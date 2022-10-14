РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15466 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
18 000 39
война (47249) ПВО (1501) Воздушные силы (1013)

IRIS-T уже работает на южном направлении, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

iris

Комплекс противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Германия Украине, уже работает на южном направлении.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, модификации комплекса IRIS-T, которую поставила Украине Германия, в мире еще нет.

"И эта система уже работает в Вооруженных Силах где-то там на южном направлении", – сообщил Игнат.

По его словам, Германия должна быть заинтересована в увеличении производства таких систем и ракет к ним.

"IRIS-T – хорошая система. Она хоть и не дальнобойная, но очень перспективная, и может работать в одном информационном поле с другими такими системами – как NASAMS или Patriot", – рассказал спикер ВС ВСУ.

Читайте также: За 2 дня украинский военный сбил 4 крылатых ракеты ПЗРК "Игла"

Он добавил, что NASAMS – это проверенный комплекс, у которого есть авторитет в мире, он стоит на вооружении в 12 странах.

"С этим комплексом, возможно, будет легче относительно его поставок в Украину, потому что они есть, ракеты к ним есть в достаточном количестве у США", – отметил Игнат.

По словам спикера ВС ВСУ, сегодня уже многие страны согласились помочь именно средствами ПВО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Єкатеринбург ГОРИТЬ! Перші кадри МАСШТАБНОЇ ПОЖЕЖІ

https://youtu.be/ipbcnc_oQK8

КРАСОТЕНЬ !!!!!!!
показать весь комментарий
14.10.2022 18:06
+21
Ну, говорили мы, что пойдём на Херсон, а по-быстрому освободили Харьковскую обл.
Так и тут - сказали Юг, а Юг - понятие растяжимое....
показать весь комментарий
14.10.2022 18:16
+11
Короче, дроны "Притулы" всё таки долетели до Свердловска....
показать весь комментарий
14.10.2022 18:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну от навіщо навіть приблизно озвучувати шо де і як працює
показать весь комментарий
14.10.2022 18:06 Ответить
Так міністерка оборони Німеччини і так сказала, що це ППО в першу чергу для Одеси
показать весь комментарий
14.10.2022 18:09 Ответить
Ну, говорили мы, что пойдём на Херсон, а по-быстрому освободили Харьковскую обл.
Так и тут - сказали Юг, а Юг - понятие растяжимое....
показать весь комментарий
14.10.2022 18:16 Ответить
Все залежить із якої сторони дивитися - у кожного свій "юг")
показать весь комментарий
14.10.2022 18:46 Ответить
Насправді найважливішим місцем та містом для деокупації зараз є не Херсон і навіть не Донецьк... Це Мелітополь і так званий Запорізький напрямок. Якщо звільнити полоску території на Півдні разом із Мелітополем, то південна зона окупації буде розділена, буде повністю порушена вся логістика параші і їй по суті треба буде воювати на два фронти, які вона не вимозі потягти ніяк.... І кацапи це добре розуміють, тому і гупають шалено по Запоріжжю кожен день
показать весь комментарий
14.10.2022 19:30 Ответить
100% так. Але Херсон зараз взяти буде значно легше, ніж Меліполь, враховуючи страшні складності з постачанням у рашистів. А після вивільнення Херсону лінія фронту значно скорочується і звільнеяються значні резерви з цього напрямку, якими можна підсилити вже інші напрямки.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:47 Ответить
Надеюсь, они работают по всему Югу! Эта ночь покажет.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:55 Ответить
одессе оно как корове седло. Там Николаев и Запорожье загибаются....
показать весь комментарий
14.10.2022 23:08 Ответить
перекрестись и залезь под кровать, там не достанут происки
показать весь комментарий
14.10.2022 18:35 Ответить
Єкатеринбург ГОРИТЬ! Перші кадри МАСШТАБНОЇ ПОЖЕЖІ

https://youtu.be/ipbcnc_oQK8

КРАСОТЕНЬ !!!!!!!
показать весь комментарий
14.10.2022 18:06 Ответить
Короче, дроны "Притулы" всё таки долетели до Свердловска....
показать весь комментарий
14.10.2022 18:19 Ответить
при чём здесь при-тула? у него байрики и спутник-надзиратель)
показать весь комментарий
14.10.2022 20:35 Ответить
ты такой серьезный, просто жуть!
показать весь комментарий
14.10.2022 20:42 Ответить
Слава окуркам-камикадзе!
показать весь комментарий
14.10.2022 18:21 Ответить
Звичайна пожежа на якомусь складі яких сотні в раші кожного року, незрозуміло для чого з такого ліпити перемогу
показать весь комментарий
14.10.2022 18:32 Ответить
"Снизу пожарные стоят, контролируют".(с)

"Хоть и кошкин дом сгорел, но зато весь город цел!"(с)

показать весь комментарий
14.10.2022 18:52 Ответить
А а Єкатиринбурзі колись були притомні люди, включно з мером.

показать весь комментарий
14.10.2022 19:24 Ответить
В Єкатеринбурзі буде Уральска республіка. Країна так і буде називатися - Урал
показать весь комментарий
14.10.2022 19:37 Ответить
Молочна Ірисочка нехай насипає оркам солоденького.Дякую!
показать весь комментарий
14.10.2022 18:12 Ответить
кажуть шо дрони Шахід в трьох країнах виробляється Сирія..Іран та Таджикістан
показать весь комментарий
14.10.2022 18:16 Ответить
Ще з дитинства подобаються мені іріски
показать весь комментарий
14.10.2022 18:27 Ответить
Надо продолжить славную традицию деревянных хаймарсов, применив это и к ирисками. Кацапы будут охотиться из кожи вон вылезая, вплоть до закидывания дрг нам в тыл.
показать весь комментарий
14.10.2022 18:38 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 18:50 Ответить
Іріс-Т це вже 40 км. А спочатку писали про Іріс, а це лише 25 км.
показать весь комментарий
14.10.2022 18:52 Ответить
При всем уважении к военным, зачем раскрывать местоположение ПВО? Это информация для противника что ли?
показать весь комментарий
14.10.2022 19:22 Ответить
вы с безугловой как то были связаны?
показать весь комментарий
14.10.2022 20:38 Ответить
Да, я отвечал за шифрование сведений, которые она добывала.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:50 Ответить
а откуда они их добывала? и зачем было шифровать, её бред и так никто не поймёт )))
показать весь комментарий
14.10.2022 23:13 Ответить
Откуда добывала - не моя компетенция.
показать весь комментарий
14.10.2022 23:38 Ответить
Хто знає точно, ця Iris-T SLM, с-300 може збивати? А то у нас тут одні с-300 літають. І це проблема неймовірна.
показать весь комментарий
14.10.2022 19:39 Ответить
Схоже Миколаїв прикрили.
показать весь комментарий
14.10.2022 19:47 Ответить
Если не ошибаюсь это будет первое боевое применение этой системе в реальном бою...
показать весь комментарий
14.10.2022 20:58 Ответить
Иногда мне кажется, что ее передали, еще до массированного обстрела *****.
показать весь комментарий
14.10.2022 21:01 Ответить
А потому она уже проверена.
показать весь комментарий
14.10.2022 21:02 Ответить
Может быть, я о таком не знаю, а знал бы и не сообщал на форуме.
показать весь комментарий
14.10.2022 22:59 Ответить
Уже работает - вот это правильная новость.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:03 Ответить
Хорошо если бы Запорожье прикрыли или Николаев, проверили как они против С-300
показать весь комментарий
14.10.2022 20:56 Ответить
 
 