США хочуть прискорити постачання Україні систем ППО NASAMS, - Білий дім
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у вівторок заявив, що Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами Кірбі, США вже почали процес доставки перших двох систем NASAMS, і він завершиться "в найближчому майбутньому". Представник Білого дому відмовився назвати конкретну дату прибуття систем ППО, але сказав, що США "безумовно зацікавлені у швидкому прискоренні" отримання системи.
Нагадаємо, про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони NASAMS Сполучені Штати оголосили ще на початку липня в межах пакету військової допомоги. У вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.
Загалом США зобов’язалися надати Україні вісім систем NASAMS, шість із них – у пакеті допомоги на три мільярди доларів, розрахованого на довгострокову перспективу.
Спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.
NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.
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Швидко передали, порізали та підірвали.
А тепер потрібно обдумати всі 100 разів, перш ніж прискориться
приблизно 132.000.000 чоловік.
З них 81% (106.920.000) проживають у містах і селищах міського типу, причому:
в Москві 12.769.000, в Московській області 7.980.000,
в Санкт-Петербурзі 6.897.000, у Ленінградській області 3.350.000.
(з урахуванням тимчасових реєстрацій та дозволів на роботу для іноземних мігрантів)
Із загальної чисельності населення:
57% складають люди пенсійного і передпенсійного віку - 75.240.000
особовий склад армії разом з контрактниками, строковиками, вільнонайманими, персоналом
допоміжних підприємств, наукових інститутів, КБ і ВУЗів - 1.139.000
особовий склад ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР і решта - 2.140.000
штатні співробітники МНС, ФМС, МВС, ВВ, ФСІН, Мін'юсту та Прокуратури - 2.539.000
працівники митниці, податкових, санітарних та інших інспекцій - 1.238.000
чиновники ліцензуючих, контролюючих і реєстраційних органів - 1.312.000
апарат МЗС і держзакордонзакладів (СНД, ООН, ЮНЕСКО, ПАРЄ, і т.і.) - 91.000
службовці інших федеральних міністерств і відомств - 1.253.000
клерки пенсійних, соціальних, страхових та інших фондів - 1.724.000
депутати і співробітники апаратів владних структур усіх рівнів - 1.870.000
священнослужителі та обслуга релігійних і культових споруд - 412.000
нотаріуси, юридичні бюро, адвокати й ув'язнені - 1.842.000
персонал приватних охоронних структур, детективи, секьюріті і т.п. - 1.975.000
безробітні - 9.190.000
Разом: 101.965.000 чоловік, які існують за рахунок бюджету і платоспроможної
частини населення.
Залишається 30.035.000 чоловік.
І це наше все. Весь малий, середній і фермерський бізнес-клас.
Куди, між іншим, входять ще й малолітні діти, школярі, домогосподарки,
безпритульні, бомжі, змушені переселенці, біженці, і т.д. і т.ін. і т.п.
Це, почасти, пояснює той факт, що ВВП Росії не набагато перевищує
економічний продукт округу Лос-Анджелес, США.
-А вьі там уже бьіли?
-Нет, я уже раз хател!" (с)
В них используются такие же ракеты аим-120, какие есть на самолетах. Только у самолета дальность не 25км, а сотни километров своего хода плюс ракета летит куда дальше. Да, у ПВО этого есть интересные решения типа включить ПЛС на пару секунд или вообще наводится по тепловому следу. Но их нету в мире, а хорнетов и ф-16 у США сотни штук, ракет воздух-воздух тоже огромное количество. У кацапов ракеты без стелс-покрытия, даже х-101, их мощный радар на истребители великолепно засечет и сбивать их мы сможем уверенно и легко, просто летя за ними на самолете. У нас с разведкой все в порядке, все пуски ракет видим заранее.
Нужны десятки самолетов с ракетами воздух-воздух. Ими можно эффективно уничтожать медленные дальнобойные крылатые ракеты, что калибры, что х-555 (101). х-22 и искандер конечно этим никогда не собьешь, вот тут и насамс может помочь, но сильно сомневаюсь, что такой мелкой ракетой можно будет сбить. То есть просто самолеты как средство ПВО, они могут быть за 200км от линии фронта всю войну, если на то пошло. И вообще они могут быть в Польше, так как ракеты могут в теории атаковать территорию Польши и она имеет право их сбивать в нашем воздушном пространстве.
@nikitsveta
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https://twitter.com/nikitsveta/status/1579698928060346369 13 ч
Я где-то проскочила тот момент, когда ватники перестали говорить "это они сами себя", и уже радуются, что это Россия бомбит и обстреливает украинские города. Про "сами себя" уже все забыли.
не хочуть: бо не налаштовані воювати сами, бо на кону не стоїть максимальна ставка, бо нікуди не поспішають і гадають, що й ми з часом звикнемо до життя під час війни
мусимо звикнути, не лише, щоби вижити, а й для нашої перемоги - це зветься витривалістю, яку ніхто не хоче називати на ім'я, яка не популярна в інтернеті (з очевидних причин)