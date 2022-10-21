IRIS-T во время боевого крещения показала себя чрезвычайно, - Воздушные силы
Первый из немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T, который получила Украина, хорошо себя показал во время последних обстрелов со стороны российской армии.
Об этом заявил на брифинге представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Игнат отметил, что IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – это мощный немецкий ракетный комплекс. Украина получила его модернизированный вариант.
"Единственный минус, что их мало. Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить количество производства, чтобы Украина получила как можно больше этих комплексов... Одна из таких систем уже работает в Украине", – сказал Игнат.
Где и как работает эта система, он не стал говорить, потому что IRIS-T – "это цель №1 для врага", так же, как и HIMARS. Но поделился первыми результатами.
"Крайние обстрелы, которые у нас были: IRIS-T показала себя чрезвычайно с хорошей стороны. Эта информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать ее", - сказал Игнат.
Он отметил, что в ближайшие месяцы Украина должна получить еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят. При их помощи защитники Украины будут уничтожать вражеские ракеты и БПЛА.
Игнат добавил, что есть программы обучения на западных комплексах. В условиях боевых действий подготовка идет в сокращенные сроки.
Военнослужащие зенитных ракетных войск учатся сейчас и на системах NASAMS, которые должны поступить в Украину, уточнил представитель ВС ВСУ.
Напомним, 12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.
14 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Вооруженные силы Украины уже используют комплекс IRIS-T на юге страны.
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одна ракета Іріски €400 тыс. !!!!!
а ними стріляють по мопедам вартістю 10-20 тис. доларів ?
для БПЛА є ДШК, ЗУ 23-2, ПЗРК, нарешті, хоча й до Стінгера ракета коштує 120 тисю доларів, що надто жирно
- БпЛА= виключно мАпед
- IRIS вже використовують(чи будуть) для збиття БпЛА
Читач- це абсолютно не для тебе...
Поэтому предлагаю каждой стороне заниматься тем, что лучше всего у нее получается.
Запад производит и дает оружие и бк. Украина стоит на страже и охраняет цивилизацию от одичалых. Нормальный симбиоз.
Вполне очевидно, что наш ВПК выпускает неработоспособную технику. Те же Нептун и Богдана. Соответственно без поддержки государства (участия в дерибане) весь ВПК умрет. Так, что либо дерибан, либо бум отменяется.
улыбнул !!!
Нептун - флагман ЧФ РФ тяжелый ракетный крейсер Мацква
Богдана - остров Змииный (Главком Залужний був у захваті !)
Вільха - оборона Київа
Стугна - наші хлопці досі читають команди арабською вязью та кричать Аллах воістину акбар, коли палять кацапські танки
продовжувати ?
про перспективні наробки наших електронщиків та ракетчиків відомо багато
але деньгі
Нептун - косое отродие криворуких разрабов. Никуда попасть не может. В Москву попало скорее всего случайно)
Богдана - сырая и при этом морально устаревшая гаубица. По настоящему аналоговнетная вундервафля. Имеет кучу "детских" болезней, при этом косая, как и Нептун никуда попасть не может. И при этом уже морально устарела. Чтобы это понять можно сравнить характеристики Сюзанны-2 и Богданы.
Стугна - морально устаревшая (фактически неконкурентоспособная) установка. На милитарном очень понятно про это рассказано. Для сравнения. Израильский Спайк - установка 4 поколения, Джавелин - 3 поколение, Стугна - 2 поколение.
ЗЫ. Я на военке 10 лет отработал, я отлично понимаю что это сборище идиотов ничего создать не может.
Нептун - косое отродие криворуких разрабов. Никуда попасть не может. В Москву попало скорее всего случайно)
Пі...дьож.Що Нептун нікуди не попадає ..
І чомусь такого вислову у Чмута не знайшов...
Просто охренеть - аналитег
А випробування у реальному бою -- це для такої техніки найголовніше.
а у нас, думаю, мона бы и зу-23 поставить давно уже на подходах.
ну и там оно рычит шо "Тула", то и посты наблюдения, а не кукурузу продавать в Иран.
да и кстати, ирану можно бы было где-то и в Сирии подналожить жизненноутверждающих плюх. ну как-то Израиль бы такое сделал, а не тупо сопливо утереться что возможно рассторгнем дупломатическое отношение.
Ермаку как соловью - занесут и он ... сховается в бункере.
а разве не так?
за два тижні можна та треба підняти команди кулеметників із ДШК та ЗУ 23-2
мопеди це величезний прокол нашого командування ППО !!!!
Але блін - у нас Залужний вже був і Херсон орки зайняли тупо спавши, орк якийсь заснув в криму і встав покурити в Херсоні.
так само Залужний був шо вже гворили шо Іран дасть рашці - і пздєц, де тоді зу-23 на висотках?
в Кореї там Вулкани на висотках, з відео того ж Швеця.
ну не розумію - їм кажуть шо буде те і це, а вони шо?
ну ладно Зеля, але Главком то міг?
ти на його мічці як би зробив?
Я напр. - розставляв би вертольотами ті ж зу-23 на висотках("піар" а чо? нє ну реально?)
ну і хз нафіг нам тисячі пзрк дали плюс до того шо було.
коротше я не ліплю "кумира" точно, але тупо блін шоб коли тобі кажуть вже бл. другий раз з Заходу щось, то мона би і послухати, як думаєш?
якшо шо то на ті вибори не ходив - тупо було - 1 кричить про віру в літаючих мужиків, а другий називаэ мене салоъдом-геєм(ролик Зелі про українців)
але ясно шо "Гетьман" би такого не допустив, може.
нормально чо. а давай рашка сразу бомбу ядерну застосує? там ж зенітка була? а чо, не було? ну була ж, баба Прася виділа. і злетіла з чвертю Києва до Аллаха. а чо? а де питання - як саме діяти проти об.єкту? там зенітка може була? тьху
https://www.youtube.com/watch?v=UH0JsAJCSYs
(шукає штик) Фрідріхцен крулєн крігєн департурен? Наполіоніш дур- дур, а може мир?
розмах побажань ДУЖЕ ДАЛЕКИХ від теми..
100 ? а чому не відразу тищу !?
дивіться вище
:
одна ракета Іріски € 400 тыс. !!!!!
Цена одной ракеты
Трехметровую ракету оценивают в 400 тысяч евро.
абонентаоценщика жизней?
Є РЕАЛІЇ.
1) можливості закупки по кількості виробленого.
2)обмежені можливості самих комплексів по дальності та ефективності (ніколи 100 відсотків не захистишся)
3) питання ВИБОРУ між різними с ТАК ПОТРІБНИМИ армії видами зброї..
4.НІХТО не зобов"язаний захищати нашу НЕЗАЛЕЖНІСТЬ -тому ніколи все можливе надане не буде..навіть за гроші -завжди залишають максимум собі..
Видимо знал что РабZeя будет бомбить энергетику Украины..а поставлено около 100 дизелей за месяц... немного купил Порошенко...но надо минимум 2 000 дизелей...на зиму...кровь из носа...
- Жванецкий М.М., "Паровоз для машиниста".
- Дали только один ЗРК, а разговоров - на 500, или 600.
https://www.dw.com/ru/cto-mozet-nemeckaa-sistema-protivovozdusnoj-oborony-irist-slm/a-63428694 Что может немецкая система ПВО IRIS-T SLM - DW - 13.10.2022
И ничего больше. Кроме зрады, конечно.
А троллячие типа оскорбления, чтобы не захотел больше комментировать, мне по хенде-хоху!
https://itc.ua/news/iris-t-slm-pervyj-nemetskij-zrk-uzhe-v-ukraine-kak-on-pomozhet-postroit-mnogoslojnuyu-sistemu-pvo-dlya-zashhity-ukrainskogo-neba/ https://itc.ua/news/iris-t-slm-pervyj-nemetskij-zrk-uzhe-v-ukraine-kak-on-pomozhet-postroit-mnogoslojnuyu-sistemu-pvo-dlya-zashhity-ukrainskogo-neba/
Основные технические характеристики ЗРК IRIS-T SLMНаибольшая дальность - 40 км, а боевая высота - до 20 км (ракеты можно уничтожать до 60 км от прикрываемого объекта).Количество ракет в пусковой установке 8 единиц (стандартная батарея IRIS-T состоит из трех пусковых установок).
На данный момент передали всего одну батарею (3+1+1), еще одну передадут в ближайшее время и будет тот самый дивизион о котором я говорил (6+2+2).
А бідон, улюбленець українців, досі нічого в плані ППО, від слова зовсім. Тільки обіцянки.
відмовитись,і самим почати розробляти ?
і виробляти ЗАРАЗ в Запоріжжі наприклад ?