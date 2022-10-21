IRIS-T во время боевого крещения показала себя чрезвычайно, - Воздушные силы

Первый из немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T, который получила Украина, хорошо себя показал во время последних обстрелов со стороны российской армии.

Об этом заявил на брифинге представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Игнат отметил, что IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – это мощный немецкий ракетный комплекс. Украина получила его модернизированный вариант.

"Единственный минус, что их мало. Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить количество производства, чтобы Украина получила как можно больше этих комплексов... Одна из таких систем уже работает в Украине", – сказал Игнат.

Где и как работает эта система, он не стал говорить, потому что IRIS-T – "это цель №1 для врага", так же, как и HIMARS. Но поделился первыми результатами.

"Крайние обстрелы, которые у нас были: IRIS-T показала себя чрезвычайно с хорошей стороны. Эта информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать ее", - сказал Игнат.

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Он отметил, что в ближайшие месяцы Украина должна получить еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят. При их помощи защитники Украины будут уничтожать вражеские ракеты и БПЛА.

Игнат добавил, что есть программы обучения на западных комплексах. В условиях боевых действий подготовка идет в сокращенные сроки.

Военнослужащие зенитных ракетных войск учатся сейчас и на системах NASAMS, которые должны поступить в Украину, уточнил представитель ВС ВСУ.

Напомним, 12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

14 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Вооруженные силы Украины уже используют комплекс IRIS-T на юге страны.