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В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони - комплекс ППО IRIS-T вже в прибув. NASAMS наближаються, - Резніков
В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони - німецький комплекс IRIS-T вже в країні.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
Він додав, що наближаються американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS.
"Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою", - підкреслив Резніков, додавши, що існує моральний імператив захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей.
Резніков також подякував своїй німецькій колезі, федеральному міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за її партнерство та рішучу відданість підтримці України.
Топ коментарі
+39 Игорь Москаленко #529824
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+32 Olena Lynch
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+28 Борменталь Незабаром
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а не для захисту дачі з зєлєбобом
Обычные люди, живущие в столице ничего не решают
Тут Резнікову як не скажи , скажи що ППО надходить - зрада , і мовчиш - теж зрада ,, хоч так - хоч так , однаково буде винуватий . .
До речі , детальна інфа про будь які постачання зброї в Україну , для кацапні абсолютно не секрет ,, вони про них знають ще навіть на стадії обговорення і укладання таких угод ,, так як грошей на свою агентуру серед військових і політичних чинуш ЄС і США які володіють подібною інфою , ніколи не жаліли і не жаліють . !! Мало того , по повній використовують тих чинуш , для затягування або й взагалі - для перешкоджання постачанню зброї в Україну .
Но по украинским законам - Резникову предъявить нечего. Т.к. четкие, конкретные и недвусмысленные формулировки в законах - это конц всем договорнякам, решаловам и коррупции. Законы принимают депутаты. А пчелы против меда не бывают.
Я к тому, что бабу Меркель нужно утопить в бочке с нефтью.
Там другой республиканец по фамилии Трамп уже наговорил достаточно, чтобы понять, к какому миру он будет нас склонять в случае победы на выборах, а склонит очень просто - перестанет поставлять что-либо вообще, тогда и посчитаете, сколько кто поставлял при Байдене, и сравните с нулём, поставленным при кремлёвской ***** Трампе.
Благодарить надо союзников за помощь, а не в колодец плевать. Без этой помощи наступление орков бы не закончилось Северодонецком-Лисичанском.
пу подумав й каже...врагу не сдаецца наш гордый не Варяг,и подлодка КУРСк 😆