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Новости Война
33 346 100

IRIS-T во время боевого крещения показала себя чрезвычайно, - Воздушные силы

iris

Первый из немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T, который получила Украина, хорошо себя показал во время последних обстрелов со стороны российской армии.

Об этом заявил на брифинге представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Игнат отметил, что IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – это мощный немецкий ракетный комплекс. Украина получила его модернизированный вариант.

"Единственный минус, что их мало. Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить количество производства, чтобы Украина получила как можно больше этих комплексов... Одна из таких систем уже работает в Украине", – сказал Игнат.

Где и как работает эта система, он не стал говорить, потому что IRIS-T – "это цель №1 для врага", так же, как и HIMARS. Но поделился первыми результатами.

"Крайние обстрелы, которые у нас были: IRIS-T показала себя чрезвычайно с хорошей стороны. Эта информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать ее", - сказал Игнат.

Читайте также: Германия и дальше будет помогать Украине оружием, - Шольц

Он отметил, что в ближайшие месяцы Украина должна получить еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят. При их помощи защитники Украины будут уничтожать вражеские ракеты и БПЛА.

Игнат добавил, что есть программы обучения на западных комплексах. В условиях боевых действий подготовка идет в сокращенные сроки.

Военнослужащие зенитных ракетных войск учатся сейчас и на системах NASAMS, которые должны поступить в Украину, уточнил представитель ВС ВСУ.

Напомним, 12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

14 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Вооруженные силы Украины уже используют комплекс IRIS-T на юге страны.

Автор: 

Германия (6939) оружие (10204) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+41
Украина сейчас получает уникальнейший инженерный опыт. Уверен, что в ближайшем будущем Украину ждет бум военпрома. Благо, рядом имеется самый крупный в мире испытательный полигон, где можно испытывать !любое! оружие без опасности навредить людям.
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21.10.2022 13:54
+37
Це просто супер. Що більше таких систем, то надійніше буде закрите наше небо.
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21.10.2022 13:48
+37
тим більше, що всякі шейхи і бармалеї рвуть волосся на дупі, усвідомлюючи, що останні тридцять років купували аналоговнєтниє масово-габаритні макети зброї.
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21.10.2022 13:59
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Правила форума Совет форумчан
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21.10.2022 13:48 Ответить
Це просто супер. Що більше таких систем, то надійніше буде закрите наше небо.
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21.10.2022 13:48 Ответить
"Ірисок" кацапам підсипали!
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21.10.2022 13:50 Ответить
....будут уничтожать вражеские ракеты и БПЛА.

одна ракета Іріски €400 тыс. !!!!!
а ними стріляють по мопедам вартістю 10-20 тис. доларів ?

для БПЛА є ДШК, ЗУ 23-2, ПЗРК, нарешті, хоча й до Стінгера ракета коштує 120 тисю доларів, що надто жирно
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21.10.2022 15:10 Ответить
А людське життя скільки коштує у вашій системі цінностей???
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21.10.2022 16:04 Ответить
Цє питання ріторічне. Коли політичний керівник України у 20 році за допомогою сбу та дбр зняв клістрони з всіх українських систем ппо у шести областях - виж його на запитували про життя українців.
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21.10.2022 18:11 Ответить
Ну є у потвори слабкість до бабла, а люди для нього, що?...ніщо.
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21.10.2022 18:47 Ответить
Можна подумати що ви в того політичного керівника спитали про клістрони . Чи з плакатом вийшли ? Сиділи як і всі тут гнівні статті писали на весь Цензор
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21.10.2022 19:38 Ответить
Так, вийшов у 19 і голосував не за наркозалежного.
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21.10.2022 19:57 Ответить
в даній ситуації неважливо у скільки він оцінює чиєсь життя, важливо як цінує життя українців, їх влада. А судячи з ковіду, то так собі, коли тисяч 300-400 від нього у нас померло.
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21.10.2022 22:47 Ответить
Кстати да. ЗУшки с радарами - гут.
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21.10.2022 16:19 Ответить
Ось це навіть краще за німців. Але ж асфальт. - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130 https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130

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21.10.2022 18:13 Ответить
Не смеши Леопарда.
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21.10.2022 23:11 Ответить
безпілотник пофіг скільки коштує, треба рахувати скільки коштує те по чому він запущений
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21.10.2022 17:11 Ответить
Алекс Мышкевич,тiльки кацапощелепний баобаб мiг "вичитати" з написаного тексту що:

- БпЛА= виключно мАпед

- IRIS вже використовують(чи будуть) для збиття БпЛА

Читач- це абсолютно не для тебе...
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21.10.2022 19:28 Ответить
от навіщо ти під жінку косиш, ось що цікаво?
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21.10.2022 22:25 Ответить
А ти навiщо пiд чоловiка? Зацiкавлена дже...
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22.10.2022 01:46 Ответить
дурепнутий?
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22.10.2022 09:46 Ответить
gut, gut
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21.10.2022 13:50 Ответить
Дачою в Пітері, і евакуацією.. да ЯнукОвощ відпочиває.
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21.10.2022 18:49 Ответить
А що як летить бпла чи ракета на Київ то на них написано "на Вавину сраку? Чи може впасти на дитячу площадку ,а може на парк
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21.10.2022 19:47 Ответить
та перестань, якщо у Київ- то тільки по сраку самого величного блогера вЗесвіту... Ти ж розумієш його вплив на свідомість наріду, та як його виснажує ця праця? Пів дня вивчає текст, а потім ще пів, записує звернення і так 8днів на тиждень по 32 дні на 8 місяців. Оскара та скумбрію йому.
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21.10.2022 22:32 Ответить
Не мели #уйню про сраки і блогерів Розкажи це рідним тих кого вбило в Києві ракетами та мопедами
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22.10.2022 04:19 Ответить
лікуйся баран.
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22.10.2022 09:38 Ответить
Тебе гон- дона лікувати вже пізно
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22.10.2022 10:16 Ответить
Украина сейчас получает уникальнейший инженерный опыт. Уверен, что в ближайшем будущем Украину ждет бум военпрома. Благо, рядом имеется самый крупный в мире испытательный полигон, где можно испытывать !любое! оружие без опасности навредить людям.
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21.10.2022 13:54 Ответить
тим більше, що всякі шейхи і бармалеї рвуть волосся на дупі, усвідомлюючи, що останні тридцять років купували аналоговнєтниє масово-габаритні макети зброї.
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21.10.2022 13:59 Ответить
Уверен, что никто не станет открывать производство на территории, где проводятся испытания и возможна война. Лично вы бы стали вкладывать свои средства, когда одна ракета может все разрушить за секунду?
Поэтому предлагаю каждой стороне заниматься тем, что лучше всего у нее получается.
Запад производит и дает оружие и бк. Украина стоит на страже и охраняет цивилизацию от одичалых. Нормальный симбиоз.
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21.10.2022 14:50 Ответить
Инженерный опыт состоит всего лишь из 3-х вещей: 1. разработать, 2. изготовить, 3 пусконаладить установку. Немогли бы вы уточнить сколько утановок IRIS-T разработано, изготовлено и пусконалажено в Украине? И сколько человек в этом участвовало?
Вполне очевидно, что наш ВПК выпускает неработоспособную технику. Те же Нептун и Богдана. Соответственно без поддержки государства (участия в дерибане) весь ВПК умрет. Так, что либо дерибан, либо бум отменяется.
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21.10.2022 14:56 Ответить
наш ВПК выпускает неработоспособную технику. Те же Нептун и Богдана.

улыбнул !!!
Нептун - флагман ЧФ РФ тяжелый ракетный крейсер Мацква
Богдана - остров Змииный (Главком Залужний був у захваті !)
Вільха - оборона Київа
Стугна - наші хлопці досі читають команди арабською вязью та кричать Аллах воістину акбар, коли палять кацапські танки

продовжувати ?
про перспективні наробки наших електронщиків та ракетчиків відомо багато
але деньгі
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21.10.2022 15:17 Ответить
Для того, чтобы меньше улыбаться нужно почитать отзывы людей, которые непосредственно имели дело со всей этой техникой. Например Тараса Чмута.
Нептун - косое отродие криворуких разрабов. Никуда попасть не может. В Москву попало скорее всего случайно)
Богдана - сырая и при этом морально устаревшая гаубица. По настоящему аналоговнетная вундервафля. Имеет кучу "детских" болезней, при этом косая, как и Нептун никуда попасть не может. И при этом уже морально устарела. Чтобы это понять можно сравнить характеристики Сюзанны-2 и Богданы.
Стугна - морально устаревшая (фактически неконкурентоспособная) установка. На милитарном очень понятно про это рассказано. Для сравнения. Израильский Спайк - установка 4 поколения, Джавелин - 3 поколение, Стугна - 2 поколение.
ЗЫ. Я на военке 10 лет отработал, я отлично понимаю что это сборище идиотов ничего создать не может.
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21.10.2022 15:33 Ответить
Например Тараса Чмута.
Нептун - косое отродие криворуких разрабов. Никуда попасть не может. В Москву попало скорее всего случайно)

Пі...дьож.Що Нептун нікуди не попадає ..

І чомусь такого вислову у Чмута не знайшов...
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21.10.2022 15:51 Ответить
Не трындеть, было. Причем когда ведущая тыкнула ему, что в Москву таки попал, он просто пожал плечами. Искать ролик сейчас не буду.
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21.10.2022 15:57 Ответить
Тарас Миколайович Чмут (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 13 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2 Коростишів ) - військовий аналітик, сержант резерву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 морської піхоти ВМСУ

Просто охренеть - аналитег
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21.10.2022 16:22 Ответить
Ну да, Беня, буба и Козырь допустят такой бум. При Порохе было-бы, но при этом стаде ЗЕбанутой срани - не верится, они уже показали себя сразу по приходу во власть в 19 году, все ракетные программы были свернуты и начались посадки патриотов.
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21.10.2022 18:00 Ответить
Ви переоцінюєте наш Оборонпром. Гадаю, ніякого буму не буде. Бум буде у західних виробників, особливо у тих, чию зброю ми зараз використовуємо. А український Оборонпром традиційно буде продовжувати займатися крадіжками та корупцією.
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22.10.2022 08:54 Ответить
Можна пишатися колегами-інженерами, що зробили таку систему. Дякую! 🇺🇦🇩🇪

А випробування у реальному бою -- це для такої техніки найголовніше.
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21.10.2022 13:59 Ответить
ну просто против мопедиков, то даже в ролике Шеца - В Сеуле на высотках десятилетиями стоят "Вулканы".
а у нас, думаю, мона бы и зу-23 поставить давно уже на подходах.
ну и там оно рычит шо "Тула", то и посты наблюдения, а не кукурузу продавать в Иран.
да и кстати, ирану можно бы было где-то и в Сирии подналожить жизненноутверждающих плюх. ну как-то Израиль бы такое сделал, а не тупо сопливо утереться что возможно рассторгнем дупломатическое отношение.
Ермаку как соловью - занесут и он ... сховается в бункере.
а разве не так?
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21.10.2022 14:00 Ответить
теж саме казав і шановний азербайджанський військовий експерт -
за два тижні можна та треба підняти команди кулеметників із ДШК та ЗУ 23-2
мопеди це величезний прокол нашого командування ППО !!!!
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21.10.2022 15:19 Ответить
так от, там як, по стріму казав той Єрмолаєв про нього.... Асламзаде чи хто там - про цього мужика, певно що так.
Але блін - у нас Залужний вже був і Херсон орки зайняли тупо спавши, орк якийсь заснув в криму і встав покурити в Херсоні.
так само Залужний був шо вже гворили шо Іран дасть рашці - і пздєц, де тоді зу-23 на висотках?
в Кореї там Вулкани на висотках, з відео того ж Швеця.
ну не розумію - їм кажуть шо буде те і це, а вони шо?
ну ладно Зеля, але Главком то міг?
ти на його мічці як би зробив?
Я напр. - розставляв би вертольотами ті ж зу-23 на висотках("піар" а чо? нє ну реально?)
ну і хз нафіг нам тисячі пзрк дали плюс до того шо було.
коротше я не ліплю "кумира" точно, але тупо блін шоб коли тобі кажуть вже бл. другий раз з Заходу щось, то мона би і послухати, як думаєш?
якшо шо то на ті вибори не ходив - тупо було - 1 кричить про віру в літаючих мужиків, а другий називаэ мене салоъдом-геєм(ролик Зелі про українців)
але ясно шо "Гетьман" би такого не допустив, може.
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21.10.2022 15:37 Ответить
Залужный то был, а над ним был найвелычнишый говнокомандующий вселенной, который кукарекал со всех утюгов, что штаты нагнетают о войне с кацапами, поэтому западный бизнес уходит из страны, и вааще, у него запланированы на май шашлыки.
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21.10.2022 18:09 Ответить
Така була методичка від ху#ла, а зараз наказ патріота включити.
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21.10.2022 18:57 Ответить
За правилами ведення війні військовий об'єкт є законною ціллю. НАВІТЬ!!! якщо розташован на даху 24-поверхового житлового будинку. Ось і думайте.
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21.10.2022 18:42 Ответить
ну тоді ок, Бельгія нападає на Голандію і 5тонними бомбами херачить по зенітках - військовий обєкт. там 2 квартали рушацца - пофіг.
нормально чо. а давай рашка сразу бомбу ядерну застосує? там ж зенітка була? а чо, не було? ну була ж, баба Прася виділа. і злетіла з чвертю Києва до Аллаха. а чо? а де питання - як саме діяти проти об.єкту? там зенітка може була? тьху
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21.10.2022 18:56 Ответить
Українські військові на німецькій системі ППО збивають рашняві ракети. В цікаві часи жувемо. 🙃
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21.10.2022 14:11 Ответить
та наспівують за пультами Ukrainische Soldaten auch Oficieren....
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21.10.2022 15:22 Ответить
Там має стояти магнітола з німецькими маршами з заводу.
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21.10.2022 15:29 Ответить
И спиваты : Зеля, ЗЕля юбер аллес...
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21.10.2022 18:11 Ответить
Краще солдатську пісню Erika, в якій і слова нема про війну. Про квітки вересу є (верес - еріка німецькою), бджілок, дівчину, яку звати Еріка. Мені подобається.
https://www.youtube.com/watch?v=UH0JsAJCSYs
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21.10.2022 15:40 Ответить
ну да ні слова, при прослуховуванні, 5 разір перезарядив гвинтівку та 3 рази вдягнув форму і всього два рази плюнув на портрет наполеона, швайне узурпаціерен, цу ******.
(шукає штик) Фрідріхцен крулєн крігєн департурен? Наполіоніш дур- дур, а може мир?
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21.10.2022 19:04 Ответить
soldaten und der oficieren
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21.10.2022 23:29 Ответить
Ukrainische Soldaten und Herrenoffiziere (panovie oficery)
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21.10.2022 23:31 Ответить
Якщо справді така гарна, треба замовити штук 100, і не на дороги гроші виділяти, а на Іріси. І забийте чергу, бо після реклами в Україні, бажаючихна них буде не мало.
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21.10.2022 14:12 Ответить
ох блин, чтобы мы делали без ваших советов Света ) Расскажите лучше, как борщ варить правильно ) А по Ирис-ам, их заказали десять штук минимум, потому, что фактически это не "штука", а система-комплекс по сути дивизион ПВО (там много установок). Но всё упирается в возможность их производить и скорость производства.
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21.10.2022 14:48 Ответить
Жінку свою питай про борщ, хай тобі розкаже.
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21.10.2022 14:52 Ответить
Ти самостійно навіть державну не здатен опанувати, тому до борщу ще не доріс - поки їж млинці з лопати.
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21.10.2022 22:00 Ответить
Вражає.

розмах побажань ДУЖЕ ДАЛЕКИХ від теми..

100 ? а чому не відразу тищу !?

дивіться вище

:



одна ракета Іріски € 400 тыс. !!!!!
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21.10.2022 15:27 Ответить
100 штук забагато. Економіка не потягне. Та й з часом встане питання їх модернізації, знов гроші. Зараз будують багатошарову систему захисту, по типу піраміди. Іріси десь на верху.
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22.10.2022 09:00 Ответить
50? Если бы.
Цена одной ракеты

Трехметровую ракету оценивают в 400 тысяч евро.
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21.10.2022 14:15 Ответить
А во сколько оцениваете жизнь человеческую?
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21.10.2022 14:24 Ответить
там даже не столько в жизни дело, а в том какой ушерб удалось предотвратить
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21.10.2022 14:45 Ответить
Я похож на абонента оценщика жизней?
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21.10.2022 15:29 Ответить
Ні. Життя ніякими грошима не оцінить, та не замінить. Тож якщо ракета ППО зіб'є хоча б одну ціль, то вже врятовані життя та майно.
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21.10.2022 15:35 Ответить
Это всё очень романтичные заявления, но всё в этом мире стоит денег, ракеты тоже. А деньги либо есть, либо их нет.
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21.10.2022 15:40 Ответить
Ленд-ліз для того і є, щоб брати те що треба.
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21.10.2022 15:44 Ответить
И какое отношение Германия имеет к американскому лендлизу?
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21.10.2022 16:41 Ответить
Ленд лиз это то что дают! Что за детский сад? Ну закажи тогда авионосец, першинги, Б52
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21.10.2022 23:43 Ответить
життя людське безцінне ,але.

Є РЕАЛІЇ.

1) можливості закупки по кількості виробленого.

2)обмежені можливості самих комплексів по дальності та ефективності (ніколи 100 відсотків не захистишся)

3) питання ВИБОРУ між різними с ТАК ПОТРІБНИМИ армії видами зброї..

4.НІХТО не зобов"язаний захищати нашу НЕЗАЛЕЖНІСТЬ -тому ніколи все можливе надане не буде..навіть за гроші -завжди залишають максимум собі..
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21.10.2022 15:34 Ответить
Розміщення ППО вивчали на перших курсах любої військової кафедри. Різні системи для своїх цілей. Якби ж то нашу армію не розпродували та не розкрадали десятиріччями. Гриценко дуже яскравий приклад.
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21.10.2022 15:48 Ответить
Eto ocen xorosaja reklama dlia nemcev i etoj kompaniji Iris T.Realno ja takogo i ozydal, u nemcev vsio sto oni delajut na samom vysokom urovne
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21.10.2022 14:17 Ответить
Йенс Столтенберг месяц назад обещал тысячу дизель генераторов...
Видимо знал что РабZeя будет бомбить энергетику Украины..а поставлено около 100 дизелей за месяц... немного купил Порошенко...но надо минимум 2 000 дизелей...на зиму...кровь из носа...
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21.10.2022 14:24 Ответить
Дизель-генератори хорошо, але вони в основному для фронту. Для населення вони питання не вирішуть. Інша справа, що Японія обіцяла трансформатори. Це як раз для відновлення нашої енергетики, зокрема розподільчих вузлів.
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22.10.2022 09:03 Ответить
"...Дадут одно поршневое кольцо, и соберутся 500, или 600 под надписью: "поршневое кольцо"!
- Жванецкий М.М., "Паровоз для машиниста".

- Дали только один ЗРК, а разговоров - на 500, или 600.
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21.10.2022 14:40 Ответить
дали не один ЗРК товарищ зрадо..**, а систему-комплекс, фактически равную одному дивизиону ПВО. В который входит 6-8 установок, несколько радаров, командные машины и т.д.
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21.10.2022 14:46 Ответить
В новости речь идёт именно о первом и единственном пока в Украине ЗРК, и об этом ясно, как день сказано в самом первом (1-м) абзаце. И включает он (комплекс), одну пусковую установку, один радар, и одну систему управления и контроля, потому это иначе называется системой ПВО.
https://www.dw.com/ru/cto-mozet-nemeckaa-sistema-protivovozdusnoj-oborony-irist-slm/a-63428694 Что может немецкая система ПВО IRIS-T SLM - DW - 13.10.2022
И ничего больше. Кроме зрады, конечно.
А троллячие типа оскорбления, чтобы не захотел больше комментировать, мне по хенде-хоху!
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21.10.2022 15:43 Ответить
еще раз повторяю, в комплекс Ирис входит несколько ОДИНАКОВЫХ пусковых установок (именно поэтому показана на картинке одна, что они одинаковые).
https://itc.ua/news/iris-t-slm-pervyj-nemetskij-zrk-uzhe-v-ukraine-kak-on-pomozhet-postroit-mnogoslojnuyu-sistemu-pvo-dlya-zashhity-ukrainskogo-neba/ https://itc.ua/news/iris-t-slm-pervyj-nemetskij-zrk-uzhe-v-ukraine-kak-on-pomozhet-postroit-mnogoslojnuyu-sistemu-pvo-dlya-zashhity-ukrainskogo-neba/

Основные технические характеристики ЗРК IRIS-T SLMНаибольшая дальность - 40 км, а боевая высота - до 20 км (ракеты можно уничтожать до 60 км от прикрываемого объекта).Количество ракет в пусковой установке 8 единиц (стандартная батарея IRIS-T состоит из трех пусковых установок).
На данный момент передали всего одну батарею (3+1+1), еще одну передадут в ближайшее время и будет тот самый дивизион о котором я говорил (6+2+2).
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21.10.2022 18:31 Ответить
німці, які спочатку були ніякі в плані поставок, зуміли зробити і поставити ППО
А бідон, улюбленець українців, досі нічого в плані ППО, від слова зовсім. Тільки обіцянки.
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21.10.2022 14:49 Ответить
Серега , вы действительно правы , в Израиле давно уже ничего не производят , все производства перенесли в Африку ,в пустыню Калахари и Намиб . Боимся обстрелов
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21.10.2022 15:16 Ответить
З такими воїнами як українці , це буде така реклама для німців , що забезпечить їх військові потужності на десятки років наперед. Желающіх купувати цю зброю буде стільки , що черга буде стояти.
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21.10.2022 15:28 Ответить
на що натяк ?

відмовитись,і самим почати розробляти ?

і виробляти ЗАРАЗ в Запоріжжі наприклад ?
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21.10.2022 16:02 Ответить
Це у тебе натяк. А я про чергу на данну зброю. Та її рекламу на полі бою нашими вояками.
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21.10.2022 17:26 Ответить
То есть идет война, гибнут дети, а у тебя реклама. Немцы в ней не нуждаются наивный.
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21.10.2022 23:38 Ответить
Я уявляю яку професійну насолоду отримують українські оператори IRIS-T, після роботи з 40-річним с300, чи не дай Бог після "оси".
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21.10.2022 15:31 Ответить
Отак , пОтом і кров'ю перейдем на західні технології . Спочатку зброя , а далі і устаткування замість розбомбленого
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21.10.2022 16:23 Ответить
ігнат додав, ігнат зазначив... гнусавий доповів, показав про бесіду з прєзіком ботсвани... ё*нутая страна... вы студентов не выпускаете учиться за границу... БАРАНЫ вы вонючие... потому то немцы и делают АЙРИС-Т, а в "вяликай кацмичяцкай дяржаве" Украине не могут ничего... руки из жёпы... потому и мозгов нету... зато 2 млрд гривен на СУСПІЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ... а там говорят - Днепр - оплот демократии... в годы войны было расстреляно от 17 до 21 тысячи евреев... а что, другого населения не было... хочется пожелать гнусавому доли чаушеску, хусейна и каддафи... если вы, правящие бараны, не поняли, что управление страной - это не играние членом на пианине, то я скажу - 2 дня вы обосрались после нападения, потому очнулись обосранные и сейчас творите то, что никогда - НИКОГДА - не будет прощено УКРАИНОЙ...
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21.10.2022 17:32 Ответить
Ці, а де українська "Кольчуга" якої так боялися американці в Іраку
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21.10.2022 19:54 Ответить
Непохоже чтобы джавелин боялся твоей кракозябры.
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21.10.2022 23:35 Ответить
Ириски...для Алинкиной киски.
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21.10.2022 21:47 Ответить
Такое ПВО должно прикрывать либо энергетическую станцию на мой взгляд либо Хаймарсы. В другом месте это скорее стрельба по воробьям за 400 тыс. Ракеты ведь можно посчитать на пальцах. Это вам не поток без лимита "давайищё".
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21.10.2022 23:32 Ответить
Як же ж німцям не вистачало такої зброї у 1941.
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22.10.2022 01:22 Ответить
 
 