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В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони - комплекс ППО IRIS-T вже в прибув. NASAMS наближаються, - Резніков

iris-t

В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони - німецький комплекс IRIS-T вже в країні.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що наближаються американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS.

"Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою", - підкреслив Резніков, додавши, що існує моральний імператив захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть прискорити постачання Україні систем ППО NASAMS, - Білий дім

Резніков також подякував своїй німецькій колезі, федеральному міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за її партнерство та рішучу відданість підтримці України.

Автор: 

Німеччина (7318) ППО (3142) Резніков (1445) Ламбрехт (57)


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Топ коментарі
+39
Резніков ти вже розібрався хто зарубив нашу ракетну програму? Ти вже знаеш кому нехватало 40 мільйонів гривень щоб була вітчизняна ППО? Що ти зробив особисто на посаді міністра щоб відновити ракетну програму?
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12.10.2022 03:07
+32
Ее её собственная страна должна судить за полную поддержку пуйла во всём , за то что подсадила Германию на нефтяную и газовую иглу плешивого бабуина , з то что закрыла АЭС в Германии , за то что поодерживала пуйла во всём . старая карга. Надеюсь до этого скоро дойдут у немцев руки.
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12.10.2022 05:12
+28
сподіваюся її встановлять десь на півдні, щоб перекрити кацапам рух ракет з Чорного моря!!
а не для захисту дачі з зєлєбобом
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12.10.2022 06:07
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На днях зашла колонна из нескольких десятков авто этого комплекса. Первая батарея есть!
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12.10.2022 02:05 Відповісти
сподіваюся її встановлять десь на півдні, щоб перекрити кацапам рух ракет з Чорного моря!!
а не для захисту дачі з зєлєбобом
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12.10.2022 06:07 Відповісти
Я думаю что установят в Киеве , вчера об этом говорили.
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12.10.2022 08:47 Відповісти
****, сталіца, вам головне свою сраку прикрити, а Запоріжжя з Миколаївом обійдуться...
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12.10.2022 08:56 Відповісти
Кому вам? Я кстати из Запорожья сама. Сердце болит замой родимый город . У меня там сын воюет .
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12.10.2022 09:02 Відповісти
Вибачте. Я ж і кажу, що Запоріжжя треба прикрити в першу чергу, а не Київ. У них ППО і так вистачає.
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12.10.2022 09:05 Відповісти
Нет уж. Сначала Киев, а потом уже остальные города
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12.10.2022 09:42 Відповісти
А что Киев бомбят ежедневно? Почитай об армагеддоне в Запорожье!
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12.10.2022 13:08 Відповісти
почему сначала Киев?
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12.10.2022 15:50 Відповісти
Сталица - это ЗЄ, к нему и обращайся.

Обычные люди, живущие в столице ничего не решают
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12.10.2022 09:49 Відповісти
Не можна таку систему ставити біля лінії фронту. У ворога тоді буде купа засобів для її знищення. Як би Ви до цього не ставилися, але такі великі, навіть унікальні, як для України, системи, треба ставити як черговий ешелон ПРО, а не на передову.
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12.10.2022 10:50 Відповісти
Она мобильная, как и Хаймарс. Сбил и отъехал
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12.10.2022 13:09 Відповісти
Ні. Це можна вистрілити та поїхати. А щоб збити, треба чекати на ціль. Тобто, перебувати в якомусь визначеному районі.
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12.10.2022 15:57 Відповісти
Не исключено, что Франция может нам предоставить в начале следующего года более дальнобойный ЗРК SAMP-T.
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12.10.2022 02:18 Відповісти
Й навіщо про це казати? Невже неможна тихо робити....
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12.10.2022 02:49 Відповісти
Начали иностранные СМИ. Я думаю это не так уж и важно. Все равно ваньки знают процентов на 90 что мы получаем.
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12.10.2022 03:08 Відповісти
***** получает инфу напрямую из оп-ы. так шо процент осведомлённости ещё выше, процентов 96. процента 4 о своих действиях военным удаётся скрывать. и где это удаётся , там и успехи на поле боя.
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12.10.2022 12:59 Відповісти
Кожен чиновник хоче показати свою причетність,типу це я зробив,от і хвастаються.
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12.10.2022 04:50 Відповісти
Якби він це не сказав , на Цензорі продовжилося б ниття , в дусі - ну шо , де та хвальона американська-німецька ППО , - а шо і досі немає , - а шо млять не змогли домовитись ,, отакі в нас нікчемні союзники , не дали , кинулі , , зрада і всьо такоє і тому подобноє !!
Тут Резнікову як не скажи , скажи що ППО надходить - зрада , і мовчиш - теж зрада ,, хоч так - хоч так , однаково буде винуватий . .

До речі , детальна інфа про будь які постачання зброї в Україну , для кацапні абсолютно не секрет ,, вони про них знають ще навіть на стадії обговорення і укладання таких угод ,, так як грошей на свою агентуру серед військових і політичних чинуш ЄС і США які володіють подібною інфою , ніколи не жаліли і не жаліють . !! Мало того , по повній використовують тих чинуш , для затягування або й взагалі - для перешкоджання постачанню зброї в Україну .
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12.10.2022 06:27 Відповісти
Очень хорошо, что сказал! Люди немного успокоятся
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12.10.2022 13:11 Відповісти
Резніков ти вже розібрався хто зарубив нашу ракетну програму? Ти вже знаеш кому нехватало 40 мільйонів гривень щоб була вітчизняна ППО? Що ти зробив особисто на посаді міністра щоб відновити ракетну програму?
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12.10.2022 03:07 Відповісти
В этом деле главное не выйти на самих себя
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12.10.2022 04:59 Відповісти
Ты озвучил только 3 вопроса ... из ооочень длинного списка вопросов, каждый из которых - это конкретное и четкое невыполнение своих функциональных обязанностей как минимум. А, как максимум - предательство государственных интересов Украины.
Но по украинским законам - Резникову предъявить нечего. Т.к. четкие, конкретные и недвусмысленные формулировки в законах - это конц всем договорнякам, решаловам и коррупции. Законы принимают депутаты. А пчелы против меда не бывают.
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12.10.2022 09:41 Відповісти
так він і військо без зимового одягу залишив. ======Дана Ярова: З таким підходом Міноборони наші солдати отримають зимову форму десь до кінця року, в кращому випадку. Що вже казати про ракети.
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12.10.2022 09:46 Відповісти
А ты налоги заплатил?
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12.10.2022 10:24 Відповісти
Чи є сенс у хизуванні чужим ППО після масованого ракетного удару? Загиблим це не допоможе!!! Тепер полізуть "чмобіки", і після сотень смертей влада хизуватиметься танками з Європи? Скільки потрібно покласти життів, щоб навчитися думати на перед?
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12.10.2022 03:28 Відповісти
Наследник по специальности адвокатишко Резников такого же адвокатишко Керенского. Эти системы не в состоянии прикрыть небо Украины. Они даже не в состоянии прикрыть твою дупу, когда будешь убегать из Украины. Службу в советской армии ты проходил по ВУСу ротного писаря в кадрированной части? Зачем ты, дурак, ничего не понимая в военном деле, влез в министры обороны во время войны?
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12.10.2022 03:30 Відповісти
Меркель чуть не повесилась.
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12.10.2022 04:41 Відповісти
Светлана Петровна утонула, несмотря на то, что была тупа как пробка, доска в постели и гов...ом по жизни.
Я к тому, что бабу Меркель нужно утопить в бочке с нефтью.
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12.10.2022 05:02 Відповісти
Ее её собственная страна должна судить за полную поддержку пуйла во всём , за то что подсадила Германию на нефтяную и газовую иглу плешивого бабуина , з то что закрыла АЭС в Германии , за то что поодерживала пуйла во всём . старая карга. Надеюсь до этого скоро дойдут у немцев руки.
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12.10.2022 05:12 Відповісти
Добавлю до прихода Меркель в Германии било 26 бригад, сейчас 6-8 разние источники, она еще уничтожила немецкую армию!!!! Плюс на базах хранения техники с каждим годом уменьшался бюджет из- за єтого больше половини танков когда попробивали завести не завелись еще уничтожила резерви армии!!!
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12.10.2022 06:44 Відповісти
Пока они прийдут в нужном количестве пуйло города Украины превратит в руины в асфальте.
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12.10.2022 05:09 Відповісти
Предложите Байдену скорее дать Украине больше NASANS , это поможет.
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12.10.2022 05:13 Відповісти
Тупе створіння знову вилізло попіаритись... ку...ва, коли ж вони навчаться робити свою справу тихо, спокійно, фахово? Напевно ніколи
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12.10.2022 05:59 Відповісти
з цього виходе що керченській міст кацапи влупили самі, чому, мої думки, я думав в нас вже є іриси та насамси, але в нас дуже ******* пиз.ть а до них ще далеко, то єсть, бити по мосту без захисту імпортного це дурь, буде отвєтка, ракетна, виходе вони влупили тому що коли ці цяцьки приїдуть не буде того результату, для чого -- щоб знищити енергетику, що їм частково вдалося, а міст це повід, що ми відповідаємо, та під шумок зачистити зріюче невдовольство в башнях, вони вбили двох зайців
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12.10.2022 06:33 Відповісти
Кацапское фсб,-сами взорвали мост,он все равно уже требовал ремонта,а наше импотентное сбу,тут же вписалось,-это мы,такие молодцы,хотя сразу было понятно,что это почерк фсб...
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12.10.2022 13:01 Відповісти
Пісец, що це клоун резніков несе за дічь! Така установка закриває радіус тільки на 40 км. Яка нахєр ера?!!
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12.10.2022 06:53 Відповісти
будет еще , одна прикрывает полностью большой город
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12.10.2022 09:12 Відповісти
Вы немного путаете информацию, Ирис Т, это комплекс, который состоит из радиолокационной станции, и соответственно чамих зрк (машинок с ракетами), таких машинок в одном комлексе 10ки, и дальность полёта ракет от них до 40 км. Но сам станция покрывает очень большую площадь, а стреляет ближайшая машинка, так чтобы ракета с неё поразила мишень, с учётом средней дальности 30 км)
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12.10.2022 12:31 Відповісти
короче. сколько км он защитит?
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12.10.2022 15:54 Відповісти
три пускових у комплексі(тобто 24 ракети), нафіг ту ******* розводити,про покриття невєбіческих площ,є обмеження по по кількості одночасно супроводжуючим і обстріююмим цілям.Тому не треба казок про чергову вундервафлю,так це хороший ЗРК малої-середньої дальності,але не більше,а саме смішніше що по характеристикам не перевершує С125 модернізовану,тіж самі 25 км висота перехоплення і 40 дальність.В чому реальні мінуси с125,то це мобільність і габарити,але ціна люто їх перекриває.Тому так Ірісів потрібно буде багато,а якщо згадати що вони не сумісні з нашими РЛС,то про "одна покриє **** кільометрів" навіть слухати нема що
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12.10.2022 15:57 Відповісти
Нам не дадуть програти, щоб там не казали песимісти. Буде важко, але кінець один і це кінець рашки.
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12.10.2022 06:58 Відповісти
Захід не диктатура - захотів дав не дав. Спочатку треба заручитись підтримкою усіх інституцій як державних так і суспільства. Передача техніки у них це не на буксирі шарпнути старий ЗІЛ і краном поставити на ж.д. платформу. До нас на завод приходили бу станки німецькі - від нового відрізнявся тим що фарба потерта і настройки з відхиленнями, але в межах норми. Запускати приїжджали старі експлуатанти- німці, чехи. Таке саме із зброєю
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12.10.2022 08:03 Відповісти
Адвокату Савчуку - поясни ще будь ласка нам невігласам про постаки по ленд-лізу. Коли він був підписаний Байденом, коли Президент США відзвітувався перед Сенатом про механізм передачі озболєнь для ЗСУ, коли він мав розпочатись, коли і що по цьому ленд-лізу вже поставлено в Україну. Дуже цікаво що ти шановний скажеш з цього приводу.
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12.10.2022 10:02 Відповісти
Мало, це капля в морі! Таких установок на початок треба хоча б сто штук!
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12.10.2022 07:16 Відповісти
ну ты загнул и десяти хватит
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12.10.2022 09:13 Відповісти
для общего развития,эта игрушка стоит сто сорок миллионов(не подумай что гривен)первая которая реально изготовлена КАРЛ! и поставлена заметь!не в бундесвер или какую другую страну(заказана и оплачена была одной из стран) а отдана Украине! но такие как ты/вы и на секунду не задумаетесь над этим,равно как и над тем что где ваши приобретения или разработки за тридцать лет(независимости)тебе проще распинаться и требовать сотнями!!а не задаться вопросом кого ты избирал(по приколу)и почему прикол не такой приколисто-забористый как ты расчитывал.
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12.10.2022 13:53 Відповісти
Вы абсолютно правы.
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12.10.2022 14:07 Відповісти
Дякую пану Шольцу, пані Анналене Бербок та Крістін Ламбрехт
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12.10.2022 09:02 Відповісти
Утром 12 октября украинская ПВО сбила 9 дронов-камикадзе "Shahed-136 над Николаевщиной.
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12.10.2022 09:04 Відповісти
еще не позавтрикав
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12.10.2022 09:05 Відповісти
наверное головки наведения переделали на звук мопеда ,вы там осторожно с мопедами
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12.10.2022 09:09 Відповісти
Ага. "Здивувався персонал комплексу ППО, побачивши траекторію своєї ракети. Здивувалися мешканці цілого кварталу міста. Але сильніше за всіх ***** хлопець Микита, який знехтував повітряною тривогою і виїхав погасати на мопеді..."
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12.10.2022 13:29 Відповісти
Там не нужно переделывать головки на звук. Вы когда нибудь пробовали на ощупь, цилиндр мотоцикла который пробежал хотя бы 2 км? Вы на нем руку не удержите, он горячий. А стингер именно на тепло и идет.
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12.10.2022 14:09 Відповісти
Новая эра ПВО начнется тогда, когда получите (или купите) полк Ф-16 (модификация 15 и дальше (а лучше с 50), а еще лучше - 52+) и мощности для его обслуживания. Вот тогда все проблемы ПРО/ПВО будут решены сразу и категорично.
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12.10.2022 09:49 Відповісти
Это только ты умный, а Я так - погулять вышел.
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12.10.2022 09:55 Відповісти
А где ты собираешся их базировать обслуживать и т.д.
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12.10.2022 13:07 Відповісти
А я, поэтому, и написал "и мощности для его обслуживания"
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12.10.2022 13:57 Відповісти
У контексті "чудових новин" про постачання зброї ЗСУкраїни від США перерахуйте будь ласка скільки і якої техніки поставлено окрім тієї яка перерахована далі. Як повідомляють незежні аналітичні джерела, (не російські пропагандистські, а у США, налаштовані на підтримку України), на сьогодні, 12 жовтня 2022 року США надали Україні 210 одиниць артилерії, 24 одиниці високоточної РСЗВ "Хаймерс", 20 гелікоптерів радянського віробництва, 810 одиниць різної бронетехніки (як то бронеавтомобілі "Хаммери", тягачі, тощо). Не поставлено ЖОДНОЇ одиниці ВАЖКОГО ОЗБРОЄННЯ як то танків, САУ. Жодного БМП, жодного бойового літака, жодної системи ЗРК. "Ленд-ліз" НЕ ПРАЦЮЄ - тому що до сьогодні не розроблений і не погоджений механізм і порядок передачі озброєння. Лише обіцянки, відмовки, затягування, осуд і занепокоєння. ЧУДОВІ НОВИНИ !!!
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12.10.2022 09:55 Відповісти
Инфа от явного республиканца Сергея Любарского?

Там другой республиканец по фамилии Трамп уже наговорил достаточно, чтобы понять, к какому миру он будет нас склонять в случае победы на выборах, а склонит очень просто - перестанет поставлять что-либо вообще, тогда и посчитаете, сколько кто поставлял при Байдене, и сравните с нулём, поставленным при кремлёвской ***** Трампе.

Благодарить надо союзников за помощь, а не в колодец плевать. Без этой помощи наступление орков бы не закончилось Северодонецком-Лисичанском.
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12.10.2022 10:18 Відповісти
Пане рєзніков, ти на кого, блть, працюєш? Ти інформуєш мене, простого слюсаря, чи розвідку пуйла?!!!
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12.10.2022 09:59 Відповісти
обоих ,шоб боялись
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12.10.2022 10:10 Відповісти
NASAMS наближаються? смішно, клоуни вони будуть у листопаді 2023 рокую! а що ж ізраїль, батьківщина бениного цирку не допомагає, що зе-тварь мовчить? чи ті відкупилися від України громадянством для сім'ї препіздента?
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12.10.2022 10:10 Відповісти
Бидон уже отправил 2 NASAMS
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12.10.2022 10:11 Відповісти
подивимося
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12.10.2022 10:18 Відповісти
пощупаем
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12.10.2022 10:26 Відповісти
https://www.rbc.ru/politics/11/10/2022/6345b09e9a7947345f1048f4 Белый дом заявил о передаче Киеву двух ЗРК NASAMS - РБК
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12.10.2022 10:28 Відповісти
Зе звоне Пу й каже ...ваван братан,сдавай свой сраный Вермахт и мавзолей...
пу подумав й каже...врагу не сдаецца наш гордый не Варяг,и подлодка КУРСк 😆
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12.10.2022 10:33 Відповісти
Таких комплексів потрібні десятки. Вкрай іронічно виглядають обстріли Дніпра і Запоріжжя, коли в цих містах є Южмаш та Іскра. Простіше перенести виробничі ланки у шахти і закордонні СП і зробити власні ЗРК, ніж дочекатися десятого Iris.
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12.10.2022 10:40 Відповісти
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12.10.2022 10:43 Відповісти
Так, увесь світ допомогає українцям та ЗСУ зброєю, технікою, снарядженням.... А от якою якістью вона доходить до бригад після "перевірок" мо України - це просто жах. Скіки міліонів евро діяче політичне керівництво бере відкатів з заказів б/к за кордоном. Подивився нещодавно ось це відео - слів просто нема - одні пі.пі.пі - https://www.youtube.com/watch?v=1PvLe_WIgMw https://www.youtube.com/watch?v=1PvLe_WIgMw

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12.10.2022 12:16 Відповісти
Продовжується ера звіздєжа. Замість виробництва десятків і сотень власних ЗРК в очі тицяють демонстраційними екземплярами.
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12.10.2022 13:06 Відповісти
А Запоріжжя чи Дніпро - то передова? Вже Харків далеко не передова. А скільки біженців приїхало в ці міста? То нехай орки добивають все і всіх у цих містах? Дивна позиція, ідіотська. Київ на сьогодні найбільш захищене від ракет місто. А якщо срачно, то беріть Зєлю за сраку і в Конча Заспу його, може там щось зміниться ...
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12.10.2022 13:39 Відповісти
Нова ера почнеться коли не буде міністром оборони резніков.
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12.10.2022 13:54 Відповісти
 
 