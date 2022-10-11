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Новости Война
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США хотят ускорить поставки Украине систем ПВО NASAMS, - Белый дом

nasams

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник заявил, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Кирби, США уже начали процесс доставки первых двух систем NASAMS, и он завершится "в ближайшем будущем". Представитель Белого дома отказался назвать конкретную дату прибытия систем ПВО, но сказал, что США "безусловно заинтересованы в быстром ускорении" получения системы.

Напомним, о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны NASAMS США объявили еще в начале июля в рамках пакета военной помощи. В сентябре Пентагон сообщил, что первые два комплекса будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.

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В общей сложности США обязались предоставить Украине восемь систем NASAMS, шесть из них – в пакете помощи на три миллиарда долларов, рассчитанного на долгосрочную перспективу.

Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA.

NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Автор: 

оружие (10198) ПВО (2705) помощь (7760) США (26401) Кирби (452)


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Топ комментарии
+14
Сколько уже можно ускоряться. Пора проснуться уже.
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11.10.2022 21:27
+10
коли роззброювали Україну разом із РФ у 90-ті, то вони діяли як блискавка.

Швидко передали, порізали та підірвали.

А тепер потрібно обдумати всі 100 разів, перш ніж прискориться
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11.10.2022 21:34
+9
Нам бы больше помогло то что может выносить склады и пусковые с ракетами в глубине рашки. Чем ловить уже запущенные ракеты.
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11.10.2022 21:29
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Сколько уже можно ускоряться. Пора проснуться уже.
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11.10.2022 21:27 Ответить
коли роззброювали Україну разом із РФ у 90-ті, то вони діяли як блискавка.

Швидко передали, порізали та підірвали.

А тепер потрібно обдумати всі 100 разів, перш ніж прискориться
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11.10.2022 21:34 Ответить
Можно подумать что у Украины до сегодня хоть что то осталось бы. Все президенты продавали арсеналы как в черную так и в белую. Это гос-политика была такая - у нас вокруг были одни друзья же.
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11.10.2022 21:37 Ответить
Тема не об этом.
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11.10.2022 21:59 Ответить
та какие там блыскавки, в 1991 году затеяли это дело, в 1994 году подписали Будапештский недомеморандут и потом еще пару лет резали, пилили, и вывозили в РФ. Вообще 5 лет. Это блыскавки?
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11.10.2022 21:57 Ответить
А Вы хотите, чтобы дату назвали и маршрут?
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11.10.2022 22:30 Ответить
uskorte na včera.
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12.10.2022 02:17 Ответить
і шо? вітер не в ту сторону треба в паруса подути...
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11.10.2022 21:27 Ответить
Ну да, ну да... лучше позже, чем никогда
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11.10.2022 21:28 Ответить
хочуть прискорити і прискорять....такі різні поняття...
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11.10.2022 21:28 Ответить
З такою ж необхідністю терміново потрібні далекобійні ракети, щоб на кожну рашистську була відповідь з нашої сторони. І звісно, лупити виключно по воєнним об'єктам
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11.10.2022 21:29 Ответить
Загальна чисельність населення Росії, за останніми відомостями, складає,
приблизно 132.000.000 чоловік.
З них 81% (106.920.000) проживають у містах і селищах міського типу, причому:
в Москві 12.769.000, в Московській області 7.980.000,
в Санкт-Петербурзі 6.897.000, у Ленінградській області 3.350.000.
(з урахуванням тимчасових реєстрацій та дозволів на роботу для іноземних мігрантів)
Із загальної чисельності населення:
57% складають люди пенсійного і передпенсійного віку - 75.240.000
особовий склад армії разом з контрактниками, строковиками, вільнонайманими, персоналом
допоміжних підприємств, наукових інститутів, КБ і ВУЗів - 1.139.000
особовий склад ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР і решта - 2.140.000
штатні співробітники МНС, ФМС, МВС, ВВ, ФСІН, Мін'юсту та Прокуратури - 2.539.000
працівники митниці, податкових, санітарних та інших інспекцій - 1.238.000
чиновники ліцензуючих, контролюючих і реєстраційних органів - 1.312.000
апарат МЗС і держзакордонзакладів (СНД, ООН, ЮНЕСКО, ПАРЄ, і т.і.) - 91.000
службовці інших федеральних міністерств і відомств - 1.253.000
клерки пенсійних, соціальних, страхових та інших фондів - 1.724.000
депутати і співробітники апаратів владних структур усіх рівнів - 1.870.000
священнослужителі та обслуга релігійних і культових споруд - 412.000
нотаріуси, юридичні бюро, адвокати й ув'язнені - 1.842.000
персонал приватних охоронних структур, детективи, секьюріті і т.п. - 1.975.000
безробітні - 9.190.000
Разом: 101.965.000 чоловік, які існують за рахунок бюджету і платоспроможної
частини населення.
Залишається 30.035.000 чоловік.
І це наше все. Весь малий, середній і фермерський бізнес-клас.
Куди, між іншим, входять ще й малолітні діти, школярі, домогосподарки,
безпритульні, бомжі, змушені переселенці, біженці, і т.д. і т.ін. і т.п.
Це, почасти, пояснює той факт, що ВВП Росії не набагато перевищує
економічний продукт округу Лос-Анджелес, США.
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11.10.2022 21:29 Ответить
Это на бумаге. Реально их 80+ миллионов.
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11.10.2022 21:37 Ответить
Нам бы больше помогло то что может выносить склады и пусковые с ракетами в глубине рашки. Чем ловить уже запущенные ракеты.
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11.10.2022 21:29 Ответить
Пусковые находятся под водой, склады ракет внутри каменной горы. На поверхности есть только масляные пальмы для шоколада.
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11.10.2022 21:37 Ответить
Что ты несешь? Пуски они проводят с самолетов, которые стоят на открытых стоянках, напирмер в Энгельсе.
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11.10.2022 21:44 Ответить
Что ты плетешь, читай новости, где заряжают ракетами корабли и подлодки.
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11.10.2022 21:51 Ответить
В шахтах, под землей поди, в твоей вселенной, вываркоголовый
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11.10.2022 23:26 Ответить
В Балаклаве, неуч.
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19.10.2022 00:09 Ответить
Самолет в ангар для ПЛ загоняют? Ой дурак
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19.10.2022 14:18 Ответить
При чем тут самолет?
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19.10.2022 16:49 Ответить
А т.е. Ту 95 и Ту 22, с которых выпускается 90% всех ракет это не самолеты а ПЛ? На всем ЧФ в сумме примерно 40 ракет типа Калибр. Их выпускают по 8-12 за раз. Подумай головой немного. Это полезно.
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19.10.2022 19:01 Ответить
Подумай своим задним местом, которое у тебя вместо головы, что в первую очередь надо снести - самолёт или субмарину.
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19.10.2022 23:12 Ответить
Лишнехромосомный, ты забыл начало спора. Нужно снести аэродром, на котором есть десятки носителей с сотнями ракет Кинжал, а не подводную лодку с 3-4. Это настолько очевидно, что даже ты должен был дойти до этого.
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19.10.2022 23:26 Ответить
Лаптерогий, на аеродроме никаких складов нет.Туда везут ракеты из подземных и естественных укрытий.
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19.10.2022 23:48 Ответить
Да, да, с бункеров на глубине 800 метров. Дурачек, ну как бы очевидно, что даже убить основные носители Калибров - самолеты очень и очень ценно. Эти самолеты фактически поштучны. И новых точно не будет.
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20.10.2022 09:39 Ответить
Лапоть, при чем тут самолёты?Речь об уничтожении складов.
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31.10.2022 21:15 Ответить
Прапорщик Иванов, идите вслед за срусским кораблем
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01.11.2022 08:30 Ответить
Любо!!! Заорал и вытащил свои причиндалы из зада своего денщика. Хорунжий подал ему водки.
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11.11.2022 00:10 Ответить
10 дней. Это рекорд, вахтер Иванов? Вас чечены всю декаду драли?
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11.11.2022 00:19 Ответить
Есаул, ваше место у зада кобылы, а вопросы тут я задаю.
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11.11.2022 00:26 Ответить
Так это риторические вопросы. Ответы на них не требуются. Вы опять на вахте, Иванов, после декады на отработке в номерах чеченов
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11.11.2022 00:28 Ответить
Пень, речь не про ответы, а про вопросы.
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11.11.2022 00:31 Ответить
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11.10.2022 21:30 Ответить
"-Я апять хачу в Паріж!
-А вьі там уже бьіли?
-Нет, я уже раз хател!" (с)
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11.10.2022 21:31 Ответить
Ну що, повільно...АЛЕ : джевеліни, нлави, стінгери, містери гарпуни, хаймарси .....списки неймовірні - до війни ми на жаль і уявити не могли, що матимемо таке...такою ціною
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11.10.2022 21:32 Ответить
Это дорогущие системы с неизвестной эффективностью, которых не произведено и не испытано в промышленных масштабах.

В них используются такие же ракеты аим-120, какие есть на самолетах. Только у самолета дальность не 25км, а сотни километров своего хода плюс ракета летит куда дальше. Да, у ПВО этого есть интересные решения типа включить ПЛС на пару секунд или вообще наводится по тепловому следу. Но их нету в мире, а хорнетов и ф-16 у США сотни штук, ракет воздух-воздух тоже огромное количество. У кацапов ракеты без стелс-покрытия, даже х-101, их мощный радар на истребители великолепно засечет и сбивать их мы сможем уверенно и легко, просто летя за ними на самолете. У нас с разведкой все в порядке, все пуски ракет видим заранее.

Нужны десятки самолетов с ракетами воздух-воздух. Ими можно эффективно уничтожать медленные дальнобойные крылатые ракеты, что калибры, что х-555 (101). х-22 и искандер конечно этим никогда не собьешь, вот тут и насамс может помочь, но сильно сомневаюсь, что такой мелкой ракетой можно будет сбить. То есть просто самолеты как средство ПВО, они могут быть за 200км от линии фронта всю войну, если на то пошло. И вообще они могут быть в Польше, так как ракеты могут в теории атаковать территорию Польши и она имеет право их сбивать в нашем воздушном пространстве.
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11.10.2022 21:32 Ответить
" Найближче майбутне " - це коли? Нам може вже i не знадобиться ваша допомога ... щось патякали про ленд лiз, i де воно ?
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11.10.2022 21:32 Ответить
Пустой трёп.
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11.10.2022 21:34 Ответить
Sveta Nikis_NO WAR!

@nikitsveta

·

https://twitter.com/nikitsveta/status/1579698928060346369 13 ч

Я где-то проскочила тот момент, когда ватники перестали говорить "это они сами себя", и уже радуются, что это Россия бомбит и обстреливает украинские города. Про "сами себя" уже все забыли.
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11.10.2022 21:34 Ответить
Если бы хотели, - за день закрыли бы небо над Украиной. Не хотят.
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11.10.2022 21:35 Ответить
причім із готових позицій у Польщі та Румунії

не хочуть: бо не налаштовані воювати сами, бо на кону не стоїть максимальна ставка, бо нікуди не поспішають і гадають, що й ми з часом звикнемо до життя під час війни

мусимо звикнути, не лише, щоби вижити, а й для нашої перемоги - це зветься витривалістю, яку ніхто не хоче називати на ім'я, яка не популярна в інтернеті (з очевидних причин)
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11.10.2022 21:56 Ответить
если бы хотели - война бы закончилась за 1 день. Не хотят.
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11.10.2022 22:15 Ответить
Кароч. Або ви поставляєте Україні ППО, в достатній кількості. Або невизначено довго, годуєте 140 мільйонів росіян, курячими стегенцями, "ніжками Байдена". ППО дешевше
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11.10.2022 21:35 Ответить
Але спочатку Беня має летіти до США у штат Делавер. Там його чекають !
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11.10.2022 21:41 Ответить
Я бы сказал "зачекалися".
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11.10.2022 21:45 Ответить
А уж як ми хочемо ...
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11.10.2022 21:55 Ответить
что же посмотрим насколько эффективны эти системы в наших реалиях...
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11.10.2022 21:59 Ответить
atacms не?
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11.10.2022 22:25 Ответить
Когда уже до Пэтриотов раскачаются?
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11.10.2022 22:32 Ответить
Давайте, рожайте скоріше...
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12.10.2022 06:29 Ответить
 
 