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Украина получила первую систему ПВО Iris-T от Германии, - Spiegel

ппо,iris-t

Украина получила первую систему ПВО Iris-T от Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, Iris-T передали украинским военным во вторник, 11 октября, недалеко от польско-украинской границы.

Всего правительство Германии намерено передать ВСУ четыре системы ПВО этого типа.

Смотрите: Поражение вражеского грузовика немецкой миной направленного действия DM22. ВИДЕО

Германия (6927) ПВО (2705) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+43
Ще не пізно. Думаєте, на кацапи вже не будуть обстрілювати українські міста ?
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11.10.2022 18:05
+36
Хотілося б набагато раніше, але і зараз, і в майбутньому не завадить.

На жаль ми всеодно будемо жити поруч з цією варварською державою.
Україні потрібно мати серйозні ******* кордони, сильну армію, і ******* озброєння.

Заздрю тим державам, які не мають спільних кордонів з імперією зла
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11.10.2022 18:16
+19
Деваться некуда надо брать то что дают. Надеюсь остальные тоже быстро поставят.
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11.10.2022 18:07
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Правила форума Совет форумчан
Ще не пізно. Думаєте, на кацапи вже не будуть обстрілювати українські міста ?
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11.10.2022 18:05 Ответить
Хотілося б набагато раніше, але і зараз, і в майбутньому не завадить.

На жаль ми всеодно будемо жити поруч з цією варварською державою.
Україні потрібно мати серйозні ******* кордони, сильну армію, і ******* озброєння.

Заздрю тим державам, які не мають спільних кордонів з імперією зла
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11.10.2022 18:16 Ответить
То чого ви губці закопичили ?
Нам ТРЕБА ВСЕ
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11.10.2022 18:33 Ответить
Деваться некуда надо брать то что дают. Надеюсь остальные тоже быстро поставят.
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11.10.2022 18:07 Ответить
Помиляєтесь, кацапи всрались вчасно!
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11.10.2022 18:14 Ответить
Пишут, что террористы заказали у Ирана 2400 беспилотников.
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11.10.2022 18:05 Ответить
Де пишуть?
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11.10.2022 18:06 Ответить
Речь Зеленского
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11.10.2022 18:09 Ответить
Об этом сообщил глава нашего государства во время онлайн-встречи стран G7.

"Одних только "щахедов" россия заказала в Иране 2400. Это данные нашей разведки. И потому… важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет в предоставленные системы ПВО и ПРО, чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны"
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11.10.2022 18:10 Ответить
Я думаю Израель может помочь по уничтожению этого завода...не факт вчто все шахиды на расею пойдут.
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11.10.2022 18:13 Ответить
да захочет ли? они такие капризные.... и за 8 месяцев....как бы ...
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11.10.2022 18:18 Ответить
А воно ісраелю треба?
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11.10.2022 18:18 Ответить
Ну хотябы потому что расширив производство они и себе пару тысяч наклепать смогут ,вытянит ли пво Израэля такую саранчу? Они всегда на упреждение работаютработают,так что разбомбят зачем ему усиление ВПК главного врага?
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11.10.2022 18:25 Ответить
ізраїль за те щоб іран білше продавав безпілотників іншим державам менше зостанеться для обстрілу ізраїлю.
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11.10.2022 18:39 Ответить
"Ізраєлю" пх на нас! Вони нічим нам не допомгли!
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11.10.2022 19:06 Ответить
********** сбрешет, что заказали мильен камикадзе, а сколько на самом деле будем посмотреть.
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11.10.2022 19:04 Ответить
Они за столько лет себе пары сотен только смогли наклепать а тут несколько тысяч? Это пару лет,если Израэль не ****** и мощности есть возможность увеличивать,что врятле Иран сто лет код всеми возможными санкциями...
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11.10.2022 19:58 Ответить
Замовити може й замовили.Питання чи зроблять їх і за скільки років??
Можна сказати ми замовили в США 50000 свічблейдів наприклад.
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12.10.2022 01:39 Ответить
на заборі
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11.10.2022 19:04 Ответить
Контора пише.
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11.10.2022 22:47 Ответить
Может и нам заказать, деньги не пахнут.
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11.10.2022 18:10 Ответить
И назвать "Кацапец -140"
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11.10.2022 18:14 Ответить
Капец-2022
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11.10.2022 18:28 Ответить
Кацапец 140 млн. zомбакоv в 2022. Так, что если кто не желает кацапеца, должны стереть z свастики и выйти на митинги с лозунгами Нет войне и Миру мир.
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11.10.2022 19:08 Ответить
Почему мы артиллерию у южно американских стран не закупаем? Неужто у них пушек нету....у кломумбийцев небось и РСЗО есть,они вечно воюют с партизанами комцнякамии картелями.
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11.10.2022 18:15 Ответить
Как говорится лиха беда начало, мы никого не трогали, но ********** решил залезть в украинський вулик.
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11.10.2022 18:18 Ответить
У Ирана нельзя ничего нам покупать ,он под международными санкциями США и Европы, поэтому это исключено и просто так это нам не пройдёт
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11.10.2022 18:52 Ответить
Ну ладно, будем искать.
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11.10.2022 19:02 Ответить
бутусов казав, що ми таких мопедів можемо прямо в Києві скільки хочеш наробити прямо зараз. тільки владі цього не треба, вони на захід ніжкою тупають. дайте. закрийте. швидше. більше. а ми 80 млрд на дороги потратимо.
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11.10.2022 19:57 Ответить
вот только номера шахидов все от M200 до M299 на всех сбитых. Т.е. диапазон номеров бортов в пределе сотни. может только одну партию вскрыли, а может ...
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11.10.2022 18:27 Ответить
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11.10.2022 18:28 Ответить
Та таких систем вже повино бути багато, невже то світу вигідно щоб війна була довга?
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11.10.2022 18:08 Ответить
Проблема в том, что такое вооружение не выпускается про запас. То есть нужно время производителю. И это не пзрк, кот орых достаточно на складах во многих странах.
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11.10.2022 18:14 Ответить
Я не думаю що такі системи виготовити треба багато часу, це ж не корабель,це більше як автомобіль.
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11.10.2022 18:42 Ответить
эт новейшая система ёё нет на вооружении ни у бундесвера ни у кого другого эта делалась для одной страны,которая уступила украине(надеюсь доступно объяснил)
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11.10.2022 18:49 Ответить
Это одна из новейших разработок и ее нет, от слова вообще. Фактически готовилась как замена морально устаревшим Пэтриотам. Хорошо, если до конца года слепят планируемые еще 3. А вот Пэтриотами разжиться думаю можно, они были на потоке.
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11.10.2022 19:01 Ответить
я не прискіплююсь але в тебе дуже часто ІР міняється
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11.10.2022 19:15 Ответить
А ти спробуй запилити якусь невеличку систему ППО. Виявиться, що все не так просто. І по складності воно може і складніше за корабель.
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11.10.2022 23:46 Ответить
Нет систем ПВО средней дальности и выше "про запас". Те что есть, стоят на боевом дежурстве. Единственный резерв- Пэтриот предидущих серий.
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11.10.2022 18:22 Ответить
А Zепіддєрьмаковському вигідно, бо він не готувався до війни. Шаурма, шашличкі, лисого в лобік поцілувати, Буковель, то святоє.
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11.10.2022 18:23 Ответить
Щоб так все оперативно передавали...
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11.10.2022 18:10 Ответить
Ну хоть Киев закроют......а лучше в центре Украины поставить и отстреливать те шо на Киев и запад летять....
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11.10.2022 18:10 Ответить
Стандартная батарея IRIS-T состоит из: машины управления; одного радара; 3 пусковых установок (по восемь ракет каждая).
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11.10.2022 18:21 Ответить
Радіус дії 25 км. Багато назбиваєш?
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11.10.2022 18:19 Ответить
Блін, поліз в педівікію... реально радіус 25 км... шо за фігня? У с-300 150-200 км. Швидкість польоту ракети в два рази меньша за с-300. Гівно якесь. В чому прикол? Чому стільки хайпа навколо них?
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11.10.2022 23:59 Ответить
Вроді дививсч що 40 км і 20км по висоті.Досить непогано для середньої дальності.Виходить що кращі за буки.Тільки б ракет вдосталь було.
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12.10.2022 01:50 Ответить
дякуємо...
хоча трошки (та й не трошки!!) шкода що не два дні тому....але хто зна що попереду????
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11.10.2022 18:11 Ответить
Неожиданно быстро наши раскочегарились.
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11.10.2022 18:15 Ответить
это вам кажется что быстро. Если уже передали значит украинский экипаж (как минимум два) уже прошёл обучение по управлению этой вундервафлей. А обучение там не 2 дня и не 2 недели а значительно дольше, Значит процес по передаче был запущен значииииительно раньше.
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11.10.2022 18:36 Ответить
У нас СДПГ десять лет блокировало разработку дронов для бундесвера, с каждым новым парламентским сроком создавая очередную "комиссию по этике". Ежу понятно, что человека с улицы за такую систему не посадишь.

Но я не побоюсь предположить, что Украинские Защитники уже прошли подготовку в Германии и на мардерах, и на леопардах, на случай, если их решаться передать - и их до сих пор не передали. А с Ирисом, как говорил бульбаракан, "тшык-тшырык".

Впрочем, думаю, объясняется это в первую очередь тем, что Ирисы - исключительно оборонительное оружие, и тут надо быть совсем уж афдшнутой вагенкнехтшей, чтобы противится их поставке.
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11.10.2022 19:03 Ответить
Вряд ли было какое-либо обучение на немецких БМП и танках, хотя тут есть некоторая вероятность.

Но больше вероятность в том, что эти iris-t (хотя это же название ракеты по сути аим120 той же самой, сам комплекс как-то иначе должен называться) имеют какой-то скрытый геомаячок, который в непрерывном режиме будет сливать информацию кацапам (он не сразу включится, через неделю по таймеру активирует гпс и радиоканал связи с кацапским агентом в 100км поблизости), чтобы его как раз поразили или наоборот не били по нему. Или работать не будут, там будет какой-то косяк, скажем 1 раз выстрелит пусковая установка и на ремонт назад.

Если бы была заинтересованность защитить нас от ракет тотальным образом, ее могли решить целым рядом других способов. От старых пэтриотов до тех же старых самолетов, но которые вполне сбивают эти крылатые ракеты самостоятельно. В западном создании ПРО - это эскалация, очень много вопросов было с американской ПРО, т.к. по старому договору с СССР допускалась только одна система ПРО над конкретным местом (Москва и ракетная базы в США соответственно), т.к. в ПРО ядерные ракеты были тогда. Да данный момент нулевой или даже отрицательный ответ на референдумы (тотальная эскалация) и на ракетные удары по гражданской инфраструктуре в террористических целях (тотальная эскалация). На оба события просто нулевая реакция, осуждения и обещания без содержания. Эту ПВО итак бы дали как раз в этот срок.
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11.10.2022 19:20 Ответить
Ваш допис про ПРО це той випадок коли треба чітко пояснити що мається на увазі а не використовувати загальне поняття. Ви написали про ПРО для оборони від ракет з ядерними боєголовками - але це лише один з видів ПРО. Навіть на деяких танках використовують системи ПРО (для захисту від ПТУР ).
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11.10.2022 20:17 Ответить
супер
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11.10.2022 18:15 Ответить
Поживемо- побачим.
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11.10.2022 18:16 Ответить
подивимося на що це залізо здатне
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11.10.2022 18:24 Ответить
Что-то мне кажется,что не сегодня.Как только пошли разговоры о передаче четырех систем в Одессу резко перестали попадать.Так что может это уже и не первая,а может их не 4,а поболее(я оптимист,если что😁).
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11.10.2022 18:24 Ответить
Молодці Німці, і це не сарказм, бо вони дійсно молодці, що поставили таку зброю. Щира їм подяка. Ну а зрадо...м - все і завжди погано, от коли асфальтували Україну, тоді їм було весело. Дуже добре пам'ятаю, як тут мене "покривали лайном", шо я нічого не розумію. Зате дивись, які дороги! Ну, і? Дивіться тепер ви, довбні, на ті ваші дороги. Співчуваю всім постраждалим від московитів.
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11.10.2022 18:25 Ответить
Когда станет на боевое дежурство и посбивает немного вражеских летающих аппаратов - тогда и можно уже сказать, что да, где-то в необъятных степях и лесах стоит немецкое ПВО.

Когда так сливают идентифицирующие подробности - её продвижение и потом - расположение могут легче вычислить и целиться индивидуально по ней, выпустят штук 30 подряд ракет, даже говняных советских - хотя бы одна может прорваться и попасть по пусковой установке или радару, а ведь мы её несколько месяцев ждали!

Потому ни в коем случае нельзя публиковать, что куда направилось, как эти дебилы из шпигеля. Враг для разведки десятки БПЛА пускает, а вы им всю информацию на блюдечке выдаёте и так.
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11.10.2022 18:29 Ответить
У штатах з'явилась така думка , передати нам системи ППО ті , що замовила Саудівська Аравія. Якщо це стане реальним , то буде дуже добре.
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11.10.2022 18:31 Ответить
цілком можливо. особливо після того як Салман по суті кинув Байдена і підіграв ***** із зменшенням видобутку нафти.
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11.10.2022 21:03 Ответить
Чтобы накрыть всю Украину, надо где-то 134 единицы. Так что просим еще.
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11.10.2022 18:43 Ответить
Не факт, що стільки є у всій Європі разом взятій.
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11.10.2022 18:56 Ответить
В США например около 900 единиц PATRIOT. Наверное надо перешерстить все склады и базы хранения, и запустить в производстве на конвеер большие товарные партии по системе ленд-лиз.
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11.10.2022 19:22 Ответить
кроме единиц, нужны ракеты, связь, логистика, обученные расчёты, не пиши больше нигде этой ерунды, тут бы хоть десяток комплексов дали и то будет огромная помощь
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11.10.2022 19:26 Ответить
То есть просить много, это есть плохо для закрытия неба над Украиной ??? Обучение, ракеты и логистику естественно никто не отрицает. Это же ежику ясно.
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11.10.2022 19:30 Ответить
Просити багато у того, хто тобі нічого не винен - великий шанс бути посланим нахєр. Невже це не очевидно?
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11.10.2022 23:52 Ответить
Вы сами считали или помог кто?
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11.10.2022 22:13 Ответить
Дякуємо!
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11.10.2022 18:46 Ответить
Щоб якось закрити наш повітряний простір потрібно як мінімум пів сотні таких комплексів.
Але й за те спасибі.
А ось американці явно зажали свої Patriot.
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11.10.2022 19:11 Ответить
Я так розумію, що для більш успішної боротьби з крилатими ракетами було б непогано мати і літачок з системою AVACS.
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11.10.2022 19:44 Ответить
Ну нехай Франція свої Хокаї передасть - один авіаносець погоди не робить плюс Хокаї компактні і їх можна напевно використовувати з невеликих аєродромів.
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11.10.2022 20:34 Ответить
О! Нарешті пішли серьозні запроси
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11.10.2022 23:50 Ответить
Ви ще ідіоти розкажіть в який час і де буде їхати комплекс. Є поговірка,2краще з розумним втратити,ніж з дураком знайти2 Хіба можна весь час розповідать коли і де передається зброя з Європи. Ще раз--недоумки.
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11.10.2022 20:30 Ответить
одну??? их надо сотня или две!!!
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11.10.2022 21:08 Ответить
Міняю на асфальт. Приходьте в 2019 році
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11.10.2022 23:51 Ответить
Вислюк прикроет свой глууубокий бункер.
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11.10.2022 21:40 Ответить
Могут, когда хотят!
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12.10.2022 01:51 Ответить
З початку війни нам дали ~50 млрд. допомоги. Вартість розробки ракетного комплексу 0.5 млрд.
Вартість модернізації ракетного комплексу 0.1 млрд.


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12.10.2022 04:11 Ответить
Треба обовязково про це писати? Ще забули намисати де установили цю систему. Просто цирк якийсь.
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12.10.2022 07:52 Ответить
 
 