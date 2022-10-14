За 2 дні український військовий збив 4 крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

Воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика Ярослав за два дні масованого ракетного обстрілу України збив 4 крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Під час пуску завжди є хвилювання та головне – результат, адже незбита крилата ракета може накоїти біди. Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях", - розповів про свою роботу Ярослав.

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