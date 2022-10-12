В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони - комплекс ППО IRIS-T вже в прибув. NASAMS наближаються, - Резніков

В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони - німецький комплекс IRIS-T вже в країні.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що наближаються американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS.

"Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою", - підкреслив Резніков, додавши, що існує моральний імператив захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей.

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Резніков також подякував своїй німецькій колезі, федеральному міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за її партнерство та рішучу відданість підтримці України.