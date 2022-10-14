IRIS-T вже працює на південному напрямку, - Повітряні Сили ЗСУ
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Комплекс протиповітряної оборони IRIS-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, модифікації комплексу IRIS-T, яку поставила Україні Німеччина, у світі ще немає.
"І ця система вже працює у Збройних Силах десь там на південному напрямку", – повідомив Ігнат.
За його словами, Німеччина має бути зацікавлена у збільшенні виробництва таких систем та ракет до них.
"IRIS-T – хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами – як NASAMS або Patriot", – розповів речник ПС ЗСУ.
Він додав, що NASAMS – це перевірений комплекс, який має авторитет у світі, він стоїть на озброєнні у 12 країнах.
"З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США", – зазначив Ігнат.
За словами речника ПС ЗСУ, сьогодні вже багато країн погодилися допомогти саме засобами ППО.
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