства подобаються мені іріски
показати весь коментар
14.10.2022 18:27 Відповісти
Надо продолжить славную традицию деревянных хаймарсов, применив это и к ирисками. Кацапы будут охотиться из кожи вон вылезая, вплоть до закидывания дрг нам в тыл.
показати весь коментар
14.10.2022 18:38 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 18:50 Відповісти
Іріс-Т це вже 40 км. А спочатку писали про Іріс, а це лише 25 км.
показати весь коментар
14.10.2022 18:52 Відповісти
При всем уважении к военным, зачем раскрывать местоположение ПВО? Это информация для противника что ли?
показати весь коментар
14.10.2022 19:22 Відповісти
вы с безугловой как то были связаны?
показати весь коментар
14.10.2022 20:38 Відповісти
Да, я отвечал за шифрование сведений, которые она добывала.
показати весь коментар
14.10.2022 20:50 Відповісти
а откуда они их добывала? и зачем было шифровать, её бред и так никто не поймёт )))
показати весь коментар
14.10.2022 23:13 Відповісти
Откуда добывала - не моя компетенция.
показати весь коментар
14.10.2022 23:38 Відповісти
Хто знає точно, ця Iris-T SLM, с-300 може збивати? А то у нас тут одні с-300 літають. І це проблема неймовірна.
показати весь коментар
14.10.2022 19:39 Відповісти
Схоже Миколаїв прикрили.
показати весь коментар
14.10.2022 19:47 Відповісти
Если не ошибаюсь это будет первое боевое применение этой системе в реальном бою...
показати весь коментар
14.10.2022 20:58 Відповісти
Иногда мне кажется, что ее передали, еще до массированного обстрела *****.
показати весь коментар
14.10.2022 21:01 Відповісти
А потому она уже проверена.
показати весь коментар
14.10.2022 21:02 Відповісти
Может быть, я о таком не знаю, а знал бы и не сообщал на форуме.
показати весь коментар
14.10.2022 22:59 Відповісти
Уже работает - вот это правильная новость.
показати весь коментар
14.10.2022 20:03 Відповісти
Хорошо если бы Запорожье прикрыли или Николаев, проверили как они против С-300
показати весь коментар
14.10.2022 20:56 Відповісти
 
 