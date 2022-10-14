За 2 дня украинский военный сбил 4 крылатых ракеты ПЗРК "Игла"
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Воин зенитной ракетной бригады имени гетьмана Пилипа Орлика Ярослав за два дня массированного ракетного обстрела Украины сбил 4 крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Во время пуска всегда есть волнение и главное – результат, ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным умом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал спуск – ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей "трубе" и продолжаю работать по целям", - рассказал о своей работе Ярослав.
Топ комментарии
+49 Snart
показать весь комментарий14.10.2022 12:27
+34 Вася Шевченко f77d76ba
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+33 Роман Шишацкий
показать весь комментарий14.10.2022 12:36
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Прикрий і Благослови кожного з цих синів і доньок України, боронящих нас від зла і нелюдей...
И не важно - КР летит над головой, или в километре в стороне - всё равно время есть только на один пуск. Главное- что бы солнце не мешало.
Я ось зовсім не впевнений, що цей конкретний хлопець на своїй позиції опинився зовсім випадково, а ракети зовсім випадково стаями "курликають" над ним...
Змиріться: в когось на дивані виходить лише каменти строчити, а хтось віртуозно з Ігли по крилатим ракетам шмаляє.
Це не пагано і не добре. Ви ще знайдете свій талант в житті. Може ваш талант в віртуозному поїданні галушок? Або в створенні меблів з деревини? Або в програмуванні на пітоні? Або ваш талант у віртуозному черпанні гімна з вигрібних ям?
- Как вы сбили росийскую ракету из ПЗРК ? Ведь в инструкции же сказано что .....
- Так, стоп. В якій інструкції ?
Будьте певні - українська ППО (поля РЛС-ів, ПУ ЗРК тощо) спланована так, аби відповідні ракети та дрони літали відповідними маршрутами з високою вірогідністю, а на шляху цих ракет та дронів знаходились найкращі розрахунки ПЗРК чи інших засобів ППО, причому в декілька ешелонів, які можна на 100% замаскувати від виявлення супутниковою розвідкою чи будь-яким іншим способом.
Все це не означає гарантії збиття 100% літаючої смерті. Але якби не було відповідного планування, то втрат було б в рази більше.
Просто в когось талант пензлем шедевр малювати (і скільки б ви та я особисто не навчались в художніх школах - ніколи не станемо справжнім митцем), а в когось - в голові природній балістичний обчислювач та атомні часи і він прицілюється та натискає спусковий гачок настільки точно, що я та ви, хоч все життя б тренувалися - ні в що б літаюче не влучили.