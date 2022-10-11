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США хочуть прискорити постачання Україні систем ППО NASAMS, - Білий дім

nasams

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у вівторок заявив, що Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами Кірбі, США вже почали процес доставки перших двох систем NASAMS, і він завершиться "в найближчому майбутньому". Представник Білого дому відмовився назвати конкретну дату прибуття систем ППО, але сказав, що США "безумовно зацікавлені у швидкому прискоренні" отримання системи.

Нагадаємо, про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони NASAMS Сполучені Штати оголосили ще на початку липня в межах пакету військової допомоги. У вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала першу систему ППО Iris-T від Німеччини, - Spiegel

Загалом США зобов’язалися надати Україні вісім систем NASAMS, шість із них – у пакеті допомоги на три мільярди доларів, розрахованого на довгострокову перспективу.

Спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Автор: 

зброя (7435) ППО (3142) допомога (8288) США (22473) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+14
Сколько уже можно ускоряться. Пора проснуться уже.
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11.10.2022 21:27
+10
коли роззброювали Україну разом із РФ у 90-ті, то вони діяли як блискавка.

Швидко передали, порізали та підірвали.

А тепер потрібно обдумати всі 100 разів, перш ніж прискориться
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11.10.2022 21:34
+9
Нам бы больше помогло то что может выносить склады и пусковые с ракетами в глубине рашки. Чем ловить уже запущенные ракеты.
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11.10.2022 21:29
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Сколько уже можно ускоряться. Пора проснуться уже.
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11.10.2022 21:27 Відповісти
коли роззброювали Україну разом із РФ у 90-ті, то вони діяли як блискавка.

Швидко передали, порізали та підірвали.

А тепер потрібно обдумати всі 100 разів, перш ніж прискориться
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11.10.2022 21:34 Відповісти
Можно подумать что у Украины до сегодня хоть что то осталось бы. Все президенты продавали арсеналы как в черную так и в белую. Это гос-политика была такая - у нас вокруг были одни друзья же.
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11.10.2022 21:37 Відповісти
Тема не об этом.
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11.10.2022 21:59 Відповісти
та какие там блыскавки, в 1991 году затеяли это дело, в 1994 году подписали Будапештский недомеморандут и потом еще пару лет резали, пилили, и вывозили в РФ. Вообще 5 лет. Это блыскавки?
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11.10.2022 21:57 Відповісти
А Вы хотите, чтобы дату назвали и маршрут?
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11.10.2022 22:30 Відповісти
uskorte na včera.
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12.10.2022 02:17 Відповісти
і шо? вітер не в ту сторону треба в паруса подути...
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11.10.2022 21:27 Відповісти
Ну да, ну да... лучше позже, чем никогда
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11.10.2022 21:28 Відповісти
хочуть прискорити і прискорять....такі різні поняття...
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11.10.2022 21:28 Відповісти
З такою ж необхідністю терміново потрібні далекобійні ракети, щоб на кожну рашистську була відповідь з нашої сторони. І звісно, лупити виключно по воєнним об'єктам
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11.10.2022 21:29 Відповісти
Загальна чисельність населення Росії, за останніми відомостями, складає,
приблизно 132.000.000 чоловік.
З них 81% (106.920.000) проживають у містах і селищах міського типу, причому:
в Москві 12.769.000, в Московській області 7.980.000,
в Санкт-Петербурзі 6.897.000, у Ленінградській області 3.350.000.
(з урахуванням тимчасових реєстрацій та дозволів на роботу для іноземних мігрантів)
Із загальної чисельності населення:
57% складають люди пенсійного і передпенсійного віку - 75.240.000
особовий склад армії разом з контрактниками, строковиками, вільнонайманими, персоналом
допоміжних підприємств, наукових інститутів, КБ і ВУЗів - 1.139.000
особовий склад ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР і решта - 2.140.000
штатні співробітники МНС, ФМС, МВС, ВВ, ФСІН, Мін'юсту та Прокуратури - 2.539.000
працівники митниці, податкових, санітарних та інших інспекцій - 1.238.000
чиновники ліцензуючих, контролюючих і реєстраційних органів - 1.312.000
апарат МЗС і держзакордонзакладів (СНД, ООН, ЮНЕСКО, ПАРЄ, і т.і.) - 91.000
службовці інших федеральних міністерств і відомств - 1.253.000
клерки пенсійних, соціальних, страхових та інших фондів - 1.724.000
депутати і співробітники апаратів владних структур усіх рівнів - 1.870.000
священнослужителі та обслуга релігійних і культових споруд - 412.000
нотаріуси, юридичні бюро, адвокати й ув'язнені - 1.842.000
персонал приватних охоронних структур, детективи, секьюріті і т.п. - 1.975.000
безробітні - 9.190.000
Разом: 101.965.000 чоловік, які існують за рахунок бюджету і платоспроможної
частини населення.
Залишається 30.035.000 чоловік.
І це наше все. Весь малий, середній і фермерський бізнес-клас.
Куди, між іншим, входять ще й малолітні діти, школярі, домогосподарки,
безпритульні, бомжі, змушені переселенці, біженці, і т.д. і т.ін. і т.п.
Це, почасти, пояснює той факт, що ВВП Росії не набагато перевищує
економічний продукт округу Лос-Анджелес, США.
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11.10.2022 21:29 Відповісти
Это на бумаге. Реально их 80+ миллионов.
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11.10.2022 21:37 Відповісти
Нам бы больше помогло то что может выносить склады и пусковые с ракетами в глубине рашки. Чем ловить уже запущенные ракеты.
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11.10.2022 21:29 Відповісти
Пусковые находятся под водой, склады ракет внутри каменной горы. На поверхности есть только масляные пальмы для шоколада.
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11.10.2022 21:37 Відповісти
Что ты несешь? Пуски они проводят с самолетов, которые стоят на открытых стоянках, напирмер в Энгельсе.
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11.10.2022 21:44 Відповісти
Что ты плетешь, читай новости, где заряжают ракетами корабли и подлодки.
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11.10.2022 21:51 Відповісти
В шахтах, под землей поди, в твоей вселенной, вываркоголовый
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11.10.2022 23:26 Відповісти
В Балаклаве, неуч.
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19.10.2022 00:09 Відповісти
Самолет в ангар для ПЛ загоняют? Ой дурак
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19.10.2022 14:18 Відповісти
При чем тут самолет?
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19.10.2022 16:49 Відповісти
А т.е. Ту 95 и Ту 22, с которых выпускается 90% всех ракет это не самолеты а ПЛ? На всем ЧФ в сумме примерно 40 ракет типа Калибр. Их выпускают по 8-12 за раз. Подумай головой немного. Это полезно.
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19.10.2022 19:01 Відповісти
Подумай своим задним местом, которое у тебя вместо головы, что в первую очередь надо снести - самолёт или субмарину.
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19.10.2022 23:12 Відповісти
Лишнехромосомный, ты забыл начало спора. Нужно снести аэродром, на котором есть десятки носителей с сотнями ракет Кинжал, а не подводную лодку с 3-4. Это настолько очевидно, что даже ты должен был дойти до этого.
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19.10.2022 23:26 Відповісти
Лаптерогий, на аеродроме никаких складов нет.Туда везут ракеты из подземных и естественных укрытий.
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19.10.2022 23:48 Відповісти
Да, да, с бункеров на глубине 800 метров. Дурачек, ну как бы очевидно, что даже убить основные носители Калибров - самолеты очень и очень ценно. Эти самолеты фактически поштучны. И новых точно не будет.
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20.10.2022 09:39 Відповісти
Лапоть, при чем тут самолёты?Речь об уничтожении складов.
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31.10.2022 21:15 Відповісти
Прапорщик Иванов, идите вслед за срусским кораблем
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01.11.2022 08:30 Відповісти
Любо!!! Заорал и вытащил свои причиндалы из зада своего денщика. Хорунжий подал ему водки.
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11.11.2022 00:10 Відповісти
10 дней. Это рекорд, вахтер Иванов? Вас чечены всю декаду драли?
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11.11.2022 00:19 Відповісти
Есаул, ваше место у зада кобылы, а вопросы тут я задаю.
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11.11.2022 00:26 Відповісти
Так это риторические вопросы. Ответы на них не требуются. Вы опять на вахте, Иванов, после декады на отработке в номерах чеченов
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11.11.2022 00:28 Відповісти
Пень, речь не про ответы, а про вопросы.
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11.11.2022 00:31 Відповісти
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11.10.2022 21:30 Відповісти
"-Я апять хачу в Паріж!
-А вьі там уже бьіли?
-Нет, я уже раз хател!" (с)
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11.10.2022 21:31 Відповісти
Ну що, повільно...АЛЕ : джевеліни, нлави, стінгери, містери гарпуни, хаймарси .....списки неймовірні - до війни ми на жаль і уявити не могли, що матимемо таке...такою ціною
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11.10.2022 21:32 Відповісти
Это дорогущие системы с неизвестной эффективностью, которых не произведено и не испытано в промышленных масштабах.

В них используются такие же ракеты аим-120, какие есть на самолетах. Только у самолета дальность не 25км, а сотни километров своего хода плюс ракета летит куда дальше. Да, у ПВО этого есть интересные решения типа включить ПЛС на пару секунд или вообще наводится по тепловому следу. Но их нету в мире, а хорнетов и ф-16 у США сотни штук, ракет воздух-воздух тоже огромное количество. У кацапов ракеты без стелс-покрытия, даже х-101, их мощный радар на истребители великолепно засечет и сбивать их мы сможем уверенно и легко, просто летя за ними на самолете. У нас с разведкой все в порядке, все пуски ракет видим заранее.

Нужны десятки самолетов с ракетами воздух-воздух. Ими можно эффективно уничтожать медленные дальнобойные крылатые ракеты, что калибры, что х-555 (101). х-22 и искандер конечно этим никогда не собьешь, вот тут и насамс может помочь, но сильно сомневаюсь, что такой мелкой ракетой можно будет сбить. То есть просто самолеты как средство ПВО, они могут быть за 200км от линии фронта всю войну, если на то пошло. И вообще они могут быть в Польше, так как ракеты могут в теории атаковать территорию Польши и она имеет право их сбивать в нашем воздушном пространстве.
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11.10.2022 21:32 Відповісти
" Найближче майбутне " - це коли? Нам може вже i не знадобиться ваша допомога ... щось патякали про ленд лiз, i де воно ?
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11.10.2022 21:32 Відповісти
Пустой трёп.
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11.10.2022 21:34 Відповісти
Sveta Nikis_NO WAR!

@nikitsveta

·

https://twitter.com/nikitsveta/status/1579698928060346369 13 ч

Я где-то проскочила тот момент, когда ватники перестали говорить "это они сами себя", и уже радуются, что это Россия бомбит и обстреливает украинские города. Про "сами себя" уже все забыли.
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11.10.2022 21:34 Відповісти
Если бы хотели, - за день закрыли бы небо над Украиной. Не хотят.
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11.10.2022 21:35 Відповісти
причім із готових позицій у Польщі та Румунії

не хочуть: бо не налаштовані воювати сами, бо на кону не стоїть максимальна ставка, бо нікуди не поспішають і гадають, що й ми з часом звикнемо до життя під час війни

мусимо звикнути, не лише, щоби вижити, а й для нашої перемоги - це зветься витривалістю, яку ніхто не хоче називати на ім'я, яка не популярна в інтернеті (з очевидних причин)
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11.10.2022 21:56 Відповісти
если бы хотели - война бы закончилась за 1 день. Не хотят.
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11.10.2022 22:15 Відповісти
Кароч. Або ви поставляєте Україні ППО, в достатній кількості. Або невизначено довго, годуєте 140 мільйонів росіян, курячими стегенцями, "ніжками Байдена". ППО дешевше
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11.10.2022 21:35 Відповісти
Але спочатку Беня має летіти до США у штат Делавер. Там його чекають !
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11.10.2022 21:41 Відповісти
Я бы сказал "зачекалися".
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11.10.2022 21:45 Відповісти
А уж як ми хочемо ...
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11.10.2022 21:55 Відповісти
что же посмотрим насколько эффективны эти системы в наших реалиях...
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11.10.2022 21:59 Відповісти
atacms не?
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11.10.2022 22:25 Відповісти
Когда уже до Пэтриотов раскачаются?
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11.10.2022 22:32 Відповісти
Давайте, рожайте скоріше...
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12.10.2022 06:29 Відповісти
 
 