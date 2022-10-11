Украина получила первую систему ПВО Iris-T от Германии, - Spiegel

Украина получила первую систему ПВО Iris-T от Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, Iris-T передали украинским военным во вторник, 11 октября, недалеко от польско-украинской границы.

Всего правительство Германии намерено передать ВСУ четыре системы ПВО этого типа.

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