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За 2 дня украинский военный сбил 4 крылатых ракеты ПЗРК "Игла"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ігла

Воин зенитной ракетной бригады имени гетьмана Пилипа Орлика Ярослав за два дня массированного ракетного обстрела Украины сбил 4 крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Во время пуска всегда есть волнение и главное – результат, ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным умом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал спуск – ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей "трубе" и продолжаю работать по целям", - рассказал о своей работе Ярослав.

Смотрите: Украинские воины сбили российский "Калибр" с помощью ПЗРК "Игла". ВИДЕО
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Топ комментарии
+49
Герою слава!!!
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14.10.2022 12:27
+34
Пресвята Богородице, прикрий Святим Покровом цього Захисника України...
Прикрий і Благослови кожного з цих синів і доньок України, боронящих нас від зла і нелюдей...
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14.10.2022 12:32
+33
Зарубежный инструктор спрашивает у воина ВСУ:
- Как вы сбили росийскую ракету из ПЗРК ? Ведь в инструкции же сказано что .....
- Так, стоп. В якій інструкції ?
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14.10.2022 12:36
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Герою слава!!!
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14.10.2022 12:27 Ответить
Велика подяка Герою, ы вбережи тебе Боже від ворожою кулі.
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14.10.2022 12:28 Ответить
Пресвята Богородице, прикрий Святим Покровом цього Захисника України...
Прикрий і Благослови кожного з цих синів і доньок України, боронящих нас від зла і нелюдей...
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14.10.2022 12:32 Ответить
Ріднесенькі наші, бережи вас Госодь та Матінка Богородиця
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14.10.2022 12:36 Ответить
там работа расчета и РЛС алгоритм выработали на отлично
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14.10.2022 12:41 Ответить
везуха нє? щоб збити з ігли треба щоб та ракета над головою пролітала
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14.10.2022 12:52 Ответить
Это не везение. За этим кроется работа многих людей - операторов, сидящих на дежурстве на обзорных станциях, связистов, сидящих круглосуточно на связи с интерактивной картой расчетов по всей стране, и сообщающих расчетам курсы и азимуты конкретному посту с ПЗРК, зорких вторых номеров расчета, разворачивающих за плечи приникшего к окуляру первого номера.... Ну, и самого первого номера, у которого пол-тысячи пусков на тренажёре 9Ф874. Везения здесь нет - это работа. Везение здесь только в том, что КР оказалась в зоне досягаемости ПЗРК расчета, а боец уже покакал, и даже попил кофе. Дальше работает статистика поражения из ПЗРК (будь то игла, стингер, пёрун...) аэродинамических целей, которая у хорошо подготовленного расчета составляет 15-20%.
И не важно - КР летит над головой, или в километре в стороне - всё равно время есть только на один пуск. Главное- что бы солнце не мешало.
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14.10.2022 13:38 Ответить
Щось мені підказує, що окрім згаданих вами з'вязківців, операторів тощо, є ще планування: зон роботи РЛС, планування зон позицій ЗРК, планування та розподіл розрахунків з ПЗРК тощо...

Я ось зовсім не впевнений, що цей конкретний хлопець на своїй позиції опинився зовсім випадково, а ракети зовсім випадково стаями "курликають" над ним...
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14.10.2022 15:42 Ответить
Вы абсолютно правы - проделана огромная работа по организации ПВО страны в единую систему, и многие комментаторы здесь настолько не представляют масштабов этой работы, что пишут о каком-то везении. И совсем не случайно это расчет оказался на своей позиции, точно так же как и другой расчет в 15 километрах ранее по курсу этой КР, ракета которого не поразила цель минуту назад...
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14.10.2022 16:45 Ответить
Щиро дякую, шо розтлумачили, як це працює. Чесно кажучи, я теж спочатку подумав про везіння. Але сам собі - ну не може так бути. Ще раз дякую. А Воїн молодець, відпрацював на всі 100.
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14.10.2022 18:30 Ответить
та нема за шо. Звертайтесь )
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14.10.2022 19:53 Ответить
4 рази поспіль "вєзуха"?

Змиріться: в когось на дивані виходить лише каменти строчити, а хтось віртуозно з Ігли по крилатим ракетам шмаляє.

Це не пагано і не добре. Ви ще знайдете свій талант в житті. Може ваш талант в віртуозному поїданні галушок? Або в створенні меблів з деревини? Або в програмуванні на пітоні? Або ваш талант у віртуозному черпанні гімна з вигрібних ям?
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14.10.2022 15:34 Ответить
Зарубежный инструктор спрашивает у воина ВСУ:
- Как вы сбили росийскую ракету из ПЗРК ? Ведь в инструкции же сказано что .....
- Так, стоп. В якій інструкції ?
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14.10.2022 12:36 Ответить
Це про мене. Спочатку ремонтую, а потім мені дають почитати інструкцію. Інколи життя заставляє ту кляту інструкцію переглянути "до того". Дякую за Ваш допис.
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14.10.2022 18:33 Ответить
Сонечко ріднесеньке , бережи тебе Сили Небесні ,мені навіть дивитися страшно як він стоїть у весь ріст та стріляє.
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14.10.2022 12:37 Ответить
Очень хорошую позицию занимает расчёт ПЗРК судя по всему
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14.10.2022 12:39 Ответить
Хлєбное мєсто
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14.10.2022 12:46 Ответить
Сколько же людей спас этот Воин, это однозначно повод для высших госнаград.
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14.10.2022 12:42 Ответить
Ну таке собі. З "досягненнями" Козловського не порівняти.
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14.10.2022 12:55 Ответить
В якому сенсі таке собі, козліна?
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14.10.2022 13:15 Ответить
В такому, що Зеленський вище цінить Козловського, бо той уже отримав орден.
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14.10.2022 15:35 Ответить
А що таке сарказм, вам відомо?
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14.10.2022 18:34 Ответить
Сбил миллионов на12-14. Нашему руководству нужно выделить ,, зоркому соколу ,, хотя бы тысяч двести долларов. Украинцы - лучшие воины. Честь и хвала.
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14.10.2022 12:43 Ответить
Він же не з квартала.
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14.10.2022 13:25 Ответить
Про таких Героїв треба розповідати 24/7 по національному телемарафону аби країна їх знала, а не про довпойопів із кварталу95.
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14.10.2022 12:45 Ответить
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14.10.2022 13:02 Ответить
вони воюють не за нагороди, а просто виконують свій обовязок. За нагородами черга з прихвостнів, прокуроських, дбр, кварталівців та мерзози зі "слуг" типу Безуглої та Котлєти. Після війни будуть ходити обвішані як Брєжнєв
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14.10.2022 13:20 Ответить
На превеликий жаль, ви праві.
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14.10.2022 18:38 Ответить
пану Чижикову виросла гідна зміна!
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14.10.2022 12:58 Ответить
Цікава новина. Ті ракети що, по одному і тому ж маршруту літають?
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14.10.2022 13:00 Ответить
как правило - по проложенным маршрутам, учитывая рельеф, русла рек, наличие высотных объектов, линий электропередач, известного расположения обзорных РЛС и объектовых ЗРК, и даже если какая-то скотина в телеге указала врагу свежую дислокацию расчета ПЗРК, то КР облетит и этот расчёт.
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14.10.2022 13:44 Ответить
А Ви що, припускаєте, що позиції ЗРК в Україні розташовані хаотично "де захотілося, там і став"?

Будьте певні - українська ППО (поля РЛС-ів, ПУ ЗРК тощо) спланована так, аби відповідні ракети та дрони літали відповідними маршрутами з високою вірогідністю, а на шляху цих ракет та дронів знаходились найкращі розрахунки ПЗРК чи інших засобів ППО, причому в декілька ешелонів, які можна на 100% замаскувати від виявлення супутниковою розвідкою чи будь-яким іншим способом.

Все це не означає гарантії збиття 100% літаючої смерті. Але якби не було відповідного планування, то втрат було б в рази більше.
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17.10.2022 11:06 Ответить
Мова не про розташування української ППО. Мова про те, що усі ракети летіли на місті чергування однієї людини. Ця людина ж не бігала по всій України, а розміщувалася десь постійно. Тож, якщо ракети летіли поряд, то вони мали однаковий маршрут.
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17.10.2022 22:37 Ответить
Навчіться читати. Я Вам намагаюсь пояснити, що в кацапів вибір маршрутів - критично обмежений. А обмежений він, тому що українська ППО спеціально планується. Саме тому ракети та дрони кацапів мають "однаковий маршрут", на якому вірогідність їх збиття - найбільша. Бо на інших маршрутах - вони взагалі, за їх розрахунками, не зможуть пролетіти. І саме на цьому маршруті за наказом командування знаходяться найдосвіченіші розрахунки ПЗРК, які здатні збивати по 4 ракети поспіль... Якщо ви не розумієте складності завдання збиття крилатої ракети з Ігли - спробуйте з рогатки поцілити в муху, яка сидить на на вікні багатоповерхівки, яка стирчить через дорогу від вашого дому - це значно простіше... Це не означає, що поцілити в ту муху неможливо. Це означає, що у вас немає таланту до цього. А існують люди, які в змозі таке робити. Частина цих людей - зараз цілодобово чергує на відповідних маршрутах КР. І знаходяться вони там не випадково, а сплановано.
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18.10.2022 10:55 Ответить
Дякую. Таким довжелезним текстом Ви відповіли на моє просте запитання - чи літають безпілотники по одному маршруту. Таки - да, літають.
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18.10.2022 16:48 Ответить
Дякую!!!
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14.10.2022 13:08 Ответить
четыре ракеты не могут быть случайностью, это опыт. сняли бы с этим расчетом учебное видео для ВСУ.
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14.10.2022 13:17 Ответить
Зараз для операторів Ігол (і не тільки) - є і учбові ракети, і VR-тренажери... Відосики - це хєрня повна в цьому ділі. За допомогою відосика ви можете просто навчитися розрізняти ложку та виделку. А якщо ніколи ними не користувались - тижні витратите на впевнене опановування в реальності, які б відосики не дивились.

Просто в когось талант пензлем шедевр малювати (і скільки б ви та я особисто не навчались в художніх школах - ніколи не станемо справжнім митцем), а в когось - в голові природній балістичний обчислювач та атомні часи і він прицілюється та натискає спусковий гачок настільки точно, що я та ви, хоч все життя б тренувалися - ні в що б літаюче не влучили.
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17.10.2022 11:12 Ответить
Цікаво, яка результативність у цього бійця? Скільки невлучних пострілів з ПЗРК у середньому приходить на збиття однієї ракети.
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14.10.2022 13:19 Ответить
тобі щось пернуть у калюжу. пішов в спам.
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14.10.2022 13:46 Ответить
это работа расчета из двух человек. У хорошо подготовленного расчета результативность поражения цели достигает двух из десяти пусков.
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14.10.2022 13:48 Ответить
Ух, це чудова результативність! Особливо враховуючи скільки бід може наробити й одна ракета! Респект і уважуха таким воїнам.
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14.10.2022 14:02 Ответить
Але герой для всіх то зеля і його масивні тестікули
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14.10.2022 13:44 Ответить
 
 